Pegasus Gold Alpha
Handelsmodul mit mehrschichtiger Analyse für Konsistenz und Stabilität,
Wendet einen algorithmischen Ein- und Ausstiegsdatensatz an, der sich an die Marktbedingungen anpasst und gleichzeitig strenge Regeln für das Risikomanagement einhält.
Am besten geeignet für Händler, die eine freihändige, algorithmusbasierte Handelslösung suchen.
Vermögenswert:
XAUUSD(Gold), Zeitrahmen H1
Merkmale:
-
Intelligenter Algorithmus zur Volatilitätserkennung
-
Hervorragende Speicherkapazität
-
Anpassungsfähiger TP/SL-Algorithmus
Wichtigste Parameter:
- MagicNumber - Eine eindeutige Kennung, die der EA verwendet, um seine Trades von anderen auf demselben Konto zu unterscheiden.
- Asset - Stellt den Wert von Gold (XAUUSD) dar, wie er vom Broker erkannt wird; wird bei Gewinn-/Verlustberechnungen verwendet. meist 1 Standard
- Auto Lots Mode - Wenn diese Option auf true gesetzt ist, berechnet der EA automatisch die Losgröße, false bedeutet, dass eine feste Losgröße verwendet wird.
- Lots - Die feste Losgröße für jeden Handel, wenn der Auto-Lots-Modus deaktiviert ist.
Kompatibilität::
Pegasus Gold Alpha funktioniert zuverlässig bei Brokern, die Tick-Wert-Berechnungen vollständig unterstützen, wie IC Markets (Raw-Konto), Pepperstone oder ein Broker mit ECN-Spread-Typ