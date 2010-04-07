Easy Starter Bot

Easy Starter Bot

O preço do bot dobrará a cada 5 cópias vendidas!

Easy Starter Bot foi desenvolvido para quem tem portfólios menores ou prefere um nível de risco mais baixo.
Não espere dobrar seu capital em dois dias: este EA foi projetado para gerar lucros consistentes, sem colocar sua conta em risco com estratégias agressivas.

Se quiser mais lucros, você pode personalizar os parâmetros e aumentar o risco, mas a escolha do perfil sempre será sua.
Em qualquer caso, você nunca estará sozinho: pode nos contatar para dúvidas ou suporte pelo e-mail tradeautosystemit@gmail.com.

No modo mais conservador, o bot registrou um drawdown máximo de saldo de apenas US$224 em mais de um ano de backtest, enfrentando até períodos de alta volatilidade como discursos de Trump e mudanças monetárias do Fed.

Para quem deseja testar o bot com capital reduzido, na última tela há um exemplo de configuração recomendada para portfólios pequenos.

Plug & Relax – Trading automatizado, sem estresse.

Obrigado pela atenção e boa sessão de trading!


Produtos recomendados
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Experts
Autonomously executes trades, overseeing the entire process from initiation to completion.  Free support via chat, email and remote assistance Originally built for XAUUSD (Gold). Settings changes for other symbols Powerful rules management Enhanced positioning features Risk Management / Dynamic lot sizing Quick Setup Symbols : XAUUSD Investment for all: Our trading bot is crafted to serve traders of all investment levels, ensuring accessibility to the forex market even for those with limited fu
TripleWave Signal Indicator
Cedric Landry Shema
Indicadores
TripleWave Signal Indicator - Sistema de Confirmação de Tendência em Múltiplos Prazos Nunca mais perca uma negociação de alta probabilidade! O TripleWave Signal Indicator é um sistema de nível profissional que analisa três prazos simultaneamente (M15, H1, H4) para fornecer apenas os sinais de BUY e SELL mais confiáveis. Configurações Recomendadas: XAUUSD: As configurações padrão estão ok por enquanto. O que você recebe: Mecanismo de análise de tendência em múltiplos prazos. Setas visuais BUY/SEL
FREE
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitários
VM Auto SLTP Basic - Intelligent Trade Management for Scalpers Enhance your scalping strategy to a higher level. VM Auto SLTP Basic automatically manages Stop Loss and Take Profit for orders that are opened manually or by other Expert Advisors. This tool does not open trades on its own, allowing you to maintain full control while enjoying precise risk management. Key Features SL/TP based on ATR or fixed price Automatic SL move to Breakeven Risk management as a percentage of account balance Suppo
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
Deriv Boom sell
Yaovi Inoussa Atchou
Indicadores
Our BOOM SELL ALERT indicator is specifically engineered to   take candles on BOOM 1000 , BOOM 500 is tool is optimized for M1 (1-minute) timeframe, ensuring you receive timely and actionable insights.   The indicator is a combination of   many indicators. -        AO Oscillator -        Stochastic   HOW TO USE THIS INDICATOR To use well this indicator , it   need to use SCHAFF TREND RSX ( 5 MIN OR M5) IF SCHAFF trend RSX is GREEN and you have a signal then SELL when you have ENTRY and out with
Riskcalculator
Adriano Cali
Indicadores
Risk5Percent is a custom indicator for MetaTrader 5 designed to help you manage your risk exposure precisely. By entering the desired risk percentage and the number of lots used, it calculates and displays the corresponding price level on the chart that represents your maximum anticipated loss (e.g., 5%), automatically considering contract and tick size for the selected instrument. Key Features: Custom settings for trade direction (long/short), risk percentage, and lot size. Automatic adjus
FREE
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indicadores
O indicador VR Grid foi projetado para criar uma grade gráfica com configurações definidas pelo usuário. Ao contrário da grade padrão , a VR Grid é usada para construir níveis circulares . Dependendo da escolha do usuário, o passo entre os níveis de rodada pode ser arbitrário. Além disso, ao contrário de outros indicadores e utilitários, o VR Grid mantém a posição da rede mesmo quando o período de tempo muda ou o terminal é reiniciado. Configurações, arquivos de configuração, versões demo, instr
FREE
Crystal ball
Nickey Magale
Experts
Crystal Ball – Trend-Backed Mean Reversion EA for MT5 Crystal Ball is not just another trading robot—it's a precision engine designed to capture the market’s natural rhythm. By combining the pullback-catching power of Mean Reversion with the momentum-following logic of Trend Trading , Crystal Ball enters trades with intention and exits with purpose. It’s built to avoid random noise, capitalize on structure, and adapt as the market moves. How It Works Wait for Deviation: Crystal Ball wat
Ignition
Dansie Software Limited
Experts
Strategy Overview The Ignition EA tries to take advantage of sudden momentum when the Ignition pattern is detected. The final bar in the ignition pattern has a small opening wick, a very little or no closing wick, is large in comparison to recent bars and must start from the lower end of the current range (for a bullish ignition) Quick Testing Use Symbol EURUSD, Timeframe M2, and remove the GBPUSD symbol from the "Symbols" input (stratergy 1 and stratergy 2) Settings The below settings appe
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicadores
Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendência rápido, suave e sem atraso O Hull Moving Average (HMA) é um indicador de tendência de alto desempenho para MT5, projetado para fornecer sinais ultra suaves e praticamente sem atraso. Diferente de SMA, EMA ou WMA, o HMA reage imediatamente às mudanças do mercado enquanto filtra o ruído — ideal para scalpers e traders intraday. Construído com um mecanismo eficiente de média móvel ponderada, utiliza a fórmula original de Alan Hull e produ
FREE
AltoX Spirol Indicator
Lesley Mthandazo Khulumo
Indicadores
AltoX Capital Spirol Indicator brings professional‐grade, pattern‐based signals to your MT5 charts in a single, easy-to-use tool. Advantages & Key Benefits •   Clear, Actionable Signals Automatically plots buy/sell arrows when your custom Spirol pattern completes on a closed bar—no guessing whether a signal is valid. •   Built-In Trend Filter •   Automatic Reference Levels Draws Retracement lines  for quick visual pullback targets. •   Real-Time Alerts Popup alerts in MT5 plus mobile push noti
SP500 Smart Collector
Dmitrij Petrenko
Experts
SP500 Smart Collector Automated   intraday  t rading , not scalping! The trading system is expected to make money both when the market rises and when it declines. I do not offer any gifts or bonuses for purchases or positive feedback! The SP500 Smart Collector advisor was tested in a closed test, showed excellent results, is worthy of respect, and does not require marketing tricks and manipulations. The SP500 index consists of the 505 largest companies in the United States and is growing at an
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Indicadores
FVG Smart Zones – Edição Gratuita Indicador de Detecção de Gap de Valor Justo para MetaTrader 5 (MT5) Está procurando uma ferramenta de trading real – não apenas mais um indicador qualquer? FVG Smart Zones – Edição Gratuita oferece uma visão profissional do mercado detectando automaticamente Gaps de Valor Justo (FVG) e destacando zonas de trading de alta probabilidade diretamente no seu gráfico. Criado para traders que seguem: Conceitos de Smart Money (SMC) Conceitos de Trading ICT
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Indicadores
Ideal para scalpers, day traders and swing trades.   Com base no histórico de preços, o indicador traça automaticamente linhas horizontais que evidenciam zonas estratégicas. Além disso, ele destaca em tempo real a região atual onde o candle está sendo negociado , fornecendo uma visão clara das áreas críticas de decisão. Tenet Support & Resistance Pro   é um indicador avançado para MetaTrader 5, projetado para ajudar traders a identificar com precisão as   principais regiões de suporte e resis
FREE
Second To NoneFX Scalper
Lorenzo Edward Beukes
Indicadores
"2nd To NoneFX Scalper" is one powerful indicator which you can use on any timeframe. The accuracy is in between 90% - 95% can be more. The indicator is 100% non repaint so it doesn't repaint at all. When the arrow comes out wait for the candlestick to close the arrow won't repaint/recalculate or move. The indicator works with all volatility indices,step index, Boom & Crash(500 & 1000) and all currency pairs. You can change settings of the indicator. For great results find the trend of the pair,
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Experts
O novo s43 Scalper para Mini-Índice (WIN-IND) faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando pequenas variações do mercado, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis, confira:      Após a instalação adicione no gráfico dos instrumentos win para visualizar os resultados no backteste. Recomendamos o timeframe de 1min.
Forex mastery X marks the spot
Nardus Van Staden
Indicadores
Introducing "X Marks the Spot" – Your Ultimate MetaTrader 5 Indicator for Perfect Trades! Are you tired of the guesswork in trading? Ready to take your MetaTrader 5 experience to a whole new level? Look no further – "X Marks the Spot" is here to revolutionize your trading strategy! What is "X Marks the Spot"? "X Marks the Spot" is not just another indicator – it's your personal trading compass that works seamlessly on all timeframes . Whether you're a beginner or an experienced trader,
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicadores
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
A ideia do sistema é a identificação de padrões de reversão utilizando o cálculo de candles compostos. Os padrões de reversão são semelhantes aos padrões "Martelo" e o " Homem Enforcado " da análise candlestick Japonesa, porém ele usa candles compostos em vez de uma única barra e não precisa do pequeno corpo numa composição para confirmar a reversão. Os parâmetros de entrada: Range - número máximo de barras, utilizada no cálculo de composição dos candles compostos . Minimum - tamanho mínimo dos
FREE
Currency Strength Meter Pro for MT5
ALEKSANDR SHUKALOVICH
5 (3)
Indicadores
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the history data of all 28 major currency
Buyer Seller Arrows
Oleksandr Sheyko
Indicadores
Buyer Seller Arrows – Negocie com confiança! Descubra uma ferramenta revolucionária para a análise visual da força de compradores e vendedores em todos os períodos de tempo – de M1 até MN1. Este indicador oferece uma visão instantânea da dinâmica do mercado através de percentuais e setas codificadas por cores. Principais funcionalidades: Setas verdes para cima = domínio dos compradores Setas vermelhas para baixo = domínio dos vendedores Força percentual em cada período de tempo (M1, M5, M1
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indicadores
O indicador ROMAN5 Time Breakout desenha automaticamente caixas de suporte e resistência diárias para rompimentos. Ajuda o usuário a identificar o momento de comprar ou vender. Vem com um alerta sonoro sempre que um novo sinal aparece. Ele também possui a facilidade de enviar e-mail. O seu endereço de e-mail e configurações do servidor SMTP devem ser especificados na janela de configurações do guia "Email" no seu MetaTrader 5. Seta para cima azul = Comprar Seta para baixo vermelha = Vender. Você
FREE
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilitários
BRIEF INTRODUCTION :   This panel is designed for the XAU/USD  pair, offering a fully automated and manual trading solution with optional money management controls. The application operates seamlessly in all market conditions and includes a built-in indicators attached in the interface for real-time analysis.   KEY FEATURES : - Martingale Strategy & Range Sequence Detection – Enhances trade recovery and identifies key price levels.   - Multiple Indicators – Helps users anticipate future price
Dragon Training
Dang Cong Duong
Experts
At first, I got my teeth into  Dragon Ultra   Expert Advisor. This Lesson is “Awesome”. In fact, It’s probably one of my best trading lessons I have ever written. It took me at least 2 days of brain power and probably 20 coffees. Please pay it forward, share it with others. Enjoy. Bruce Lee was arguably the best martial artist of all time, and guess what? He was not born the best martial artist of all time. He earned that title through dedication and focus…he learned to become a MASTER of hi
FREE
Forex FalconF
Oleksii Ferbei
Experts
Forex Falcon: Innovative Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In today’s fast-paced trading environment, your results depend on the quality of the tools you use. Forex Falcon is not just a trading bot—it’s a high-tech solution designed to enhance your efficiency in the Forex market. This multi-currency bot combines a wide range of features, enabling traders of all levels to navigate complex market conditions with confidence. Why Choose Forex Falcon Selecting the right trading bot requir
WinWiFi Ultra Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
"We have developed a highly accurate trading signal system applicable to all assets on the 15-minute (M15) timeframe. Calibrated against actual Gold price behavior, this system allows users to trade every candlestick effectively, regardless of market conditions—whether the market is trending, moving sideways, or reversing. The system features real-time arrows and color-coded indicators that signal immediate Buy or Sell entry points. This allows traders to use it as a reliable confirmation tool t
FREE
Eabotpro Signals
Dany Abou Haidar
Indicadores
Eabotpro Signals v3.0 A professional MetaTrader 5 indicator designed to deliver high-precision trading signals with real-time notifications, trade management tools, and a clean interface. "Recommended Base time frame is 4H Fibo From input . and trade time frame 1 mint , and 5 mint " Key Features: High-Accuracy Signals : Optimized for precision and consistency across different market conditions. Smart Trade Panel : Displays entry price, targets, stop levels, performance stats, and profit trackin
Alpha Edge Pro
Jestoni Santiago
Indicadores
Alpha Edge Pro – The Manual Trader’s Edge - If you prefer trading manually without stress, this indicator is for you. Get your copy now. Tired of missing the big moves or holding on to losing trades too long? Alpha Edge Pro is your new secret weapon. This high-performance, plug-and-play MT5 indicator gives you crystal-clear BUY and SELL signals — so you can trade with confidence, precision, and speed. If you prefer manual trading profitably , this indicator is made for you. Alpha Edge Pro does
FREE
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indicadores
What is this indicator? This Basic Support and Resistance Indicator -Free-   is designed to help traders automatically identify key market levels, such as supports and resistances, across multiple symbols and timeframes within the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is an essential tool for trading in different financial markets, such as forex, indices, commodities, and cryptocurrencies. Main Features Automatic Detection of Support and Resistance Levels: Automatically analyzes key levels based on lo
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.56 (61)
Indicadores
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. Golden Hen EA não usa grade (grid), martingale ou técnicas de preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiênc
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Mais do autor
RiskShield Hedge EA
Andrei Frasin
Experts
TRY ON GBP/USD XAU/USD - 5 MIN RiskShield Hedge EA   é um Expert Advisor (EA) projetado para oferecer uma gestão automática, inteligente e prudente das operações em mercados voláteis como XAUUSD e outros instrumentos CFD/Forex. Principais características: Gestão inteligente de risco: O sistema monitora continuamente a volatilidade do mercado e adapta sua atividade para evitar os períodos mais arriscados, reduzindo a exposição em momentos de alta instabilidade. Proteção avançada: Com um filtro
Matrix PRO EMA
Andrei Frasin
Experts
XAU/USD 5 MIN Matrix PRO EMA – Trading automático acessível, prudente e transparente Atenção: o preço aumentará 10% após cada compra! Os primeiros clientes garantem o menor preço. Aproveite agora! Matrix PRO EMA é um novo Expert Advisor para MetaTrader 5, projetado para quem deseja automatizar o trading com estratégia clara e gestão prudente de risco. O robô busca atingir a meta diária rapidamente, reduzindo o estresse operacional e mantendo o drawdown baixo, especialmente no modo “baixo risco”
Institutional Capital Bot
Andrei Frasin
Experts
Institutional Capital Bot – Trading automático com 10 anos de experiência e inteligência artificial OFERTA DE LANÇAMENTO: alugue por um preço especial só este mês! Após a compra, entre em contato para receber as configurações ideais: o bot é fácil de configurar, mas ajudamos você a encontrar o perfil mais adequado ao seu capital. Se preferir, também pode personalizar os parâmetros – a interface é intuitiva e flexível. Este produto foi criado unindo mais de 10 anos de experiência real de mercado
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário