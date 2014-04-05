# Smart Fair Value Zones - Professioneller Fair Value Gap Indikator für MetaTrader 5





## Fortgeschrittene FVG-Erkennung mit intelligenter Auto-Entfernung





Smart Fair Value Zones ist ein hochentwickelter, automatisierter Fair Value Gap (FVG) Indikator, der speziell für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieses professionelle Handelswerkzeug identifiziert Marktungleichgewichte mit Präzision und beinhaltet eine intelligente Auto-Entfernungsfunktion, die FVGs sofort löscht, wenn der Preis sie berührt - denn **jede FVG sollte nur einmal verwendet werden**.





## Hauptmerkmale:





### 🎯 **Smart Auto-Removal System**

- **Einmalige Verwendungslogik**: FVGs werden automatisch entfernt, sobald der Preis sie berührt

- **Echtzeit-Erkennung**: Sofortige Erkennung, wenn FVGs gefüllt sind

- **Sauberes Chart-Management**: Kein Durcheinander durch veraltete oder ungültige FVGs





### 🔍 **Automatische FVG-Erkennung**

- Identifiziert automatisch sowohl Kauf- als auch Verkaufs-FVGs

- Verwendet die Standard-3-Kerzen-FVG-Erkennungsmethode

- Funktioniert bei allen Zeitrahmen und Handelsinstrumenten

- Kein manuelles Zeichnen erforderlich





### 🎨 **Vollständig anpassbare Anzeige**

- Wählen Sie individuelle Farben für Kauf- und Verkaufs-FVGs

- Schalten Sie die Sichtbarkeit für Buy/Sell FVGs unabhängig voneinander um

- Option zur Erweiterung der FVGs nach rechts für bessere Sichtbarkeit

- Steuerung der maximalen Anzahl der angezeigten FVGs





## Warum dieser Indikator wichtig ist:





### **Professionelle FVG-Implementierung**

Fair Value Gaps stellen Marktungleichgewichte dar, bei denen der institutionelle Auftragsfluss zu Preislücken führt. Diese Zonen wirken oft wie Preismagneten, aber **sie sind nur so lange gültig, bis sie gefüllt sind**. Sobald der Preis eine FVG berührt, wird das Ungleichgewicht aufgelöst und die Zone verliert ihre Bedeutung.





### **Wie es funktioniert:**

1. **Erkennung**: Der Indikator sucht nach FVGs anhand des standardmäßigen 3-Kerzen-Musters:

- FVG kaufen: Tiefstand der aktuellen Kerze > Hochstand der Kerze 2

- FVG verkaufen: Hoch der aktuellen Kerze < Tief der Kerze 2





2. **Visualisierung**: Identifizierte FVGs werden als farbige Rechtecke in Ihrem Chart angezeigt





3. **Auto-Removal**: Wenn der Preis in eine FVG-Zone eintritt, entfernt der Indikator diese sofort aus dem Diagramm





4. **Kontinuierliche Überwachung**: Echtzeit-Verfolgung aller aktiven FVGs





## Handelsanwendungen:





### **Preis-Magnet-Zonen**

- Identifizieren Sie Bereiche, in denen der Preis wahrscheinlich zurückkehren wird

- Ungefüllte FVGs als potenzielle Einstiegszonen nutzen

- Kombinieren Sie mit anderen Zusammenflussfaktoren für Geschäfte mit hoher Wahrscheinlichkeit





### **Risikomanagement**

- Setzen Sie Stop-Losses außerhalb der FVG-Zonen

- FVG-Ränder als präzise Einstiegs-/Ausstiegspunkte verwenden

- Erkennen, wenn sich die Marktstruktur verschiebt





### **Marktstrukturanalyse**

- Erkennen Sie Ungleichgewichte im institutionellen Auftragsfluss

- Erkennen von Marktineffizienzen

- Verstehen, wo der "faire Wert" liegen sollte





## Eingabeparameter:





- **BuyColor**: Farbe für Buy FVG-Zonen (Standard: Grün)

- **SellColor**: Farbe für Sell FVG-Zonen (Voreinstellung: Rot)

- **MaxFVGs**: Maximal anzuzeigende FVGs (Voreinstellung: 200)

- **ShowBuyFVG**: Kauf-FVGs anzeigen (Voreinstellung: True)

- **ShowSellFVG**: Sell FVGs anzeigen (Voreinstellung: True)

- **ExtendToRight**: Zonen bis zum rechten Rand ausdehnen (Standard: True)





## Warum Smart Fair Value Zones wählen?





### ✅ **Genauigkeit und Verlässlichkeit**

- Präziser FVG-Erkennungsalgorithmus

- Kein Neulackieren - Zonen bleiben fixiert

- Stabile Leistung unter allen Marktbedingungen





### ✅ **Sauber und professionell**

- Automatische Bereinigung von gefüllten FVGs

- Keine Unordnung im Diagramm

- Professionelle visuelle Präsentation





### ✅ **Lernwert**

- Perfekt zum Erlernen von FVG-Konzepten

- Sehen Sie, wie sich FVGs in Echtzeit bilden und füllen

- Verstehen Sie die Mikrostruktur des Marktes





### ✅ **Zeitersparnis**

- Keine manuelle FVG-Zeichnung erforderlich

- Konzentration auf Handelsentscheidungen, nicht auf die Chartanalyse

- Rationalisierter Arbeitsablauf





## Installation & Unterstützung:





1. Laden Sie die Datei `Smart Fair Value Zones.mq5` herunter

2. Legen Sie sie in Ihren MT5-Indikatoren-Ordner

3. Starten Sie MT5 neu oder aktualisieren Sie den Navigator

4. Auf einen beliebigen Chart ziehen

5. Konfigurieren Sie die Einstellungen wie gewünscht





**Kompatibel mit:** Alle MT5-Broker, alle Zeitrahmen, alle Handelsinstrumente





## Wichtiger Hinweis:





Dieser Indikator ist ein Instrument zur Identifizierung potenzieller Handelsmöglichkeiten. Er sollte als Teil einer umfassenden Handelsstrategie mit angemessenem Risikomanagement verwendet werden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie neue Strategien immer zuerst in einem Demokonto.





---





**Smart Fair Value Zones - Weil jedes FVG nur eine Chance hat**





Automatisieren Sie Ihren FVG-Handel mit professioneller Erkennung und intelligentem Zonenmanagement. Perfekt für Händler, die ICT, Smart Money Concepts oder andere Strategien verfolgen, die Fair Value Gaps nutzen.





📈 **Handeln Sie intelligenter. Sauberer handeln. Handeln Sie mit Präzision.**