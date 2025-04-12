THOR Forex Hammer usdjpy mt5 ict power of three
- 专家
- Damiem Marchand De Campos
- 版本: 9.0
- 更新: 12 十二月 2025
- 激活: 10
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 本智能交易系统专为您的使用而设计、开发和优化。
这是一款功能强大的智能交易系统 (EA)，可在 H1 时间框架和 MT5 平台上，在美元兑加元 (USDJPY) 符号的所有趋势阶段，自始至终利用最佳和最大的机会。
在过去 3 年的回溯测试中，其准确性、性能和一致性令人印象深刻。
该 EA 就像一个猎人、一个狙击手，分析价格走势、力度和趋势，耐心等待最佳时机，极其精准地完成任务。
该 EA 以 ICT POWER OF THREE (PO3) 策略为基础，还使用了许多本地专有指标。
LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247
LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242
主要特点
该 EA 会持续分析价格走势，一旦发现最佳机会，就会发送一个有限订单，从而建立头寸。
每个仓位在开仓时就已设定好固定的止盈（TP）和止损（SL）点位。
手数也是根据输入自动计算和确定的。
始终安全： 该 EA 非常安全，不使用网格、马丁格尔或对冲策略。每笔交易只有一次进场机会，并有严格的止损保护。
该 EA 对影响较大的新闻（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA 或 RBNZ）或任何其他突然的价格变动具有很强的抵御能力。你不需要做任何事情，EA 会自我保护。
三种操作模式：
固定仓位：您可以在输入框中输入所需的固定仓位。
固定利润：您可以在输入框中输入所需的利润金额（以美元为单位）。该金额将保持固定，仓位将自动计算。
自动仓位：您可以在输入框中输入作为目标利润使用的账户余额百分比。
如何安装
- 下载此 EA、
- 确保所有货币对（USDJPY）都在 Market Watch（Ctrl+M）中、
- 将 (USDJPY) 图表设置为 H1 时间框架、
- 将此 EA 放置在 (USDJPY) 图表上、
- 检查并调整参数，如下图所示、
- 单击 “确定 ”激活、
- 完成！
INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 如果您想自定义，可以使用以下参数：
- [#01] 魔法数字，
- [#02] 操作模式（固定仓位或固定利润或自动仓位），
- --- 如果 [#02] 为固定仓位，
- --- 如果 [#02] 为固定利润（美元），
- --- 如果 [#02] 为自动仓位，
- [#06] 评论，
- [#07] 后缀。
我致力于不断优化和改进我的所有 EA，为您和我提供最好的交易体验。您将免费收到所有更新，我还会根据客户建议为 EA 添加新功能。
该专家的主要策略是 - ICT POWER OF THREE (PO3) - 作者 Michael J. Huddleston
ICT POWER of 3 是一种战略交易方法，可帮助交易者识别 “聪明资金 ”的行为。它将市场走势剖析为三个不同的阶段：积累、操纵和分配。本文探讨了 “3 力量 ”策略的复杂性及其在交易中的实际应用。
ICT Power of 3 (PO3)，或 AMD setup，是由 Michael J. Huddleston（又称 “圈内交易者”）开发的一种战略交易框架。这种方法围绕三个关键阶段展开：积累、操纵和分配，它们共同帮助交易者理解和预测市场走势。
积累阶段
积累阶段是 “3 的力量 ”交易策略中至关重要的初始阶段。在这一阶段，机构投资者（通常被称为 “聪明钱”）静静地建立他们在特定资产中的头寸。这一阶段的特点是波动性相对较低，价格横向波动，通常在关键支撑位或阻力位附近。
在累积期，市场往往在一个狭窄的区间内波动，因为大资金会逐步买入资产，而不会大幅推高其价格。这种稳定的买入反映了他们对资产未来升值的信心。要识别积累阶段，就需要监测一些迹象，如价格波动较小、幅度不大，以及交易量可能增加但价格没有大的变化。
具体来说，这一区间也是为了套牢市场两边的散户交易者。例如，在看涨累积中，价格最终会向上突破，这个区间就会困住从区间内支撑位买入的看涨交易者。鉴于这些交易者很可能将止损设在区间下方，这就为下一阶段铺平了道路：操纵流动性。
不过，一些交易者也会在这一区间内做空，预期价格将继续走低。这些交易者为后面讨论的派发阶段火上浇油。
操纵阶段
操纵阶段是 ICT PO3 交易策略的关键部分。在这一阶段，机构投资者会故意制造市场条件，误导和套牢散户交易者。该阶段紧随建立头寸的积累阶段，先于实现头寸的分配阶段。
例如，在看涨的市场中，经过一段时间的积累，价格稳定在一定范围内，这时可能会突然下跌。这种下跌会触发止损单，并使散户恐慌性抛售。这也会鼓励一些人交易看似看跌的突破。随后，聪明的资金会以较低的价格买入这些头寸，为进入分销阶段做准备，从而将价格大幅推高。
分销阶段
分销阶段是 “3 的力量 ”交易策略的最后阶段，聪明的资金开始卸载他们在积累阶段建立的头寸。该阶段紧随操纵阶段之后，其特点是价格朝着与操纵相反的方向强劲波动。
例如，在看涨市场中，聪明资金在操纵价格向下以创造流动性之后，开始积极买入。这种买入压力推动价格大幅上涨，预示着派发阶段的开始。交易者可以寻找成交量增加和价格突破先前阻力位的情况作为确认。
该专家还使用了一篮子指标作为基础，其中最主要的指标是由开发者创建和优化的独一无二的独家指标。
Compared with other EAs in the market, this EA can be considered genuine, as it is developed based on a strategy that has been proven to generate real profits, and it is not a strategy that risks wiping out the entire account. (I run at 1.5% profit which mean risk 6-7% per trade)
When I purchased this EA, the developer’s Live Signal had already been running for 5 months and was showing good profits. Although the system later encountered periods of alternating gains and losses, overall, it demonstrated strong recovery capability. The EA manages risk effectively, provides a reasonable RR (Risk-Reward ratio), and when set with proper risk parameters, it keeps drawdown at a controllable level.
The ICT PO3 strategy is a proven approach that can consistently generate profits. It follows the Smart Money Concept, often referred to as ‘trading like the banks.’ Of course, like any SMC strategy, there will be both profitable and losing trades. Running this EA is therefore more about expecting long-term profitability rather than judging it by only a few weeks of results.
Throughout my usage, I have experienced alternating profits and losses, which I believe is natural for an SMC-based strategy. Once market conditions become favorable again, I expect the EA to return to profitability.