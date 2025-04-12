THOR Forex Hammer usdjpy mt5 ict power of three

3.08

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso.


Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo USDJPY, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5.

Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos.

O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do preço, sua força e tendência, aguardando pacientemente as melhores oportunidades para fazer seu trabalho com extrema precisão.

O EA se baseia nas estratégias ICT POWER OF THREE (PO3) e também usa muitos indicadores nativos e proprietários.


LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247

LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242


Principais recursos:

Esse EA analisa continuamente o movimento do preço e, quando identifica as melhores oportunidades, envia uma única ordem limitada, abrindo assim uma posição.

Cada posição tem um Take Profit (TP) fixo e um Stop Loss (SL) fixo definidos desde o início.

O lote também é calculado e determinado automaticamente a partir das entradas.

Segurança sempre: Esse EA é muito SEGURO, pois NÃO usa estratégias de Grid, Martingale ou Hedge. Todas as negociações têm apenas uma entrada por negociação e são protegidas por um stop loss rígido.

Esse EA é extremamente RESILIENTE a NOTÍCIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou a qualquer outro movimento abrupto de preços. Você não precisa fazer nada, o EA se protege sozinho.


Três modos de operação:

Lote fixo: você pode inserir o lote fixo desejado nas entradas.

Lucro fixo: você pode inserir o valor do lucro em dólares americanos desejado nas entradas. Esse valor será fixo e o lote será calculado automaticamente.

AutoLot: você pode inserir a porcentagem do saldo que será usada como lucro alvo nas entradas.


Como instalar:

  1. Faça o download desse EA,
  2. Certifique-se de que todos os pares (USDJPY) estejam no Market Watch (Ctrl+M),
  3. Tenha o gráfico (USDJPY) no período H1,
  4. Coloque esse EA no gráfico (USDJPY),
  5. Verifique e ajuste os parâmetros conforme mostrado abaixo,
  6. Clique em OK para ativar,
  7. Pronto!


    INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se você quiser personalizar, há estes parâmetros:

    • [#01] Número mágico,
    • [#02] Modo de operação (lote fixo ou lucro fixo ou AutoLot),
    •   --- Se [#02] for Lote Fixo,
    •   --- Se [#02] for Lucro Fixo (USD),
    •   --- Se [#02] for Lote Automático,
    • [#06] Comentário,
    • [#07] Sufixo.


    Tenho o compromisso de otimizar e aprimorar continuamente todos os meus EAs para proporcionar a você e a mim a melhor experiência de negociação possível. Você receberá todas as ATUALIZAÇÕES GRATUITAMENTE e eu também acrescentarei novos recursos ao EA com base nas sugestões dos clientes.


    A principal estratégia desse especialista é - ICT POWER OF THREE (PO3) - de Michael J. Huddleston


    O ICT Power of 3 é um método estratégico de negociação que ajuda os traders a identificar o comportamento do “smart money”. Ele disseca os movimentos do mercado em três fases distintas: acumulação, manipulação e distribuição. Este artigo explora os meandros da estratégia Power of 3 e sua aplicação prática na negociação.

    A ICT Power of 3 (PO3), ou a configuração AMD, é uma estrutura estratégica de negociação desenvolvida por Michael J. Huddleston, mais conhecido como Inner Circle Trader. Essa abordagem gira em torno de três fases críticas: acumulação, manipulação e distribuição, que, coletivamente, ajudam os traders a entender e antecipar os movimentos do mercado.


    FASE DE ACUMULAÇÃO

    A fase de acumulação é um estágio inicial crucial da estratégia de negociação Power of 3. Ela representa um período em que os investidores institucionais, geralmente chamados de smart money, constroem discretamente suas posições em um determinado ativo. Essa fase é caracterizada por volatilidade relativamente baixa e movimento lateral de preços, normalmente próximo aos principais níveis de suporte ou resistência.

    Durante a acumulação, o mercado tende a variar dentro de uma faixa estreita, pois os grandes participantes compram gradualmente o ativo sem aumentar significativamente seu preço. Essa aquisição constante reflete sua confiança na valorização futura do ativo. Reconhecer a fase de acumulação envolve o monitoramento de sinais como baixa volatilidade, ação de preço variável e possíveis aumentos no volume de negociação sem grandes mudanças de preço.

    Especificamente, essa faixa também se destina a prender os traders de varejo em ambos os lados do mercado. Em uma acumulação de alta, por exemplo, em que o preço acabará subindo, a faixa prenderá os traders de alta que compram no nível de suporte dentro da faixa. Como esses traders provavelmente definirão seus stop losses abaixo da faixa, isso abre caminho para o próximo estágio: a manipulação da liquidez.

    Entretanto, alguns traders também assumirão uma posição vendida nessa faixa, prevendo que o preço continuará a cair. Esses traders adicionam combustível à perna de distribuição discutida mais adiante.


    FASE DE MANIPULAÇÃO

    A fase de manipulação é uma parte essencial da estratégia de negociação da ICT PO3. Esse estágio é marcado por ações deliberadas de investidores institucionais para criar condições de mercado que enganem e prendam os traders de varejo. Ela segue a fase de acumulação, em que as posições são construídas, e precede a fase de distribuição, em que essas posições são realizadas.

    Por exemplo, em um mercado de alta, após um período de acumulação em que os preços se estabilizaram em uma faixa, pode ocorrer uma queda repentina. Essa queda aciona ordens de stop-loss e faz com que os traders de varejo entrem em pânico e vendam. Isso também incentiva alguns a negociar o que parece ser um rompimento de baixa. O smart money, então, compra essas posições a preços mais baixos, preparando-se para a fase de distribuição, em que os preços sobem acentuadamente.


    FASE DE DISTRIBUIÇÃO

    A fase de distribuição é o estágio final da estratégia de negociação Power of 3, em que o smart money começa a descarregar suas posições construídas durante a fase de acumulação. Essa fase segue a fase de manipulação e é caracterizada por fortes movimentos de preços na direção oposta à manipulação.

    Por exemplo, em um mercado de alta, o smart money começa a comprar agressivamente depois que o preço foi manipulado para baixo para criar liquidez. Essa pressão de compra empurra o preço para cima de forma acentuada, sinalizando o início da fase de distribuição. Como confirmação, os traders podem procurar o aumento do volume e a ação do preço ultrapassando os níveis de resistência anteriores.


    Esse especialista também usa uma cesta de indicadores como base, sendo o principal deles um indicador único e exclusivo, criado e otimizado pelo desenvolvedor.

    Comentários 13
    Adul Tanthuvanit
    532
    Adul Tanthuvanit 2025.08.28 01:56 
     

    Compared with other EAs in the market, this EA can be considered genuine, as it is developed based on a strategy that has been proven to generate real profits, and it is not a strategy that risks wiping out the entire account. (I run at 1.5% profit which mean risk 6-7% per trade)

    .

    When I purchased this EA, the developer’s Live Signal had already been running for 5 months and was showing good profits. Although the system later encountered periods of alternating gains and losses, overall, it demonstrated strong recovery capability. The EA manages risk effectively, provides a reasonable RR (Risk-Reward ratio), and when set with proper risk parameters, it keeps drawdown at a controllable level.

    .

    The ICT PO3 strategy is a proven approach that can consistently generate profits. It follows the Smart Money Concept, often referred to as ‘trading like the banks.’ Of course, like any SMC strategy, there will be both profitable and losing trades. Running this EA is therefore more about expecting long-term profitability rather than judging it by only a few weeks of results.

    .

    Throughout my usage, I have experienced alternating profits and losses, which I believe is natural for an SMC-based strategy. Once market conditions become favorable again, I expect the EA to return to profitability.

    Pablo Sanz Moniche
    156
    Pablo Sanz Moniche 2025.07.23 18:37 
     

    Hello Damiem. Hope you are well. I bought this robot last week and have it in a Demo account with FP Markets. So far so good, only one trade but matching with the backtest. I know it is not a high frequency EA, which I like for emotional control but just looking forward to get more trades and compare with the backtest during some weeks. I understand that the logic for this EA is the same as per the other EA for the different currencies you offer. I´d like setting up a diversified EA portfolio on uncorrelated currency pairs. Thank you :)

    Zachary Peach
    2387
    Zachary Peach 2025.07.16 16:15 
     

    Great EA!

