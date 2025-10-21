Pipsophilia

PIPSOPHILIA ist eine modulare, hochfrequente Scalping-Strategie, die für eine extrem niedrige Latenzzeit und konsistente Profitabilität bei den wichtigsten Forex-Paaren entwickelt wurde. Sie arbeitet auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen und nutzt Mikrobewegungen und kurzlebige Preisineffizienzen mit chirurgischer Präzision aus.
🔍 Kernattribute:
- Multi-Pair-Anpassungsfähigkeit: Bewährte Performance in USDCHF, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCAD, mit maßgeschneiderter Logik für jeden Vermögenswert.
- Schnelle Handelszyklen: Durchschnittliche Haltedauer unter 11 Minuten, mit minimalem Risiko und hohem Umsatz.
- Außergewöhnliche Gewinnraten: Über 87% der Trades wurden gewinnbringend abgeschlossen, wobei einige Paare Gewinnquoten von über 90% erreichten.
- Kontrollierter Drawdown: Relative Drawdowns durchweg unter 10 %, was den Kapitalerhalt gewährleistet.
- Robuste Rentabilitätsmetriken:
- Gewinnfaktor: 1,38-1,81
- Sharpe-Ratio: 23-67
- Erholungsfaktor: Bis zu 8,3
- Nettogewinn: Erreicht bei einigen Paaren über 3000% bei einer Einzahlung von $100
🧠 Strategische Logik:
PIPSOPHILIA verwendet ein hybrides Ausführungsmodell, das Momentum-Erkennung, Volatilitätskompression und Ausbruchslogik miteinander verbindet. Es vermeidet eine Überanpassung, indem es eine konsistente Handelsgröße und eine modulare Einstiegs-/Ausstiegslogik beibehält. Die Strategie ist für High-Tick-Umgebungen optimiert und profitiert von engen Spreads und schneller Ausführung.
💼 Ideale Anwendungsfälle:
- Automatisierte Scalping-Portfolios
- ECN-Umgebungen mit niedriger Latenz
- Händler, die hohe Umsätze bei geringem Drawdown anstreben
- Multi-Asset-Einsatz mit konsistenter Logik
