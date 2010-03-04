Easy Starter Bot
Il prezzo del bot raddoppierà ogni 5 copie vendute!
Easy Starter Bot è il trading bot pensato appositamente per chi parte da un portafoglio più piccolo o preferisce una soglia di rischio contenuta.
Non aspettarti di raddoppiare il capitale in due giorni: questo EA è progettato per generare profitti costanti, senza mettere a rischio il tuo conto con strategie aggressive o pericolose.
Se desideri maggiori profitti puoi personalizzare gli input e aumentare il rischio, ma la scelta del profilo operativo è sempre tua.
In ogni caso non sarai mai lasciato solo: puoi contattarci per qualsiasi domanda o supporto alla mail tradeautosystemit@gmail.com.
Nella modalità più prudente, il bot ha registrato un balance drawdown massimo di soli 224$ in oltre un anno di backtest, affrontando senza problemi anche periodi di alta volatilità come i discorsi di Trump e le decisioni della Fed.
Per chi vuole testare il bot con capitali ridotti, trovi nella slide finale un esempio di impostazioni consigliate per piccoli portafogli.
Plug & Relax – Il trading automatico, senza stress.
GRAZIE PER L'ATTENZIONE, BUONA GIORNATA E BUONA SESSIONE DI TRADING