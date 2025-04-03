ORB with Targets

Libere el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con este indicador MT5 altamente visual y personalizable. Diseñado para traders intradía y de sesión, esta herramienta traza automáticamente:

Máximo y mínimo del rango de apertura Líneas objetivo multinivel (por encima y por debajo) Resaltado de Rango Limpio (Caja de Relleno Gris) Tiempo de sesión totalmente personalizable Personalización del color para cada nivel

Por qué le encantará:

Perfecto para el Open de Londres/Nueva York

Número ajustable de niveles objetivo (1 a 10+)

Estilo completo de su gráfico para que coincida con su tema

Funciona en cualquier par, cualquier marco de tiempo por debajo del diario

Se reinicia y actualiza automáticamente a diario

Casos de uso:

Combinar con picos de volumen o indicadores de impulso

Ideal para los retos de las empresas de puntales o las rutinas de scalping

Ideal para enseñar la estructura de la acción del precio en directo sobre el gráfico

Tanto si opera con oro, US30, NAS100 o pares de divisas, este indicador le ofrece unaal simplificar el seguimiento de rangos y objetivos.¿Cómo operar con este indicador? Espere a que ORH o ORL se rompan y se cierren, marque el máximo o mínimo de la vela y espere a que se vuelva a probar, una vez que se vuelva a probar, realice la operación cuando se rompa el máximo o mínimo, mantenga hasta el objetivo 1 y muévalo hasta el punto de equilibrio



Las capturas de pantalla adjuntas son de XAUUSD (15min) y NAS100 (15min)



