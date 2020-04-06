Gold Machine Universal Forex EA MT5

Gold Machine ist ein leistungsstarker und flexibler Expert Advisor, der fürjedes Devisenpaar und jeden Zeitrahmen geeignet ist. Dieser EA basiert auf einer vom Autor entwickelten und getesteten Strategie und ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet, die eine zuverlässige automatisierte Lösung suchen.

Hauptmerkmale:

  • Kompatibel mit allen Timeframes (M5 bis H4 und höher)

  • Funktioniert mit jedem Forex-Symbol, einschließlich Gold (XAUUSD), Haupt- und Nebenpaaren

  • Vollständig anpassbare Eingabeparameter für die Strategiekontrolle

  • Fortgeschrittenes Risikomanagement-System

  • Entwickelt für den Umgang mit schwebenden Positionen mit intelligenter Ausstiegslogik

  • Inklusive Slippage- und Spread-Schutz

Empfohlene Einstellungen:

  • Mindeststartkapital:$200

  • Cent-Konto wird für eine bessere Risikoallokation dringend empfohlen

  • Wählen Sie Broker mit niedrigen Spreads für eine optimale Performance

  • Geeignete Einstellungen müssen je nach dem gewählten Paar und Zeitrahmen vorgenommen werden

Wichtige Hinweise:

  • Dies ist kein Plug-and-Play-Scalper. Er folgt einerindividuellen, gut getesteten Strategie mit dynamischem Handelsmanagement.

  • Schwebende Positionen sind Teil der Logik; der EA ist so konzipiert, dass er sie intelligent handhabt.

  • Regelmäßige Überwachung und Optimierung sind für beste Ergebnisse ratsam.

Gold Machine wurde mit dem Fokus auflangfristige Konsistenz und kontrolliertes Risiko entwickelt. Mit den richtigen Einstellungen kann er zu einem wichtigen Bestandteil Ihres Trading-Toolkits werden.



