Easy Starter Bot

Цена бота будет удваиваться после каждых 5 проданных копий!

Easy Starter Bot создан для трейдеров с небольшими депозитами или для тех, кто предпочитает низкий уровень риска.

Не ждите удвоения капитала за два дня: этот советник рассчитан на стабильную прибыль без агрессивных или опасных стратегий.

Если вы хотите больше прибыли, вы можете изменить параметры и увеличить риск - выбор всегда за вами.

В любом случае, вы никогда не останетесь одни: вы всегда можете связаться с нами по вопросам или за поддержкой на tradeautosystemit@gmail.com.

В самом осторожном режиме бот показал максимальную просадку по балансу всего 224$ за более чем год тестирования, даже в периоды высокой волатильности, такие как выступления Трампа и решения ФРС.

Для тех, кто хочет протестировать бота на небольших депозитах, на последнем слайде есть пример рекомендуемых настроек.

Plug & Relax – Автоматическая торговля без стресса.

Спасибо за внимание и удачной торговой сессии!



