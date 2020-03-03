Quantumcoremt5

*Quantum Core MT5 - KI-gesteuerter Swing Trading EA für XAUUSD (Gold)**

**PROFESSIONELL | SICHER | NIEDERFREQUENT**
Ein Premium Swing Trading Advisor, der **15-30 hochwertige Trades/Monat** mit fortschrittlichem Risikomanagement liefert.

**SCHLÜSSELMERKMALE:**
✅ **AI-erweiterte Strategie**: Kombiniert MQL5-Algorithmen mit KI-gesteuerter Marktanalyse für präzise Ein- und Ausstiege.
✅ **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Passt die Positionsgrößen automatisch an das Aktienwachstum an (benutzerkonfigurierbar).
✅ **Flexible Risikokontrolle**: Setzen Sie manuell SL/TP oder nutzen Sie die dynamischen Risikoparameter des EA.
✅ **Drawdown-Schutz**: Eingebauter **50% Equity Safety Stop** (einstellbar), um den Handel unter ungünstigen Bedingungen zu stoppen.
✅ **Live-erprobte Performance**: Getestet in realer Marktvolatilität (2020-2024) mit konsistenten Ergebnissen.

**VERMÖGEN UND EMPFEHLUNGEN:**
- **Exklusiv für XAUUSD** (Gold) - Optimiert für Swing-Volatilität.
- **Mindesteinlage**: $500 (empfohlen: $1.000+ für Compounding).
- **Broker-Kompatibilität**: Exness oder jeder andere Broker, der den Algo-Handel unterstützt.

**WARUM QUANTUM CORE WÄHLEN?**
➡ **Kein Over-Trading**: Strenge 15-30 Trades/Monat vermeiden Marktgeräusche.
➡ **Transparentes Risiko**: Benutzerdefinierte Aktienlimits verhindern ein Überengagement.
➡ **Live > Backtest**: Überprüfte Rentabilität am realen Markt (Backtests ≠ Live-Ergebnisse).

**WICHTIG**:
⚠ **Befolgen Sie die Entwicklereinstellungen**: Benutzerdefinierte Änderungen können die Leistung beeinträchtigen.
⚠ **Mindestnutzungsdauer von 3 Monaten**: Ermöglicht Compounding zur Stabilisierung der Erträge.

**RISIKOWARNUNG**: Der Handel ist mit einem Kapitalrisiko verbunden. Nur mit verfügbarem Kapital verwenden.

---

### **Hinweise zur Einhaltung von MQL5**:
1. **Keine Garantien**: Vermeiden Sie "Gewinn"-Versprechen (verwenden Sie "beständige Ergebnisse").
2. **Klare Risikoaufklärung**: Hervorhebung der Auszahlungskontrollen und der Anforderungen des Brokers.
3. **Genauigkeit**: Alle Angaben sind überprüfbar (z.B. Handelshäufigkeit, Asset-Fokus).

Einstellungen ;

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie wirklich gute Gewinne bei geringem Risiko erzielen wollen, dann müssen Sie diesen Expert Advisor auf zwei Charts mit unterschiedlichen Einstellungen verwenden. Ich gebe die Einstellungen für beide Charts an und folge diesem


1. Stratgie für Chat XAUUSD 15m
```
☐ Handelsrichtung | Nur Kaufen
☐ Zeitraum (50)
☐ Kanalbreite in Punkten | 2000.0
☐ Eindeutige Magic Number für EA | 12345
☐ Basis-Lotgröße für Trades | 0.01 (0,01 für jeweils 200 Dollar)
☐ Maximale Losgröße pro Einzelgeschäft | 200.0
☐ Gewinnwachstum in Prozent bis zum Beginn der Erhöhung der Losgröße | 300
☐ Maximale Gesamtlosgröße für alle Geschäfte | 2000.0
☐ Aktivieren oder Deaktivieren der Losgrößenerhöhung | wahr
☐ Erhöhung der Losgröße über Max_Total_LotSize hinaus aktivieren | false
☐ Gewinnmitnahme in Punkten (0=deaktivieren) | 0
☐ Stop Loss in Punkten (0=deaktivieren) | 0
☐ Trailing Start in Punkten (0=deaktivieren) | 0
☐ Nachlaufschritt in Punkten (0=deaktivieren) | 0
```

2. Stratgie für Chat XAUUSD 15m
````
☐ Handelsrichtung | Nur Kaufen
☐ Zeitraum (50)
☐ Kanalbreite in Punkten | 2000.0
☐ Einzigartige magische Zahl für EA | 123455555(sie sollte sich von der 1. Strategie unterscheiden)
☐ Basis-Lotgröße für Trades | 0.01 (0.01 für jeweils 200 Dollar)
☐ Maximale Losgröße pro Einzelgeschäft | 200.0
☐ Gewinnwachstum in Prozent bis zum Beginn der Erhöhung der Losgröße | 300
☐ Maximale Gesamtlosgröße für alle Geschäfte | 2000.0
☐ Aktivieren oder Deaktivieren der Losgrößenerhöhung | wahr
☐ Erhöhung der Losgröße über Max_Total_LotSize hinaus aktivieren | false
☐ Gewinnmitnahme in Punkten (0=deaktivieren) | 0
☐ Stop Loss in Punkten (0=deaktivieren) | 0
☐ Trailing Start in Punkten (0=deaktivieren) | 10000
☐ Nachlaufschritt in Punkten (0=deaktivieren) | 5000





Empfohlene Produkte
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Experten
Das Expertensystem der Finanzkontrolle durchläuft die gesamte Historie und alle Währungspaare mit einer einzigen Einstellung. Der Bot funktioniert sowohl mit Netting- als auch mit Hedging-Kontotypen. Der Expert Advisor kann in jeder beliebigen Stundenperiode, für jedes Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers gestartet werden. Es wird empfohlen, auf liquiden Forex-Paaren mit einem niedrigen Spread zu arbeiten und VPS zu verwenden. Financial Control ist ein Hochfrequenzhandel. Si
CChart
Rong Bin Su
Indikatoren
Überblick In der schnelllebigen Welt der Devisen- und Finanzmärkte sind schnelle Reaktionen und präzise Entscheidungen von entscheidender Bedeutung. Das Standard-MetaTrader 5-Terminal unterstützt jedoch nur ein Minimum an 1-Minuten-Charts, was die Sensibilität des Händlers für Marktschwankungen einschränkt. Um dieses Problem zu lösen, führen wir den Second-Level Chart Candlestick Indicator ein, der es Ihnen ermöglicht, die Marktdynamik von 1 Sekunde bis 30 Sekunden mühelos in einem Sub-Chart zu
YenFlow
Kelly Philip Aketch
Experten
Dies ist eine Trendfolgestrategie mit maschinellem Lernen , die auf dem Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikator in Kombination mit Marktvolatilität und Volumenmetriken basiert. Sie funktioniert am besten auf dem H1-Chart . Die Signale, die für den Beginn des Handels verwendet werden, werden durch die Fähigkeit des maschinellen Lernens sorgfältig überprüft, und ein ausgeklügelter Algorithmus stellt sicher, dass der Händler so lange wie möglich im Trend bleibt. Merkmale. Dies ist ein vollautomatischer Multi
Twenty 23th EA
Piet Tshobi Mahlangu
Experten
Über TWENTY 23th EA Dies ist einer der EA's auf dem Markt, die Martingale mit gleitenden Durchschnitten handelt, diese ea handelt mit 2 gleitenden Durchschnitten und der andere gleitende Durchschnitt id für die Trailing-Benutzer müssen nicht über die Einstellung Trailing stops.This ea Martingale auf beiden Seiten zur gleichen Zeit zu kümmern. HANDELSPLAN Wir haben auch tägliche Handelsplan, wobei der Benutzer in der Lage, den Handelsplan auf, wie viel jeden Tag der Händler bereit ist, Verlust od
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
Experten
FOREX Strike EA - Disziplin trifft auf Chancen FOREX Strike EA ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Struktur, Kontrolle und Beständigkeit in den Devisenmarkt zu bringen. Es wurde mit modernen MQL5-Standards entwickelt und konzentriert sich auf präzise Ausführung und disziplinierte Aufmerksamkeit statt auf aggressives Engagement. Durch die Kombination von intelligenter Auftragsplatzierung und adaptivem Geldmanagement greift das System nur dann in den Mark
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Experten
SUPER TREND EA für Meta Trader 5 - Smarter handeln, jeder Zeitrahmen, jeder Markt Erschließen Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit SUPER TREND EA für MT5 , einem professionellen Expert Advisor, der auf Präzision, Flexibilität und intelligentes Risikomanagement ausgelegt ist. Dieser EA eignet sich perfekt für Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen und passt sich an jeden Zeitrahmen an - vom ultraschnellen Scalping auf M1 bis zum langfristigen Swing-Trading auf D1. Egal, ob Si
Algold EA5
Elya Amar
Experten
Algold EA5 von Algold Tech Algold EA5 ist ein Expert Advisor für Meta Trader 5 in institutioneller Qualität , der sorgfältig entwickelt wurde, um Liquiditätszonen mit hohem Volumen zu identifizieren und das Marktmomentum genau im richtigen Moment zu erfassen - voll automatisiert, voll optimiert und voll zuverlässig. Dies ist nicht nur ein Expert Advisor. Es ist Ihr Vorteil in einem schnelllebigen Markt - eine Trading-Engine, die fortschrittliche Algorithmen , intelligentes Money-Management und
Trend light AI
Younes Bordbar
Experten
Jeder, der den Roboter kauft, hinterlässt bitte einen Kommentar, damit ich Ihnen die optimalen Eingabewerte für jedes Währungspaar senden kann, um Ihre Gewinne auf dem Markt zu maximieren ZEITFRIM :15min Suchen Sie nach einer Möglichkeit, mit geringem Risiko und hervorragenden Ergebnissen in den Handel einzusteigen? Oder sind Sie vielleicht bereit, etwas höhere Risiken für größere Gewinne einzugehen? Unser Handelsroboter, der für MetaTrader 4 und 5 entwickelt wurde, ist genau das, was Sie brauc
The Silver Bullet Dex 900 Down
Christoffel Francois Du Toit
Experten
Beständigkeit ist der Schlüssel. Der Silver Bullet Dex 900 Down zeigte im letzten Jahr ein stetiges Wachstum. Tests zeigten 140% - 280% und mehr pro Jahr (abhängig von der Kontogröße) Pro's: Die Software läuft 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Vollständig automatisiert Keine Anpassungen der Einstellungen Tests ergaben Null Verluste im letzten Jahr Stetiger monatlicher Zuwachs an Tests Nachteile: Nur für größere Konten Verbraucht viel Eigenkapital bei extremen Marktbewegungen (keine Verluste)
BitBull EA
Arseny Potyekhin
4.6 (5)
Experten
Liebe Trader, Ich freue mich sehr, Ihnen unser neuestes Projekt vorzustellen. EA BitBull. Echtes Kryptowährungstrading ist jetzt Realität! Da diese Strategie so einzigartig ist, möchte ich nur eine begrenzte Anzahl von Lizenzen verkaufen. Daher wird der Preis stetig steigen, um den Verkauf zu begrenzen. Der nächste Preis beträgt 790 USD. Mit der Hilfe unserer geschätzten Partner aus aller Welt ist es uns gelungen, eine innovative Krypto-Strategie zu entwickeln. Diese Strategie vereint nahtlos
Quantum bot
Samuel Bedin
Experten
Quantum Bot für den Forex-Handel entwickelt. Test auf eur/usd gibt gute Renditen. auf der Grundlage mehrerer Indikatoren gehören Risikomanagement. beste Zeitrahmen 1h; 4h. dieser Bot wurde Backtesting für das vergangene Jahr und gibt 2000% Rückkehr Gewinn. keine versteckten verlorenen Trades im Code. Einstellungen sind customizables, um Ihnen eine bessere Erfahrung des Handels. kontaktieren Sie mich für weitere Details oder Installationsanleitung
AI Smart Bot
Aleksandr Makarov
Experten
AI Smart   -     Dies ist ein echter Trading-Algorithmus.     Er liefert ein sehr stabiles Wachstum. Absolut sicher und zuverlässig – das leistungsstärkste Robotersystem der Welt. Verwendet keine riskanten Handelsmethoden.     Funktioniert mit 28 Haupt- und Cross-Währungspaaren sowie Gold. Basierend auf DeepSeek + BlackBox.AI. Setzt automatisch     Stop-Loss, Take-Profit und Break-Even. Unsere Server sind mit   NVIDIA H100 80GB   Grafikkarten ausgestattet. --------------------------------------
SLS Tutelege
Hope Salang
Indikatoren
Produktname: SavasaLaS Tutelage | Pro Preis-Aktions-Kompass Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie zu handeln mit Confluence. SavasaLaS Tutelage ist nicht nur ein Indikator, sondern ein komplettes Handelssystem für den ernsthaften Price Action Trader. Es eliminiert Chart-Rauschen, indem es die drei Säulen des institutionellen Handels strikt durchsetzt: Marktstruktur , Trendrichtung und Candlestick-Verifizierung . Im Gegensatz zu Standard-Indikatoren, die Ihren Chart mit schwachen Signalen überflut
FREE
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Experten
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto verwaltet automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Level (TP) für alle Trades auf einem bestimmten Symbol. Dieser Expert Advisor scannt jeden Chart, auf dem er platziert ist, und arbeitet auf der Grundlage des Symbols dieses Charts, wobei er unabhängig über mehrere Charts gleichzeitig funktioniert. Hauptmerkmale: Platziert automatisch Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) für alle offenen Trades auf dem aktuellen Chartsymbol Wendet die gleichen Einstellungen
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Experten
BlackBox XAU — Fortschrittlicher Expert Advisor für Gold Überblick BlackBox XAU ist ein sorgfältig entwickeltes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, im Goldmarkt Gewinne zu erzielen und gleichzeitig den Drawdown streng zu kontrollieren. Anstatt jeder Marktbewegung hinterherzujagen, verfolgt es einen disziplinierten, regelbasierten Ansatz, der sich an die Volatilität anpasst und ausschließlich hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten auswählt. Der EA bewertet die Marktbedingungen in Echtzeit,
Online Accounts Manager MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilitys
OneClick Online Account Manager ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm, das Ihnen hilft, alle Ihre Konten von einem zentralen Panel aus zu verwalten. Es ist für alle Händler mit einem Konto und besonders für Händler mit mehreren Konten geeignet. Das Dienstprogramm hilft Ihnen bei : Überwachung des Status aller Konten auf einer privaten Webseite. Einige Informationen wie Kontoverbindungsstatus, Kontoprofit, DD, Saldo, Eigenkapital, Margin Level, Anzahl der Positionen und Aufträge, täglicher und
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experten
Wir stellen SchermanActionPro vor: Der neue automatisierte Handelsbot von Automatictrading Automatictrading ist stolz, SchermanActionPro präsentieren zu können! Besondere Merkmale:  • Konfigurierbare Indikatoren: Passen Sie die Durchschnittswerte und die Anzahl der Kerzen gemäß Ivans Empfehlungen an.  • Operative Flexibilität: Wählen Sie zwischen Käufen und Verkäufen.  • Gewinnmitnahme: Feste Optionen, basierend auf ATR oder Gegensignal.  • Verluststopp: Konfigurierbar fest, nach ATR oder durch
Gold Impulse Lab
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Impulse Lab ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der auf einer institutionellen Marktlogik aufbaut. Er verwendet Impulsstrukturen, Preisaktionsmuster und eine Scoring Engine anstelle von binären Signalen. Gold Impulse Lab ist weder ein Scalper noch ein Indikator-Roboter. Der Advisor analysiert den Goldmarkt durch eine Kombination von: Impulsbewegung vom Ankerpreis bestätigten Preisaktionsmustern Systeme zur Bewertung der Signalstärke (Scoring) Filterung nach Marktmodus (Trend/
Catching Bot
Andriy Sydoruk
Experten
Catching Bot ist ein automatischer Berater, der für den Handel auf allen Finanzmärkten eingesetzt wird. Dieser Bot verfügt über umfangreiche Funktionen für die Arbeit auf dem Forex-Markt und für alle Instrumente. Der Bot implementiert Methoden, die die Sicherheit des Forex-Marktes überwinden können und Ihnen helfen, mit einem akzeptablen, angemessenen Risiko zu arbeiten. Kurz zum Kern des Problems. Wie Sie wissen, ist die Arbeit auf dem Forex-Markt nicht einfach, es ist schwierig, die Preisbew
Agro Algo
Dewald Nel
Experten
Ernten Sie konstante Performance mit Agro Algo - einem Expert Advisor der nächsten Generation von Synapse Dynamics LLC. Agro Algo basiert auf einem tiefgreifenden KI-Kern und verbindet adaptive Marktanalyse mit präziser Einstiegs- und Ausstiegslogik, um hochwahrscheinliche Bewegungen zu erfassen und gleichzeitig das Kapital zu schützen. Es ist bereit für Prop-Firm-Kontrollen, tägliche Drawdown-Limits und intelligente Trade-Management-Funktionen wie dynamische Stop-Platzierung, Break-Even-Trigger
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experten
Aetheris Quantum - AI-gestützte Handelslösung Aetheris Quantum ist ein leistungsstarker Trading-Bot, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Marktmuster analysiert. Durch kontinuierliches Lernen und Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen gewährleistet der Bot hochpräzise Prognosen und effektives Handeln auch in schwierigen Marktumgebungen. Im Gegensatz zu grundlegenden Handelslösungen bietet Aetheris Quantum anpassbare Einstellungen, die es Händlern ermöglichen, ihn an ihre individuellen
Finvesting EA
Ugochukwu Mobi
5 (1)
Experten
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Forex-Investitionen mit Finvesting EA aus, Ihrem vertrauenswürdigen Verbündeten in der Welt des Devisenhandels. Dieser Fachberater (EA) soll Ihre Forex-Investition verbessern und Ihnen dabei helfen, Ihre finanziellen Ziele sicher zu erreichen. Liveauftritt: Finvesting EA kann auf eine Live-Erfolgsbilanz mit stabilem Handel zurückblicken. Echtes Konto Live-Performance MT4: https://www.mql5.com/de/signals/1715664 MT5: https://www.mql5.com/de/signals/197337
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
Experten
Dieser Expert Advisor ist für einen institutionellen Handelsansatz konzipiert und nutzt die Kernprinzipien des ICT (Inner Circle Trader). Er analysiert Marktstruktur, Liquiditätsniveaus und Ungleichgewichtszonen, um Ein- und Ausstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. 1+1-AKTION:   Kaufen Sie einen Expert Advisor und erhalten Sie einen zweiten gratis! Die Anzahl ist begrenzt! Marktstruktur: Der CyberPunk EA identifiziert kurzfristige (STH/STL), mittelfristige (ITH/ITL) und l
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Experten
Quantum Breaker PRO - Intelligentes Ausbruchshandelssystem Quantum Breaker PRO ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der mit Leidenschaft und Präzision entwickelt wurde, um Marktausbrüche mit chirurgischer Genauigkeit zu nutzen. Dies ist nicht nur ein weiterer EA - es ist ein komplettes Handelssystem, das entwickelt wurde, um die profitabelsten Ausbruchsgelegenheiten auf dem Markt zu identifizieren und zu handeln. Hauptmerkmale Intelligente Ausbruchserkennung Identifiziert automatisch d
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
Experten
CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Voreingestellter Test XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 - Einführungsangebot und Preisgestaltung Einführungspreis: $400 für die ersten 5 Käufer - 3/5 Die letzten zwei Exemplare von Cyberia zu $400, bevor der Preis auf $600 steigt. Dann $600 für die nächsten 10 Käufer Gefolgt von $800 für die nächsten 10 Käufer Die weiteren Preise werden je nach Marktbedingungen und Produktreife angepasst Pro
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experten
NanoTrade Pro NanoTrade Pro ist ein hochmoderner automatischer Trading Advisor, der Ihre Handelsstrategie auf den schnelllebigen Finanzmärkten optimiert. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen und Echtzeit-Datenanalysen automatisiert NanoTrade Pro den Scalping-Prozess und ermöglicht es Händlern, kleine Kursbewegungen mit bemerkenswerter Präzision und Effizienz zu nutzen. Grundsätzlich verwendet der Advisor keine Risikosysteme mit steigendem Volumen oder steigender Anzahl offener Aufträ
Big Gient MT5
Pran Gobinda Basak
Experten
Der Expert Advisor Big Giant ist ein trendfolgender Expert Advisor, der für den Einsatz auf dem Währungsmarkt auf der MT5-Plattform entwickelt wurde. Er arbeitet auf dem 5-Minuten- und 15-Minuten-Zeitrahmen und eignet sich daher für Händler, die kurzfristige Handelsstrategien bevorzugen. Der Roboter nutzt eine Kombination aus technischen Indikatoren und Preisaktionsanalyse, um starke Trends auf dem Markt zu erkennen und zu verfolgen. Er platziert Trades in Richtung des vorherrschenden Trends, m
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experten
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Großer Verkauf zu Ostern! Preis ist bereits > 50 % reduziert! Ergreifen Sie die Chance und genießen Sie sie! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Dies ist ein leistungsfähiger EA, der Single-Order-Strategie, Martingale-Strategie, Multiple-Timeframes-Strategie, etc. mit vielen nützlichen Indikatoren und selbst definie
Pressure Indicator Buyers vs Sellers
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indikatoren
Fortgeschrittener Marktdruckindikator - Professionelles Handelswerkzeug Hören Sie auf zu raten. Fangen Sie an, mit Präzision zu handeln. Dieser Indikator zeigt, WER den Markt kontrolliert - Käufer oder Verkäufer - und prognostiziert ihre nächste Bewegung mit Hilfe fortschrittlicher Algorithmen. 5 leistungsstarke Systeme in EINEM Indikator: Echtzeit-Druckanalyse - Zeigt die exakte Käufer/Verkäufer-Kraft (0-100%) Automatische Divergenz-Erkennung - Fängt Umkehrungen ab, BEVOR sie passieren
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Experten
Bei der Entwicklung dieses vollautomatischen Handelsroboters wurden mehrere Exponential Moving Averages aus zwei verschiedenen Zeitrahmen verwendet. Die Backtest-Screenshots sprechen den Rest. Der zu investierende Betrag muss manuell auf der Eingaberegisterkarte eingegeben werden. Funktioniert also mit allen Kontogrößen. Für beste Ergebnisse - Zeitrahmen = 15M - Hebelwirkung = 100 - Bevorzugtes Paar = EURUSD, aber auch bei anderen Paaren wurden Gewinne erzielt. - Vermeiden Sie den Handel zwische
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - H1 Echtkonto-Performance: https://www.
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RX60 The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassun
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experten
SpeedScalper AI MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team in den Bereichen Trading und Coding entwickelt wurde. Er ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paare BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen SpeedScalper AI MT5 , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experten
Pound Breakout MT5 ist ein Expert Advisor für GBPUSD, der Ausbrüche aus einem parallelen Seitwärts-Kanal handelt und welcher mit zusätzlichen Trading-Funktionen zu überzeugen vermag. >>> Wichtiger Hinweis vor dem Kauf:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763900 >>> Live-Signal verfügbar hier:  https://www.mql5.com/de/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 Die Grundlage der Pound Breakouts Strategie liegt darin, dass die Londoner Handelszeit eine der li
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experten
Traders Toolbox Premium  ist ein All-in-One-Tool Eigenschaften: 19 Einzelsignale   - Jedes dieser Signale   wird   in einer Konfiguration im Stil eines neuronalen Netzwerks vorgespannt, um das Endergebnis / Gesamtergebnis zu erzielen.   Jedes Signal hat seine eigenen Einstellungen,   die bei Bedarf   angepasst oder optimiert werden können.   Umfassende On  Bildschirm   Anzeige   - Sechs Snap weg Panels mit umfassenden Informationen und Tooltips.   (Klicken Sie auf den Bedienfeldrand, um ihn a
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie 4 Monate im Live-Betrieb Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.  Konfigurationsdatei herunterladen  Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. 1. Breakout-Fallen-Strategie Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei g
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experten
NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
Experten
Golden US Session MT5 basiert auf einer klassischen, populären Breakout-Strategie und verwendet keine Martingale- oder Grid-Mechanismen. Golden US Session MT5  platziert zur täglichen Eröffnung der US-Börsen ein Paar von Buy-/Sell-Stopporders. Sobald eine der Stopporders getriggert wurde und im Markt platziert ist, erfolgt die Löschung der Stopporder. Sollte einmal eine Order am Stopp-Loss geschlossen werden, so ist der Verlust auf $5/0.01 Lot begrenzt. Um einen solchen Verlust schneller auszug
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
Experten
Golden US Nights MT5 platziert nach dem täglichen Handelsende an den US-Börsen zunächst eine virtuelle BuyStop-Order, mit Hilfe eines ausgeklügelten Price-Action Algorithmus den optimalen Preis für den Markteintritt ermittelt. Es wird keine Martingale- oder Grid-Strategie verwendet und alle Orders sind mit Stoploss versehen. Die Installation erfolgt einfach auf einem XAUUSD-Chart beliebigen Timeframe, wobei dieser jederzeit geändert werden kann, ohne die Arbeitsweise des Experten zu beeinflusse
Xauron
Roberto Liguoro
Experten
XAURON - Expert Advisor für XAU/USD (MT5) XAURON ist ein Expert Advisor für den automatisierten Handel mit XAU/USD , der für die Zeitrahmen M5 und M15 entwickelt wurde und eine strukturierte Breakout-Logik mit integrierten Managementregeln verwendet. Der EA analysiert kontinuierlich die Marktbedingungen und aktiviert den Handel nur dann, wenn vordefinierte technische Kriterien erfüllt sind , wodurch ein kontrolliertes und konsistentes operatives Verhalten aufrechterhalten wird. Handelsansatz XAU
God Gold Martingale
Pratham Jatin Barot
Experten
Sehr geehrte Kunden, Ich, Pratham Barot, Inhaber und Entwickler von God Gold Martingale, möchte Sie darauf hinweisen, dass auf verschiedenen Seiten gefälschte Versionen meines EA veröffentlicht werden. Um Ihr wertvolles Geld zu schützen und ein sicheres Erlebnis zu gewährleisten, vermeiden Sie bitte diese gefälschten Produkte. Kaufen und nutzen Sie ausschließlich unsere seriöse Plattform. Bitte vermeiden Sie Plattformen wie YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET usw., die gefälschte Bots unter un
AussiKiwi MT5
Daniela Elsner
Experten
Aussi Kiwi MT5 handelt auf einem Chart das klassische Trio AUDCAD, AUDNZD und NZDCAD, wie andere Expert-Systeme auf dem MQL5-Markt. Die grundlegende Strategie unterscheidet sich kaum von diesen und basiert auf einer Kombination von Indikatoren, wie Moving Average, Standard Deviation, RSI und ATR. Jedoch den wesentlichen Unterschied macht bei AussiKiwi MT5 eine ausgeklügelte Korrelationstechnologie, die entscheidet, welches Paar und mit welchem Volumen, abhängig von dem/den aktuell offenen Paar(e
Gold Donkey MT5
Daniela Elsner
Experten
Gold Donkey MT5 Gold Donkey MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor mit leistungsfähigem Order- und Recovery-Management. Standardmäßig für den Handel von Gold (XAUUSD) optimiert, ist er anpassbar für weitere Finanz-Instrumente. Für die Adaption an aktuelle Marktsituationen sind wesentliche Trading-Parameter am Onscreen-Panel flexibel veränderbar. Es stehen zwei Basis-Strategien zur Verfügung, gekennzeichnet durch unterschiedliche Handelsaktivitäten. Die Strategie "Night" handelt zu Zeiten
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% Rückerstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren v
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experten
Über APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Mean-Reversion-Strategie basiert. Das System erkennt überdehnte Marktbewegungen und reagiert mit gegenläufigen Positionen, die auf festgelegten Bedingungen beruhen. Der EA verfügt über integrierte Risikokontrollen wie konfigurierbare tägliche Verlustlimits und automatische Ausstiegsmechanismen. Die Einstellungen lassen sich an Kontogröße, Handelsumgebung oder Bewertungsrichtlinien anpassen. APE wurde aus
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experten
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNUNG: EA hat nur für GOLD (XAUUSD) optimierte Sets (Mindestkapital: $1000) Download-Sets unten: Verwenden Sie diese Sets für XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professionelles Grid-Hedge-Handelssystem mit fortschrittlichem Risikomanagement Dieser hochentwickelte Expert Advisor verwendet eine bidirektionale Grid-Strategie, die für eine beständige Performance in volatilen Märkten entwickelt wurd
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experten
Vorteil EA Verwendet nur Absicherungskonten. Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten
Weitere Produkte dieses Autors
Black Bull Gold
Dayanand Pandey
4 (1)
Experten
Hier ist die deutsche Übersetzung: Black Bull Gold – Ihr Vorteil auf den XAUUSDm- oder XAUUSD-Märkten Einführung in Black Bull Gold , ein fortschrittlicher, auf technischer Analyse basierender Expert Advisor (EA), der speziell für den Hochfrequenzhandel (HFT) auf XAUUSD und DE30 entwickelt wurde. Dieser EA nutzt ausgeklügelte Algorithmen und Echtzeit-Marktdaten, um die Handelsergebnisse zu optimieren und Händlern zu helfen, sich in der hohen Volatilität dieser Märkte zurechtzufinden. Hauptmerkma
FREE
Golden Vulture
Dayanand Pandey
Experten
Golden Vulture EA Expert Advisor für XAUUSD (Gold), DE30 (Deutscher DAX-Index), und US30 Golden Vulture EA ist ein Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um Handelsstrategien für XAUUSD (Gold), DE30 (deutscher DAX Index) und US30 zu automatisieren. Dieser Expert Advisor nutzt spezifische Marktbedingungen, um Einstiegs- und Ausstiegssignale zu generieren, das Risiko durch automatische Stop-Loss-Platzierung zu steuern und einen Trailing-Stop-Mechanismus zu implementieren. Wichtig: Dieser EA i
Adbin Band
Dayanand Pandey
Indikatoren
ADBIN BAND - Adaptiver Kanalindikator für XAUUSD und DE30 Beschreibung: Der ADBIN BAND ist ein Handelsindikator, der für die Analyse von XAUUSD (Gold) und DE30 (Deutscher Aktienindex) entwickelt wurde. Er erzeugt dynamische Preiskanäle unter Verwendung eines adaptiven gleitenden Durchschnitts (AMA) , um die Marktvolatilität widerzuspiegeln. Funktionsweise: Dynamische Kanäle : Zeichnet obere und untere Bänder um den Preis und passt sich über den AMA der Volatilität an. Signalerzeugung : Ein gr
Super Trend With AI
Dayanand Pandey
Indikatoren
Super Trend Indicator - Trend Following Tool Beschreibung: Der Super Trend Indicator ist ein Trendfolge-Tool, das Händlern bei der Erkennung von Markttrends hilft. Unter Verwendung der Average True Range (ATR) passt er sich dynamisch der Marktvolatilität an und erzeugt visuelle Signale. Der Indikator zeichnet Linien direkt auf dem Chart, die je nach Trendrichtung die Farbe wechseln. Kreuzungen zwischen dem Preis und der Indikatorlinie können auf potenzielle Trendänderungen hinweisen. Hauptmerkma
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension