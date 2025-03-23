Golden US Session MT5

Golden US Session MT5

basiert auf einer klassischen, populären Breakout-Strategie und verwendet keine Martingale- oder Grid-Mechanismen.

Golden US Session MT5 platziert zur täglichen Eröffnung der US-Börsen ein Paar von Buy-/Sell-Stopporders. Sobald eine der Stopporders getriggert wurde und im Markt platziert ist, erfolgt die Löschung der Stopporder.

Sollte einmal eine Order am Stopp-Loss geschlossen werden, so ist der Verlust auf $5/0.01 Lot begrenzt. Um einen solchen Verlust schneller auszugleichen, kann mit Hilfe eines Recovery-Faktors die Ordergröße für den folgenden Handelstag so erhöht werden, dass der Vortagesverlust im Wesentlichen ausgeglichen werden kann. Denn statistisch ist die Wahrscheinlichkeit von mehreren aufeinanderfolgenden Verlust-Tagen vernachlässigbar gering.  

Um dieses Rest-Risiko noch weiter zu begrenzen, ist Golden US Session MT5 mit speziellen zusätzlichen Funktionen ausgestattet, welche die Gefahr von Fake-Breakouts rechtzeitig erkennen. Hierbei kann es zwar zu einigen aufeinanderfolgenden Verlust-Trades mit jeweils wenigen Pips kommen. Aber in der Summe wäre ein einziger vollständiger Verlust-Trade mit ausgelöstem Stopp-Loss erheblich verlustreicher, so dass ein sehr viel längerer Erholungszeitraum entstehen könnte.


Der Recovery-Faktor sowie die daraus resultierende Lot-Größe für den Handel am Folgetag, ist jederzeit am Onscreen-Panel sichtbar und bei Bedarf veränderbar.  

Die Installation erfolgt einfach auf einem XAUUSD-Chart beliebigen Timeframes, wobei dieser Timeframe jederzeit geändert werden kann, ohne die Arbeitsweise des Experten zu beeinflussen. Das Onscreen-Panel informiert über wichtige Parameter und Status-Informationen. Darüber hinaus enthält es zusätzliche Funktionen, um beliebig manuell Marktorders und/oder Stoporder-Sessions zu platzieren.

Als Broker sollte einer mit gutem Ruf ausgewählt werden, der geringe Spreads für XAUUSD anbietet. Dabei ist unabdingbar, dass ein Konto mit Berechnung von Kommission (ECN,Raw Spread,…) gewählt wird, da nur bei derartigen Konten geringe Spreads angeboten werden.

Bevor mit dem Live-Handel gestartet wird, ist unbedingt ein Backtest mit realen Quoten von mindestens 90% Qualität durchzuführen. Viele gute Broker bieten diese für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr an. Außerdem wird empfohlen, zunächst mit einem Demo-Konto zu starten, um sich mit den Funktionen von Golden US Session MT5 vertraut zu machen.  

Das Mindest-Kapital pro 0.01 Lot sollte über $50 liegen und bei einem beispielhaft voreingestellten Recovery-Faktor von 4, sollten es mindestens (4 x $50) = $200 sein. Diese Kalkulation bezieht sich auf die Einstellung von „Risk (%)“ = 0.

>>> For detailed setup and installation instructions: https://www.mql5.com/en/blogs/post/761608

>>> Tips for choosing the right broker and VPS provider: https://www.mql5.com/en/blogs/post/761471

Channel: https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01



Bewertungen 2
Ocean
629
Ocean 2025.04.05 06:54 
 

best EA for this strategy.

Nice Trader
2764
Aller Uja 2025.04.24 13:57 
 

I initially tested this EA on a demo account for a short period to understand whether the strategy actually works.

After just a week of testing, it became clear that the EA performs well, and I added it to a small live account.

The first month has proven that clearly — all US session trades have been profitable. The developer is highly experienced and very helpful with any questions related to the EA.

Although this EA hasn’t taken a single SL trade yet, it’s very important to monitor your own risk tolerance, and stop-loss trades are — and always will be — a normal part of any EA.

I’ll also add screenshots of the current results in the comments. At the moment, I’m rating the EA with 4 stars, since I’ve only tested it for a short time.

However, this initial period has proven itself. I’ll add the final 5th star once I’ve used it for over three months and see no decline in reliability.

Thanks to the developer 🤝 — and good luck to everyone! 😎

