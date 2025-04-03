ORB with Targets
- Indicadores
- Vishnu Bajpai
- Versión: 1.11
- Actualizado: 3 abril 2025
- Activaciones: 5
Libere el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con este indicador MT5 altamente visual y personalizable. Diseñado para traders intradía y de sesión, esta herramienta traza automáticamente:
- Máximo y mínimo del rango de apertura
- Líneas objetivo multinivel (por encima y por debajo)
- Resaltado de Rango Limpio (Caja de Relleno Gris)
- Tiempo de sesión totalmente personalizable
- Personalización del color para cada nivel
Por qué le encantará:
- Perfecto para el Open de Londres/Nueva York
- Número ajustable de niveles objetivo (1 a 10+)
- Estilo completo de su gráfico para que coincida con su tema
- Funciona en cualquier par, cualquier marco de tiempo por debajo del diario
- Se reinicia y actualiza automáticamente a diario
Casos de uso:
- Combinar con picos de volumen o indicadores de impulso
- Ideal para los retos de las empresas de puntales o las rutinas de scalping
- Ideal para enseñar la estructura de la acción del precio en directo sobre el gráfico
¿Cómo operar con este indicador? Espere a que ORH o ORL se rompan y se cierren, marque el máximo o mínimo de la vela y espere a que se vuelva a probar, una vez que se vuelva a probar, realice la operación cuando se rompa el máximo o mínimo, mantenga hasta el objetivo 1 y muévalo hasta el punto de equilibrio
Las capturas de pantalla adjuntas son de XAUUSD (15min) y NAS100 (15min)
