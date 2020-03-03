Quantumcoremt5

*Quantum Core MT5 - KI-gesteuerter Swing Trading EA für XAUUSD (Gold)**

**PROFESSIONELL | SICHER | NIEDERFREQUENT**

Ein Premium Swing Trading Advisor, der **15-30 hochwertige Trades/Monat** mit fortschrittlichem Risikomanagement liefert.

**SCHLÜSSELMERKMALE:**

✅ **AI-erweiterte Strategie**: Kombiniert MQL5-Algorithmen mit KI-gesteuerter Marktanalyse für präzise Ein- und Ausstiege.

✅ **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Passt die Positionsgrößen automatisch an das Aktienwachstum an (benutzerkonfigurierbar).

✅ **Flexible Risikokontrolle**: Setzen Sie manuell SL/TP oder nutzen Sie die dynamischen Risikoparameter des EA.

✅ **Drawdown-Schutz**: Eingebauter **50% Equity Safety Stop** (einstellbar), um den Handel unter ungünstigen Bedingungen zu stoppen.

✅ **Live-erprobte Performance**: Getestet in realer Marktvolatilität (2020-2024) mit konsistenten Ergebnissen.

**VERMÖGEN UND EMPFEHLUNGEN:**

- **Exklusiv für XAUUSD** (Gold) - Optimiert für Swing-Volatilität.

- **Mindesteinlage**: $500 (empfohlen: $1.000+ für Compounding).

- **Broker-Kompatibilität**: Exness oder jeder andere Broker, der den Algo-Handel unterstützt.





**WARUM QUANTUM CORE WÄHLEN?**



➡ **Kein Over-Trading**: Strenge 15-30 Trades/Monat vermeiden Marktgeräusche.

➡ **Transparentes Risiko**: Benutzerdefinierte Aktienlimits verhindern ein Überengagement.

➡ **Live > Backtest**: Überprüfte Rentabilität am realen Markt (Backtests ≠ Live-Ergebnisse).

**WICHTIG**:

⚠ **Befolgen Sie die Entwicklereinstellungen**: Benutzerdefinierte Änderungen können die Leistung beeinträchtigen.

⚠ **Mindestnutzungsdauer von 3 Monaten**: Ermöglicht Compounding zur Stabilisierung der Erträge.

**RISIKOWARNUNG**: Der Handel ist mit einem Kapitalrisiko verbunden. Nur mit verfügbarem Kapital verwenden.

### **Hinweise zur Einhaltung von MQL5**:

1. **Keine Garantien**: Vermeiden Sie "Gewinn"-Versprechen (verwenden Sie "beständige Ergebnisse").

2. **Klare Risikoaufklärung**: Hervorhebung der Auszahlungskontrollen und der Anforderungen des Brokers.





1. Stratgie für Chat XAUUSD 15m

☐ Handelsrichtung | Nur Kaufen

☐ Zeitraum (50)

☐ Kanalbreite in Punkten | 2000.0

☐ Eindeutige Magic Number für EA | 12345

☐ Basis-Lotgröße für Trades | 0.01 (0,01 für jeweils 200 Dollar)

☐ Maximale Losgröße pro Einzelgeschäft | 200.0

☐ Gewinnwachstum in Prozent bis zum Beginn der Erhöhung der Losgröße | 300

☐ Maximale Gesamtlosgröße für alle Geschäfte | 2000.0

☐ Aktivieren oder Deaktivieren der Losgrößenerhöhung | wahr

☐ Erhöhung der Losgröße über Max_Total_LotSize hinaus aktivieren | false

☐ Gewinnmitnahme in Punkten (0=deaktivieren) | 0

☐ Stop Loss in Punkten (0=deaktivieren) | 0

☐ Trailing Start in Punkten (0=deaktivieren) | 0

☐ Nachlaufschritt in Punkten (0=deaktivieren) | 0

2. Stratgie für Chat XAUUSD 15m

☐ Handelsrichtung | Nur Kaufen

☐ Zeitraum (50)

☐ Kanalbreite in Punkten | 2000.0

☐ Einzigartige magische Zahl für EA | 123455555(sie sollte sich von der 1. Strategie unterscheiden)

☐ Basis-Lotgröße für Trades | 0.01 (0.01 für jeweils 200 Dollar)

☐ Maximale Losgröße pro Einzelgeschäft | 200.0

☐ Gewinnwachstum in Prozent bis zum Beginn der Erhöhung der Losgröße | 300

☐ Maximale Gesamtlosgröße für alle Geschäfte | 2000.0

☐ Aktivieren oder Deaktivieren der Losgrößenerhöhung | wahr

☐ Erhöhung der Losgröße über Max_Total_LotSize hinaus aktivieren | false

☐ Gewinnmitnahme in Punkten (0=deaktivieren) | 0

☐ Stop Loss in Punkten (0=deaktivieren) | 0

☐ Trailing Start in Punkten (0=deaktivieren) | 10000

☐ Nachlaufschritt in Punkten (0=deaktivieren) | 5000

3. **Genauigkeit**: Alle Angaben sind überprüfbar (z.B. Handelshäufigkeit, Asset-Fokus).Einstellungen ;Wichtiger Hinweis: Wenn Sie wirklich gute Gewinne bei geringem Risiko erzielen wollen, dann müssen Sie diesen Expert Advisor auf zwei Charts mit unterschiedlichen Einstellungen verwenden. Ich gebe die Einstellungen für beide Charts an und folge diesem