Trend Fuzzy Analyzer
- Indikatoren
- Evgeniy Kornilov
- Version: 1.0
Trend Fuzzy Analyzer ist ein intelligenter Indikator für MetaTrader 5, der die Stärke und Richtung von Markttrends anhand von Fuzzy-Logik-Prinzipien bewertet. Anstelle von einfachen binären Signalen berechnet der Indikator das Vertrauen in das Vorhandensein eines Trends, indem er mehrere technische Indikatoren gleichzeitig analysiert.
Hauptmerkmale:
-
Fuzzy-Logik-Analyse: Bewertet die Trendstärke anhand der Abstufungen "Schwach", "Mittel" und "Stark".
-
Multi-Faktor-Bewertung: Kombiniert Daten von ADX, RSI, MACD und Handelsvolumen
-
Visuelle Klarheit: Zeigt die Gesamttrendstärke und Kauf-/Verkaufszonen an
-
Anpassungsfähigkeit: Passt sich automatisch an jedes Handelsinstrument und jeden Zeitrahmen an
-
Keine Neuberechnung: Alle Signale sind fest und basieren auf historischen Daten
Wie es funktioniert:
Der Indikator wandelt die Werte von vier technischen Indikatoren in "Zugehörigkeitsgrade" für verschiedene Trendstärkekategorien um und wendet dann Fuzzy-Logik-Regeln an, um eine endgültige Bewertung zu erstellen. Die Ergebnisse werden als Werte von 0 bis 100% angezeigt, wobei:
-
0-30% - schwacher oder fehlender Trend
-
30-70% - mäßiger Trend
-
70-100% - starker Trend
Visuelle Elemente:
-
Blaue Linie: Gesamttrendstärke in Prozent
-
Grünes Histogramm: Aufwärtstrendstärke (Kaufsignale)
-
Rotes Histogramm: Stärke des Abwärtstrends (Verkaufssignale)
Konfigurationsparameter:
ADX_Period ( ADX-Zeitraum)
-
Berechnungszeitraum für den Average Directional Index
-
Bestimmt die Empfindlichkeit der Trenderkennung
-
Empfohlene Werte: 10-20, Voreinstellung: 14
RSI_Period ( RSI-Zeitraum)
-
Berechnungszeitraum für den Relative Strength Index
-
Bewertet überkaufte/überverkaufte Marktbedingungen
-
Empfohlene Werte: 10-20, Voreinstellung: 14
MACD_Fast ( MACD Schneller Zeitraum)
-
Schneller Zeitraum für Moving Average Convergence Divergence
-
Empfohlene Werte: 8-12, Voreinstellung: 12
MACD_Slow ( MACD Langsame Periode)
-
Langsame Periode für den MACD
-
Empfohlene Werte: 20-26, Standardwert: 26
MACD_Signal ( MACD-Signalperiode)
-
Signalperiode für den MACD
-
Empfohlene Werte: 7-9, Voreinstellung: 9
Volume_SMA_Period ( Zeitraum für Volumenglättung)
-
Periode für den gleitenden Durchschnitt des Volumens
-
Bestimmt, um wie viel das aktuelle Volumen den Durchschnitt übersteigt
-
Empfohlene Werte: 15-25, Voreinstellung: 20
Trend_Threshold ( Schwellenwert für Trendstärke)
-
Minimaler Trendstärkewert für die Signalerzeugung
-
Werte von 20 bis 50, Standardwert: 30
-
Höhere Werte liefern zuverlässigere, aber weniger Signale
Handelsempfehlungen:
Für den Trendhandel:
-
Eröffnen Sie Positionen, wenn die Trendstärke 50% übersteigt.
-
Bestimmen Sie die Richtung anhand der Farbe des Histogramms
-
H1 und höhere Zeitrahmen verwenden
Für Umkehrbestätigung:
-
Achten Sie auf das Überschreiten des Schwellenwerts bei 30%.
-
Umkehrung wird durch Farbwechsel im Histogramm bestätigt
-
Kombinieren Sie mit Preismustern
Risikomanagement:
-
Handeln Sie nicht gegen das vorherrschende Histogramm
-
Vermeiden Sie Trades, wenn die Trendstärke unter 30% liegt
-
Verwenden Sie Stop-Losses, insbesondere bei niedrigeren Zeitrahmen