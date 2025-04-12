THOR Forex Hammer usdjpy mt5 ict power of three
- エキスパート
- Damiem Marchand De Campos
- バージョン: 9.0
- アップデート済み: 12 12月 2025
- アクティベーション: 10
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。
これは (USDJPY) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。
過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。
このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。
このEAは ICT POWER OF THREE (PO3) 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。
主な特徴
このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。
すべてのポジションには、最初から固定されたテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）が設定されています。
ロットも入力から自動的に計算され決定されます。
常に安全です： このEAは非常に安全で、グリッド、マーチンゲール、ヘッジ戦略は使用しません。すべての取引は1回のみエントリーされ、ハードストップロスによって保護されています。
このEAは、インパクトの強いニュース（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA、RBNZ）やその他の突発的な値動きに対して非常に強い耐性を持っています。あなたは何もする必要はなく、EAが自動的に保護します。
3つのオペレーションモード:
固定ロット: 入力欄に希望の固定ロット数を入力できます。
固定利益: 入力欄に希望の利益額（USD）を入力できます。この金額は固定され、ロット数は自動的に計算されます。
オートロット: 入力欄に、ターゲット利益として使用する残高の割合を入力できます。
インストール方法
- このEAをダウンロードしてください、
- 全てのペア (USDJPY) がマーケットウォッチ(Ctrl+M)にあることを確認する、
- (USDJPY) チャートがH1タイムフレームであることを確認します、
- このEAを (USDJPY) チャート上に置きます、
- 以下のようにパラメータをチェックし、調整します、
- OKをクリックしてアクティブにします、
- 完了です！
INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - カスタマイズしたい場合は、以下のパラメータがあります：
- [#01] マジックナンバー,
- [#02] 取引モード（固定ロットまたは固定利益またはオートロット）,
- --- [#02]が固定ロットの場合、
- --- [#02]が固定利益（USD）の場合、
- --- [#02]がオートロットの場合、
- [#06] コメント、
- [#07] サフィックス。
私のEAは常に最適化され、改良され続けています。また、お客様からのご提案に基づいてEAに新機能を追加することもあります。
このエキスパートの主な戦略は - ICTパワー・オブ・スリー（PO3） - マイケル・J・ハドルストン著
ICTパワー・オブ・スリーとは、トレーダーが「スマート・マネー」の行動を識別するのに役立つ戦略的トレーディング手法である。市場の動きを「蓄積」「操作」「分配」の3つの段階に分解する。この記事では、パワー・オブ・スリー戦略の複雑さと、トレーディングにおける実践的な応用について解説する。
ICTパワー・オブ・スリー（PO3）、あるいはAMDセットアップは、インナー・サークル・トレーダーとして知られるマイケル・J・ハドルストンによって開発された戦略的トレーディング・フレームワークである。このアプローチは、蓄積、操作、分配という3つの重要なフェーズを中心に展開され、トレーダーが市場の動きを理解し、予測するのに役立ちます。
蓄積段階
アキュムレーション・フェーズは、パワー・オブ・スリーのトレーディング戦略における重要な初期段階である。これは、しばしばスマートマネーと呼ばれる機関投資家が、特定の資産で静かにポジションを構築する期間である。この段階は、比較的ボラティリティが低く、横ばいの値動きが特徴で、通常は主要な支持線または抵抗線付近で推移します。
アキュムレーション期には、大口投資家が価格を大きく押し上げることなく徐々にその資産を買い入れるため、市場は狭い帯域で推移する傾向がある。このような着実な取得は、その資産の将来的な上昇に対する自信を反映している。アキュムレーション期を認識するには、ボラティリティが低く、レンジ幅の広い値動きや、大きな価格変動がないまま取引量が増加する可能性などの兆候を監視する必要がある。
具体的には、このレンジは、市場の両側のリテール・トレーダーを罠にかけるためのものでもある。例えば、価格が最終的に上方にブレイクするような強気の積み重ねでは、レンジ内のサポート・レベルから買う強気トレーダーがこのレンジに引っかかることになる。このようなトレーダーはストップロスをレンジの下に設定する可能性が高いため、流動性の操作という次の段階への道が開かれる。
しかし、一部のトレーダーはこのレンジ内でショートポジションを取り、価格が下降を続けると予想する。こうしたトレーダーは、後述する分配足に拍車をかける。
操作段階
操作段階は、ICT PO3取引戦略の極めて重要な部分である。この段階では、機関投資家による意図的な行動によって、個人トレーダーを惑わし、罠にはめるような市場環境を作り出します。この段階は、ポジションが構築される蓄積段階に続き、ポジションが実現される分配段階に先行する。
例えば、強気相場では、価格がレンジ内で安定した蓄積期間の後、突然の下落が起こるかもしれない。この下落は損切り注文の引き金となり、個人トレーダーをパニックに陥れて売りに走らせる。また、弱気ブレイクアウトと思われる取引をする人もいる。その後、スマートマネーはこれらのポジションを安値で買い、価格を急上昇させる流通段階に備える。
分配段階
分配段階は、パワー・オブ・スリー取引戦略の最終段階であり、スマートマネーは蓄積段階で構築したポジションを売却し始める。この段階は操作段階に続くもので、操作と反対の方向への強い値動きが特徴です。
例えば、強気市場では、価格が流動性を生み出すために下方向に操作された後、スマートマネーが積極的に買い始める。この買い圧力が価格を急上昇させ、流通段階の開始を告げる。トレーダーは、出来高が増加し、価格が以前の抵抗線を突破するのを確認することができる。
このエキスパートもまた、バスケット・インジケータを基礎としており、主なインジケータは、開発者が作成し最適化した、ユニークな専用インジケータです。
Compared with other EAs in the market, this EA can be considered genuine, as it is developed based on a strategy that has been proven to generate real profits, and it is not a strategy that risks wiping out the entire account. (I run at 1.5% profit which mean risk 6-7% per trade)
.
When I purchased this EA, the developer’s Live Signal had already been running for 5 months and was showing good profits. Although the system later encountered periods of alternating gains and losses, overall, it demonstrated strong recovery capability. The EA manages risk effectively, provides a reasonable RR (Risk-Reward ratio), and when set with proper risk parameters, it keeps drawdown at a controllable level.
.
The ICT PO3 strategy is a proven approach that can consistently generate profits. It follows the Smart Money Concept, often referred to as ‘trading like the banks.’ Of course, like any SMC strategy, there will be both profitable and losing trades. Running this EA is therefore more about expecting long-term profitability rather than judging it by only a few weeks of results.
.
Throughout my usage, I have experienced alternating profits and losses, which I believe is natural for an SMC-based strategy. Once market conditions become favorable again, I expect the EA to return to profitability.