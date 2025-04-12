THOR Forex Hammer usdjpy mt5 ict power of three

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования.





Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте USDJPY, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5.

Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года.

Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд, терпеливо ожидая лучших возможностей, чтобы выполнить свою работу с предельной точностью.

Советник основан на стратегии ICT POWER OF THREE (PO3) и использует множество собственных и запатентованных индикаторов.





LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242





Ключевые особенности:

Этот советник постоянно анализирует движение цены и, когда определяет наилучшие возможности, отправляет один ограниченный ордер, тем самым открывая позицию.

Каждая позиция имеет фиксированный Take Profit (TP) и фиксированный Stop Loss (SL), установленные с самого начала.

Лот также рассчитывается и определяется автоматически на основе входных данных.

Безопасность всегда: Этот советник очень безопасен, он НЕ использует стратегии Grid, Martingale или Hedge. Все сделки имеют только один вход на сделку и защищены жестким стоп-лоссом.

Этот советник очень устойчив к влиятельным новостям (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA или RBNZ) или любым другим резким движениям цены. Вам не нужно ничего делать, советник защищает себя сам.





Три режима работы:



Фиксированный лот: вы можете ввести желаемый фиксированный лот в поля ввода.

Фиксированная прибыль: вы можете ввести желаемую сумму прибыли в долларах США в поля ввода. Эта сумма будет фиксированной, а лот будет рассчитываться автоматически.

AutoLot: вы можете ввести процент от баланса, который будет использоваться в качестве целевой прибыли, в поля ввода.





Как установить:

Скачайте данный советник, Убедитесь, что все пары (USDJPY) находятся в Market Watch (Ctrl+M), Расположите график (USDJPY) на таймфрейме H1, Поместите этот советник на график (USDJPY), Проверьте и настройте параметры, как показано ниже, Нажмите OK для активации, Готово!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Если вы хотите настроить, есть следующие параметры:

[#01] Магическое число,

[#02] Режим работы (Фиксированный лот или Фиксированная прибыль или Автолот),

--- Если [#02] — фиксированный лот,

--- Если [#02] — фиксированная прибыль (USD),

--- Если [#02] — AutoLot,

[#06] Комментарий,

[#07] Суффикс.





Я постоянно оптимизирую и улучшаю все свои советники, чтобы предоставить вам и мне наилучший возможный торговый опыт. Вы будете получать все обновления БЕСПЛАТНО, а также я буду добавлять новые функции в советник на основе предложений клиентов.





Основная стратегия этого эксперта - ICT POWER OF THREE (PO3) - Майкл Дж. Хаддлстон





ICT Power of 3 - это стратегический метод торговли, который помогает трейдерам определить поведение «умных денег». Он разделяет движение рынка на три отдельные фазы: накопление, манипулирование и распределение. В этой статье рассматриваются тонкости стратегии Power of 3 и ее практическое применение в торговле.

ICT Power of 3 (PO3), или AMD setup, - это стратегический торговый подход, разработанный Майклом Джей Хаддлстоном, более известным как трейдер Внутреннего круга. Этот подход вращается вокруг трех важнейших фаз: накопления, манипулирования и распределения, которые в совокупности помогают трейдерам понимать и предвидеть движения рынка.





ФАЗА НАКОПЛЕНИЯ

Фаза накопления является важнейшим начальным этапом торговой стратегии Power of 3. Она представляет собой период, когда институциональные инвесторы, часто называемые «умными деньгами», спокойно наращивают свои позиции в том или ином активе. Эта фаза характеризуется относительно низкой волатильностью и боковым движением цены, как правило, вблизи ключевых уровней поддержки или сопротивления.

Во время накопления рынок, как правило, колеблется в узком диапазоне, так как крупные игроки постепенно скупают актив, существенно не повышая его цену. Такое стабильное приобретение отражает их уверенность в будущем росте стоимости актива. Распознавание фазы накопления предполагает отслеживание таких признаков, как низкая волатильность, диапазон ценовых действий и потенциальное увеличение объема торгов без существенного изменения цены.

В частности, этот диапазон также призван заманить в ловушку розничных трейдеров с обеих сторон рынка. Например, при бычьем накоплении, когда цена в конечном итоге пробьет вверх, диапазон будет ловушкой для бычьих трейдеров, покупающих от уровня поддержки внутри диапазона. Учитывая, что эти трейдеры, скорее всего, установят свои стоп-лоссы ниже диапазона, это открывает путь к следующему этапу: манипулированию ликвидностью.

Однако некоторые трейдеры также займут короткую позицию в этом диапазоне, ожидая, что цена продолжит прорыв вниз. Эти трейдеры добавляют топлива в ногу распределения, о которой мы поговорим позже.





ФАЗА МАНИПУЛИРОВАНИЯ

Фаза манипулирования является ключевой частью торговой стратегии ICT PO3. Этот этап характеризуется преднамеренными действиями институциональных инвесторов по созданию рыночных условий, которые вводят в заблуждение и заманивают в ловушку розничных трейдеров. Он следует за фазой накопления, когда создаются позиции, и предшествует фазе распределения, когда эти позиции реализуются.

Например, на бычьем рынке после периода накопления, когда цены стабилизировались в пределах диапазона, может произойти внезапное падение. Это падение вызывает срабатывание стоп-лосс ордеров и заставляет розничных трейдеров в панике продавать. Это также побуждает некоторых торговать то, что кажется медвежьим прорывом. Умные деньги покупают эти позиции по более низким ценам, готовясь к фазе распределения, когда они резко поднимают цены.





ФАЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Фаза распределения - это заключительный этап торговой стратегии Power of 3, на котором умные деньги начинают разгружать свои позиции, созданные на этапе накопления. Эта фаза следует за фазой манипулирования и характеризуется сильным движением цен в направлении, противоположном манипулированию.

Например, на бычьем рынке «умные деньги» начинают активно покупать после того, как цена была манипулирована вниз для создания ликвидности. Это давление покупателей резко толкает цену вверх, сигнализируя о начале фазы распределения. В качестве подтверждения трейдеры могут искать увеличение объема и прорыв цены выше предыдущих уровней сопротивления.





Данный эксперт также использует в качестве основы корзину индикаторов, главным из которых является уникальный и эксклюзивный индикатор, созданный и оптимизированный разработчиком.