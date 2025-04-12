THOR Forex Hammer usdjpy mt5 ict power of three

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 本智能交易系统专为您的使用而设计、开发和优化。





这是一款功能强大的智能交易系统 (EA)，可在 H1 时间框架和 MT5 平台上，在美元兑加元 (USDJPY) 符号的所有趋势阶段，自始至终利用最佳和最大的机会。

在过去 3 年的回溯测试中，其准确性、性能和一致性令人印象深刻。

该 EA 就像一个猎人、一个狙击手，分析价格走势、力度和趋势，耐心等待最佳时机，极其精准地完成任务。

该 EA 以 ICT POWER OF THREE (PO3) 策略为基础，还使用了许多本地专有指标。





主要特点

该 EA 会持续分析价格走势，一旦发现最佳机会，就会发送一个有限订单，从而建立头寸。

每个仓位在开仓时就已设定好固定的止盈（TP）和止损（SL）点位。

手数也是根据输入自动计算和确定的。

始终安全： 该 EA 非常安全，不使用网格、马丁格尔或对冲策略。每笔交易只有一次进场机会，并有严格的止损保护。

该 EA 对影响较大的新闻（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA 或 RBNZ）或任何其他突然的价格变动具有很强的抵御能力。你不需要做任何事情，EA 会自我保护。





三种操作模式：



固定仓位：您可以在输入框中输入所需的固定仓位。

固定利润：您可以在输入框中输入所需的利润金额（以美元为单位）。该金额将保持固定，仓位将自动计算。

自动仓位：您可以在输入框中输入作为目标利润使用的账户余额百分比。





如何安装

下载此 EA、 确保所有货币对（USDJPY）都在 Market Watch（Ctrl+M）中、 将 (USDJPY) 图表设置为 H1 时间框架、 将此 EA 放置在 (USDJPY) 图表上、 检查并调整参数，如下图所示、 单击 “确定 ”激活、 完成！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 如果您想自定义，可以使用以下参数：

[#01] 魔法数字，

[#02] 操作模式（固定仓位或固定利润或自动仓位），

--- 如果 [#02] 为固定仓位，

--- 如果 [#02] 为固定利润（美元），

--- 如果 [#02] 为自动仓位，

[#06] 评论，

[#07] 后缀。





我致力于不断优化和改进我的所有 EA，为您和我提供最好的交易体验。您将免费收到所有更新，我还会根据客户建议为 EA 添加新功能。





该专家的主要策略是 - ICT POWER OF THREE (PO3) - 作者 Michael J. Huddleston





ICT POWER of 3 是一种战略交易方法，可帮助交易者识别 “聪明资金 ”的行为。它将市场走势剖析为三个不同的阶段：积累、操纵和分配。本文探讨了 “3 力量 ”策略的复杂性及其在交易中的实际应用。

ICT Power of 3 (PO3)，或 AMD setup，是由 Michael J. Huddleston（又称 “圈内交易者”）开发的一种战略交易框架。这种方法围绕三个关键阶段展开：积累、操纵和分配，它们共同帮助交易者理解和预测市场走势。





积累阶段

积累阶段是 “3 的力量 ”交易策略中至关重要的初始阶段。在这一阶段，机构投资者（通常被称为 “聪明钱”）静静地建立他们在特定资产中的头寸。这一阶段的特点是波动性相对较低，价格横向波动，通常在关键支撑位或阻力位附近。

在累积期，市场往往在一个狭窄的区间内波动，因为大资金会逐步买入资产，而不会大幅推高其价格。这种稳定的买入反映了他们对资产未来升值的信心。要识别积累阶段，就需要监测一些迹象，如价格波动较小、幅度不大，以及交易量可能增加但价格没有大的变化。

具体来说，这一区间也是为了套牢市场两边的散户交易者。例如，在看涨累积中，价格最终会向上突破，这个区间就会困住从区间内支撑位买入的看涨交易者。鉴于这些交易者很可能将止损设在区间下方，这就为下一阶段铺平了道路：操纵流动性。

不过，一些交易者也会在这一区间内做空，预期价格将继续走低。这些交易者为后面讨论的派发阶段火上浇油。





操纵阶段

操纵阶段是 ICT PO3 交易策略的关键部分。在这一阶段，机构投资者会故意制造市场条件，误导和套牢散户交易者。该阶段紧随建立头寸的积累阶段，先于实现头寸的分配阶段。

例如，在看涨的市场中，经过一段时间的积累，价格稳定在一定范围内，这时可能会突然下跌。这种下跌会触发止损单，并使散户恐慌性抛售。这也会鼓励一些人交易看似看跌的突破。随后，聪明的资金会以较低的价格买入这些头寸，为进入分销阶段做准备，从而将价格大幅推高。





分销阶段

分销阶段是 “3 的力量 ”交易策略的最后阶段，聪明的资金开始卸载他们在积累阶段建立的头寸。该阶段紧随操纵阶段之后，其特点是价格朝着与操纵相反的方向强劲波动。

例如，在看涨市场中，聪明资金在操纵价格向下以创造流动性之后，开始积极买入。这种买入压力推动价格大幅上涨，预示着派发阶段的开始。交易者可以寻找成交量增加和价格突破先前阻力位的情况作为确认。





该专家还使用了一篮子指标作为基础，其中最主要的指标是由开发者创建和优化的独一无二的独家指标。