GoldingBot - это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD).  Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках. 

Советник GoldingBot упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям.


Руководство и файлы настройки: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы настройки.

Цена: цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий.


Символ XAUUSD (ЗОЛОТО)
Таймфрейм M5

Капитал от 500$
Брокер любой брокер
Тип счета любой, желательно с низким спредом
Кредитное плечо от 1:500
VPS желательно, но не обязательно


Одно из главных преимуществ GoldingBot — способность автоматически регулировать частоту сделок в зависимости от текущей волатильности рынка. При высокой волатильности советник увеличивает количество сделок, максимально используя краткосрочные возможности. В период низкой волатильности частота сделок уменьшается, уделяя внимание только наиболее качественным сигналам с высокой вероятностью прибыли.

Эта адаптивная логика позволяет роботу торговать эффективно и сбалансированно. Все процессы полностью автоматизированы, не требуя постоянного вмешательства трейдера.

Стандартные настройки GoldingBot оптимизированы для легкого старта, что делает его доступным даже для новичков. Однако для опытных трейдеров предусмотрена возможность детальной настройки — частота сделок, используемая стратегия, расстояние между ордерами, параметры управления лотом и многое другое.

GoldingBot — это не просто торговый инструмент, а надежный партнер в торговле золотом. Независимо от вашего опыта, он предоставляет гибкое и персонализированное решение, сочетающее высокую точность и долгосрочную защиту капитала. Интеграция передового анализа и проверенных стратегий обеспечивает вам возможность зарабатывать и уверенно справляться со всеми вызовами рынка золота.

Сделайте следующий шаг в вашей трейдерской карьере — добавьте GoldingBot в свой торговый арсенал и откройте для себя новый уровень точности, безопасности и эффективности.

Желаю вам больших успехов в торговле!

