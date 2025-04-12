THOR Forex Hammer usdjpy mt5 ict power of three

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.


Bu, USDJPY sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA).

Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık.

EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder, sabırla işini son derece hassas bir şekilde yapmak için en iyi fırsatları bekler.

EA, ICT POWER OF THREE (PO3) stratejilerine dayanır ve birçok yerel ve tescilli göstergeyi de kullanır.


LIVE SIGNAL - THOR Forex Hammer


Temel özellikler:

Bu EA, fiyat hareketini sürekli olarak analiz eder ve en iyi fırsatları belirlediğinde, tek bir sınırlı emir gönderir, böylece bir pozisyon açar.

Her pozisyonun başlangıçtan itibaren sabit bir Kar Hedefi (TP) ve sabit bir Zarar Durdurma (SL) seviyesi vardır.

Lot ayrıca girdilerden otomatik olarak hesaplanır ve belirlenir.

Her Zaman Güvenlik: Bu EA çok GÜVENLİDİR, Izgara, Martingale veya Hedge stratejilerini KULLANMAZ. Tüm işlemlerin işlem başına yalnızca bir girişi vardır ve sert bir stop loss ile korunur.

Bu EA, yüksek etkili HABERLERE (FOMC, FED, Bordro, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA veya RBNZ) veya diğer ani fiyat hareketlerine karşı çok güçlü DİRENÇLİDİR. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, EA kendini korur.


Üç Çalışma Modu:

Sabit Lot: Giriş alanlarına istediğiniz sabit lotu girebilirsiniz.

Sabit Kar: Giriş alanlarına istediğiniz kar tutarını USD cinsinden girebilirsiniz. Bu tutar sabit olacak ve lot otomatik olarak hesaplanacaktır.

Otomatik Lot: Giriş alanlarına Hedef Kar olarak kullanılacak bakiyenin yüzdesini girebilirsiniz.


Nasıl kurulur:

  1. Bu EA'yı indirin,
  2. Tüm çiftlerin (USDJPY) Piyasa İzleme'de olduğundan emin olun (Ctrl+M),
  3. H1 zaman diliminde (USDJPY) grafiğine sahip olun,
  4. Bu EA'yı (USDJPY) grafiğine yerleştirin,
  5. Parametreleri aşağıda gösterildiği gibi kontrol edin ve ayarlayın,
  6. Etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın,
  7. Bitti!


    INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Özelleştirmek isterseniz, bu parametreler vardır:

    • [#01] Sihirli Sayı,
    • [#02] Çalışma Modu (Sabit Lot veya Sabit Kar veya Otomatik Lot),
    •   ---   [#02] Sabit Lot ise,
    •   ---   [#02] Sabit Kar (USD) ise,
    •   ---   [#02] Otomatik Lot ise,
    • [#06] Yorum,
    • [#07] Sonek.


    Size ve bana mümkün olan en iyi ticaret deneyimini sunmak için tüm EA'larımı sürekli olarak optimize etmeye ve geliştirmeye kararlıyım. Tüm GÜNCELLEMELERİ ÜCRETSİZ olarak alacaksınız ve ayrıca müşteri önerilerine göre EA'ya yeni özellikler ekleyeceğim.


    Bu uzmanın ana stratejisi - ICT POWER OF THREE (PO3) - Michael J. Huddleston tarafından


    ICT Power of 3, yatırımcıların 'akıllı para' davranışlarını belirlemelerine yardımcı olan stratejik bir ticaret yöntemidir. Piyasa hareketlerini üç farklı aşamaya ayırır: birikim, manipülasyon ve dağıtım. Bu makale, Power of 3 stratejisinin inceliklerini ve ticaretteki pratik uygulamasını araştırmaktadır.

    ICT Power of 3 (PO3) ya da AMD kurulumu, Inner Circle Trader olarak bilinen Michael J. Huddleston tarafından geliştirilen stratejik bir alım satım çerçevesidir. Bu yaklaşım üç kritik aşama etrafında döner: biriktirme, manipülasyon ve dağıtım; bunlar toplu olarak yatırımcıların piyasa hareketlerini anlamasına ve öngörmesine yardımcı olur.


    BIRIKIM AŞAMASI

    Birikim aşaması, Power of 3 ticaret stratejisinde çok önemli bir ilk aşamadır. Genellikle akıllı para olarak adlandırılan kurumsal yatırımcıların belirli bir varlıktaki pozisyonlarını sessizce oluşturdukları bir dönemi temsil eder. Bu aşama, nispeten düşük volatilite ve yatay fiyat hareketleri ile karakterize edilir, tipik olarak kilit destek veya direnç seviyelerine yakındır.

    Birikim sırasında, büyük oyuncular fiyatı önemli ölçüde yükseltmeden varlığa kademeli olarak alım yaptıklarından, piyasa dar bir bant içinde dalgalanma eğilimindedir. Bu istikrarlı alımlar, varlığın gelecekte değer kazanacağına olan güvenlerini yansıtır. Birikim aşamasının tanınması, düşük değişkenlik, değişen fiyat hareketi ve büyük fiyat değişiklikleri olmadan işlem hacmindeki potansiyel artışlar gibi işaretlerin izlenmesini içerir.

    Özellikle bu aralık, piyasanın her iki tarafındaki perakende tüccarları da tuzağa düşürmeyi amaçlar. Örneğin, fiyatın eninde sonunda yukarı doğru kırılacağı bir yükseliş birikiminde, aralık, aralığın içindeki destek seviyesinden alım yapan yükseliş tüccarlarını tuzağa düşürecektir. Bu tüccarların stoploss'larını büyük olasılıkla aralığın altına ayarlayacağı düşünüldüğünde, bu bir sonraki aşamanın yolunu açar: likiditenin manipülasyonu.

    Ancak, bazı tüccarlar da fiyatın düşmeye devam edeceğini öngörerek bu aralıkta kısa pozisyon alacaktır. Bu tüccarlar, daha sonra ele alınacak olan dağıtım ayağına yakıt sağlamaktadır.


    MANIPÜLASYON AŞAMASI

    Manipülasyon aşaması, ICT PO3 ticaret stratejisinin önemli bir parçasıdır. Bu aşama, kurumsal yatırımcıların perakende yatırımcıları yanıltacak ve tuzağa düşürecek piyasa koşulları yaratmaya yönelik kasıtlı eylemleriyle belirginleşir. Pozisyonların oluşturulduğu birikim aşamasını takip eder ve bu pozisyonların gerçekleştirildiği dağıtım aşamasından önce gelir.

    Örneğin, bir yükseliş piyasasında, fiyatların bir aralıkta sabitlendiği bir birikim döneminin ardından ani bir düşüş meydana gelebilir. Bu düşüş zararı durdur emirlerini tetikler ve perakende yatırımcıları panikleterek satışa yöneltir. Aynı zamanda bazılarını da düşüş eğilimi gibi görünen bir piyasada işlem yapmaya teşvik eder. Akıllı para daha sonra bu pozisyonları daha düşük fiyatlardan satın alır ve fiyatları keskin bir şekilde yükselttikleri dağıtım aşamasına hazırlanır.


    DAĞITIM AŞAMASI

    Dağıtım aşaması, Power of 3 ticaret stratejisinin son aşamasıdır ve akıllı paranın birikim aşamasında oluşturduğu pozisyonlarını boşaltmaya başladığı aşamadır. Bu aşama manipülasyon aşamasını takip eder ve manipülasyonun tersi yönde güçlü fiyat hareketleri ile karakterize edilir.

    Örneğin, bir yükseliş piyasasında, likidite yaratmak için fiyat aşağı doğru manipüle edildikten sonra akıllı para agresif bir şekilde alım yapmaya başlar. Bu alım baskısı fiyatı keskin bir şekilde yukarı iterek dağıtım aşamasının başladığını gösterir. Yatırımcılar teyit olarak artan hacim ve fiyat hareketinin önceki direnç seviyelerinin üzerine çıkmasını arayabilir.


    Bu uzman ayrıca temel olarak bir gösterge sepeti kullanır, bunlardan en önemlisi geliştirici tarafından oluşturulan ve optimize edilen benzersiz ve özel bir göstergedir.


    Adul Tanthuvanit
    532
    Adul Tanthuvanit 2025.08.28 01:56 
     

    Compared with other EAs in the market, this EA can be considered genuine, as it is developed based on a strategy that has been proven to generate real profits, and it is not a strategy that risks wiping out the entire account. (I run at 1.5% profit which mean risk 6-7% per trade)

    .

    When I purchased this EA, the developer’s Live Signal had already been running for 5 months and was showing good profits. Although the system later encountered periods of alternating gains and losses, overall, it demonstrated strong recovery capability. The EA manages risk effectively, provides a reasonable RR (Risk-Reward ratio), and when set with proper risk parameters, it keeps drawdown at a controllable level.

    .

    The ICT PO3 strategy is a proven approach that can consistently generate profits. It follows the Smart Money Concept, often referred to as ‘trading like the banks.’ Of course, like any SMC strategy, there will be both profitable and losing trades. Running this EA is therefore more about expecting long-term profitability rather than judging it by only a few weeks of results.

    .

    Throughout my usage, I have experienced alternating profits and losses, which I believe is natural for an SMC-based strategy. Once market conditions become favorable again, I expect the EA to return to profitability.

    Pablo Sanz Moniche
    151
    Pablo Sanz Moniche 2025.07.23 18:37 
     

    Hello Damiem. Hope you are well. I bought this robot last week and have it in a Demo account with FP Markets. So far so good, only one trade but matching with the backtest. I know it is not a high frequency EA, which I like for emotional control but just looking forward to get more trades and compare with the backtest during some weeks. I understand that the logic for this EA is the same as per the other EA for the different currencies you offer. I´d like setting up a diversified EA portfolio on uncorrelated currency pairs. Thank you :)

    Zachary Peach
    2325
    Zachary Peach 2025.07.16 16:15 
     

    Great EA!

    Jayadevan Kunnath Puthenpura
    205
    Jayadevan Kunnath Puthenpura 2025.09.16 18:49 
     

    The EA looked good in backtests, but in real trading it was very disappointing. In the last couple of weeks, it gave many losses and I had to remove it from my chart after losing a lot of money. The risk–reward is comparatively okay, that's why I took the bot, but the win rate is too low, so the overall result is negative. It doesn’t seem to recover at all.

    liganss
    461
    liganss 2025.09.02 03:57 
     

    At the moment, this strategy does not seem suitable for the current market conditions and is consistently losing money.

    Adul Tanthuvanit
    532
    Adul Tanthuvanit 2025.08.28 01:56 
     

    Compared with other EAs in the market, this EA can be considered genuine, as it is developed based on a strategy that has been proven to generate real profits, and it is not a strategy that risks wiping out the entire account. (I run at 1.5% profit which mean risk 6-7% per trade)

    .

    When I purchased this EA, the developer’s Live Signal had already been running for 5 months and was showing good profits. Although the system later encountered periods of alternating gains and losses, overall, it demonstrated strong recovery capability. The EA manages risk effectively, provides a reasonable RR (Risk-Reward ratio), and when set with proper risk parameters, it keeps drawdown at a controllable level.

    .

    The ICT PO3 strategy is a proven approach that can consistently generate profits. It follows the Smart Money Concept, often referred to as ‘trading like the banks.’ Of course, like any SMC strategy, there will be both profitable and losing trades. Running this EA is therefore more about expecting long-term profitability rather than judging it by only a few weeks of results.

    .

    Throughout my usage, I have experienced alternating profits and losses, which I believe is natural for an SMC-based strategy. Once market conditions become favorable again, I expect the EA to return to profitability.

    uchimi
    1765
    uchimi 2025.08.27 22:03 
     

    It's such a shame. It's so sad...

    Alex Quino
    367
    Alex Quino 2025.08.21 10:20 
     

    Too many losses is unbearable. Had to remove the EA as it has slowly draining my capital. Poor R:R that's the problem. And you can't adjust the SL as there's no option to do it.

    Damiem Marchand De Campos
    2190
    Geliştiriciden yanıt Damiem Marchand De Campos 2025.08.22 13:55
    Your feedback is very important. I understand your comment, and I am always looking for ways to improve.
    Qing Dui Meng
    612
    Qing Dui Meng 2025.08.21 05:30 
     

    A bad review can cause huge losses. Not even a star is worth it

    Damiem Marchand De Campos
    2190
    Geliştiriciden yanıt Damiem Marchand De Campos 2025.08.22 13:53
    Thank you for your review. I disagree with your harsh words, because with all your market experience, you are fully aware that experts go through bad times, which is normal.
    smp1990
    429
    smp1990 2025.08.13 14:51 
     

    I'm really sorry having to write a bad review. Purchased this because the backtest looked promising, however I don't discard it is manipulated. I'm astonished on the precision how this EA has opened trades in the last 3-4 weeks. All of these trades were entered just before the market changed direction, making all trades a lost. I made just a couple of small win but these were solely because I closed them manually, otherwise, and time proved me right, these would have gone straight to the SL. Was maybe a bad streak? Come on... USDJPY was at 149, went all the way down to 145 and then the EA decides this is the moment to enter a trade, in the lowest point, just the moment it turns up and it goes up to 150 again. Seriously... maybe you should open the trades in the opposite direction the EA is calculating and put a trailing SL to protect profits... I don't like trasking EA's, so I will keep an eye in a demo account and update this comment

    Damiem Marchand De Campos
    2190
    Geliştiriciden yanıt Damiem Marchand De Campos 2025.08.13 22:17
    Thank you very much for the review.
    I see your criticism as constructive and will take it into account in the next update, which I am currently working on. But it is also important to note that you are referring to the latest trades, where we had 3 losses and 8 gains in the last 11. You can see the signal, with real trades, 75 in total, 69 gains and 6 losses. These trades are unquestionable. So the expert is not doing very well at the moment, and I am working on the update, but without disregarding its performance in previous moments.
    prduha
    286
    prduha 2025.08.12 17:45 
     

    I'm upset with the results, lost money after long time without trading

    Damiem Marchand De Campos
    2190
    Geliştiriciden yanıt Damiem Marchand De Campos 2025.08.13 22:05
    Thank you very much for the review.
    I understand that you are upset, but this is normal in business; all experts go through good times and bad times. In bad times, experts prove their resilience and ability to recover, something that I consider very important.
    Thorsten Kaufmann
    156
    Thorsten Kaufmann 2025.08.07 05:01 
     

    Hallo Damiem, der EA hat nun die ersten Trades gestartet. Was mir aufgefallen ist, dass ein recht großes SL-Verhältnis zum TP verwendet wird und kein Trailstop für die TP-Absicherung vorhanden ist. Wenn man mit geringem Risiko bei PropFirm Accounts damit Arbeitet, wird lediglich der TP vermindert und der SL nicht angepasst. Wenn ich ein Autolot Balance von 0,5% bei einem $100000 einstelle, habe ich einen SL von $1800. Wäre gut, wenn man den Drawdown und der Trailstop im EA ergänzen würde. Ich werde meine Bewertung erneut abgeben, wenn die ersten Erfahrungen gemacht wurden.

    Damiem Marchand De Campos
    2190
    Geliştiriciden yanıt Damiem Marchand De Campos 2025.08.07 13:46
    Thank you very much for your feedback, which is very important to me.
    As for the RR, it is fixed at 1:4, and has always been so since the launch of the expert advisor, proving to be correct so far. As for trailing stops, I have done many tests and have not achieved better results in the long term, so I did not add them.
    Based on my experience with prop firms, I suggest using the Fixed Lot or Fixed Profit modes to have more control over DD. I will send you a private message to suggest settings.
    Pablo Sanz Moniche
    151
    Pablo Sanz Moniche 2025.07.23 18:37 
     

    Hello Damiem. Hope you are well. I bought this robot last week and have it in a Demo account with FP Markets. So far so good, only one trade but matching with the backtest. I know it is not a high frequency EA, which I like for emotional control but just looking forward to get more trades and compare with the backtest during some weeks. I understand that the logic for this EA is the same as per the other EA for the different currencies you offer. I´d like setting up a diversified EA portfolio on uncorrelated currency pairs. Thank you :)

    Damiem Marchand De Campos
    2190
    Geliştiriciden yanıt Damiem Marchand De Campos 2025.07.27 03:10
    Thanks for review!
    Zachary Peach
    2325
    Zachary Peach 2025.07.16 16:15 
     

    Great EA!

    Damiem Marchand De Campos
    2190
    Geliştiriciden yanıt Damiem Marchand De Campos 2025.07.16 17:52
    Thank you very much for your trust in my work and for your feedback, which is very important.
    Gabriel Saletti Pinotti
    338
    Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:30 
     

    Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

    Damiem Marchand De Campos
    2190
    Geliştiriciden yanıt Damiem Marchand De Campos 2025.07.15 15:46
    Thank you very much for your trust in my work and for your feedback, which is very important.
    cyberhiga
    1070
    cyberhiga 2025.05.02 04:59 
     

    It has been in operation since April 16, 2025 and has performed very well. We have not had any losses yet. Looking at the trading history, it is safe to say that I enter at a good point and close in a relatively short time. I felt the author does a very good job.

    Damiem Marchand De Campos
    2190
    Geliştiriciden yanıt Damiem Marchand De Campos 2025.05.09 13:36
    Thanks for review!
    İncelemeye yanıt