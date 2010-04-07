Easy Starter Bot

ボットの価格は5本販売ごとに倍増します！

Easy Starter Botは、小規模な資金や低リスクを好む方のために設計されています。

2日で資金を倍増させることは期待しないでください。このEAは、危険な戦略を避け、安定した利益を目指します。

より高い利益を求める場合は、パラメータを調整してリスクを上げることも可能ですが、運用スタイルの選択は常にご自身で決められます。

どんな場合でも、サポートが必要な際はいつでもご連絡ください。メール：tradeautosystemit@gmail.com。

最もリスクを抑えたモードでは、1年以上のバックテストで最大ドローダウンはわずか224ドル。トランプ氏の演説やFRBの金融政策変更など、ボラティリティの高い局面も乗り越えました。

小資金でのテストを希望される方には、最後のスライドに推奨設定例を掲載しています。

Plug & Relax – 自動売買でストレスフリー。

ご覧いただきありがとうございます。良いトレードセッションを！



