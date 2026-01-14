Pegasus Gold Alpha

Pegasus Gold Alpha

Handelsmodul mit mehrschichtiger Analyse für Konsistenz und Stabilität,

Wendet einen algorithmischen Ein- und Ausstiegsdatensatz an, der sich an die Marktbedingungen anpasst und gleichzeitig strenge Regeln für das Risikomanagement einhält.

Am besten geeignet für Händler, die eine freihändige, algorithmusbasierte Handelslösung suchen.


Vermögenswert:

XAUUSD(Gold), Zeitrahmen H1


Merkmale:

  • Intelligenter Algorithmus zur Volatilitätserkennung

  • Hervorragende Speicherkapazität

  • Anpassungsfähiger TP/SL-Algorithmus


Wichtigste Parameter:

  • MagicNumber - Eine eindeutige Kennung, die der EA verwendet, um seine Trades von anderen auf demselben Konto zu unterscheiden.
  • Asset - Stellt den Wert von Gold (XAUUSD) dar, wie er vom Broker erkannt wird; wird bei Gewinn-/Verlustberechnungen verwendet. meist 1 Standard
  • Auto Lots Mode - Wenn diese Option auf true gesetzt ist, berechnet der EA automatisch die Losgröße, false bedeutet, dass eine feste Losgröße verwendet wird.
  • Lots - Die feste Losgröße für jeden Handel, wenn der Auto-Lots-Modus deaktiviert ist.

Kompatibilität::

Pegasus Gold Alpha funktioniert zuverlässig bei Brokern, die Tick-Wert-Berechnungen vollständig unterstützen, wie IC Markets (Raw-Konto), Pepperstone oder ein Broker mit ECN-Spread-Typ


FREE
