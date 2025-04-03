ORB with Targets

Libere el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con este indicador MT5 altamente visual y personalizable. Diseñado para traders intradía y de sesión, esta herramienta traza automáticamente:

  1. Máximo y mínimo del rango de apertura
  2. Líneas objetivo multinivel (por encima y por debajo)
  3. Resaltado de Rango Limpio (Caja de Relleno Gris)
  4. Tiempo de sesión totalmente personalizable
  5. Personalización del color para cada nivel

Por qué le encantará:

  • Perfecto para el Open de Londres/Nueva York
  • Número ajustable de niveles objetivo (1 a 10+)
  • Estilo completo de su gráfico para que coincida con su tema
  • Funciona en cualquier par, cualquier marco de tiempo por debajo del diario
  • Se reinicia y actualiza automáticamente a diario

    Casos de uso:

    • Combinar con picos de volumen o indicadores de impulso
    • Ideal para los retos de las empresas de puntales o las rutinas de scalping
    • Ideal para enseñar la estructura de la acción del precio en directo sobre el gráfico
      Tanto si opera con oro, US30, NAS100 o pares de divisas, este indicador le ofrece una ventaja profesional al simplificar el seguimiento de rangos y objetivos.

      ¿Cómo operar con este indicador? Espere a que ORH o ORL se rompan y se cierren, marque el máximo o mínimo de la vela y espere a que se vuelva a probar, una vez que se vuelva a probar, realice la operación cuando se rompa el máximo o mínimo, mantenga hasta el objetivo 1 y muévalo hasta el punto de equilibrio


      Las capturas de pantalla adjuntas son de XAUUSD (15min) y NAS100 (15min)

      Mousetrap
      138
      Vishnu Bajpai
      1815
      Arnold Diano
      143
      Vishnu Bajpai
      1815
