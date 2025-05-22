Scalper Investor
- エキスパート
- Ihor Otkydach
- バージョン: 1.6
- アップデート済み: 18 11月 2025
- アクティベーション: 10
こんにちは、トレーダーの皆さん！
もしあなたが、ただ無作為にトレードを繰り返すだけのEAではなく、戦略に基づいた、ロジカルに動く本格派EAを探しているなら、Scalper Investor EA をご紹介します。
このEAはマルチカレンシー対応で、すでに洗練された**リバーサル戦略（逆張り戦略）を搭載しており、近い将来にはトレンド戦略（順張り）**のアップデートも予定されています。
リバーサル戦略 – すぐに使用可能
リリース時点では、このEAはリバーサル戦略に特化して設計されています。ケルトナーチャネルを中心とした価格の反転ポイントを見極め、複数のフィルターでノイズを排除。
無計画なエントリーは一切なし。すべては市場ロジックとテクニカル根拠に基づいています。
ベースとなるのは、チャネル内への価格の戻りを狙ったトレード。ボラティリティ、トレンドの方向、シグナル強度、スプレッド、スリッページなど、様々な条件でフィルタリング。さらに、ローリング時間帯や市場が静かな時間帯はトレードを控えるよう設計されています。
注: 戦略テスターではデフォルトでM15 EURNZDを使用します
Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller
Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller
Instructions - https://www.mql5.com/ja/blogs/post/762922
リバーサル戦略の主な特徴：
- 対応通貨ペア：11種類 AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP
- 選べるタイムフレーム：M15 または H1
- すべてのトレードにストップロスを設定
- マーチンゲール・ナンピンなし（リスク管理重視）
- ダイナミック・ストップロス機能あり
- 最大ドローダウン（例：5％以下）を設定可能
- 1つの通貨ペアにつき同時に1ポジションのみ
- Propファームにも、個人トレーダーにも対応
- 推奨最低証拠金：500ドル
- 推奨最低レバレッジ：1:30以上
- 推奨口座タイプ：RAW、ECN、PRO、ZEROなど、狭いスプレッド＆マーケット実行型のアカウント（名称はブローカーによって異なります）
今後の予定：トレンド戦略（現在開発中)
現在、購入できるのはリバーサル戦略のみです。もう一つのトレンドフォロー型戦略は現在開発中で、1～2ヶ月以内に無料アップデートとして提供予定です。
この機能により、EAはトレンドの方向性を判断し、それに沿ってエントリーできるようになります。特に金（XAUUSD）、円関連通貨、BTCなどのボラティリティの高い資産に適しています。
ご注意ください：今の価格で購入できるのは、リバーサル戦略のみです。トレンド戦略が実装されると、EAの価格は2倍に上昇する予定です（リリース時点の価格基準）。
早期アクセスは、単なるお得感ではなく、将来の機能強化を低価格で手に入れる絶好のチャンスです。
Scalper Investor EA は、ありきたりな使い回しのロジックを使ったボットではありません。これは、将来性と成長を見据えた本格的なプロジェクトです。今後、新しい戦略やポートフォリオ、最適化アップデートなどが続々と追加されていきます。それに伴い、価格も段階的に上がっていきます。
あなたは、スタート段階でこのプロジェクトに参加しますか？それとも、価格が上がってから後悔しますか？
I have all 4 Ihor's EAs since the very beginning. And Scalper Investor is my favorite; high win rate and average holding time is relatively short. Ihor is very helpful and responsive; therefore, I would recommend his EAs to you and even my friends.