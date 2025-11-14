MA Momentum Scalper
- Experten
- Ming Ying Lee
- Version: 1.9
- Aktualisiert: 14 November 2025
- Aktivierungen: 10
Verbessern Sie Ihr Trading mit fortschrittlichen Moving Average Crossover-Strategien. Aufbauend auf dem Erfolg des AI Momentum Scalper liefert der MA Momentum Scalper einen verfeinerten Ansatz für den Markteintritt, der die Kraft von Moving Average Crossovers nutzt, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.
$499 (6 Exemplare verbleiben zu diesem Preis, Endpreis wird $999 sein)
Warum gleitende Durchschnittsüberkreuzungen funktionieren
Der MA Momentum Scalper macht sich eines der zuverlässigsten technischen Muster im Handel zunutze - gleitende Durchschnittsüberkreuzungen. Wenn schnellere MAs über langsamere MAs kreuzen, signalisieren sie ein aufkommendes Momentum, bevor größere Kursbewegungen auftreten. Durch die Kombination dreier sorgfältig ausgewählter gleitender Durchschnitte identifiziert dieser EA nicht einfach irgendeinen Crossover, sondern diejenigen mit der stärksten Richtungsausrichtung für ein optimales Einstiegs-Timing.
Live-Signal - https://www.mql5.com/en/signals/2345526
Hauptmerkmale
- Dreifache MA-Strategie: Verwendet drei gleitende Durchschnitte (schnell, mittel und langsam), um die Marktrichtung und das Momentum zu bestätigen, bevor der Handel beginnt
- Anpassbare MA-Parameter: Vollständig anpassbare Zeiträume, Methoden (EMA, SMA, etc.) und angewandte Preise, um Ihrem bevorzugten Handelsstil zu entsprechen
- Erweiterte Einstiegsfilter: Optionale Filter, einschließlich Preisposition relativ zu EMAs, täglicher Eröffnungskurs und benutzerdefinierte Preisniveaus
- Umfassendes Risikomanagement: Break-even-Funktionalität, Trailing-Stops und Notschlussoptionen schützen Ihr Kapital
- Martingale-Erholungsoption: Optionale Funktion zur Verwaltung von Verlustpositionen mit strategischer Mittelwertbildung
- Zeitbasiertes Filtern: Handeln Sie nur zu den von Ihnen bevorzugten Marktzeiten, um eine optimale Performance zu erzielen.
Funktionsweise
Der MA Momentum Scalper geht BUY Trades ein, wenn:
- Der schnelle MA kreuzt über dem mittleren MA
- der Kurs über dem langsamen MA steht (Trendbestätigung)
- Zusätzliche benutzerdefinierte Filter erfüllt sind (falls aktiviert)
Der MA Momentum Scalper geht SELL-Trades ein, wenn:
- Der schnelle MA kreuzt unter dem mittleren MA
- der Kurs sich unter dem langsamen MA befindet (Trendbestätigung)
- zusätzliche benutzerdefinierte Filter erfüllt sind (falls aktiviert)
Während der AI Momentum Scalper sich durch das Erfassen plötzlicher Marktbewegungen auszeichnet, bietet der MA Momentum Scalper:
- Häufigere Handelsmöglichkeiten durch Moving Average Crossovers
- Klarere, regelbasierte Einstiegssignale
- Verbesserte Trendbestätigung durch Analyse mehrerer Zeitrahmen
- Größere Anpassungsmöglichkeiten an verschiedene Marktbedingungen
Empfohlene Broker
IC Markets und andere erstklassige Broker mit engen Spreads und zuverlässiger Ausführung.
Ideal für
Technische Händler, die die Zuverlässigkeit von Strategien mit gleitenden Durchschnitten zu schätzen wissen
Händler, die einen systematischen Ansatz für den Marktein- und -ausstieg suchen
Händler, die sowohl Trend- als auch Momentum-Chancen nutzen möchten
Händler, die eine bewährte Alternative zu reinen Momentum-Strategien suchen
Transformieren Sie Ihren Handel mit der Kraft von gleitenden Durchschnitts-Crossovers. Der MA Momentum Scalper kombiniert bewährte technische Analyse mit moderner Ausführung, um ein leistungsstarkes und anpassungsfähiges Handelssystem zu schaffen.