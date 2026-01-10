XAI Sentinel Pro Grok 4

Grok AI Pulse PRO ist ein intelligenter Expert Advisor, der klassische technische Analyse (RSI, Gleitender Durchschnitt, ATR) mit echter KI-Bestätigung durch Grok (xAI) kombiniert.

Der EA handelt nur qualitativ hochwertige Setups, filtert Rauschen mit KI-Vertrauensbewertung und passt das Risiko automatisch auf der Grundlage des Kontokapitals an.

Entwickelt für Forex, Gold (XAUUSD) und Krypto (BTCUSD).





🔹 Überblick

Grok AI Pulse PRO ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der bewährte technische Strategien mit einer echten Bestätigung durch künstliche Intelligenz verbindet.

Der EA generiert Handelssignale mithilfe von RSI- und Trendfiltern und bittet dann Grok AI, den Handelskontext (Trend, Volatilität, Nachrichtenrisiko) zu validieren.

Nur Trades mit ausreichendem KI-Vertrauen werden ausgeführt.

Durch diesen Ansatz werden minderwertige Eingänge und Over-Trading deutlich reduziert.

🔹 Strategie-Logik

Technisches Signal

RSI-Momentum-Bestätigung

Trendfilter mit gleitendem Durchschnitt

ATR-basierter Stop Loss und Take Profit

ATR Trailing Stop zum Schutz des Handels

AI-Bestätigung (optional)

Grok AI validiert das Signal

AI gibt zurück: ENTSCHEIDUNG (JA/NEIN) VERTRAUEN (0-100)

Handel wird nur eröffnet, wenn das Vertrauen ≥ der erforderlichen Schwelle ist

Risiko-Management

Risiko basierend auf dem Kontokapital

Automatische Lot-Skalierung bei wachsendem Konto

Symbolspezifische AI-Konfidenzschwellen: BTCUSD → höheres Vertrauen XAUUSD → mittleres Vertrauen Forex → geringeres Vertrauen



Sitzungssteuerung

Handelt nur während der Sitzungen in London und New York

Vermeidet Stunden mit geringer Liquidität

🔹 Hauptmerkmale

✅ Echte KI-Bestätigung mit Grok (xAI)

✅ RSI + Trend-Handelslogik

✅ Aktienbasiertes Risikomanagement

✅ ATR-basierter SL, TP und Trailing Stop

✅ KI-Vertrauensbewertung

✅ Eine KI-Anfrage pro Kerze (sicher & effizient)

✅ Session-Filter (London & NY)

✅ Funktioniert auf Forex, Gold, Crypto

✅ VPS-kompatibel

✅ Kein Martingal

✅ Kein Grid

✅ Kein Over-Trading

🔹WICHTIG