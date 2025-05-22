Scalper Investor
- Uzman Danışmanlar
- Ihor Otkydach
- Sürüm: 1.6
- Güncellendi: 18 Kasım 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Merhaba traderlar!
Eğer piyasada rastgele işlem açan değil, sağlam bir stratejiye göre çalışan bir uzman danışman (EA) arıyorsanız, Scalper Investor EA ile tanışın.
Bu çoklu döviz çiftlerinde işlem yapabilen EA, şimdiden güçlü bir reversal (geri dönüş) stratejisiyle donatılmış durumda ve yakında trend takip stratejisini içeren ücretsiz bir güncelleme alacak.
Geri dönüş stratejisi – kullanıma hazır
Yayınlandığı anda EA, tamamen geri dönüş mantığına göre optimize edilmiştir. Keltner Kanalı’na dayalı olarak fiyatın geri çekilme noktalarını yakalar ve modern filtrelerle işe yaramayan sinyalleri eleyerek doğru zamanlarda işlem açar. Rastgele girişler yok – sadece net mantık ve teknik analiz kriterlerine dayalı işlemler.
Strateji, fiyatın kanal içerisine geri dönmesi üzerine kuruludur. Filtreler; volatilite, sinyal gücü, trend yönü, spread, slippage ve diğer önemli parametrelere göre çalışır. Ayrıca EA, piyasanın durağan olduğu saatlerde veya rollover sırasında işlem yapmaz.
NOT: Strateji testinde varsayılan olarak M15 EURNZD kullanın
Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller
Live signal on M15 - https://www.mql5.com/en/signals/2311036?source=Site+Profile+Seller
Instructions - https://www.mql5.com/tr/blogs/post/762934
Geri dönüş stratejisinin sundukları:
- 11 döviz çifti desteği: AUDCAD, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDSGD, EURGBP
- Zaman dilimi seçimi: M15 veya H1
- Her işlemde gerçek bir stop loss kullanılır
- Martingale veya ortalama düşürme stratejisi yok
- Dinamik stop loss ile esnek risk yönetimi
- Maksimum drawdown (örneğin %5) sınırı ayarlanabilir
- Her sembolde aynı anda yalnızca 1 pozisyon – aşırı pozisyon yok
- Hem prop firm hem de bireysel hesaplar için uygundur
- Minimum önerilen bakiye: 500 USD
- Minimum kaldıraç: 1:30 ve üzeri
- Önerilen hesap türü: RAW, ECN, PRO, ZERO... veya düşük spread ve doğrudan piyasa emri sağlayan diğer hesap türleri (broker’a göre isim değişebilir)
Yakında geliyor: Trend stratejisi (geliştiriliyor)
Şu anda yalnızca geri dönüş stratejisini içeren Scalper Investor EA’yı satın alıyorsunuz.
İkinci strateji olan trend takip sistemi geliştiriliyor ve 1–2 ay içinde ücretsiz bir güncelleme olarak yayınlanacak.
Bu strateji sayesinde EA, trend yönünü belirleyip ona göre işlem açabilecek. Özellikle altın (XAUUSD), JPY pariteleri, BTC gibi yüksek hacimli ve yönlü hareket eden enstrümanlarda etkili olacak.
Dikkat: Şu anda sadece geri dönüş stratejisi için ödeme yapıyorsunuz. Trend stratejisi yayınlandığında, EA’nın fiyatı iki katına çıkacak (yayın anındaki fiyata göre). Yani şimdi satın almak, gelecekteki tüm özellikleri erken erişimle, uygun fiyata almak demek.
Scalper Investor EA sıradan, hazır şablonlu bir bot değildir. Bu, ciddi hedefleri olan ve sürekli gelişmeyi amaçlayan bir projedir. Yeni stratejiler, portföy optimizasyonları, performans iyileştirmeleri yolda.
Ve her yeni adımda, fiyat da kademeli olarak yükselecek.
Asıl soru şu: Bu projeye şimdi mi katılıyorsun, yoksa fiyat artınca mı?
