Daily Bias

Täglicher Bias-Indikator mit Statistiken und Dashboard

Mit dem Multi-Timeframe Bias Indicator, einem vielseitigen Tool für Händler, die sich einen klaren Vorteil an den Märkten verschaffen wollen, können Sie die Vorteile der Markt-Bias-Analyse nutzen. Dieser Indikator liefert umsetzbare Erkenntnisse, indem er den täglichen Bias, den wöchentlichen Bias und den benutzerdefinierten Perioden-Bias anzeigt. So können Sie Ihre Trades über mehrere Zeitrahmen und Symbole hinweg auf die vorherrschende Marktrichtung abstimmen.

Hauptmerkmale:

Tägliche Bias-Analyse: Identifizieren Sie die bullische, bearische oder neutrale Tendenz für den aktuellen Handelstag und treffen Sie fundierte Intraday-Handelsentscheidungen.

Wöchentliche Bias-Analyse: Verschaffen Sie sich mit dem wöchentlichen Markt-Bias eine breitere Perspektive, ideal für Swing-Trader oder diejenigen, die längerfristige Strategien planen.

Benutzerdefinierter Zeitrahmen: Legen Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten Zeitrahmen für die Analyse der Marktverzerrung fest und bieten Sie so Flexibilität für individuelle Handelsstile oder spezifische Marktbedingungen.

Umschalten des Bias-Zeitrahmens über eine Schaltfläche: Wechseln Sie nahtlos zwischen täglichen, wöchentlichen und benutzerdefinierten Zeiträumen mit einer benutzerfreundlichen Schaltfläche auf dem Chart, um Ihren Analyseprozess zu vereinfachen.

On-Chart Bias-Anzeige: Visualisieren Sie den Markt-Bias direkt in Ihrem Chart mit klaren, farbkodierten Indikatoren für eine schnelle Entscheidungsfindung.

Bias-Ziele im Chart: Zeichnen Sie automatisch wichtige Bias-basierte Kursziele ein (z. B. Unterstützungs-/Widerstandsniveaus oder projizierte Kurszonen), um Ihre Handelsein- und -ausgänge zu steuern.

Bias-Statistiken: Greifen Sie auf detaillierte Statistiken zu, einschließlich historischer Bias-Genauigkeit und Leistungsmetriken, um die Zuverlässigkeit der Bias-Signale zu bewerten.

Multi-Symbol & Multi-Timeframe Bias Dashboard: Überwachen Sie Bias über mehrere Symbole und Zeitrahmen gleichzeitig mit einem intuitiven Dashboard, das sich perfekt für Multi-Asset-Händler oder Scalper eignet.

Bias-Modi

Schlusskurs über dem Hoch des Vortages - Bias PDH

Schließt unter dem Vortagestief - Tendenz PDL

Aus dem Vortagestief herausnehmen, aber wieder im Bereich schließen - Vorspannung PDH

Hoch vom Vortag nehmen, aber wieder im Bereich schließen - Verzerrung PDL

Hoch und Tief vom Vortag herausnehmen, aber wieder im Bereich schließen - kein Bias

Anpassungen :

Wählen Sie zwischen den Bias-Modi Täglich, Wöchentlich oder Benutzerdefinierter Zeitraum.

Wechseln Sie die Zeitrahmen mühelos mit einer Schaltfläche auf dem Chart.

Passen Sie die Anzeigeeinstellungen für die Bias-Darstellung und die Zielwerte an.

Konfigurieren Sie das Multi-Symbol-Dashboard, um Ihre bevorzugten Vermögenswerte und Zeitrahmen zu verfolgen.

Wie es funktioniert: Der Indikator basiert auf der TTrades Daily Bias-Logik und analysiert die Preisbewegung und die wichtigsten Marktmuster, um die Tendenz für den von Ihnen gewählten Zeitrahmen zu bestimmen. Er zeigt dann die Tendenz an, projiziert potenzielle Kursziele und liefert statistische Erkenntnisse zur Validierung des Signals. Mit dem Multi-Symbol-Dashboard können Sie Bias über verschiedene Instrumente hinweg überwachen und so sicherstellen, dass Sie keine Handelsmöglichkeit verpassen.











