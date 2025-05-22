こんにちは、トレーダーの皆さん！

もしあなたが、ただ無作為にトレードを繰り返すだけのEAではなく、戦略に基づいた、ロジカルに動く本格派EAを探しているなら、Scalper Investor EA をご紹介します。

このEAはマルチカレンシー対応で、すでに洗練された**リバーサル戦略（逆張り戦略）を搭載しており、近い将来にはトレンド戦略（順張り）**のアップデートも予定されています。

リバーサル戦略 – すぐに使用可能



リリース時点では、このEAはリバーサル戦略に特化して設計されています。ケルトナーチャネルを中心とした価格の反転ポイントを見極め、複数のフィルターでノイズを排除。

無計画なエントリーは一切なし。すべては市場ロジックとテクニカル根拠に基づいています。

ベースとなるのは、チャネル内への価格の戻りを狙ったトレード。ボラティリティ、トレンドの方向、シグナル強度、スプレッド、スリッページなど、様々な条件でフィルタリング。さらに、ローリング時間帯や市場が静かな時間帯はトレードを控えるよう設計されています。

注: 戦略テスターではデフォルトでM15 EURNZDを使用します

Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller Instructions - https://www.mql5.com/ja/blogs/post/762922

リバーサル戦略の主な特徴：



対応通貨ペア：11種類 AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP

選べるタイムフレーム：M15 または H1

すべてのトレードにストップロスを設定

マーチンゲール・ナンピンなし（リスク管理重視）

ダイナミック・ストップロス機能あり

最大ドローダウン（例：5％以下）を設定可能

1つの通貨ペアにつき同時に1ポジションのみ

Propファームにも、個人トレーダーにも対応

推奨最低証拠金：500ドル

推奨最低レバレッジ：1:30以上

推奨口座タイプ：RAW、ECN、PRO、ZEROなど、狭いスプレッド＆マーケット実行型のアカウント（名称はブローカーによって異なります）

今後の予定：トレンド戦略（現在開発中)



現在、購入できるのはリバーサル戦略のみです。もう一つのトレンドフォロー型戦略は現在開発中で、1～2ヶ月以内に無料アップデートとして提供予定です。

この機能により、EAはトレンドの方向性を判断し、それに沿ってエントリーできるようになります。特に金（XAUUSD）、円関連通貨、BTCなどのボラティリティの高い資産に適しています。