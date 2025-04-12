THOR Forex Hammer usdjpy mt5 ict power of three

3.08

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。


これは (USDJPY) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。

過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。

このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。

このEAは ICT POWER OF THREE (PO3) 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。


LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247

LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242


主な特徴

このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。

すべてのポジションには、最初から固定されたテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）が設定されています。

ロットも入力から自動的に計算され決定されます。

常に安全です： このEAは非常に安全で、グリッド、マーチンゲール、ヘッジ戦略は使用しません。すべての取引は1回のみエントリーされ、ハードストップロスによって保護されています。

このEAは、インパクトの強いニュース（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA、RBNZ）やその他の突発的な値動きに対して非常に強い耐性を持っています。あなたは何もする必要はなく、EAが自動的に保護します。


3つのオペレーションモード:

固定ロット: 入力欄に希望の固定ロット数を入力できます。

固定利益: 入力欄に希望の利益額（USD）を入力できます。この金額は固定され、ロット数は自動的に計算されます。

オートロット: 入力欄に、ターゲット利益として使用する残高の割合を入力できます。


インストール方法

  1. このEAをダウンロードしてください、
  2. 全てのペア (USDJPY) がマーケットウォッチ(Ctrl+M)にあることを確認する、
  3. (USDJPY) チャートがH1タイムフレームであることを確認します、
  4. このEAを (USDJPY) チャート上に置きます、
  5. 以下のようにパラメータをチェックし、調整します、
  6. OKをクリックしてアクティブにします、
  7. 完了です！


INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - カスタマイズしたい場合は、以下のパラメータがあります：

  • [#01] マジックナンバー,  
  • [#02] 取引モード（固定ロットまたは固定利益またはオートロット）,
  •   ---   [#02]が固定ロットの場合、  
  •   ---   [#02]が固定利益（USD）の場合、  
  •   ---   [#02]がオートロットの場合、  
  • [#06] コメント、  
  • [#07] サフィックス。  


私のEAは常に最適化され、改良され続けています。また、お客様からのご提案に基づいてEAに新機能を追加することもあります。


このエキスパートの主な戦略は - ICTパワー・オブ・スリー（PO3） - マイケル・J・ハドルストン著


ICTパワー・オブ・スリーとは、トレーダーが「スマート・マネー」の行動を識別するのに役立つ戦略的トレーディング手法である。市場の動きを「蓄積」「操作」「分配」の3つの段階に分解する。この記事では、パワー・オブ・スリー戦略の複雑さと、トレーディングにおける実践的な応用について解説する。

ICTパワー・オブ・スリー（PO3）、あるいはAMDセットアップは、インナー・サークル・トレーダーとして知られるマイケル・J・ハドルストンによって開発された戦略的トレーディング・フレームワークである。このアプローチは、蓄積、操作、分配という3つの重要なフェーズを中心に展開され、トレーダーが市場の動きを理解し、予測するのに役立ちます。


蓄積段階

アキュムレーション・フェーズは、パワー・オブ・スリーのトレーディング戦略における重要な初期段階である。これは、しばしばスマートマネーと呼ばれる機関投資家が、特定の資産で静かにポジションを構築する期間である。この段階は、比較的ボラティリティが低く、横ばいの値動きが特徴で、通常は主要な支持線または抵抗線付近で推移します。

アキュムレーション期には、大口投資家が価格を大きく押し上げることなく徐々にその資産を買い入れるため、市場は狭い帯域で推移する傾向がある。このような着実な取得は、その資産の将来的な上昇に対する自信を反映している。アキュムレーション期を認識するには、ボラティリティが低く、レンジ幅の広い値動きや、大きな価格変動がないまま取引量が増加する可能性などの兆候を監視する必要がある。

具体的には、このレンジは、市場の両側のリテール・トレーダーを罠にかけるためのものでもある。例えば、価格が最終的に上方にブレイクするような強気の積み重ねでは、レンジ内のサポート・レベルから買う強気トレーダーがこのレンジに引っかかることになる。このようなトレーダーはストップロスをレンジの下に設定する可能性が高いため、流動性の操作という次の段階への道が開かれる。

しかし、一部のトレーダーはこのレンジ内でショートポジションを取り、価格が下降を続けると予想する。こうしたトレーダーは、後述する分配足に拍車をかける。


操作段階

操作段階は、ICT PO3取引戦略の極めて重要な部分である。この段階では、機関投資家による意図的な行動によって、個人トレーダーを惑わし、罠にはめるような市場環境を作り出します。この段階は、ポジションが構築される蓄積段階に続き、ポジションが実現される分配段階に先行する。

例えば、強気相場では、価格がレンジ内で安定した蓄積期間の後、突然の下落が起こるかもしれない。この下落は損切り注文の引き金となり、個人トレーダーをパニックに陥れて売りに走らせる。また、弱気ブレイクアウトと思われる取引をする人もいる。その後、スマートマネーはこれらのポジションを安値で買い、価格を急上昇させる流通段階に備える。


分配段階

分配段階は、パワー・オブ・スリー取引戦略の最終段階であり、スマートマネーは蓄積段階で構築したポジションを売却し始める。この段階は操作段階に続くもので、操作と反対の方向への強い値動きが特徴です。

例えば、強気市場では、価格が流動性を生み出すために下方向に操作された後、スマートマネーが積極的に買い始める。この買い圧力が価格を急上昇させ、流通段階の開始を告げる。トレーダーは、出来高が増加し、価格が以前の抵抗線を突破するのを確認することができる。


このエキスパートもまた、バスケット・インジケータを基礎としており、主なインジケータは、開発者が作成し最適化した、ユニークな専用インジケータです。

レビュー 13
Adul Tanthuvanit
532
Adul Tanthuvanit 2025.08.28 01:56 
 

Compared with other EAs in the market, this EA can be considered genuine, as it is developed based on a strategy that has been proven to generate real profits, and it is not a strategy that risks wiping out the entire account. (I run at 1.5% profit which mean risk 6-7% per trade)

.

When I purchased this EA, the developer’s Live Signal had already been running for 5 months and was showing good profits. Although the system later encountered periods of alternating gains and losses, overall, it demonstrated strong recovery capability. The EA manages risk effectively, provides a reasonable RR (Risk-Reward ratio), and when set with proper risk parameters, it keeps drawdown at a controllable level.

.

The ICT PO3 strategy is a proven approach that can consistently generate profits. It follows the Smart Money Concept, often referred to as ‘trading like the banks.’ Of course, like any SMC strategy, there will be both profitable and losing trades. Running this EA is therefore more about expecting long-term profitability rather than judging it by only a few weeks of results.

.

Throughout my usage, I have experienced alternating profits and losses, which I believe is natural for an SMC-based strategy. Once market conditions become favorable again, I expect the EA to return to profitability.

Pablo Sanz Moniche
156
Pablo Sanz Moniche 2025.07.23 18:37 
 

Hello Damiem. Hope you are well. I bought this robot last week and have it in a Demo account with FP Markets. So far so good, only one trade but matching with the backtest. I know it is not a high frequency EA, which I like for emotional control but just looking forward to get more trades and compare with the backtest during some weeks. I understand that the logic for this EA is the same as per the other EA for the different currencies you offer. I´d like setting up a diversified EA portfolio on uncorrelated currency pairs. Thank you :)

Zachary Peach
2387
Zachary Peach 2025.07.16 16:15 
 

Great EA!

おすすめのプロダクト
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
エキスパート
Hamster Scalpingは、マーチンゲールを使用しない完全に自動化された取引アドバイザーです。夜のスキャルピング戦略。 RSIインジケーターとATRフィルターが入力として使用されます。アドバイザには、ヘッジ口座タイプが必要です。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 一般的な推奨事項 最小デポジット$ 100、最小スプレッドのECNアカウントを使用し、eurusd M5 gmt +3のデフォルト設定。 入力パラメータ EAは、4桁と5桁の両方の引用符で機能します。入力パラメータでは、5文字の値をポイントで示し、すべてを4文字で自動的に再計算します。 NewCycle-モードがオンの場合、アドバイザーは停止せずに動作します。モードがオフの場合、一連の取引の完了後、アドバイザーは新しい注文を開きません。 期間インジケーター1-最初のインジケーターの期間。 アップレベル-アドバイザーが売りを開始する最初のインジケーターの上位レベル。 ダウンレベル
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
エキスパート
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
移動平均インジケーターのトレーディングロボット 専門家のメリット： スキャルピング、マーチンゲール、グリッド取引。 1つの注文または注文のグリッドのみで取引を設定できます。動的、固定、または乗数のステップと取引ロットを備えた高度にカスタマイズ可能な注文グリッドにより、エキスパートアドバイザーをほぼすべての取引手段に適合させることができます。 ドローダウン回復システム、重複する損失注文とバランス保護 グリッド取引がリバウンドしない価格変動に対して脆弱であることは周知の事実ですが、注文回収システムのおかげで、アドバイザーはほとんどのドローダウンから抜け出すことができます。ドローダウンからの脱出は、最も遠い不採算の注文を、利益のある市場に最も近い注文とオーバーラップさせることによって実行されます。取引ロボットは、手動取引または他の専門家によって開かれた取引のために、アカウントの負けたポジションを回復するために使用できます。マジックナンバーですべての注文を受け取り、処理することができます。 オープニングフィルターを扱う。 すべての取引戦略には、シグナルフィルターと取引
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
エキスパート
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
エキスパート
NeoPips Engine EA – 究極のトレーディング革命が到来！ 「トレーディングの真の力は、他者が見逃すものを見抜くことにあります。NeoPips Engineは市場を追うのではなく、市場を掌握します。」 NeoPips Engine EAについて：あなたのインテリジェントなトレーディングの味方 NeoPips Engine EAは、ありきたりなトレーディングロボットではありません。精度、適応性、そして長期的なパフォーマンスを求めるトレーダーのために開発された、AIに最適化された多次元のエキスパートアドバイザーです。 時代遅れの厳格なルールを持つボットとは異なり、NeoPips Engineは生きた戦略です。リアルタイムで市場を思考し、学習し、適応します。 これは単なる自動化ではなく、進化の過程です。 次世代のインテリジェンス：あなたを自由にするコア機能 AIによる意思決定 動的パターン認識 予測トレンド分析 ライブデータに基づくスマートなエントリー/エグジットロジック マルチエンジン戦略コア – 4つのモード。目標はただ
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
エキスパート
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
エキスパート
VR Black Box トレーディング ロボットは、人気があり実績のあるトレンドフォロー戦略に基づいています。数年間にわたって、定期的なアップデートと新しいアイデアの導入を通じて、ライブ取引口座で改善されてきました。このおかげで、VR Black Box は初心者と経験豊富なトレーダーの両方を感動させる強力でユニークな取引ロボットになりました。ロボットをよく知り、その有効性を評価するには、ロボットをデモアカウントにインストールし、数日または数週間結果を観察するだけで十分です。 セットファイル、製品のデモ版、説明書、特典が入手可能 [ブログ] のバージョン [MetaTrader 4] 何が得られますか 開発者からのファイルの設定 無料のプログラムと手順のアップデート。 無料の技術サポート。 20 製品アクティベーション。 動作モードと戦略 ランダムポジションオープンモード（表と裏） 代替位置開放モード 買いまたは売りポジションを同時にオープンするモード 取引モードのみ購入 売りのみ取引モード 負けたトレーダーの取引を撤退するためのモード 推奨事項: シンボル 外国為替、仮想通貨、金
BB King
Khima Gorania
エキスパート
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
エキスパート
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
エキスパート
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
エキスパート
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
エキスパート
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
エキスパート
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
エキスパート
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
DUO Gold EurUsd ict killzones
Damiem Marchand De Campos
エキスパート
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。 これは (GOLD or EURUSD) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。 過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。 このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。 このEAは ICT KILLZONES 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。 主な特徴 このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。 すべてのポジションには、最初から固定されたテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）が設定されています。 ロットも入力から自動的に計
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
エキスパート
ロットサイズを変更できる機能と、EAを可能な限り低価格にする機能が追加されました。ご購入いただくと、サポートと今後のアップデートが受けられます。ぜひ進化のご支援をお願いします。 このEAはすぐに使用可能です。 AussiePrecision は、MetaTrader 5 向けに設計された時間に敏感なエキスパートアドバイザー（EA）で、AUD/USD 通貨ペア専用です。 あらかじめ設定された、制御可能なタイミングでトレードを実行するよう設計されており、時間に基づく高精度なエントリーを自動化したいトレーダーに最適です。 すべての時間に関する動作は、ユーザーが指定した UTC オフセットに従って実行され、正確かつ一貫性のあるスケジューリングを実現します。 このEAは常時監視を必要とせず、完全に自動で稼働します。 設定に関するご質問やカスタマイズのご希望がある場合は、いつでもお気軽にご連絡ください。 このEAは無料で提供されているため、ダウンロードされた場合はフレンドリクエストを送っていただけると幸いです。必要に応じてサポートを提供いたします。
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
エキスパート
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd
Damiem Marchand De Campos
5 (4)
エキスパート
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。 これは (GBPUSD) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。 過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。 このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。 このEAは ICT INNER CIRCLE TRADING 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 -  https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 -  https://www.mql5.com/e
Nova WDX Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
X4O B1 Dollar Trader
Jawad Ait Ali Ouichou
エキスパート
x4o B1 Dollar Trader  Heiken Ashi Trend Retest Strategy  Automated trading system combining Heiken Ashi analysis with Moving Average retest methodology for trend-following entries on H1 timeframe. Trading Methodology The EA monitors two 25-period Moving Averages calculated on High and Low prices to identify trend direction. When price closes above MA High with candle high exceeding the moving average, an uptrend is detected. When price closes below MA Low with candle low beneath the moving aver
FREE
RSI Master PRO EA
Luis Corso
エキスパート
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
エキスパート
MetaTrader5の任意の取引シンボルのすべてのパラメーターの自動最適化のエキスパート。 設定なしでEAを取引！ ダニ ハムスター -これは 、アドバイザーを設定したくない初心者やユーザー向けの自動取引エキスパートです！ このトレーディングアドバイザーのトレーディング戦略は 7年間テストされています。 初心者のために特別に設計された自動売買エキスパートで、これまで以上に取引を簡単に。 アドバイザーを設定する煩わしさに別れを告げ、ストレスのない取引を実現しましょう。 今すぐ始めて、取引成功への第一歩を踏み出しましょう。 MT4のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 使い方？ ダウンロード; チャートにインストールします。 アドバイザーは自動的に取引します。 レビューを残します。 エキスパートを設定するにはどうすればよいですか？ 何もカスタマイズする必要はありません！私たちはあなたのためにすべてをセットアップします！ 1設定パラメ
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
エキスパート
MACD Hedge EA：マルチストラテジー対応のスマートトレーディングロボット    candleforms.co 1. シグナルの基盤：MACDとRSIの組み合わせ MACD Hedge EAは、次の2つの強力なテクニカル指標で取引シグナルを生成します： MACD ：トレンドの方向とモメンタムを特定 RSI ：買われすぎ・売られすぎのゾーンを検出して、ノイズを除去 これにより、信頼性の高い取引タイミングを実現します。 2. 6つの戦略が選択可能 このEAには、ユーザーが選べる6つの異なる戦略が統合されています： ノーマル（通常） マーチンゲール リミット（指値） ストップ（逆指値） ヘッジ リミット＋ストップの複合戦略 リミット＋ストップ戦略では： BUY シグナル の場合 → Buy + Buy Limit + Buy Stop を自動で設定 SELL シグナル の場合 → Sell + Sell Limit + Sell Stop を自動で設定 これにより、戻しとブレイクアウトの両方に対応できます。 3. 柔軟なグリッド＆ヘッジ管理 トレンドが検
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
エキスパート
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
エキスパート
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
エキスパート
SmartChoise EA – ニューラルネットワーク駆動のXAU/USD（ゴールド）M1タイムフレーム向けトレーディングシステム ユーザーマニュアルはプロフィールページのリンクから入手できます — すべての設定やオプションについて詳細に説明されています。 Telegram チャンネルでは、異なる残高、リスクレベル、設定で SmartChoise を稼働させている複数のアカウントも見つけることができます。これは、EA の実際のパフォーマンスを複数のブローカーや条件で確認する絶好の方法です。 価格は今のところ割引されています。 このEAは長期的で制御された成長を目的としており、その成功にはリスク耐性を理解し、それに合わせて調整することが重要です。 ニューラルネットワークに基づいたエンジンを使用しており、リアルタイムの市場データを継続的に分析し、現在の市場状況に応じてトレーディング戦略を適応させます。このアプローチは、トレードエントリーの最適化、リスク管理の向上、そしてインテリジェントなエクスポージャーの管理に役立ちます。 マーチンゲール戦略に依存するシステムとは異なり、SmartCho
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
エキスパート
みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
エキスパート
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
作者のその他のプロダクト
DUO Gold EurUsd ict killzones
Damiem Marchand De Campos
エキスパート
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。 これは (GOLD or EURUSD) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。 過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。 このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。 このEAは ICT KILLZONES 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。 主な特徴 このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。 すべてのポジションには、最初から固定されたテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）が設定されています。 ロットも入力から自動的に計
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
エキスパート
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。 これは (GOLD or BITCOIN) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。 過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。 このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。 このEAは ICT OPTIMAL TRADING ENTRY 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。 主な特徴 このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。 すべてのポジションには、最初から固定されたテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）が設定されています。
DUO Gold GbpUsd harmonic patterns
Damiem Marchand De Campos
エキスパート
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。 これは (GOLD or GBPUSD) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。 過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。 このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。 このEAは HARMONIC PATTERNS 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。 主な特徴 このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。 すべてのポジションには、最初から固定されたテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）が設定されています。 ロットも入力から自
TAKI Forex Blade audusd smc choch
Damiem Marchand De Campos
エキスパート
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。 これは (AUDUSD) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。 過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。 このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。 このEAは SMC CHANGE OF CHARACTER (CHoCH) 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 -  https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 -  https://www.mql
Trojan Forex Hero mt5 nzdusd candlestick patterns
Damiem Marchand De Campos
4 (4)
エキスパート
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。 これは (NZDUSD) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。 過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。 このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。 このEAは CANDLESTICK PATTERNS 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 -  https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 -  https://www.mql5.com/en/si
Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd
Damiem Marchand De Campos
5 (4)
エキスパート
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。 これは (GBPUSD) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。 過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。 このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。 このEAは ICT INNER CIRCLE TRADING 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 -  https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 -  https://www.mql5.com/e
Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
エキスパート
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。 これは (USDCAD) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。 過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。 このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。 このEAは DIVERGENCE PATTERNS 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 -  https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 -  https://www.mql5.com/en/sig
Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver
Damiem Marchand De Campos
5 (2)
エキスパート
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。 これは (EURUSD) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。 過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。 このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。 このEAは MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD) 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 -  https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 -  ht
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
エキスパート
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。 これは (EURJPY) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。 過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。 このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。 このEAは ICT KILLZONES 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 -  https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 -  https://www.mql5.com/en/signals/2
AXEL Forex Ultra Security audjpy mt5 ict optimal
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
エキスパート
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。 これは (AUDJPY) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。 過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。 このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。 このEAは ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 -  https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 -  https://www.mql5.co
NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
エキスパート
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。 これは (GBPJPY) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。 過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。 このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。 このEAは ICT FVG FAIR VALUE GAP 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 -  https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 -  https://www.mql5.com/en/
ZYRO Forex Spear cadjpy ict ob order blocks
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
エキスパート
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。 これは (CADJPY) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。 過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。 このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。 このEAは ICT OB ORDER BLOCKS 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 -  https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 -  https://www.mql5.com/en/sig
フィルタ:
Jayadevan Kunnath Puthenpura
210
Jayadevan Kunnath Puthenpura 2025.09.16 18:49 
 

The EA looked good in backtests, but in real trading it was very disappointing. In the last couple of weeks, it gave many losses and I had to remove it from my chart after losing a lot of money. The risk–reward is comparatively okay, that's why I took the bot, but the win rate is too low, so the overall result is negative. It doesn’t seem to recover at all. The live signal had been removed after hitting a lot of stop losses.

liganss
511
liganss 2025.09.02 03:57 
 

At the moment, this strategy does not seem suitable for the current market conditions and is consistently losing money.

Adul Tanthuvanit
532
Adul Tanthuvanit 2025.08.28 01:56 
 

Compared with other EAs in the market, this EA can be considered genuine, as it is developed based on a strategy that has been proven to generate real profits, and it is not a strategy that risks wiping out the entire account. (I run at 1.5% profit which mean risk 6-7% per trade)

.

When I purchased this EA, the developer’s Live Signal had already been running for 5 months and was showing good profits. Although the system later encountered periods of alternating gains and losses, overall, it demonstrated strong recovery capability. The EA manages risk effectively, provides a reasonable RR (Risk-Reward ratio), and when set with proper risk parameters, it keeps drawdown at a controllable level.

.

The ICT PO3 strategy is a proven approach that can consistently generate profits. It follows the Smart Money Concept, often referred to as ‘trading like the banks.’ Of course, like any SMC strategy, there will be both profitable and losing trades. Running this EA is therefore more about expecting long-term profitability rather than judging it by only a few weeks of results.

.

Throughout my usage, I have experienced alternating profits and losses, which I believe is natural for an SMC-based strategy. Once market conditions become favorable again, I expect the EA to return to profitability.

uchimi
1775
uchimi 2025.08.27 22:03 
 

It's such a shame. It's so sad...

Alex Quino
373
Alex Quino 2025.08.21 10:20 
 

Too many losses is unbearable. Had to remove the EA as it has slowly draining my capital. Poor R:R that's the problem. And you can't adjust the SL as there's no option to do it.

Damiem Marchand De Campos
2209
開発者からの返信 Damiem Marchand De Campos 2025.08.22 13:55
Your feedback is very important. I understand your comment, and I am always looking for ways to improve.
Qing Dui Meng
616
Qing Dui Meng 2025.08.21 05:30 
 

A bad review can cause huge losses. Not even a star is worth it

Damiem Marchand De Campos
2209
開発者からの返信 Damiem Marchand De Campos 2025.08.22 13:53
Thank you for your review. I disagree with your harsh words, because with all your market experience, you are fully aware that experts go through bad times, which is normal.
smp1990
449
smp1990 2025.08.13 14:51 
 

I'm really sorry having to write a bad review. Purchased this because the backtest looked promising, however I don't discard it is manipulated. I'm astonished on the precision how this EA has opened trades in the last 3-4 weeks. All of these trades were entered just before the market changed direction, making all trades a lost. I made just a couple of small win but these were solely because I closed them manually, otherwise, and time proved me right, these would have gone straight to the SL. Was maybe a bad streak? Come on... USDJPY was at 149, went all the way down to 145 and then the EA decides this is the moment to enter a trade, in the lowest point, just the moment it turns up and it goes up to 150 again. Seriously... maybe you should open the trades in the opposite direction the EA is calculating and put a trailing SL to protect profits... I don't like trasking EA's, so I will keep an eye in a demo account and update this comment

Damiem Marchand De Campos
2209
開発者からの返信 Damiem Marchand De Campos 2025.08.13 22:17
Thank you very much for the review.
I see your criticism as constructive and will take it into account in the next update, which I am currently working on. But it is also important to note that you are referring to the latest trades, where we had 3 losses and 8 gains in the last 11. You can see the signal, with real trades, 75 in total, 69 gains and 6 losses. These trades are unquestionable. So the expert is not doing very well at the moment, and I am working on the update, but without disregarding its performance in previous moments.
prduha
286
prduha 2025.08.12 17:45 
 

I'm upset with the results, lost money after long time without trading

Damiem Marchand De Campos
2209
開発者からの返信 Damiem Marchand De Campos 2025.08.13 22:05
Thank you very much for the review.
I understand that you are upset, but this is normal in business; all experts go through good times and bad times. In bad times, experts prove their resilience and ability to recover, something that I consider very important.
Thorsten Kaufmann
160
Thorsten Kaufmann 2025.08.07 05:01 
 

Hallo Damiem, der EA hat nun die ersten Trades gestartet. Was mir aufgefallen ist, dass ein recht großes SL-Verhältnis zum TP verwendet wird und kein Trailstop für die TP-Absicherung vorhanden ist. Wenn man mit geringem Risiko bei PropFirm Accounts damit Arbeitet, wird lediglich der TP vermindert und der SL nicht angepasst. Wenn ich ein Autolot Balance von 0,5% bei einem $100000 einstelle, habe ich einen SL von $1800. Wäre gut, wenn man den Drawdown und der Trailstop im EA ergänzen würde. Ich werde meine Bewertung erneut abgeben, wenn die ersten Erfahrungen gemacht wurden.

Damiem Marchand De Campos
2209
開発者からの返信 Damiem Marchand De Campos 2025.08.07 13:46
Thank you very much for your feedback, which is very important to me.
As for the RR, it is fixed at 1:4, and has always been so since the launch of the expert advisor, proving to be correct so far. As for trailing stops, I have done many tests and have not achieved better results in the long term, so I did not add them.
Based on my experience with prop firms, I suggest using the Fixed Lot or Fixed Profit modes to have more control over DD. I will send you a private message to suggest settings.
Pablo Sanz Moniche
156
Pablo Sanz Moniche 2025.07.23 18:37 
 

Hello Damiem. Hope you are well. I bought this robot last week and have it in a Demo account with FP Markets. So far so good, only one trade but matching with the backtest. I know it is not a high frequency EA, which I like for emotional control but just looking forward to get more trades and compare with the backtest during some weeks. I understand that the logic for this EA is the same as per the other EA for the different currencies you offer. I´d like setting up a diversified EA portfolio on uncorrelated currency pairs. Thank you :)

Damiem Marchand De Campos
2209
開発者からの返信 Damiem Marchand De Campos 2025.07.27 03:10
Thanks for review!
Zachary Peach
2387
Zachary Peach 2025.07.16 16:15 
 

Great EA!

Damiem Marchand De Campos
2209
開発者からの返信 Damiem Marchand De Campos 2025.07.16 17:52
Thank you very much for your trust in my work and for your feedback, which is very important.
Gabriel Saletti Pinotti
338
Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:30 
 

Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

Damiem Marchand De Campos
2209
開発者からの返信 Damiem Marchand De Campos 2025.07.15 15:46
Thank you very much for your trust in my work and for your feedback, which is very important.
cyberhiga
1104
cyberhiga 2025.05.02 04:59 
 

It has been in operation since April 16, 2025 and has performed very well. We have not had any losses yet. Looking at the trading history, it is safe to say that I enter at a good point and close in a relatively short time. I felt the author does a very good job.

Damiem Marchand De Campos
2209
開発者からの返信 Damiem Marchand De Campos 2025.05.09 13:36
Thanks for review!
レビューに返信