Goldmarie EA

ist ein automatisierter Scalping Expert Advisor für den XAU/USD (Gold)-Handel im M15-Zeitrahmen. Er verwendet eine Kombination aus RSI, Bollinger Bands und dynamischer Losgröße, um Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Der EA verfügt außerdem über ein fortschrittliches Risikomanagementsystem, das Übertrading und Margin-Probleme verhindert.

Der Preis für Goldmarie EA wird sich alle 10 Verkäufe erhöhen. Endpreis U$D 999

Dieser Leitfaden erklärt die Funktionen von Goldmarie EA, einschließlich des eingebauten Dashboards und wie man den EA konfiguriert.

Auf technischer Analyse basierende Handelsstrategie

Verwendet den RSI (Relative Strength Index), um überkaufte (>70) und überverkaufte (<30) Bedingungen zu erkennen

Verwendet Bollinger Bands (20, 2,0 Abweichung) zur Erkennung von Preisausbrüchen

Dynamic Lot Sizing passt das Handelsvolumen basierend auf Kontostand und Risikoprozent an

Das Dashboard auf dem Bildschirm wird Echtzeitinformationen über die Handelsbedingungen und die aktiven Trades liefern. Hier sind die geplanten Funktionen:

Wichtige Informationen, die auf dem Dashboard angezeigt werden

Aktueller RSI-Wert - Zeigt den letzten RSI-Wert an, der anzeigt, ob der Markt überkauft (>70) oder überverkauft (<30) ist

Bollinger Band Position - Zeigt an, ob sich der Kurs in der Nähe des oberen oder unteren Bollinger Bandes befindet, was bei der Bestätigung von Handelssignalen hilft

Active Trade Count - Zeigt die Anzahl der derzeit offenen Trades an

Current Account Balance & Freie Marge - Zeigt die verfügbare Marge an, um eine übermäßige Hebelwirkung zu verhindern

Lot Size Used in Next Trade - Zeigt die dynamisch angepasste Lot-Größe basierend auf den Risikomanagement-Einstellungen an

Trade Execution Status - Gibt Rückmeldung darüber, ob ein Trade erfolgreich eröffnet wurde oder fehlgeschlagen ist (Fehlercodes)

Trade Profit & Loss Summary - Zeigt den Gesamtgewinn/-verlust der offenen Trades in Echtzeit an

Erweitertes Risikomanagement

Automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung basierend auf vordefinierten Pip-Werten

Dynamisches Lot Sizing stellt sicher, dass die Trades innerhalb der verfügbaren Marge liegen

Keine Martingale- oder Grid-Strategie (sicheres und kontrolliertes Risikomanagement)

Maximale Handelsbeschränkung verhindert Overtrading

Intelligente Handelsausführung & Management

Order-Ausführung mit Slippage-Kontrolle

Trade Monitoring & Auto-Closing bei Erreichen des Gewinnziels

Margin Protection Mechanismus verhindert das Eröffnen von Trades bei zu niedrigem Kontostand

Benutzerfreundliches Interface & Dashboard (geplantes Update)

On-Chart Dashboard mit Anzeige der wichtigsten Handelsparameter (Lotgröße, offene Trades, Gewinn/Verlust, etc.)

Echtzeit-RSI- und Bollinger-Band-Anzeigen

Status der Handelsausführung & Warnungen





Einrichtung Öffnen Sie MetaTrader 4

Klicken Sie auf "Datei" → "Datenordner öffnen"

Navigieren Sie zu MQL4 → Experts

Kopieren Sie Goldmarie.mq4 und fügen Sie sie in den Experts-Ordner ein

Starten Sie MetaTrader 4 neu

Hängen Sie Goldmarie EA an einen XAU/USD (Gold) M15 Chart an Konfiguration & Einstellungen Empfohlene Einstellungen: Zeitrahmen: M15

Risiko-Prozentsatz: 2.0%

Maximale Trades: 3

Stop-Loss & Take-Profit: 50/100 Pips (einstellbar) Eingabeparameter erklärt: Parameter Beschreibung Lots Feste Lot-Größe für Trades (wenn dynamische Lot-Größe deaktiviert ist) RisikoProzentsatz Prozentualer Anteil des Kontosaldos, der pro Handel verwendet wird MaxGeschäfte Maximal zulässige Anzahl von offenen Geschäften auf einmal Schlupf Erlaubte Slippage für die Handelsausführung StopLossPips Stop-Loss-Wert in Pips GewinnmitnahmeMarken Take-Profit-Wert in Pips RSI_Zeitraum Berechnungszeitraum des RSI-Indikators RSI_Überkauft Überkaufter RSI-Wert (Standardwert: 70) RSI_Überverkauft RSI überverkauftes Niveau (Standardwert: 30) Bollinger_Periode Bollinger Bands Berechnungszeitraum Bollinger_Abweichung Abweichung für Bollinger Bands















Q1: Warum eröffnet mein EA keine Trades?

Stellen Sie sicher, dass "AutoTrading" in MetaTrader 4 aktiviert ist

Prüfen Sie, ob MaxTrades neue Trades begrenzt

Überprüfen Sie, ob die RSI & Bollinger Band Bedingungen erfüllt sind

Q2: Was ist, wenn ich die Fehlermeldung 134 (Not Enough Money) erhalte?

Verringern Sie die Losgröße oder den Risikoprozentsatz in den Einstellungen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker den Goldhandel mit Ihrer Kontogröße zulässt

Q3: Kann ich Goldmarie EA auch für andere Paare verwenden?

Der EA ist für XAU/USD (Gold) optimiert. Wenn Sie ihn für Forex-Paare verwenden möchten, sind Anpassungen erforderlich.









Goldmarie EA ist ein leistungsstarker und dennoch einfach zu bedienender Expert Advisor für Gold Scalping auf M15 Charts. Mit einer starken technischen Analysestrategie, dynamischer Losgröße und robustem Risikomanagement hilft er Händlern, profitable Trades auszuführen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren.



