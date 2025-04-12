THOR Forex Hammer usdjpy mt5 ict power of three

3.08

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel.


Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole USDJPY, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5.

Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années.

L'EA fonctionne comme un chasseur, un sniper, analysant le mouvement du prix, sa force et sa tendance, attendant patiemment les meilleures opportunités pour faire son travail avec une extrême précision.

L'EA est basé sur les stratégies ICT POWER OF THREE (PO3) et utilise également de nombreux indicateurs natifs et propriétaires.


LIVE SIGNAL - THOR Forex Hammer


Caractéristiques principales :

Cet EA analyse en permanence l'évolution des prix et lorsqu'il identifie les meilleures opportunités, il envoie un ordre limité unique, ouvrant ainsi une position.

Chaque position a un Take Profit (TP) fixe et un Stop Loss (SL) fixe définis dès le départ.

Le lot est également calculé et déterminé automatiquement à partir des données d'entrée.

Sécurité permanente : Cet EA est très SÛR, il n'utilise PAS les stratégies Grid, Martingale ou Hedge. Tous les trades n'ont qu'une seule entrée par trade et sont protégés par un stop loss dur.

Cet EA est très RESILIENT aux NOUVELLES à fort impact (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou à tout autre mouvement de prix brusque. Vous n'avez rien à faire, l'EA se protège tout seul.


Trois modes de fonctionnement :

Lot fixe : vous pouvez saisir le lot fixe souhaité dans les champs de saisie.

Bénéfice fixe : vous pouvez saisir le montant du bénéfice souhaité en USD dans les champs de saisie. Ce montant sera fixe et le lot sera calculé automatiquement.

AutoLot : vous pouvez saisir le pourcentage du solde qui sera utilisé comme bénéfice cible dans les champs de saisie.


Comment l'installer :

  1. Téléchargez cet EA,
  2. Assurez-vous que toutes les paires (USDJPY) sont dans le Market Watch (Ctrl+M),
  3. Ayez le graphique (USDJPY) sur l'échelle de temps H1,
  4. Placez cet EA sur le graphique (USDJPY),
  5. Vérifiez et ajustez les paramètres comme indiqué ci-dessous,
  6. Cliquez sur OK pour activer,
  7. C'est fait !


INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si vous voulez personnaliser, il y a ces paramètres :

  • [#01] Nombre magique,
  • [#02] Mode de fonctionnement (lot fixe ou profit fixe ou AutoLot),
  •   ---   Si [#02] est Lot fixe,
  •   ---   Si [#02] est Profit fixe (USD),
  •   ---   Si [#02] est AutoLot,
  • [#06] Commentaire,
  • [#07] Suffixe.


Je m'engage à optimiser et à améliorer continuellement tous mes EAs afin de vous offrir, ainsi qu'à moi, la meilleure expérience de trading possible. Vous recevrez toutes les mises à jour gratuitement et j'ajouterai également de nouvelles fonctionnalités à l'EA en fonction des suggestions de mes clients.


La stratégie principale de cet expert est - ICT POWER OF THREE (PO3) - par Michael J. Huddleston


L'ICT Power of 3 est une méthode de trading stratégique qui aide les traders à identifier le comportement de « l'argent intelligent ». Elle dissèque les mouvements du marché en trois phases distinctes : l'accumulation, la manipulation et la distribution. Cet article explore les subtilités de la stratégie Power of 3 et son application pratique dans le trading.

La stratégie ICT Power of 3 (PO3), ou configuration AMD, est un cadre stratégique de trading développé par Michael J. Huddleston, mieux connu sous le nom d'Inner Circle Trader. Cette approche s'articule autour de trois phases critiques : l'accumulation, la manipulation et la distribution, qui, ensemble, aident les traders à comprendre et à anticiper les mouvements du marché.


LA PHASE D'ACCUMULATION

La phase d'accumulation est une étape initiale cruciale de la stratégie de trading du Pouvoir des 3. Elle représente une période pendant laquelle les investisseurs institutionnels, souvent appelés « smart money », construisent tranquillement leurs positions sur un actif particulier. Cette phase se caractérise par une volatilité relativement faible et une évolution latérale des prix, généralement à proximité de niveaux de soutien ou de résistance clés.

Pendant la phase d'accumulation, le marché a tendance à évoluer dans une fourchette étroite, car les grands acteurs achètent progressivement l'actif sans faire grimper son prix de manière significative. Cette acquisition régulière reflète leur confiance dans l'appréciation future de l'actif. Pour reconnaître la phase d'accumulation, il faut surveiller les signes tels qu'une faible volatilité, une fourchette de prix et une augmentation potentielle du volume des transactions sans changement majeur des prix.

Plus précisément, cette fourchette est également destinée à piéger les petits commerçants des deux côtés du marché. Dans le cas d'une accumulation haussière, par exemple, où le prix finit par s'envoler, la fourchette piège les opérateurs haussiers qui achètent à partir du niveau de soutien situé à l'intérieur de la fourchette. Étant donné que ces opérateurs placeront très probablement leur stop loss en dessous de la fourchette, cela ouvre la voie à l'étape suivante : la manipulation de la liquidité.

Cependant, certains traders prendront également une position courte dans cette fourchette, anticipant que les prix continueront à baisser. Ces traders alimentent la jambe de distribution dont il sera question plus loin.


PHASE DE MANIPULATION

La phase de manipulation est un élément essentiel de la stratégie de trading ICT PO3. Cette phase est marquée par des actions délibérées de la part des investisseurs institutionnels pour créer des conditions de marché qui induisent en erreur et piègent les traders particuliers. Elle suit la phase d'accumulation, au cours de laquelle les positions sont construites, et précède la phase de distribution, au cours de laquelle ces positions sont réalisées.

Par exemple, dans un marché haussier, après une période d'accumulation où les prix se sont stabilisés dans une fourchette, une chute soudaine peut se produire. Cette chute déclenche des ordres de vente stop et fait paniquer les petits commerçants qui vendent. Elle incite également certains à négocier ce qui semble être une rupture baissière. L'argent intelligent achète alors ces positions à des prix inférieurs, se préparant ainsi à la phase de distribution où il pousse les prix à la hausse.


PHASE DE DISTRIBUTION

La phase de distribution est la dernière étape de la stratégie de trading « Power of 3 », au cours de laquelle les investisseurs avisés commencent à se débarrasser des positions qu'ils ont prises au cours de la phase d'accumulation. Cette phase suit la phase de manipulation et se caractérise par de forts mouvements de prix dans la direction opposée à la manipulation.

Par exemple, dans un marché haussier, l'argent intelligent commence à acheter agressivement après que le prix a été manipulé à la baisse pour créer de la liquidité. Cette pression d'achat pousse le prix à la hausse, signalant le début de la phase de distribution. Les traders peuvent s'attendre à une augmentation du volume et à un dépassement des niveaux de résistance antérieurs en guise de confirmation.


Cet expert utilise également un panier d'indicateurs comme base, le principal étant un indicateur unique et exclusif, créé et optimisé par le développeur.


Avis 13
Adul Tanthuvanit
532
Adul Tanthuvanit 2025.08.28 01:56 
 

Compared with other EAs in the market, this EA can be considered genuine, as it is developed based on a strategy that has been proven to generate real profits, and it is not a strategy that risks wiping out the entire account. (I run at 1.5% profit which mean risk 6-7% per trade)

.

When I purchased this EA, the developer’s Live Signal had already been running for 5 months and was showing good profits. Although the system later encountered periods of alternating gains and losses, overall, it demonstrated strong recovery capability. The EA manages risk effectively, provides a reasonable RR (Risk-Reward ratio), and when set with proper risk parameters, it keeps drawdown at a controllable level.

.

The ICT PO3 strategy is a proven approach that can consistently generate profits. It follows the Smart Money Concept, often referred to as ‘trading like the banks.’ Of course, like any SMC strategy, there will be both profitable and losing trades. Running this EA is therefore more about expecting long-term profitability rather than judging it by only a few weeks of results.

.

Throughout my usage, I have experienced alternating profits and losses, which I believe is natural for an SMC-based strategy. Once market conditions become favorable again, I expect the EA to return to profitability.

Pablo Sanz Moniche
151
Pablo Sanz Moniche 2025.07.23 18:37 
 

Hello Damiem. Hope you are well. I bought this robot last week and have it in a Demo account with FP Markets. So far so good, only one trade but matching with the backtest. I know it is not a high frequency EA, which I like for emotional control but just looking forward to get more trades and compare with the backtest during some weeks. I understand that the logic for this EA is the same as per the other EA for the different currencies you offer. I´d like setting up a diversified EA portfolio on uncorrelated currency pairs. Thank you :)

Zachary Peach
2325
Zachary Peach 2025.07.16 16:15 
 

Great EA!

