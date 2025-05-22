Il reste 3 exemplaires à 599 $ Prochain prix : 699 $

Bonjour les traders !



Si vous recherchez un expert advisor (EA) qui ne se contente pas d’enchaîner les ordres sans logique, mais qui applique une stratégie réfléchie et cohérente — alors découvrez Scalper Investor EA.

C’est un EA multi-devises déjà prêt à attaquer les marchés avec une stratégie de retournement solide, et qui recevra bientôt une mise à jour incluant une stratégie tendance.

Stratégie de retournement – prête à l’emploi



Au moment de la publication, cet EA est entièrement optimisé pour le trading de retournement. Il utilise le canal de Keltner comme base, avec un arsenal complet de filtres modernes pour identifier les zones de retournement avec précision.

Aucune entrée au hasard — uniquement des décisions basées sur la logique et des critères techniques clairs.

Le cœur de la stratégie : exploiter les retours dans le canal, avec des filtres sur la volatilité, la force du signal, la tendance, le spread, le slippage, etc. Le robot évite également de trader durant les heures creuses ou les périodes de rollover où le bruit de marché domine.

REMARQUE : dans le testeur de stratégie, utilisez par défaut M15 EURNZD

Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller Instructions - https://www.mql5.com/fr/blogs/post/762928

Ce que la stratégie de retournement propose :

Prise en charge de 11 paires de devises : AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP

Choix entre deux unités de temps : M15 ou H1

Chaque ordre est protégé par un stop loss

Aucune utilisation du martingale ou du grid — gestion du risque stricte

Stop loss dynamique pour une protection adaptative

Drawdown maximum paramétrable (par ex. 5 %)

Une seule position par symbole — pas de surcharge

Convient aussi bien aux comptes personnels qu’aux prop firms

Dépôt minimum recommandé : 500 USD

Effet de levier minimum recommandé : 1:30 ou plus

Type de compte recommandé : RAW, ECN, PRO, ZERO... ou tout autre compte avec spread réduit et exécution directe (les noms varient selon les brokers)

À venir : Stratégie tendance (en cours de développement)



Actuellement, vous achetez uniquement la stratégie de retournement.

La deuxième stratégie — une approche tendance — est en cours de développement et sera ajoutée gratuitement dans 1 à 2 mois.

Ce module permettra à l’EA de détecter la direction du marché et d’ouvrir des trades dans le sens de la tendance — idéal pour des actifs dynamiques comme l’or (XAUUSD), les paires en JPY, le BTC et d’autres valeurs très suivies.

À noter: Vous payez actuellement uniquement pour la stratégie de retournement. Une fois que la stratégie tendance sera publiée, le prix de l’EA doublera (par rapport au prix au moment du lancement).

L’accès anticipé est donc une vraie opportunité : plus de fonctionnalités, à prix réduit. Scalper Investor EA n’est pas un bot standard aux algorithmes recyclés. C’est un projet ambitieux avec une vision à long terme. De nouvelles stratégies, portefeuilles optimisés, améliorations de performance sont au programme.

Et bien sûr, le prix augmentera progressivement au fil des mises à jour.

La vraie question est : allez-vous rejoindre ce projet dès maintenant, ou attendre et payer plus tard ?



