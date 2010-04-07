Easy Starter Bot

Der Preis des Bots verdoppelt sich nach jeweils 5 verkauften Exemplaren!

Easy Starter Bot wurde für Trader mit kleineren Depots oder für diejenigen entwickelt, die eine geringere Risikoschwelle bevorzugen.
Erwarten Sie nicht, Ihr Kapital in zwei Tagen zu verdoppeln: Dieser EA ist darauf ausgelegt, stetige Gewinne zu erzielen, ohne Ihr Konto mit aggressiven Strategien zu gefährden.

Wer höhere Gewinne möchte, kann die Inputs anpassen und das Risiko erhöhen – die Entscheidung liegt immer bei Ihnen.
In jedem Fall lassen wir Sie nie allein: Bei Fragen oder Support können Sie uns jederzeit unter tradeautosystemit@gmail.com kontaktieren.

Im vorsichtigsten Modus verzeichnete der Bot einen maximalen Drawdown von nur 224$ über mehr als ein Jahr Backtesting, selbst während turbulenter Phasen wie Trump-Reden und Fed-Entscheidungen.

Für alle, die den Bot mit kleinem Kapital testen möchten, finden Sie auf der letzten Folie ein Beispiel für empfohlene Einstellungen für kleine Depots.

Plug & Relax – Automatisiertes Trading, ganz entspannt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eine erfolgreiche Trading-Session!


