Easy Starter Bot
- Эксперты
- Andrei Frasin
- Версия: 1.2
- Активации: 5
Easy Starter Bot
Цена бота будет удваиваться после каждых 5 проданных копий!
Easy Starter Bot создан для трейдеров с небольшими депозитами или для тех, кто предпочитает низкий уровень риска.
Не ждите удвоения капитала за два дня: этот советник рассчитан на стабильную прибыль без агрессивных или опасных стратегий.
Если вы хотите больше прибыли, вы можете изменить параметры и увеличить риск - выбор всегда за вами.
В любом случае, вы никогда не останетесь одни: вы всегда можете связаться с нами по вопросам или за поддержкой на tradeautosystemit@gmail.com.
В самом осторожном режиме бот показал максимальную просадку по балансу всего 224$ за более чем год тестирования, даже в периоды высокой волатильности, такие как выступления Трампа и решения ФРС.
Для тех, кто хочет протестировать бота на небольших депозитах, на последнем слайде есть пример рекомендуемых настроек.
Plug & Relax – Автоматическая торговля без стресса.
Спасибо за внимание и удачной торговой сессии!