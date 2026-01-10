XAI Sentinel Pro Grok 4
Grok AI Pulse PRO ist ein intelligenter Expert Advisor, der klassische technische Analyse (RSI, Gleitender Durchschnitt, ATR) mit echter KI-Bestätigung durch Grok (xAI) kombiniert.
Der EA handelt nur qualitativ hochwertige Setups, filtert Rauschen mit KI-Vertrauensbewertung und passt das Risiko automatisch auf der Grundlage des Kontokapitals an.
Entwickelt für Forex, Gold (XAUUSD) und Krypto (BTCUSD).
🔹 Überblick
Grok AI Pulse PRO ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der bewährte technische Strategien mit einer echten Bestätigung durch künstliche Intelligenz verbindet.
Der EA generiert Handelssignale mithilfe von RSI- und Trendfiltern und bittet dann Grok AI, den Handelskontext (Trend, Volatilität, Nachrichtenrisiko) zu validieren.
Nur Trades mit ausreichendem KI-Vertrauen werden ausgeführt.
Durch diesen Ansatz werden minderwertige Eingänge und Over-Trading deutlich reduziert.
🔹 Strategie-Logik
Technisches Signal
-
RSI-Momentum-Bestätigung
-
Trendfilter mit gleitendem Durchschnitt
-
ATR-basierter Stop Loss und Take Profit
-
ATR Trailing Stop zum Schutz des Handels
AI-Bestätigung (optional)
-
Grok AI validiert das Signal
-
AI gibt zurück:
-
ENTSCHEIDUNG (JA/NEIN)
-
VERTRAUEN (0-100)
-
-
Handel wird nur eröffnet, wenn das Vertrauen ≥ der erforderlichen Schwelle ist
Risiko-Management
-
Risiko basierend auf dem Kontokapital
-
Automatische Lot-Skalierung bei wachsendem Konto
-
Symbolspezifische AI-Konfidenzschwellen:
-
BTCUSD → höheres Vertrauen
-
XAUUSD → mittleres Vertrauen
-
Forex → geringeres Vertrauen
-
Sitzungssteuerung
-
Handelt nur während der Sitzungen in London und New York
-
Vermeidet Stunden mit geringer Liquidität
🔹 Hauptmerkmale
✅ Echte KI-Bestätigung mit Grok (xAI)
✅ RSI + Trend-Handelslogik
✅ Aktienbasiertes Risikomanagement
✅ ATR-basierter SL, TP und Trailing Stop
✅ KI-Vertrauensbewertung
✅ Eine KI-Anfrage pro Kerze (sicher & effizient)
✅ Session-Filter (London & NY)
✅ Funktioniert auf Forex, Gold, Crypto
✅ VPS-kompatibel
✅ Kein Martingal
✅ Kein Grid
✅ Kein Over-Trading
🔹WICHTIG
🔹 Installationsschritte
(DER GROK-AI-FILTER FUNKTIONIERT NUR IM REALEN HANDEL, NICHT IM BACKTESTING!) VERWENDEN SIE DEMOGELD FÜR DEN REALEN HANDEL, UM ZU TESTEN!!)
-
EA an den Chart anhängen
-
AI_API_Key setzen (den API Key von https://console.x.ai/ kaufen )
-
Aktivieren Sie AutoTrading
-
WebRequest zulassen:h ttps:// api.x.ai