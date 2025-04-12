THOR Forex Hammer usdjpy mt5 ict power of three

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 이 전문가 어드바이저는 사용자를 위해 특별히 설계, 개발 및 최적화되었습니다.





H1 차트주기와 MT5 플랫폼에서 추세의 시작부터 끝까지 모든 단계에서 USDJPY 심볼의 최고 및 최대 기회를 활용할 수 있는 강력한 EA(전문가 조언자)입니다.

지난 3년간 백테스트에서 인상적인 정확도, 성능 및 일관성을 보였습니다.

EA는 사냥꾼, 저격수처럼 가격 움직임, 강세 및 추세를 분석하고 인내심을 가지고 최고의 기회를 기다리며 매우 정확하게 작업을 수행합니다.

EA는 ICT POWER OF THREE (PO3) 전략을 기반으로하며 많은 기본 및 독점 지표를 사용합니다.





주요 특징

이 EA는 가격 움직임을 지속적으로 분석하고 최적의 기회를 식별하면 단일 제한 주문을 전송하여 포지션을 개시합니다.

모든 포지션에는 처음부터 고정된 Take Profit (TP)과 고정된 Stop Loss (SL)이 설정되어 있습니다.

랏도 입력값에 따라 자동으로 계산되고 결정됩니다.

항상 보안: 이 EA는 매우 안전하며 그리드, 마틴 게일 또는 헤지 전략을 사용하지 않습니다. 모든 거래는 거래당 한 번만 진입할 수 있으며 하드 스톱로스로 보호됩니다.

이 EA는 영향력이 큰 뉴스(FOMC, FED, 급여, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA 또는 RBNZ) 또는 기타 급격한 가격 변동에 매우 탄력적입니다. EA가 알아서 보호하므로 사용자는 아무것도 할 필요가 없습니다.





세 가지 운영 모드:



고정 로트: 입력란에 원하는 고정 로트를 입력할 수 있습니다.

고정 수익: 입력란에 원하는 수익 금액(USD)을 입력할 수 있습니다. 이 금액은 고정되며, 로트는 자동으로 계산됩니다.

오토로트: 입력란에 목표 수익으로 사용될 잔고의 비율을 입력할 수 있습니다.





설치 방법:

이 EA를 다운로드합니다, 모든 쌍 (USDJPY) 이 종합시세(Ctrl+M)에 있는지 확인합니다, (USDJPY) 차트를 H1 주기로 설정합니다, 이 EA를 (USDJPY) 차트에 놓습니다, 아래 그림과 같이 매개변수를 확인하고 조정합니다, 확인을 클릭하여 활성화합니다, 완료!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 사용자 지정하려는 경우 다음 매개 변수가 있습니다:

[#01] 매직 넘버,

[#02] 운영 모드 (고정 로트 또는 고정 이익 또는 자동 로트),

--- [#02]가 고정 로트인 경우,

--- [#02]가 고정 수익 (USD)인 경우,

--- [#02]가 자동 로트인 경우,

[#06] 댓글,

[#07] 접미사.





저는 여러분과 저에게 최상의 트레이딩 경험을 제공하기 위해 모든 EA를 지속적으로 최적화하고 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 업데이트는 무료로 제공되며 고객 제안에 따라 EA에 새로운 기능도 추가할 것입니다.





이 전문가의 주요 전략은 - 마이클 J. 허들스턴의 ICT 파워 오브 쓰리(PO3) - 입니다.





ICT 파워 오브 3은 트레이더가 '스마트 머니'의 행동을 식별하는 데 도움이 되는 전략적 트레이딩 방법입니다. 이는 시장 움직임을 축적, 조작, 분배의 세 가지 단계로 분석합니다. 이 글에서는 파워 오브 3 전략의 복잡성과 실제 트레이딩에 적용하는 방법을 살펴봅니다.

3의 힘(PO3) 또는 AMD 설정은 이너서클 트레이더로 더 잘 알려진 마이클 허들스턴(Michael J. Huddleston)이 개발한 전략 트레이딩 프레임워크입니다. 이 접근법은 축적, 조작, 분배라는 세 가지 중요한 단계를 중심으로 진행되며, 트레이더가 시장 움직임을 이해하고 예측하는 데 종합적으로 도움이 됩니다.





축적 단계

어큐뮬레이션 단계는 파워 오브 3 트레이딩 전략에서 중요한 초기 단계입니다. 흔히 스마트 머니라고 불리는 기관 투자자가 특정 자산에서 조용히 포지션을 구축하는 시기입니다. 이 단계는 일반적으로 주요 지지선 또는 저항선 근처에서 상대적으로 낮은 변동성과 횡보하는 가격 움직임이 특징입니다.

누적 매수 기간 동안에는 큰손들이 가격을 크게 올리지 않고 서서히 자산을 매수하기 때문에 시장은 좁은 박스권 내에서 등락을 반복하는 경향이 있습니다. 이러한 꾸준한 매수는 자산의 향후 가치 상승에 대한 자신감을 반영합니다. 축적 단계를 인식하려면 변동성이 낮고 등락을 반복하는 가격 움직임, 큰 가격 변동 없이 거래량이 증가할 가능성이 있는 등의 징후를 모니터링해야 합니다.

특히 이 범위는 양쪽의 소매 트레이더를 가두기 위한 것이기도 합니다. 예를 들어, 가격이 결국 상승세로 전환되는 강세장에서 박스권은 박스권 내부의 지지선에서 매수하는 강세 트레이더를 가두는 역할을 합니다. 이러한 트레이더는 손절가를 박스권 아래에 설정할 가능성이 높으므로 다음 단계인 유동성 조작을 위한 길을 열어줍니다.

그러나 일부 트레이더는 가격이 계속 하락할 것으로 예상하고 이 박스권에서 숏 포지션을 취하기도 합니다. 이러한 트레이더는 나중에 설명할 유통 구간에서 연료를 추가합니다.





조작 단계

조작 단계는 ICT PO3 트레이딩 전략의 중추적인 부분입니다. 이 단계에서는 기관 투자자가 의도적인 행동을 통해 개인 트레이더를 오도하고 함정에 빠뜨리는 시장 상황을 조성합니다. 이 단계는 포지션이 구축되는 축적 단계에 이어 포지션이 실현되는 분배 단계에 선행합니다.

예를 들어 강세장에서 가격이 일정 범위 내에서 안정화되는 누적 기간이 지나면 갑작스러운 하락이 발생할 수 있습니다. 이러한 하락은 손절 주문을 촉발하고 소매 트레이더를 패닉 상태로 몰아넣습니다. 또한 일부 트레이더는 약세 돌파로 보이는 종목을 거래하도록 부추깁니다. 그러면 스마트 머니는 이러한 포지션을 낮은 가격에 매수하여 가격을 급격히 상승시키는 유통 단계에 대비합니다.





유통 단계

분배 단계는 파워 오브 3 트레이딩 전략의 마지막 단계로, 스마트 머니가 축적 단계에서 구축한 포지션을 청산하기 시작하는 단계입니다. 이 단계는 조작 단계 다음 단계로, 조작과 반대 방향으로 가격이 강하게 움직이는 것이 특징입니다.

예를 들어, 강세장에서 스마트 머니는 유동성을 창출하기 위해 가격이 하향 조작된 후 공격적으로 매수하기 시작합니다. 이러한 매수 압력은 가격을 급격히 상승시켜 분배 단계의 시작을 알립니다. 트레이더는 거래량 증가와 가격 움직임이 이전 저항선을 돌파하는 것을 확인으로 삼을 수 있습니다.





또한 이 전문가는 지표 바스켓을 기초로 사용하며, 주요 지표는 개발자가 만들고 최적화한 고유하고 독점적인 지표입니다.