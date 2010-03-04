Easy Starter Bot

Easy Starter Bot

Botun fiyatı her 5 satışta bir iki katına çıkacaktır!

Easy Starter Bot, daha küçük portföyler veya düşük risk eşiğini tercih edenler için tasarlanmıştır.
İki günde portföyünüzü ikiye katlamayı beklemeyin; bu EA, agresif ve tehlikeli stratejiler olmadan istikrarlı kazanç sağlamayı hedefler.

Daha yüksek kazanç isterseniz, giriş değerlerini değiştirerek riski artırabilirsiniz; risk profili seçimi tamamen size aittir.
Her durumda asla yalnız kalmazsınız: Her türlü soru veya destek için bize tradeautosystemit@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

En düşük riskli modda, bot bir yılı aşkın backtestte maksimum 224$ bakiye drawdown ile, Trump konuşmaları ve Fed para politikası değişiklikleri gibi yüksek volatilite dönemlerini de başarıyla atlattı.

Küçük sermaye ile denemek isteyenler için, son slaytta küçük portföyler için önerilen ayar örneği bulabilirsiniz.

Plug & Relax – Otomatik alım-satım, stressiz.

Dikkatiniz için teşekkürler, iyi işlemler dileriz!


