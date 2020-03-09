GoldingBot


GoldingBot - es un asesor experto desarrollado específicamente para el comercio de divisas, centrado en el par oro (XAUUSD). Está diseñado para principiantes y traders experimentados, resolviendo un problema común: la complejidad e incertidumbre de operar en mercados volátiles.

GoldingBot Advisor facilita esta experiencia con estrategias de trading automatizadas y bien pensadas.


Manual y archivos de configuración: Póngase en contacto conmigo después de la compra para obtener el manual y los archivos de configuración.

Precio: El precio aumenta en función del número de licencias vendidas.


Símbolo XAUUSD (ORO)
Marco de tiempo M5

Capital Mínimo 500
Broker cualquier broker
Tipo de cuenta cualquiera, preferiblemente con un spread bajo
Apalancamiento 1:500
VPS deseable pero no obligatorio


  • Una de las principales ventajas de GoldingBot es su capacidad para ajustar automáticamente la frecuencia de las operaciones en función de la volatilidad actual del mercado. Cuando la volatilidad es alta, el asesor aumenta el número de operaciones, maximizando las oportunidades a corto plazo. Durante los períodos de baja volatilidad, la frecuencia de las operaciones disminuye, centrándose sólo en las señales de mayor calidad con una alta probabilidad de ganancia.

Esta lógica adaptativa permite al robot operar de forma eficiente y equilibrada. Todos los procesos están totalmente automatizados, sin requerir la intervención constante del trader.

  • La configuración por defecto de GoldingBot está optimizada para un inicio sencillo, haciéndolo accesible incluso para principiantes. Sin embargo, para los traders experimentados, existe la opción de ajustes detallados: frecuencia de las operaciones, estrategia utilizada, distancia entre órdenes, parámetros de gestión de lotes y mucho más.

GoldingBot no es sólo una herramienta de comercio, sino un socio fiable en el comercio de oro. Independientemente de su experiencia, proporciona una solución flexible y personalizada que combina una gran precisión y la protección del capital a largo plazo. La integración de análisis avanzados y estrategias probadas le ofrece la oportunidad de ganar y afrontar con confianza todos los retos del mercado del oro.

  • Dé el siguiente paso en su carrera de trading - añada GoldingBot a su arsenal de trading y descubra un nuevo nivel de precisión, seguridad y eficiencia.

¡Le deseo un gran éxito en el trading!

GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Asesores Expertos
GOLDMINER MT4 PRO es un robot de trading de Oro en el marco temporal M15 o H1, que combina patrones de velas, indicadores técnicos y rupturas de soporte y resistencia. El robot utiliza una estrategia inteligente de reconocimiento de tendencias para mantener el EA estable. Comprometido a acompañarle en nuevas versiones y siendo actualizado SETFILE siguiendo de cerca cada ciclo de mercado ayuda a que el robot sea estable y adecuado a la pendiente del mercado en cada momento. GOLDMINER MT4 PRO es
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Asesores Expertos
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Asesor Experto automático para MT4 especializado en Gold (XAUUSD) , scalping en XAUUSD M1 , EA de scalping en oro , microtendencias , tick momentum , entradas por retroceso , trailing stop , scalper con cobertura en oro , EA de bajo riesgo , Expert Advisor MT4 para trading en oro . Configuración recomendada • Símbolo: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 minuto) • Capital mínimo: desde 300 € • Capital recomendado: desde 500 € • Máximo de posicione
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
