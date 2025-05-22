Scalper Investor

4.88

Il reste 3 exemplaires à 599 $

Prochain prix : 699 $

Bonjour les traders !

Si vous recherchez un expert advisor (EA) qui ne se contente pas d’enchaîner les ordres sans logique, mais qui applique une stratégie réfléchie et cohérente — alors découvrez Scalper Investor EA.
C’est un EA multi-devises déjà prêt à attaquer les marchés avec une stratégie de retournement solide, et qui recevra bientôt une mise à jour incluant une stratégie tendance.

Stratégie de retournement – prête à l’emploi

Au moment de la publication, cet EA est entièrement optimisé pour le trading de retournement. Il utilise le canal de Keltner comme base, avec un arsenal complet de filtres modernes pour identifier les zones de retournement avec précision.
Aucune entrée au hasard — uniquement des décisions basées sur la logique et des critères techniques clairs.

Le cœur de la stratégie : exploiter les retours dans le canal, avec des filtres sur la volatilité, la force du signal, la tendance, le spread, le slippage, etc. Le robot évite également de trader durant les heures creuses ou les périodes de rollover où le bruit de marché domine.

REMARQUE : dans le testeur de stratégie, utilisez par défaut M15 EURNZD

Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller

Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller

Instructions - https://www.mql5.com/fr/blogs/post/762928

Ce que la stratégie de retournement propose :

  • Prise en charge de 11 paires de devises : AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP
  • Choix entre deux unités de temps : M15 ou H1
  • Chaque ordre est protégé par un stop loss
  • Aucune utilisation du martingale ou du grid — gestion du risque stricte
  • Stop loss dynamique pour une protection adaptative
  • Drawdown maximum paramétrable (par ex. 5 %)
  • Une seule position par symbole — pas de surcharge
  • Convient aussi bien aux comptes personnels qu’aux prop firms
  • Dépôt minimum recommandé : 500 USD
  • Effet de levier minimum recommandé : 1:30 ou plus
  • Type de compte recommandé : RAW, ECN, PRO, ZERO... ou tout autre compte avec spread réduit et exécution directe (les noms varient selon les brokers)

À venir : Stratégie tendance (en cours de développement)

Actuellement, vous achetez uniquement la stratégie de retournement.
La deuxième stratégie — une approche tendance — est en cours de développement et sera ajoutée gratuitement dans 1 à 2 mois.

Ce module permettra à l’EA de détecter la direction du marché et d’ouvrir des trades dans le sens de la tendance — idéal pour des actifs dynamiques comme l’or (XAUUSD), les paires en JPY, le BTC et d’autres valeurs très suivies.

À noter: Vous payez actuellement uniquement pour la stratégie de retournement. Une fois que la stratégie tendance sera publiée, le prix de l’EA doublera (par rapport au prix au moment du lancement).
L’accès anticipé est donc une vraie opportunité : plus de fonctionnalités, à prix réduit.

Scalper Investor EA n’est pas un bot standard aux algorithmes recyclés. C’est un projet ambitieux avec une vision à long terme. De nouvelles stratégies, portefeuilles optimisés, améliorations de performance sont au programme.
Et bien sûr, le prix augmentera progressivement au fil des mises à jour.

La vraie question est : allez-vous rejoindre ce projet dès maintenant, ou attendre et payer plus tard ?


Avis 17
Jenny Yuen Ha Lau
623
Jenny Yuen Ha Lau 2025.09.05 10:36 
 

I have all 4 Ihor's EAs since the very beginning. And Scalper Investor is my favorite; high win rate and average holding time is relatively short. Ihor is very helpful and responsive; therefore, I would recommend his EAs to you and even my friends.

pamas
139
pamas 2025.09.04 15:56 
 

3-Month Honest Review:-

I want to leave a heartfelt thank you to this great seller. I have been using this robot for over three months now, and here are my personal statistics: Winning trades: 134, Trades that hit stop loss: 3,

Trades closed early with very small losses: 10.

This gives the system an overall win rate of about 90%. The robot has been consistently profitable, and I am extremely satisfied with the results. I highly recommend it to anyone seeking a reliable trading system that consistently delivers steady profits. I am confident you will enjoy this system just as much as I do. Mr. Igor offers the best customer service, with prompt responses, and goes above and beyond to help. He is a great gentleman who genuinely wants to help other traders. I highly recommend you buy his products.

NickKearsley
76
NickKearsley 2025.09.04 14:57 
 

Easy to install and I like the fact that there are individual set files for each currency setting. No grid or Martingale here. Trades slowly and surely so far. It's still early days but 12 winning trades with no losses in just under a week is a great start!

Répondre à l'avis