Pegasus Gold Alpha

Handelsmodul mit mehrschichtiger Analyse für Konsistenz und Stabilität,

Wendet einen algorithmischen Ein- und Ausstiegsdatensatz an, der sich an die Marktbedingungen anpasst und gleichzeitig strenge Regeln für das Risikomanagement einhält.

Am besten geeignet für Händler, die eine freihändige, algorithmusbasierte Handelslösung suchen.





Vermögenswert:

XAUUSD(Gold), Zeitrahmen H1



Merkmale:

Intelligenter Algorithmus zur Volatilitätserkennung

Hervorragende Speicherkapazität