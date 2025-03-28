Golden US Nights MT5
platziert nach dem täglichen Handelsende an den US-Börsen zunächst eine virtuelle BuyStop-Order, mit Hilfe eines ausgeklügelten Price-Action Algorithmus den optimalen Preis für den Markteintritt ermittelt. Es wird keine Martingale- oder Grid-Strategie verwendet und alle Orders sind mit Stoploss versehen.
Die Installation erfolgt einfach auf einem XAUUSD-Chart beliebigen Timeframe, wobei dieser jederzeit geändert werden kann, ohne die Arbeitsweise des Experten zu beeinflussen. Das Onscreen-Panel informiert über wichtige Parameter und Status-Informationen. Darüber hinaus enthält es zusätzliche Funktionen, um beliebig manuell Marktorders zu platzieren.
Als Broker sollte einer mit gutem Ruf ausgewählt werden, der geringe Spreads für XAUUSD anbietet. Dabei ist unabdingbar, dass ein Konto mit Berechnung von Kommission (ECN,Raw Spread,…) gewählt wird, da nur bei derartigen Konten geringe Spreads angeboten werden.
Bevor mit dem Live-Handel gestartet wird, ist unbedingt ein Backtest mit realen Quoten von mindestens 90% Qualität durchzuführen. Viele gute Broker bieten diese für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr an. Außerdem wird empfohlen, zunächst mit einem Demo-Konto zu starten, um sich mit den Funktionen von Golden US Session MT5 vertraut zu machen.
Das Mindest-Kapital pro 0.01 Lot sollte $100 betragen.
>>> Detaillierte Anweisungen zur Einrichtung und Installation: https://www.mql5.com/en/blogs/post/761925
>>> Important information to chose the right Broker and VPS: https://www.mql5.com/en/blogs/post/761471
>>> Channel: https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01
I have been testing this EA on multiple different broker accounts since its public release, and during this time,
I haven’t encountered any issues — all trades have behaved similarly to the historical backtests, confirming that the strategy works.
I strongly recommend that everyone tests it themselves and fully understands proper risk management — ensuring that a single stop-loss trade won’t endanger your account,
and that you will still have capital available for the next day and new opportunities.
At the moment, I’m giving 4 stars, and after a 3-month testing period, I plan to add the final star, as the current test period should ideally be longer.
I also reserve the right to adjust my rating if I observe a decline in the EA’s reliability or any other disruptive factors.