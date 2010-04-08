Easy Starter Bot

봇 가격은 5개 판매될 때마다 두 배로 인상됩니다!

Easy Starter Bot은 소액 자금이나 낮은 위험 선호도를 가진 트레이더를 위해 설계되었습니다.
이틀 만에 자금을 두 배로 늘리는 것을 기대하지 마세요. 이 EA는 공격적이거나 위험한 전략 없이 꾸준한 수익을 추구합니다.

더 높은 수익을 원한다면 입력값을 조정해 위험을 높일 수 있지만, 리스크 프로필 선택은 항상 본인의 몫입니다.
어떤 경우에도 언제든지 저희에게 연락하실 수 있습니다. 이메일: tradeautosystemit@gmail.com.

가장 보수적인 모드에서, 1년 이상의 백테스트 동안 최대 밸런스 드로우다운은 단 224달러였으며, 트럼프 연설 및 연준의 통화정책 변화 등 변동성 높은 구간도 견뎠습니다.

소자본으로 봇을 테스트하고 싶으신 분은 마지막 슬라이드에서 추천 설정 예시를 확인해 주세요.

Plug & Relax – 자동매매, 스트레스 없이.

관심 가져주셔서 감사합니다. 즐거운 트레이딩 세션 되세요!


