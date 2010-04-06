Trend Fuzzy Analyzer

Trend Fuzzy Analyzer ist ein intelligenter Indikator für MetaTrader 5, der die Stärke und Richtung von Markttrends anhand von Fuzzy-Logik-Prinzipien bewertet. Anstelle von einfachen binären Signalen berechnet der Indikator das Vertrauen in das Vorhandensein eines Trends, indem er mehrere technische Indikatoren gleichzeitig analysiert.

Hauptmerkmale:

  • Fuzzy-Logik-Analyse: Bewertet die Trendstärke anhand der Abstufungen "Schwach", "Mittel" und "Stark".

  • Multi-Faktor-Bewertung: Kombiniert Daten von ADX, RSI, MACD und Handelsvolumen

  • Visuelle Klarheit: Zeigt die Gesamttrendstärke und Kauf-/Verkaufszonen an

  • Anpassungsfähigkeit: Passt sich automatisch an jedes Handelsinstrument und jeden Zeitrahmen an

  • Keine Neuberechnung: Alle Signale sind fest und basieren auf historischen Daten

Wie es funktioniert:

Der Indikator wandelt die Werte von vier technischen Indikatoren in "Zugehörigkeitsgrade" für verschiedene Trendstärkekategorien um und wendet dann Fuzzy-Logik-Regeln an, um eine endgültige Bewertung zu erstellen. Die Ergebnisse werden als Werte von 0 bis 100% angezeigt, wobei:

  • 0-30% - schwacher oder fehlender Trend

  • 30-70% - mäßiger Trend

  • 70-100% - starker Trend

Visuelle Elemente:

  1. Blaue Linie: Gesamttrendstärke in Prozent

  2. Grünes Histogramm: Aufwärtstrendstärke (Kaufsignale)

  3. Rotes Histogramm: Stärke des Abwärtstrends (Verkaufssignale)

Konfigurationsparameter:

ADX_Period ( ADX-Zeitraum)

  • Berechnungszeitraum für den Average Directional Index

  • Bestimmt die Empfindlichkeit der Trenderkennung

  • Empfohlene Werte: 10-20, Voreinstellung: 14

RSI_Period ( RSI-Zeitraum)

  • Berechnungszeitraum für den Relative Strength Index

  • Bewertet überkaufte/überverkaufte Marktbedingungen

  • Empfohlene Werte: 10-20, Voreinstellung: 14

MACD_Fast ( MACD Schneller Zeitraum)

  • Schneller Zeitraum für Moving Average Convergence Divergence

  • Empfohlene Werte: 8-12, Voreinstellung: 12

MACD_Slow ( MACD Langsame Periode)

  • Langsame Periode für den MACD

  • Empfohlene Werte: 20-26, Standardwert: 26

MACD_Signal ( MACD-Signalperiode)

  • Signalperiode für den MACD

  • Empfohlene Werte: 7-9, Voreinstellung: 9

Volume_SMA_Period ( Zeitraum für Volumenglättung)

  • Periode für den gleitenden Durchschnitt des Volumens

  • Bestimmt, um wie viel das aktuelle Volumen den Durchschnitt übersteigt

  • Empfohlene Werte: 15-25, Voreinstellung: 20

Trend_Threshold ( Schwellenwert für Trendstärke)

  • Minimaler Trendstärkewert für die Signalerzeugung

  • Werte von 20 bis 50, Standardwert: 30

  • Höhere Werte liefern zuverlässigere, aber weniger Signale

Handelsempfehlungen:

Für den Trendhandel:

  • Eröffnen Sie Positionen, wenn die Trendstärke 50% übersteigt.

  • Bestimmen Sie die Richtung anhand der Farbe des Histogramms

  • H1 und höhere Zeitrahmen verwenden

Für Umkehrbestätigung:

  • Achten Sie auf das Überschreiten des Schwellenwerts bei 30%.

  • Umkehrung wird durch Farbwechsel im Histogramm bestätigt

  • Kombinieren Sie mit Preismustern

Risikomanagement:

  • Handeln Sie nicht gegen das vorherrschende Histogramm

  • Vermeiden Sie Trades, wenn die Trendstärke unter 30% liegt

  • Verwenden Sie Stop-Losses, insbesondere bei niedrigeren Zeitrahmen


Empfohlene Produkte
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indikatoren
Der Markt ist schon allein deshalb unfair, weil 10 % der Teilnehmer 90 % der Mittel verwalten. Ein gewöhnlicher Händler hat kaum eine Chance, sich gegen diese "Geier" durchzusetzen. Dieses Problem kann gelöst werden. Man muss nur zu diesen 10 % gehören, lernen, ihre Absichten vorherzusehen und sich mit ihnen zu bewegen. Das Volumen ist der einzige präventive Faktor, der bei jedem Zeitrahmen und Symbol einwandfrei funktioniert. Zuerst erscheint das Volumen und wird kumuliert, und erst dann bewegt
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses Panel wurde für das Paar XAU/USD entwickelt und bietet eine vollautomatische und manuelle Handelslösung mit optionalen Money-Management-Kontrollen. Die Anwendung funktioniert nahtlos unter allen Marktbedingungen und verfügt über integrierte Indikatoren, die in die Schnittstelle zur Echtzeitanalyse integriert sind. HAUPTMERKMALE: - Martingale-Strategie & Range Sequence Detection - Verbessert die Handelserholung und identifiziert wichtige Kursniveaus. - Mehrere Indikat
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indikatoren
Mit diesem Indikator können Sie die beiden beliebtesten Produkte zur Analyse von Anfragevolumen und Marktgeschäften zu einem günstigen Preis nutzen: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Dieses Produkt kombiniert die Leistung beider Indikatoren und wird in einer einzigen Datei bereitgestellt. Die Funktionalität von Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart ist völlig identisch mit den ursprünglichen Indikatoren. Sie werden die Leistung dieser beiden Produkte in
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) BOIL Signals Indicator liefert Signale, die auf Ana Trader Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: Stochastik Verpassen Sie keine Trades mehr, springen Sie nicht mehr von Chart zu Chart auf der Suche nach Trade-Setups und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signals Indikatoren mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle BOA Signalindikator-Einstellungen sind anpassbar, um Ihnen mehr Strategiekombina
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Buyer Seller Arrows
Oleksandr Sheyko
Indikatoren
Buyer Seller Arrows – Handle mit Selbstvertrauen! Entdecke ein revolutionäres Tool zur visuellen Analyse der Stärke von Käufern und Verkäufern über alle Zeitrahmen – von M1 bis MN1. Dieser Indikator bietet dir einen sofortigen Überblick über die Marktdynamik mithilfe von farbcodierten Prozentwerten und Pfeilen. Hauptfunktionen: Grüne Aufwärtspfeile = Käuferdominanz Rote Abwärtspfeile = Verkäuferdominanz Prozentuale Stärke für jeden Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) Farbcod
CurvedSmoothChannelEnhanced
Roman Surmanidze
5 (1)
Indikatoren
CurvedSmoothChannel_Enhanced - Erweiterter Preiskanal-Indikator **CurvedSmoothChannel_Enhanced** ist ein leistungsstarker und visuell ansprechender Preiskanal-Indikator für MetaTrader 5, der Ihnen hilft, Trends, potenzielle Umkehrungen und wichtige Kursniveaus präzise zu erkennen. Diese verbesserte Version kombiniert die Leistung des Hull Moving Average (HMA) und des Super Smooth Filters von John Ehlers und schafft so einen dynamischen, adaptiven Kanal, der sich über mehrere Zeitrahmen hinweg
FREE
Scalping and Binary Signal Detector MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Scalping and Binary Signal Detector – Scalping-Indikator, der Richtungssignale für Eröffnungspositionen entlang des Trends liefert. Der Indikator ist ein vollständiges Handelssystem, das für Forex und binäre Optionen verwendet werden kann. Das Algorithmensystem ermöglicht es Ihnen, starke Preisbewegungen in mehreren aufeinanderfolgenden Balken zu erkennen. Der Indikator bietet verschiedene Arten von Warnungen für Pfeile. Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten und Zeitrahmen (M5 oder höher em
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indikatoren
Wir stellen vor: PivotWave - Ihr ultimativer Handelsbegleiter, der Präzision und Marktanalyse neu definiert. PivotWave wurde speziell für Händler entwickelt und ist mehr als nur ein Indikator. Es ist ein leistungsstarkes Tool, das den Puls des Marktes erfasst und wichtige Wendepunkte und Trends mit höchster Genauigkeit identifiziert. PivotWave nutzt fortschrittliche Algorithmen, um klare visuelle Signale für optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu liefern, die es Händlern erleichtern, sich in
AltoX Spirol Indicator
Lesley Mthandazo Khulumo
Indikatoren
AltoX Capital Spirol Indicator bringt professionelle, musterbasierte Signale auf Ihre MT5-Charts in einem einzigen, einfach zu bedienenden Tool. Vorteile & Hauptvorteile - Klare , umsetzbare Signale Zeichnet automatisch Kauf-/Verkaufspfeile, wenn Ihr benutzerdefiniertes Spirol-Muster auf einem geschlossenen Balken abgeschlossen wird - kein Rätselraten, ob ein Signal gültig ist. - Eingebauter Trend-Filter - Automatische Referenzniveaus Zeichnet Retracement-Linien für schnelle visuelle Rückzugsz
Consolidation Zone MT5
Suvashish Halder
5 (4)
Indikatoren
Der Consolidation Zone Indicator ist ein leistungsfähiges Instrument, mit dem Händler Konsolidierungsmuster auf dem Markt erkennen und nutzen können. Dieser innovative Indikator erkennt Konsolidierungsbereiche und gibt rechtzeitig Warnmeldungen aus, wenn der Kurs diese Zonen über- oder unterschreitet, so dass Händler fundierte Handelsentscheidungen treffen können. MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/118734 Beitreten und Markttiefe lernen - h ttps:// www.mql5.com/en/channels/suv
FREE
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indikatoren
Lassen Sie sich über jeden Farbwechsel von Heiken Ashi (HA)-Kerzen informieren. Der Indikator löst jedes Mal, wenn die HA-Kerzen ihre Farbe ändern, alte und neue Signale aus. ( Hinweis Dieses Tool basiert auf dem Code des Heiken Ashi Indikators, der von MetaQuotes Software Corp. entwickelt wurde) Eigenschaften Die Signale werden beim Schließen des letzten Balkens/bei der Eröffnung eines neuen Balkens ausgelöst; Jede Art von Warnungen kann aktiviert werden: Dialogfeld, E-Mail-Nachricht, SMS-Bena
Daily Bias
Barend Paul Stander
Indikatoren
Täglicher Bias-Indikator mit Statistiken und Dashboard Mit dem Multi-Timeframe Bias Indicator, einem vielseitigen Tool für Händler, die sich einen klaren Vorteil an den Märkten verschaffen wollen, können Sie die Vorteile der Markt-Bias-Analyse nutzen. Dieser Indikator liefert umsetzbare Erkenntnisse, indem er den täglichen Bias, den wöchentlichen Bias und den benutzerdefinierten Perioden-Bias anzeigt. So können Sie Ihre Trades über mehrere Zeitrahmen und Symbole hinweg auf die vorherrschende Mar
BinaryPinMt5
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryPinMt5 ist ein Indikator, der speziell für den Handel mit kurzfristigen binären Optionen entwickelt und angepasst wurde. Der Algorithmus des Indikators analysiert vor der Ausgabe des Signals viele Faktoren, wie z.B. die Marktvolatilität, sucht nach dem PinBar-Muster und berechnet die Erfolgswahrscheinlichkeit beim Abschluss eines Geschäfts. Die Einstellung des Indikators erfolgt auf die übliche Weise. Der Indikator selbst besteht aus einem Informationsfenster, in dem der Name des Handelsi
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Scalping Entry Points MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Scalping Entry Points - ist ein manuelles Handelssystem, das sich an Preisbewegungen anpassen und Signale für offene Geschäfte ohne Neuzeichnung geben kann. Der Indikator bestimmt die Richtung des Trends anhand des zentralen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Punktindikator liefert Signale für Ein- und Ausstiege. Geeignet für manuellen Intraday-Handel, Scalping und binäre Optionen. Funktioniert für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente. Der Indikator gibt verschiedene Arten von Warnung
Visual Tiger Speed Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visueller Tiger-Geschwindigkeitsindikator: Entfesseln Sie die Kraft der Marktgeschwindigkeit Für eine einmalige Zahlung von $30 erhalten Sie einen lebenslangen Vorsprung, um explosive Marktbewegungen zu erkennen, bevor sie passieren. Haben Sie genug von nachlaufenden Indikatoren, die Ihnen nur zeigen, was bereits geschehen ist? Der Visual Tiger Speed Indicator ist ein Werkzeug der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um die wahre, ungefilterte Geschwindigkeit der Preisbewegung zu messen,
Trade History By Magic
Maksim Plotnikov
Utilitys
Trade History By Magic Indikator Erschließen Sie Ihre Trading-Insights mit Trade History By Magic! Verbessern Sie Ihr MetaTrader 5-Erlebnis mit diesem leistungsstarken Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die Präzision und Klarheit verlangen. Trade History By Magic bietet eine klare Echtzeit-Anzeige Ihres Handelsverlaufs, organisiert durch magische Zahlen, direkt in Ihrem Chart. Dieses Tool eignet sich sowohl für automatisierte als auch für manuelle Händler und hilft Ihnen, Ihre Performa
PutCall Sniper MT5 Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Neu im Handel mit binären Optionen? Sie sind nicht in der Lage, beim Handel mit binären Optionen zu gewinnen? Benötigen Sie Hilfe bei Ihrem Handel? Dann sind Sie hier genau richtig! Dieser Indikator liefert Put- (SELL) und Call- (BUY) Signale für binäre Optionen auf den Zeitrahmen M1-M15. Vorteile Fähigkeit, impulsive Bewegungen leicht zu erkennen. Effektive und flexible Kombination mit verschiedenen Handelsstrategien. Erweiterte Statistikberechnung nach dem Einstiegspunkt. Signale ausschließli
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Riko-Trend-Indikator ist eine revolutionäre Lösung für den Trendhandel und das Filtern von Trends mit allen wichtigen Funktionen eines Trend-Tools in einem einzigen Tool! Der Riko Trend Indikator ist gut für jeden Händler, geeignet für jeden Händler für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Riko-Trend-Indikator ist ein technisches Analyseins
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Inguz
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Ing (inguz,ingwar) - 23-ich RUNE des älteren futhark ᛝ, Unicode+16DD. Fügen Sie Ihren Handelsstrategien etwas Runenmagie hinzu. Die richtige Markierung des Tagescharts zeigt Ihnen die guten Momente für den Gegentrendhandel an. Einfach zu bedienen, hat eine hohe Effizienz in volatilen Bereichen. Seien Sie vorsichtig bei seitlichen Bewegungen. Die Signale ᛝ werden erzeugt, wenn sich die Hauptlinien der Konstruktion kreuzen. Roter Pfeil nach unten - Verkauf empfohlen Blauer Pfeil nach oben - Ka
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Experten
Selbstständige Ausführung von Geschäften, Überwachung des gesamten Prozesses von der Initiierung bis zum Abschluss. Kostenloser Support per Chat, E-Mail und Fernunterstützung Ursprünglich für XAUUSD (Gold) entwickelt. Änderungen der Einstellungen für andere Symbole Leistungsstarkes Regelmanagement Verbesserte Positionierungsfunktionen Risikomanagement / Dynamische Losgrößenbestimmung Schnelle Einrichtung Symbole : XAUUSD Investition für alle: Unser Trading-Bot ist so konzipiert, dass er Händler
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitys
VM Auto SLTP Basic - Intelligentes Handelsmanagement für Scalper Erhöhen Sie Ihre Scalping-Strategie auf ein höheres Niveau. VM Auto SLTP Basic verwaltet automatisch Stop Loss und Take Profit für Orders, die manuell oder von anderen Expert Advisors eröffnet werden. Dieses Tool eröffnet keine eigenen Trades, so dass Sie die volle Kontrolle behalten und ein präzises Risikomanagement genießen können. Wichtigste Merkmale SL/TP basierend auf ATR oder Festpreis Automatische SL-Bewegung zum Breakeven R
FREE
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
Crash 1000 Scalping Indikator für den Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Einführung Der Crash 1000 Scalping Indicator ist ein spezielles Tool, das für den Crash 1000 Index auf dem Deriv Synthetic Markt entwickelt wurde. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen und hilft Händlern, präzise Ein- und Ausstiegspunkte für Kaufpositionen zu identifizieren. Er ist so konzipiert, dass er nicht nachzeichnet, klare Signale mit akustischen Warnungen und Push-Benachrichtigung
MT5 Binary Trend Follower
Mi Chaei Jardin
Indikatoren
Der Binary Tend Follower Indikator wurde speziell für den Handel mit binären Optionen entwickelt. Der beste Zeitrahmen, um den Indikator zu verwenden, ist ein 1M-Chart mit 1Min Ablauf, sobald die Signalkerze geschlossen ist. Sie müssen Ihren Handel nicht übermäßig verkomplizieren, da alle Überlegungen bereits für Sie erledigt wurden. Der Indikator wurde so einfach wie möglich gestaltet, um die Subjektivität einer komplizierten Strategie auszuschalten und es dem Händler zu ermöglichen, sich auf e
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
uGenesys AI - 90% genauer Daytrading-Indikator uGenesys AI ist das ultimative System für Forex-Handelsindikatoren, das auf modernster KI-Technologie und fortschrittlichen Analysetechniken wie der Zeitreihenanalyse und genetischen Algorithmen basiert. Unser KI-gestütztes Handelssystem nutzt die Leistungsfähigkeit der Zeitreihenanalyse, um Trends und Muster in historischen Kursdaten zu erkennen, die es Händlern ermöglichen, fundierte Vorhersagen über zukünftige Marktbewegungen zu treffen. Durch d
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Indikatoren
Alpha Trend MT5 ist ein Trendindikator für die MetaTrader 5-Plattform. Es wurde von einer Gruppe professioneller Händler entwickelt. Der Alpha-Trend-MT5 Indikator ermittelt die wahrscheinlichsten Trendumkehrpunkte, wodurch Trades ganz am Anfang eines Trends möglich sind. Dieses Kennzeichen enthält Benachrichtigungen, die generiert werden, wenn ein neues Signal erscheint (Alarm, E-Mail, Push-Benachrichtigung). Dadurch können Sie eine Position zeitnah öffnen. Alpha Trend zeichnet nicht neu, wa
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indikatoren
Verfügbar für   MT4   und   MT5 . Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen. Verwandte Beiträge: Market Structure Patterns - Einführung Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst. Market Structure Patterns   ist ein Indikator, basierend auf den   Smart Money Concepts   , der die   SMC/ICT   E
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Weitere Produkte dieses Autors
Summary Indicator Pro
Evgeniy Kornilov
Indikatoren
Summary Indicator Pro - Professioneller Zusammenfassungsindikator Summary Indicator Pro ist ein leistungsstarkes Tool, das 5 Schlüsselindikatoren in einem Panel vereint. Unterstützt 6 Sprachen: Russisch, Englisch, Chinesisch, Spanisch, Deutsch, Französisch. Analysiert automatisch den Trend, überkaufte/überverkaufte Bedingungen und die Marktvolatilität. HAUPTVORTEILE Zeitersparnis : Analysieren Sie 5 Indikatoren in Sekundenschnelle Farbsystem : Grün/Rot/Grau für schnelle Wahrnehmung Mehrsprach
FREE
Summary Signal Line
Evgeniy Kornilov
Indikatoren
SummarySignalLine ist ein intelligenter Multi-Indikator für MetaTrader 5, der Signale von fünf klassischen technischen Indikatoren zu einer einzigen geglätteten Signallinie kombiniert. Der Indikator visualisiert die allgemeine Marktstimmung in einem einfachen, intuitiven Format mit Farbkodierung. Wichtigste Merkmale Zusammengesetzte Analyse - kombiniert MA, RSI, Bollinger Bands, Stochastic und ATR Geglättetes Signal - reduziert das Marktrauschen mit konfigurierbarer Glättung Visuelle Klarheit -
FREE
Fuzzy Trend EA
Evgeniy Kornilov
Experten
FuzzyTrendEA - Intelligenter Expert Advisor auf Basis von Fuzzy-Logik Wir stellen Ihnen FuzzyTrendEA vor - ein professioneller Expert Advisor für die Analyse von Markttrends, der auf Fuzzy-Logik-Algorithmen basiert. Dieser Expert Advisor kombiniert drei klassische Indikatoren (ADX, RSI und MACD) zu einem einzigen intelligenten System, das sich an wechselnde Marktbedingungen anpassen kann. Hauptmerkmale: Fuzzy-Logik zur Bewertung der Trendstärke: schwach, mittel, stark Kombinierte Analyse mit dre
FREE
AI Smart Trend EA
Evgeniy Kornilov
Experten
AI-verbessertes Multi-Strategie-Handels-System Revolutionäre AI-Handelstechnologie für moderne Märkte Überblick: AI Smart Trend EA repräsentiert die nächste Generation von KI-gestützten Handelslösungen. Dieser Expert Advisor kombiniert Algorithmen der künstlichen Intelligenz mit fortschrittlicher technischer Analyse. Unsere firmeneigene KI-Engine analysiert Tausende von Datenpunkten, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten mit außergewöhnlicher Genauigkeit zu identifizieren. Merkmale der KI
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension