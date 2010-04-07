Easy Starter Bot

¡El precio del bot se duplicará cada 5 copias vendidas!

Easy Starter Bot está pensado para quienes tienen carteras más pequeñas o prefieren un nivel de riesgo bajo.
No esperes duplicar tu capital en dos días: este EA está diseñado para generar beneficios constantes, sin poner en peligro tu cuenta con estrategias agresivas.

Si deseas mayores beneficios puedes personalizar los inputs y aumentar el riesgo, pero la elección del perfil operativo es siempre tuya.
En cualquier caso, nunca estarás solo: puedes contactarnos para cualquier consulta o soporte en tradeautosystemit@gmail.com.

En el modo más prudente, el bot registró un drawdown máximo de saldo de solo 224$ en más de un año de backtest, superando incluso periodos de alta volatilidad como los discursos de Trump y los cambios monetarios de la Fed.

Para quienes quieran probar el bot con capitales reducidos, en la diapositiva final encontrarás un ejemplo de configuración recomendada para carteras pequeñas.

Plug & Relax – Trading automático, sin estrés.

¡Gracias por tu atención y buena sesión de trading!


