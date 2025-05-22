Scalper Investor

4.88

3 kopya kaldı 599$

Sonraki fiyat 699$

Merhaba traderlar!

Eğer piyasada rastgele işlem açan değil, sağlam bir stratejiye göre çalışan bir uzman danışman (EA) arıyorsanız, Scalper Investor EA ile tanışın.
Bu çoklu döviz çiftlerinde işlem yapabilen EA, şimdiden güçlü bir reversal (geri dönüş) stratejisiyle donatılmış durumda ve yakında trend takip stratejisini içeren ücretsiz bir güncelleme alacak.

Geri dönüş stratejisi – kullanıma hazır

Yayınlandığı anda EA, tamamen geri dönüş mantığına göre optimize edilmiştir. Keltner Kanalı’na dayalı olarak fiyatın geri çekilme noktalarını yakalar ve modern filtrelerle işe yaramayan sinyalleri eleyerek doğru zamanlarda işlem açar. Rastgele girişler yok – sadece net mantık ve teknik analiz kriterlerine dayalı işlemler.

Strateji, fiyatın kanal içerisine geri dönmesi üzerine kuruludur. Filtreler; volatilite, sinyal gücü, trend yönü, spread, slippage ve diğer önemli parametrelere göre çalışır. Ayrıca EA, piyasanın durağan olduğu saatlerde veya rollover sırasında işlem yapmaz.

NOT: Strateji testinde varsayılan olarak M15 EURNZD kullanın

Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller

Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller

Instructions - https://www.mql5.com/tr/blogs/post/762934

Geri dönüş stratejisinin sundukları:

  • 11 döviz çifti desteği: AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP
  • Zaman dilimi seçimi: M15 veya H1
  • Her işlemde gerçek bir stop loss kullanılır
  • Martingale veya ortalama düşürme stratejisi yok
  • Dinamik stop loss ile esnek risk yönetimi
  • Maksimum drawdown (örneğin %5) sınırı ayarlanabilir
  • Her sembolde aynı anda yalnızca 1 pozisyon – aşırı pozisyon yok
  • Hem prop firm hem de bireysel hesaplar için uygundur
  • Minimum önerilen bakiye: 500 USD
  • Minimum kaldıraç: 1:30 ve üzeri
  • Önerilen hesap türü: RAW, ECN, PRO, ZERO... veya düşük spread ve doğrudan piyasa emri sağlayan diğer hesap türleri (broker’a göre isim değişebilir)

Yakında geliyor: Trend stratejisi (geliştiriliyor)

Şu anda yalnızca geri dönüş stratejisini içeren Scalper Investor EA’yı satın alıyorsunuz.
İkinci strateji olan trend takip sistemi geliştiriliyor ve 1–2 ay içinde ücretsiz bir güncelleme olarak yayınlanacak.

Bu strateji sayesinde EA, trend yönünü belirleyip ona göre işlem açabilecek. Özellikle altın (XAUUSD), JPY pariteleri, BTC gibi yüksek hacimli ve yönlü hareket eden enstrümanlarda etkili olacak.

Dikkat: Şu anda sadece geri dönüş stratejisi için ödeme yapıyorsunuz. Trend stratejisi yayınlandığında, EA’nın fiyatı iki katına çıkacak (yayın anındaki fiyata göre). Yani şimdi satın almak, gelecekteki tüm özellikleri erken erişimle, uygun fiyata almak demek.

Scalper Investor EA sıradan, hazır şablonlu bir bot değildir. Bu, ciddi hedefleri olan ve sürekli gelişmeyi amaçlayan bir projedir. Yeni stratejiler, portföy optimizasyonları, performans iyileştirmeleri yolda.
Ve her yeni adımda, fiyat da kademeli olarak yükselecek.

Asıl soru şu: Bu projeye şimdi mi katılıyorsun, yoksa fiyat artınca mı?


İncelemeler 17
Jenny Yuen Ha Lau
623
Jenny Yuen Ha Lau 2025.09.05 10:36 
 

I have all 4 Ihor's EAs since the very beginning. And Scalper Investor is my favorite; high win rate and average holding time is relatively short. Ihor is very helpful and responsive; therefore, I would recommend his EAs to you and even my friends.

pamas
139
pamas 2025.09.04 15:56 
 

3-Month Honest Review:-

I want to leave a heartfelt thank you to this great seller. I have been using this robot for over three months now, and here are my personal statistics: Winning trades: 134, Trades that hit stop loss: 3,

Trades closed early with very small losses: 10.

This gives the system an overall win rate of about 90%. The robot has been consistently profitable, and I am extremely satisfied with the results. I highly recommend it to anyone seeking a reliable trading system that consistently delivers steady profits. I am confident you will enjoy this system just as much as I do. Mr. Igor offers the best customer service, with prompt responses, and goes above and beyond to help. He is a great gentleman who genuinely wants to help other traders. I highly recommend you buy his products.

NickKearsley
76
NickKearsley 2025.09.04 14:57 
 

Easy to install and I like the fact that there are individual set files for each currency setting. No grid or Martingale here. Trades slowly and surely so far. It's still early days but 12 winning trades with no losses in just under a week is a great start!

Önerilen ürünler
Trend Trader for Gold with 3S Strategy
Milind Jayesh Sidpara
Uzman Danışmanlar
Transform your gold trading journey into an exhilarating and lucrative adventure with the extraordinary Gold EA Bot! Unleash the power of revolutionary trading software that has the potential to magnify your gold investments by an impressive 20x. Meet the Gold EA Bot, your automated trading ally designed for XAUUSD on both the 1-hour and 4-hour timeframes. This cutting-edge bot stands out by employing a singular, highly-effective indicator, meticulously engineered to provide precise entry and
The Silver Bullet Crash 300
Christoffel Francois Du Toit
Uzman Danışmanlar
Consistency is key. The Silver Bullet Crash 300 test showed steady growth over the last year. Tests showed more than 300% ROI for the last year. Pro's: The software runs 24hours a day, 7days per week Fully Automated No settings adjustments Tests showed Zero Losses in the last year Steady monthly growth in tests Cons: Only for bigger accounts Uses a lot of equity during extreme market movements (Not Losses) Minimum Requirements: Account Size $10 000.00 Permanent Internet Access (VPS recommend
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (11)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyla sonuçlanmıştır. 2000 yılından günümüze
TIO Global MT5
Ihar Tsitou
Uzman Danışmanlar
Классическая Торговая стратегия возврата к среднему после сильного импульсного движения. Файлы настроек  + Тесты для всех покупателей в закрытой группе! Мы имеем: 1-Индикатор Standard Deviation переводится как среднеквадратичное отклонение – математический термин, описывающий показатель рассеивания (дисперсии) значений случайной величины. Она полностью идентична расчету среднеквадратичного отклонения, определяемого относительно периода n как квадратичная разница текущей цены закрытия свечи Clos
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Uzman Danışmanlar
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Uzman Danışmanlar
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
FVG Judge
Burak Enes Aydin
Uzman Danışmanlar
Fair Value Gap EA, fiyat farkları arasında özel bir hesaplama formülü kullanarak paritenin olması gereken fiyatın üstünde mi yoksa altında mı olduğunu tespit ediyor. MA ve RSI sistemini kullanmaz, bunun yerine fiyatlardaki ani SATIŞ ve ALIŞ hareketlerini tespit eder. Bu şekilde ancak YÜKSEK fırsatlar olduğunda ticarete girer. -Tüm döviz pariteleri ve borsa için uygundur ancak temettü ödeyen hisse senetlerinde satış işlemi yapmanızı tavsiye etmiyorum çünkü negatif temettü ödeme riskiyle karşı k
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Uzman Danışmanlar
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Obor Pawai V75
Suharmoko
Uzman Danışmanlar
Obor Pawai V75 – Expert Advisor for Gold Trading Obor Pawai V75 is a next-generation Expert Advisor (EA) developed specifically for trading gold (XAUUSD). Built with a proprietary Breakout Finder system and a suite of advanced indicators, it offers both automated and customizable trading strategies for breakout, swing, and scalping scenarios. Key Features Breakout Finder Detects high-probability breakout opportunities using integrated logic from DeMarker, MACD, RSI, ATR, and Pivot Points. Desig
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Uzman Danışmanlar
Maximum Infinity Pro – MT5 için Gelişmiş Grid EA Maximum Infinity Pro, MetaTrader 5 için tasarlanmış, gelişmiş grid işlem mantığını sağlam risk yönetimi ve uyarlanabilir giriş/çıkış stratejileriyle birleştiren profesyonel düzeyde bir Uzman Danışman'dır (EA). Bu EA, güvenilir, esnek ve tam otomatik bir işlem çözümü isteyen hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur. Ana Özellikler Akıllı Grid Sistemi (Smart Grid System): Çeşitli piyasa koşullarında optimum performans için dinamik lot
OborBond
Suharmoko
Uzman Danışmanlar
This Ea based momentum with RSI, MACD, ATR, Demmarker, Support and Resisten, Top or Bottom Edge etc. This EA not designed running yearly, just test monthly with BEP target, need your analytical skills for best time to start this EA not in random condition. need to set withdrawal target to safe profit before loss all your capital. This Ea based momentum with SL and trailing profit, is designed using profit target. High Risk Bot. The rule for this bot: 1. Leveling with Maxlot from your deposit,
Range Breakout MT5 EA
Arjan Hazewinkel
Uzman Danışmanlar
LIVE SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2308572 Message me after purchase for the correct setfiles! The Range Breakout EA for MetaTrader is built on a time-tested, reliable concept — trading breakouts from tight price ranges. This is one of the oldest and most consistently effective principles in trading, used by professionals for decades. Unlike many Expert Advisors you’ll find on MQL5 that show perfect backtests but fail in live trading, this EA was not curve-fitted to produce idealize
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Uzman Danışmanlar
5 Yıldızlı Uzman Danışman — FundPass Pro FundPass Pro Tanıtımı: Tüm hesap türleri ve prop firm zorlukları için nihai yapay zeka ticaret sistemi ️ Önemli : Tüm hesap türleriyle (bireysel hesaplar ve prop firm değerlendirme hesapları dahil) uyumlu çalışabilmesi için kullanıcı ayarlarında "Prop Firm Modu" seçeneğinin etkinleştirilmesi gerekmektedir. Bu seçenek aktif edilmezse, fonlu işlem firmalarının kurallarına uyulmayabilir. Genel Bakış: FundPass Pro , FTMO, MyForexFunds, The Funded Trade
US30 Dow Jones EA
Babak Alamdar
4.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Bir backtest değil, gerçek bir ticaret sistemi satın alın   Live Signal     Bu fiyat promosyon süresince geçicidir ve kısa sürede artırılacaktır. Geriye dönük testler SADECE GERÇEK TİKLER üzerinde yapılmalıdır, aksi takdirde yanlış sonuçlanacaktır. Genel sohbet grubuna katılın: Buraya tıklayın US30 Dow Jones EA'ya hoş geldiniz US30 Dow Jones EA: Dinamik Dow Jones Ta Ustalaşın Dow Jones olarak da bilinen US30, piyasadaki en popüler endekslerden biridir. Mevcut uzman danışmanların çokluğuna ra
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar, bu aracı gerçek sonuçlarla titizlikle tasarladım, Apolo AI, Kanada para biriminde AI ve Node'larda yapılandırılmış bir Trend algoritması ile kafa derisi oluşturmak için tasarlandı ve özel olarak tasarlandı, burada 10k'den 1 yıllık geriye dönük testin sonucunu görebiliriz. 40k, gerçek parayla kazanılan gerçek hesap sinyalini de benzer sonuçlarla görebiliyoruz, Apollo inanılmaz! USDCAD gibi istikrarlı bir para birimindeki bir trendde kafa derisine aktarılacak düğüm aralıkla
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Uzman Danışmanlar
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
ArcTrader
Syed Oarasul Islam
Uzman Danışmanlar
ArcTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Arc Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51336 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Arc
PipPro
Faithful Kelechukwu Onyiriuka
Uzman Danışmanlar
PipPro, yüksek hassasiyetli ticaret için tasarlanmış güçlü, akıllı ve özelleştirilebilir bir ticaret robotudur. Girişler için iki Osilatör Hareketli Ortalamasının, çıkışlar için ise mum çubukları desenleri, Bollinger Bantları ve Stokastik göstergenin entegrasyonu sayesinde, ticarete veri odaklı ve sistematik bir yaklaşım sunar. Entegre risk yönetimi, otomatik işlem yürütme ve özelleştirilebilir özellikleriyle PipPro, performansını artırmak, duygusal ticareti azaltmak ve kârlılığı maksimize etmek
You Tech Traders
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
Tech Trader Forex Bot: Your Key to Reliable Trading Success Introduction to Forex Trading Forex trading is a complex and dynamic marketplace that requires considerable time, effort, and expertise for effective navigation. With the advent of trading bots, traders can now automate their trading strategies, harnessing market trends without the need to spend countless hours analyzing data. Enter the   Tech Trader Forex Bot , a cutting-edge solution designed to simplify your trading experience. What
MT5 iBossTraderEA
Shokhboz Mamarasulov
Uzman Danışmanlar
iBossTrader is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management used, no marting
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Uzman Danışmanlar
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
4.94 (32)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Uzman Danışmanlar
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Uzman Danışmanlar
The USDJPY Focused Breaker is designed specifically for the H1 (1-hour) timeframe of the USDJPY currency pair, based on Channel-Break FX technology. The trend channel is identified using an AI model, which employs a 1D convolutional neural network (CNN) to recognize market trends. Key features of this version include: Optimization : Enhanced strategies for opening and closing positions. Timeframes and Pairs : Usable on M30, H1, H4, and D1 timeframes and across multiple currency pairs including
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Uzman Danışmanlar
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Uzman Danışmanlar
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
WaveMaster Hunter
Guan Jun Fan
Uzman Danışmanlar
Are you tired of expert advisors that only perform well in one specific market condition? Do you need a flexible, powerful tool that can adapt its strategy as the market shifts between trends and consolidations? Introducing WaveMaster Hunter   – a sophisticated and highly versatile trading system designed for the serious trader. It is not just one strategy; it's two independent trading models packed into a single, intelligent expert advisor, complete with an advanced on-chart control panel. Wave
QuantLot Expert MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Uzman Danışmanlar
QuantLot Expert: The Ultimate Reversal System for EURUSD QuantLot Expert is a professional Expert Advisor (EA) designed for the EURUSD M15 chart. It is an advanced automated system that utilizes a powerful Reversal strategy to pinpoint potential price turning points and capitalize on market movements. This EA is built for traders who demand consistency and freedom from continuous market monitoring. Key Features Accurate Reversal Strategy: The EA identifies trading opportunities by automaticall
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.68 (66)
Uzman Danışmanlar
Önemli Bilgi! Ekibimiz rollerine göre ayrılmıştır – geliştiriciler geliştirme ve güncellemelere odaklanırken, moderatörler EA'nın kurulumu ve yapılandırılmasına yardımcı olur. Moderatörlerimiz size yardımcı olmak ve tüm sorularınızı yanıtlamak için hazırdır: Zolia (Tayvan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (İngiltere) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka b
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (347)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (32)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (50)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.89 (36)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (487)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya  Quantum King   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrula
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (121)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 606$ -> 808$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
SFE Impulse
Joel Juanpere
5 (1)
Uzman Danışmanlar
This expert advisors search for perfect impulse setups.  The approach is use a very few but high effectives rules / filters and an effective management of the opened position. Signal https://www.mql5.com/es/signals/2049326 Backtest The EA must be backtest in any timeframe, but for use in live, must be attached to a M5 chart. Live setup The EA is very easy to configure, and can be used with the default parameters. Only the parameters related to the size of orders should be checked. The EA
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.22 (36)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Remstone
Remstone
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Vantage   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. Q1 price: $2,500 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanıl
Syna
William Brandon Autry
5 (15)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar - şimdiye kadar perakende forex ticaretinde hiç var olmamış bir yetenek. Syna, AiQ, Mean Machine GPT veya kendi birden fazla örneğiyle sorunsu
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
4.33 (3)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.56 (16)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Uzman Danışmanlar
Core Concept Bollinger Grid Pro is a fully automated EA that combines Bollinger Band trend detection with an intelligent grid trading system . It automatically builds buy grids during ranging markets and intelligently takes profit during breakouts—capturing consistent profits from price volatility. The system operates 100% automatically with no manual intervention required, allowing your account to grow steadily under any market condition.  Strategy Logic Bollinger Band Trend Recognition The E
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.56 (27)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.14 (14)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.87 (15)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.62 (26)
Uzman Danışmanlar
NEXUS – piyasayla birlikte evrilen kantitatif adaptif grid sistemi NEXUS, gerçek zamanlı olarak kural kombinasyonları oluşturan, bunları out-of-sample (OOS) ile doğrulayan ve yalnızca geçerli bir piyasa bağlamında istatistiksel bir avantaj tespit ettiğinde işlem açan %100 otomatik bir sistemdir. Hızlı özellikler Sistem tipi: OOS (out-of-sample) doğrulamalı adaptif grid ve ortam filtreleri (haberler, volatilite, seans/gün ve isteğe bağlı hacim değer bölgeleri). Enstrümanlar: majör ve çapraz Forex
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.75 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.42 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (132)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (37)
Uzman Danışmanlar
AIQ Versiyon 5.0 - Kurumsal Mimari Yoluyla Otonom Zeka Kural tabanlı otomasyondan gerçek otonom zekaya evrim, algoritmik ticaretin doğal ilerlemesini temsil eder. Kurumsal kantitatif masaların on yıldan fazla bir süre önce keşfetmeye başladığı şey, pratik uygulamaya dönüşmüştür. AIQ Versiyon 5.0 bu olgunlaşmayı somutlaştırır: sofistike çok modelli AI analizi, bağımsız doğrulama mimarisi ve kapsamlı üretim dağıtımı yoluyla rafine edilmiş sürekli öğrenme sistemleri. Bu, AI özellikleri eklenmiş bi
Yazarın diğer ürünleri
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (74)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Sadece 1 adet kaldı, fiyatı 599 dolar Sonraki fiyat: 699 dolar Abartı yok, gereksiz risk yok. Minimum düşüşle işlem yap: One Man Army, hem kişisel hem de prop firm (şirket içi) ticaret için tasarlanmış çok dövizli bir işlem sistemidir. Kısa ve orta vadeli piyasa düzeltmeleri ve dönüşlerine dayalı bir scalping stratejisi uygular, bekleyen limit emirleri ile işlem yapar. Bu işlem botu piyasanın yönünü tahmin etmez — en uygun fiyat seviyelerinde yüksek hassasiyetle pozisyon açar. Tam senin sevdiği
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.14 (14)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.75 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (20)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Enslaver
Ihor Otkydach
3.75 (4)
Uzman Danışmanlar
399 USD'den 6 adet kaldı Sonraki fiyat 499 USD Kurulum ve yapılandırma talimatları burada –  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763390 Neden Enslaver EA’yı seviyorum ve neden siz de sevebilirsiniz? Her işlem Stop Loss ile korunur Prop firmalarıyla kullanıma uygundur EA, Stop Loss seviyesinin ulaşmasını beklemez, fiyat ortalamaya döndüğünde, ister kazanç ister kayıp olsun, piyasadan çıkar Bu bir çok döviz çiftli EA’dır (8 çift), bir çift zarar ederken başka bir çift kazanç sağlayabilir Spread boy
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.94 (16)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
Filtrele:
Jenny Yuen Ha Lau
623
Jenny Yuen Ha Lau 2025.09.05 10:36 
 

I have all 4 Ihor's EAs since the very beginning. And Scalper Investor is my favorite; high win rate and average holding time is relatively short. Ihor is very helpful and responsive; therefore, I would recommend his EAs to you and even my friends.

pamas
139
pamas 2025.09.04 15:56 
 

3-Month Honest Review:-

I want to leave a heartfelt thank you to this great seller. I have been using this robot for over three months now, and here are my personal statistics: Winning trades: 134, Trades that hit stop loss: 3,

Trades closed early with very small losses: 10.

This gives the system an overall win rate of about 90%. The robot has been consistently profitable, and I am extremely satisfied with the results. I highly recommend it to anyone seeking a reliable trading system that consistently delivers steady profits. I am confident you will enjoy this system just as much as I do. Mr. Igor offers the best customer service, with prompt responses, and goes above and beyond to help. He is a great gentleman who genuinely wants to help other traders. I highly recommend you buy his products.

NickKearsley
76
NickKearsley 2025.09.04 14:57 
 

Easy to install and I like the fact that there are individual set files for each currency setting. No grid or Martingale here. Trades slowly and surely so far. It's still early days but 12 winning trades with no losses in just under a week is a great start!

Simon Daniel Wright
575
Simon Daniel Wright 2025.08.02 19:50 
 

Working well so far for me. I like the diversifed strategy approach . I will return an update this review with more stats after three months. Thanks Ihor for the ea and the no BS explaniations about the realities of the markets!

Shark Tank
210
Shark Tank 2025.07.25 01:28 
 

Stable and reliable. Since using this EA for two months, it has generated over a 10% growth. Just one SL has happened, but it doesn't matter.

Alex Quino
352
Alex Quino 2025.07.17 10:14 
 

Slowly but surely. I bought the EA 3 weeks ago and I can see already how it performs and bring some profits on my small account. Lhor's products are reliable and his support is just superb. Hoping that this EA continuously giving positive profits, will update this review in the next few months.

Joshua Michael Hudson
789
Joshua Michael Hudson 2025.07.16 16:43 
 

Its no accident that this developers page is littered with 4 and 5 star products. Entry logic is good.

duiweboer
36
duiweboer 2025.07.16 07:36 
 

Very Goof EA from a Very Goof Author! Consistent small profits from multiple currency pairs and works even on small accounts!

Poh Leng Lim
1964
Poh Leng Lim 2025.07.16 07:08 
 

This EA works silently behind the scenes to generate consistent green pips—it’s not a get-rich-quick scheme, but a reliable, steady pips generator.

AF Z
267
AF Z 2025.07.16 06:22 
 

Profitable EA overall so far and easy to setup. Looking forward to see it's progress in a couple of months. Using low lot sizes and achieving good trades overall.

haisheng12345
197
haisheng12345 2025.07.16 06:00 
 

I have been using this EA for three weeks. Due to the recent high market volatility, several transactions have suffered losses, but overall, it is still in a profitable state.

Segio Bugay
191
Segio Bugay 2025.07.04 17:58 
 

I really appreciate the author's approach to the product. I was also impressed by the extensive supportive materials provided-everything from guides to tutorials is top-notch and super helpful; it's clear that a lot of thought and care went into his development.

cyberryder
1170
cyberryder 2025.07.03 22:21 
 

Observed strategy: Pullback. EA seems to have very similar entries than SwingMaster EA from same author. Just enters some M15 candles earlier/later. However closing is much earlier, which means avg. Win pips is much less, while max SL is nearly the same = worser R/R. We ran into the same issues like with SwingMaster: On heavy trending pairs, it can go into heavy DD with no intelligent strategy yet to manage it. On the pro side, it is optimized for some further pairs vs. SwingMaster.

Rubén P. E.
203
Rubén P. E. 2025.06.30 15:16 
 

I bought Scalper Investor because I really liked how Swing Master works. Like the other EA, I recovered my investment very quickly. Excellent risk management with a high success rate. Superb!

shahbaz112
216
shahbaz112 2025.06.14 17:21 
 

Scalper Investor EA is an impressive automated trading system that stands out for its consistent and reliable performance. It operates efficiently across multiple currency pairs, offering solid diversification and minimizing exposure to risk. Unlike many scalping EAs, it avoids high-risk tactics, focusing instead on precise, calculated entries and exits. Users have reported steady profits and low drawdowns, with some experiencing significant account growth in a relatively short period. The setup process is user-friendly, and the accompanying documentation is clear, making it accessible even for those new to automated trading. Scalper Investor EA’s strategy is centered on capturing short-term market opportunities while maintaining strong risk management. Both live results and back testing data support its adaptability and effectiveness in various market environments. The developer, Ihor, is highly responsive and regularly updates the EA, reflecting a genuine commitment to ongoing improvement. What sets Scalper Investor EA apart is its focus on sustainable, long-term gains rather than chasing quick wins. Thank you to Ihor for his dedication and hard work in creating such a dependable and well-balanced trading solution.

terry lee
252
terry lee 2025.06.09 14:57 
 

Ihor Otkydach's products are very stable.

Ihor Otkydach's services are complete, fast, reliable, modest, and practical.

Ihor Otkydach's products have clear logic and good risk control.

Range reversal products only use range reversal strategies.

Trend breakthrough products only use trend breakthrough strategies.

Most normal brokers' low-cost accounts can use Ihor Otkydach's products normally.

Even if you use a broker account different from the SIGNAL account, the signals are more than 90% the same.

(Brokerage quotations are slightly different, and there will be slight differences in entry and exit, which everyone understands)

Ihor Otkydach himself is a successful manual trader.

The products developed by Ihor Otkydach are naturally competitive,

because he is a trading program seller who understands trading logic.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuesday, June 24, 2025,

I want to update my review,

Scalper Investor EA,

The performance slope curve is steadily upward,

For every 10000USD, only 0.1 lots are placed, and the floating loss is less than 10%,

All of the above are excellent,

Tuesday, June 24, 2025,

It can even lock the long and short orders of the same currency against NZDUSD,

Directly lock the floating loss,

This EA is too stable, thank Ihor Otkydach for making such a stable EA.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I want to update my comment.

The trading results are basically the same as those of the Signal account.

On Thursday, June 26, 2025,

The NZDUSD that was originally locked with long and short orders actually closed and made a profit.

Banlance increased, and the ability to resist risks was improved.

For the same currency pair, long and short orders are locked,

But long and short orders can each have profitability.

The performance slope curve has become more stable.

Starting from Monday, June 9, 2025,

For every 10000 USD, only 0.1 lot is placed, and the maximum floating loss is currently about 5%.

There will be no psychological pressure of high floating losses.

I am looking forward to the next update of the trend trading function of Scalper Investor EA.

Thanks to Ihor Otkydach for making such a stable and profitable Scalper Investor EA.

devgabriel300
172
devgabriel300 2025.05.30 00:09 
 

Great EA! so far it has been 100% accuracy. No loosing trades. Even though the EA makes fewer trades daily, the trades are with precision. For the past 3 days it made only 7 trades, however, my account has increased by 3%. This advisor gives me rest of mind. I go to bed in peace and wake up in peace. Thanks Ihor. Please keep up the great work. I look forward for more EA from you.

İncelemeye yanıt