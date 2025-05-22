Scalper Investor

4.67

こんにちは、トレーダーの皆さん！

もしあなたが、ただ無作為にトレードを繰り返すだけのEAではなく、戦略に基づいた、ロジカルに動く本格派EAを探しているなら、Scalper Investor EA をご紹介します。
このEAはマルチカレンシー対応で、すでに洗練された**リバーサル戦略（逆張り戦略）を搭載しており、近い将来にはトレンド戦略（順張り）**のアップデートも予定されています。

リバーサル戦略 – すぐに使用可能

リリース時点では、このEAはリバーサル戦略に特化して設計されています。ケルトナーチャネルを中心とした価格の反転ポイントを見極め、複数のフィルターでノイズを排除。
無計画なエントリーは一切なし。すべては市場ロジックとテクニカル根拠に基づいています。

ベースとなるのは、チャネル内への価格の戻りを狙ったトレード。ボラティリティ、トレンドの方向、シグナル強度、スプレッド、スリッページなど、様々な条件でフィルタリング。さらに、ローリング時間帯や市場が静かな時間帯はトレードを控えるよう設計されています。

注: 戦略テスターではデフォルトでM15 EURNZDを使用します

Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller

Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller

Instructions - https://www.mql5.com/ja/blogs/post/762922

リバーサル戦略の主な特徴：

  • 対応通貨ペア：11種類 AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP
  • 選べるタイムフレーム：M15 または H1
  • すべてのトレードにストップロスを設定
  • マーチンゲール・ナンピンなし（リスク管理重視）
  • ダイナミック・ストップロス機能あり
  • 最大ドローダウン（例：5％以下）を設定可能
  • 1つの通貨ペアにつき同時に1ポジションのみ
  • Propファームにも、個人トレーダーにも対応
  • 推奨最低証拠金：500ドル
  • 推奨最低レバレッジ：1:30以上
  • 推奨口座タイプ：RAW、ECN、PRO、ZEROなど、狭いスプレッド＆マーケット実行型のアカウント（名称はブローカーによって異なります）

今後の予定：トレンド戦略（現在開発中)

現在、購入できるのはリバーサル戦略のみです。もう一つのトレンドフォロー型戦略は現在開発中で、1～2ヶ月以内に無料アップデートとして提供予定です。
この機能により、EAはトレンドの方向性を判断し、それに沿ってエントリーできるようになります。特に金（XAUUSD）、円関連通貨、BTCなどのボラティリティの高い資産に適しています。

ご注意ください：今の価格で購入できるのは、リバーサル戦略のみです。トレンド戦略が実装されると、EAの価格は2倍に上昇する予定です（リリース時点の価格基準）。

早期アクセスは、単なるお得感ではなく、将来の機能強化を低価格で手に入れる絶好のチャンスです。

Scalper Investor EA は、ありきたりな使い回しのロジックを使ったボットではありません。これは、将来性と成長を見据えた本格的なプロジェクトです。今後、新しい戦略やポートフォリオ、最適化アップデートなどが続々と追加されていきます。それに伴い、価格も段階的に上がっていきます。

あなたは、スタート段階でこのプロジェクトに参加しますか？それとも、価格が上がってから後悔しますか？

レビュー 18
Jenny Yuen Ha Lau
633
Jenny Yuen Ha Lau 2025.09.05 10:36 
 

I have all 4 Ihor's EAs since the very beginning. And Scalper Investor is my favorite; high win rate and average holding time is relatively short. Ihor is very helpful and responsive; therefore, I would recommend his EAs to you and even my friends.

pamas
139
pamas 2025.09.04 15:56 
 

3-Month Honest Review:-

I want to leave a heartfelt thank you to this great seller. I have been using this robot for over three months now, and here are my personal statistics: Winning trades: 134, Trades that hit stop loss: 3,

Trades closed early with very small losses: 10.

This gives the system an overall win rate of about 90%. The robot has been consistently profitable, and I am extremely satisfied with the results. I highly recommend it to anyone seeking a reliable trading system that consistently delivers steady profits. I am confident you will enjoy this system just as much as I do. Mr. Igor offers the best customer service, with prompt responses, and goes above and beyond to help. He is a great gentleman who genuinely wants to help other traders. I highly recommend you buy his products.

NickKearsley
76
NickKearsley 2025.09.04 14:57 
 

Easy to install and I like the fact that there are individual set files for each currency setting. No grid or Martingale here. Trades slowly and surely so far. It's still early days but 12 winning trades with no losses in just under a week is a great start!

ken2pa
449
ken2pa 2025.12.10 23:49 
 

It is currently experiencing a drawdown large enough to wipe out several months of profits. There is a strong suspicion of overfitting. However, there is an even more serious issue. The author has removed the H1 signal. No matter how many times I ask for the reason, the author ignores the question. In the past, the same author also removed the Enslavor signal after its performance deteriorated. Poor performance might be something that could potentially be improved, but the author’s response is extremely poor and not something that can be trusted. In addition, the author claims that new set files will be provided within one month, but this statement has been displayed for over six months, and no new set files have been provided so far. This constitutes false and misleading information. I own three of his EAs, which makes this especially disappointing.

Jenny Yuen Ha Lau
633
Jenny Yuen Ha Lau 2025.09.05 10:36 
 

I have all 4 Ihor's EAs since the very beginning. And Scalper Investor is my favorite; high win rate and average holding time is relatively short. Ihor is very helpful and responsive; therefore, I would recommend his EAs to you and even my friends.

pamas
139
pamas 2025.09.04 15:56 
 

3-Month Honest Review:-

I want to leave a heartfelt thank you to this great seller. I have been using this robot for over three months now, and here are my personal statistics: Winning trades: 134, Trades that hit stop loss: 3,

Trades closed early with very small losses: 10.

This gives the system an overall win rate of about 90%. The robot has been consistently profitable, and I am extremely satisfied with the results. I highly recommend it to anyone seeking a reliable trading system that consistently delivers steady profits. I am confident you will enjoy this system just as much as I do. Mr. Igor offers the best customer service, with prompt responses, and goes above and beyond to help. He is a great gentleman who genuinely wants to help other traders. I highly recommend you buy his products.

NickKearsley
76
NickKearsley 2025.09.04 14:57 
 

Easy to install and I like the fact that there are individual set files for each currency setting. No grid or Martingale here. Trades slowly and surely so far. It's still early days but 12 winning trades with no losses in just under a week is a great start!

Simon Daniel Wright
578
Simon Daniel Wright 2025.08.02 19:50 
 

Working well so far for me. I like the diversifed strategy approach . I will return an update this review with more stats after three months. Thanks Ihor for the ea and the no BS explaniations about the realities of the markets!

Shark Tank
210
Shark Tank 2025.07.25 01:28 
 

Stable and reliable. Since using this EA for two months, it has generated over a 10% growth. Just one SL has happened, but it doesn't matter.

Alex Quino
373
Alex Quino 2025.07.17 10:14 
 

Slowly but surely. I bought the EA 3 weeks ago and I can see already how it performs and bring some profits on my small account. Lhor's products are reliable and his support is just superb. Hoping that this EA continuously giving positive profits, will update this review in the next few months.

Joshua Michael Hudson
789
Joshua Michael Hudson 2025.07.16 16:43 
 

Its no accident that this developers page is littered with 4 and 5 star products. Entry logic is good.

duiweboer
36
duiweboer 2025.07.16 07:36 
 

Very Goof EA from a Very Goof Author! Consistent small profits from multiple currency pairs and works even on small accounts!

Poh Leng Lim
1979
Poh Leng Lim 2025.07.16 07:08 
 

This EA works silently behind the scenes to generate consistent green pips—it’s not a get-rich-quick scheme, but a reliable, steady pips generator.

AF Z
267
AF Z 2025.07.16 06:22 
 

Profitable EA overall so far and easy to setup. Looking forward to see it's progress in a couple of months. Using low lot sizes and achieving good trades overall.

haisheng12345
208
haisheng12345 2025.07.16 06:00 
 

I have been using this EA for three weeks. Due to the recent high market volatility, several transactions have suffered losses, but overall, it is still in a profitable state.

Segio Bugay
191
Segio Bugay 2025.07.04 17:58 
 

I really appreciate the author's approach to the product. I was also impressed by the extensive supportive materials provided-everything from guides to tutorials is top-notch and super helpful; it's clear that a lot of thought and care went into his development.

cyberryder
1195
cyberryder 2025.07.03 22:21 
 

Observed strategy: Pullback. EA seems to have very similar entries than SwingMaster EA from same author. Just enters some M15 candles earlier/later. However closing is much earlier, which means avg. Win pips is much less, while max SL is nearly the same = worser R/R. We ran into the same issues like with SwingMaster: On heavy trending pairs, it can go into heavy DD with no intelligent strategy yet to manage it. On the pro side, it is optimized for some further pairs vs. SwingMaster.

Rubén P. E.
198
Rubén P. E. 2025.06.30 15:16 
 

I bought Scalper Investor because I really liked how Swing Master works. Like the other EA, I recovered my investment very quickly. Excellent risk management with a high success rate. Superb!

shahbaz112
258
shahbaz112 2025.06.14 17:21 
 

Scalper Investor EA is an impressive automated trading system that stands out for its consistent and reliable performance. It operates efficiently across multiple currency pairs, offering solid diversification and minimizing exposure to risk. Unlike many scalping EAs, it avoids high-risk tactics, focusing instead on precise, calculated entries and exits. Users have reported steady profits and low drawdowns, with some experiencing significant account growth in a relatively short period. The setup process is user-friendly, and the accompanying documentation is clear, making it accessible even for those new to automated trading. Scalper Investor EA’s strategy is centered on capturing short-term market opportunities while maintaining strong risk management. Both live results and back testing data support its adaptability and effectiveness in various market environments. The developer, Ihor, is highly responsive and regularly updates the EA, reflecting a genuine commitment to ongoing improvement. What sets Scalper Investor EA apart is its focus on sustainable, long-term gains rather than chasing quick wins. Thank you to Ihor for his dedication and hard work in creating such a dependable and well-balanced trading solution.

terry lee
252
terry lee 2025.06.09 14:57 
 

Ihor Otkydach's products are very stable.

Ihor Otkydach's services are complete, fast, reliable, modest, and practical.

Ihor Otkydach's products have clear logic and good risk control.

Range reversal products only use range reversal strategies.

Trend breakthrough products only use trend breakthrough strategies.

Most normal brokers' low-cost accounts can use Ihor Otkydach's products normally.

Even if you use a broker account different from the SIGNAL account, the signals are more than 90% the same.

(Brokerage quotations are slightly different, and there will be slight differences in entry and exit, which everyone understands)

Ihor Otkydach himself is a successful manual trader.

The products developed by Ihor Otkydach are naturally competitive,

because he is a trading program seller who understands trading logic.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuesday, June 24, 2025,

I want to update my review,

Scalper Investor EA,

The performance slope curve is steadily upward,

For every 10000USD, only 0.1 lots are placed, and the floating loss is less than 10%,

All of the above are excellent,

Tuesday, June 24, 2025,

It can even lock the long and short orders of the same currency against NZDUSD,

Directly lock the floating loss,

This EA is too stable, thank Ihor Otkydach for making such a stable EA.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I want to update my comment.

The trading results are basically the same as those of the Signal account.

On Thursday, June 26, 2025,

The NZDUSD that was originally locked with long and short orders actually closed and made a profit.

Banlance increased, and the ability to resist risks was improved.

For the same currency pair, long and short orders are locked,

But long and short orders can each have profitability.

The performance slope curve has become more stable.

Starting from Monday, June 9, 2025,

For every 10000 USD, only 0.1 lot is placed, and the maximum floating loss is currently about 5%.

There will be no psychological pressure of high floating losses.

I am looking forward to the next update of the trend trading function of Scalper Investor EA.

Thanks to Ihor Otkydach for making such a stable and profitable Scalper Investor EA.

devgabriel300
177
devgabriel300 2025.05.30 00:09 
 

Great EA! so far it has been 100% accuracy. No loosing trades. Even though the EA makes fewer trades daily, the trades are with precision. For the past 3 days it made only 7 trades, however, my account has increased by 3%. This advisor gives me rest of mind. I go to bed in peace and wake up in peace. Thanks Ihor. Please keep up the great work. I look forward for more EA from you.

レビューに返信