THOR Forex Hammer usdjpy mt5 ict power of three

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.





Bu, USDJPY sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA).

Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık.

EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder, sabırla işini son derece hassas bir şekilde yapmak için en iyi fırsatları bekler.

EA, ICT POWER OF THREE (PO3) stratejilerine dayanır ve birçok yerel ve tescilli göstergeyi de kullanır.









Temel özellikler:

Bu EA, fiyat hareketini sürekli olarak analiz eder ve en iyi fırsatları belirlediğinde, tek bir sınırlı emir gönderir, böylece bir pozisyon açar.

Her pozisyonun başlangıçtan itibaren sabit bir Kar Hedefi (TP) ve sabit bir Zarar Durdurma (SL) seviyesi vardır.

Lot ayrıca girdilerden otomatik olarak hesaplanır ve belirlenir.

Her Zaman Güvenlik: Bu EA çok GÜVENLİDİR, Izgara, Martingale veya Hedge stratejilerini KULLANMAZ. Tüm işlemlerin işlem başına yalnızca bir girişi vardır ve sert bir stop loss ile korunur.

Bu EA, yüksek etkili HABERLERE (FOMC, FED, Bordro, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA veya RBNZ) veya diğer ani fiyat hareketlerine karşı çok güçlü DİRENÇLİDİR. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, EA kendini korur.





Üç Çalışma Modu:



Sabit Lot: Giriş alanlarına istediğiniz sabit lotu girebilirsiniz.

Sabit Kar: Giriş alanlarına istediğiniz kar tutarını USD cinsinden girebilirsiniz. Bu tutar sabit olacak ve lot otomatik olarak hesaplanacaktır.

Otomatik Lot: Giriş alanlarına Hedef Kar olarak kullanılacak bakiyenin yüzdesini girebilirsiniz.





Nasıl kurulur:

Bu EA'yı indirin, Tüm çiftlerin (USDJPY) Piyasa İzleme'de olduğundan emin olun (Ctrl+M), H1 zaman diliminde (USDJPY) grafiğine sahip olun, Bu EA'yı (USDJPY) grafiğine yerleştirin, Parametreleri aşağıda gösterildiği gibi kontrol edin ve ayarlayın, Etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın, Bitti!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Özelleştirmek isterseniz, bu parametreler vardır:

[#01] Sihirli Sayı,

[#02] Çalışma Modu (Sabit Lot veya Sabit Kar veya Otomatik Lot),

--- [#02] Sabit Lot ise,

--- [#02] Sabit Kar (USD) ise,

--- [#02] Otomatik Lot ise,

[#06] Yorum,

[#07] Sonek.





Size ve bana mümkün olan en iyi ticaret deneyimini sunmak için tüm EA'larımı sürekli olarak optimize etmeye ve geliştirmeye kararlıyım. Tüm GÜNCELLEMELERİ ÜCRETSİZ olarak alacaksınız ve ayrıca müşteri önerilerine göre EA'ya yeni özellikler ekleyeceğim.





Bu uzmanın ana stratejisi - ICT POWER OF THREE (PO3) - Michael J. Huddleston tarafından





ICT Power of 3, yatırımcıların 'akıllı para' davranışlarını belirlemelerine yardımcı olan stratejik bir ticaret yöntemidir. Piyasa hareketlerini üç farklı aşamaya ayırır: birikim, manipülasyon ve dağıtım. Bu makale, Power of 3 stratejisinin inceliklerini ve ticaretteki pratik uygulamasını araştırmaktadır.

ICT Power of 3 (PO3) ya da AMD kurulumu, Inner Circle Trader olarak bilinen Michael J. Huddleston tarafından geliştirilen stratejik bir alım satım çerçevesidir. Bu yaklaşım üç kritik aşama etrafında döner: biriktirme, manipülasyon ve dağıtım; bunlar toplu olarak yatırımcıların piyasa hareketlerini anlamasına ve öngörmesine yardımcı olur.





BIRIKIM AŞAMASI

Birikim aşaması, Power of 3 ticaret stratejisinde çok önemli bir ilk aşamadır. Genellikle akıllı para olarak adlandırılan kurumsal yatırımcıların belirli bir varlıktaki pozisyonlarını sessizce oluşturdukları bir dönemi temsil eder. Bu aşama, nispeten düşük volatilite ve yatay fiyat hareketleri ile karakterize edilir, tipik olarak kilit destek veya direnç seviyelerine yakındır.

Birikim sırasında, büyük oyuncular fiyatı önemli ölçüde yükseltmeden varlığa kademeli olarak alım yaptıklarından, piyasa dar bir bant içinde dalgalanma eğilimindedir. Bu istikrarlı alımlar, varlığın gelecekte değer kazanacağına olan güvenlerini yansıtır. Birikim aşamasının tanınması, düşük değişkenlik, değişen fiyat hareketi ve büyük fiyat değişiklikleri olmadan işlem hacmindeki potansiyel artışlar gibi işaretlerin izlenmesini içerir.

Özellikle bu aralık, piyasanın her iki tarafındaki perakende tüccarları da tuzağa düşürmeyi amaçlar. Örneğin, fiyatın eninde sonunda yukarı doğru kırılacağı bir yükseliş birikiminde, aralık, aralığın içindeki destek seviyesinden alım yapan yükseliş tüccarlarını tuzağa düşürecektir. Bu tüccarların stoploss'larını büyük olasılıkla aralığın altına ayarlayacağı düşünüldüğünde, bu bir sonraki aşamanın yolunu açar: likiditenin manipülasyonu.

Ancak, bazı tüccarlar da fiyatın düşmeye devam edeceğini öngörerek bu aralıkta kısa pozisyon alacaktır. Bu tüccarlar, daha sonra ele alınacak olan dağıtım ayağına yakıt sağlamaktadır.





MANIPÜLASYON AŞAMASI

Manipülasyon aşaması, ICT PO3 ticaret stratejisinin önemli bir parçasıdır. Bu aşama, kurumsal yatırımcıların perakende yatırımcıları yanıltacak ve tuzağa düşürecek piyasa koşulları yaratmaya yönelik kasıtlı eylemleriyle belirginleşir. Pozisyonların oluşturulduğu birikim aşamasını takip eder ve bu pozisyonların gerçekleştirildiği dağıtım aşamasından önce gelir.

Örneğin, bir yükseliş piyasasında, fiyatların bir aralıkta sabitlendiği bir birikim döneminin ardından ani bir düşüş meydana gelebilir. Bu düşüş zararı durdur emirlerini tetikler ve perakende yatırımcıları panikleterek satışa yöneltir. Aynı zamanda bazılarını da düşüş eğilimi gibi görünen bir piyasada işlem yapmaya teşvik eder. Akıllı para daha sonra bu pozisyonları daha düşük fiyatlardan satın alır ve fiyatları keskin bir şekilde yükselttikleri dağıtım aşamasına hazırlanır.





DAĞITIM AŞAMASI

Dağıtım aşaması, Power of 3 ticaret stratejisinin son aşamasıdır ve akıllı paranın birikim aşamasında oluşturduğu pozisyonlarını boşaltmaya başladığı aşamadır. Bu aşama manipülasyon aşamasını takip eder ve manipülasyonun tersi yönde güçlü fiyat hareketleri ile karakterize edilir.

Örneğin, bir yükseliş piyasasında, likidite yaratmak için fiyat aşağı doğru manipüle edildikten sonra akıllı para agresif bir şekilde alım yapmaya başlar. Bu alım baskısı fiyatı keskin bir şekilde yukarı iterek dağıtım aşamasının başladığını gösterir. Yatırımcılar teyit olarak artan hacim ve fiyat hareketinin önceki direnç seviyelerinin üzerine çıkmasını arayabilir.





Bu uzman ayrıca temel olarak bir gösterge sepeti kullanır, bunlardan en önemlisi geliştirici tarafından oluşturulan ve optimize edilen benzersiz ve özel bir göstergedir.



