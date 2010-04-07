Easy Starter Bot

O preço do bot dobrará a cada 5 cópias vendidas!

Easy Starter Bot foi desenvolvido para quem tem portfólios menores ou prefere um nível de risco mais baixo.

Não espere dobrar seu capital em dois dias: este EA foi projetado para gerar lucros consistentes, sem colocar sua conta em risco com estratégias agressivas.

Se quiser mais lucros, você pode personalizar os parâmetros e aumentar o risco, mas a escolha do perfil sempre será sua.

Em qualquer caso, você nunca estará sozinho: pode nos contatar para dúvidas ou suporte pelo e-mail tradeautosystemit@gmail.com.

No modo mais conservador, o bot registrou um drawdown máximo de saldo de apenas US$224 em mais de um ano de backtest, enfrentando até períodos de alta volatilidade como discursos de Trump e mudanças monetárias do Fed.

Para quem deseja testar o bot com capital reduzido, na última tela há um exemplo de configuração recomendada para portfólios pequenos.

Plug & Relax – Trading automatizado, sem estresse.

Obrigado pela atenção e boa sessão de trading!



