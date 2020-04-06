Goldmarie EA
- Experten
- Tibor Hartmut Sturm
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Goldmarie EA
ist ein automatisierter Scalping Expert Advisor für den XAU/USD (Gold)-Handel im M15-Zeitrahmen. Er verwendet eine Kombination aus RSI, Bollinger Bands und dynamischer Losgröße, um Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Der EA verfügt außerdem über ein fortschrittliches Risikomanagementsystem, das Übertrading und Margin-Probleme verhindert.
Der Preis für Goldmarie EA wird sich alle 10 Verkäufe erhöhen. Endpreis U$D 999
Dieser Leitfaden erklärt die Funktionen von Goldmarie EA, einschließlich des eingebauten Dashboards und wie man den EA konfiguriert.
Auf technischer Analyse basierende Handelsstrategie
- Verwendet den RSI (Relative Strength Index), um überkaufte (>70) und überverkaufte (<30) Bedingungen zu erkennen
- Verwendet Bollinger Bands (20, 2,0 Abweichung) zur Erkennung von Preisausbrüchen
- Dynamic Lot Sizing passt das Handelsvolumen basierend auf Kontostand und Risikoprozent an
Adv
Das Dashboard auf dem Bildschirm wird Echtzeitinformationen über die Handelsbedingungen und die aktiven Trades liefern. Hier sind die geplanten Funktionen:
Wichtige Informationen, die auf dem Dashboard angezeigt werden
Aktueller RSI-Wert - Zeigt den letzten RSI-Wert an, der anzeigt, ob der Markt überkauft (>70) oder überverkauft (<30) ist
Bollinger Band Position - Zeigt an, ob sich der Kurs in der Nähe des oberen oder unteren Bollinger Bandes befindet, was bei der Bestätigung von Handelssignalen hilft
Active Trade Count - Zeigt die Anzahl der derzeit offenen Trades an
Current Account Balance & Freie Marge - Zeigt die verfügbare Marge an, um eine übermäßige Hebelwirkung zu verhindern
Lot Size Used in Next Trade - Zeigt die dynamisch angepasste Lot-Größe basierend auf den Risikomanagement-Einstellungen an
Trade Execution Status - Gibt Rückmeldung darüber, ob ein Trade erfolgreich eröffnet wurde oder fehlgeschlagen ist (Fehlercodes)
Trade Profit & Loss Summary - Zeigt den Gesamtgewinn/-verlust der offenen Trades in Echtzeit an
Erweitertes Risikomanagement
- Automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung basierend auf vordefinierten Pip-Werten
- Dynamisches Lot Sizing stellt sicher, dass die Trades innerhalb der verfügbaren Marge liegen
- Keine Martingale- oder Grid-Strategie (sicheres und kontrolliertes Risikomanagement)
- Maximale Handelsbeschränkung verhindert Overtrading
Intelligente Handelsausführung & Management
- Order-Ausführung mit Slippage-Kontrolle
- Trade Monitoring & Auto-Closing bei Erreichen des Gewinnziels
- Margin Protection Mechanismus verhindert das Eröffnen von Trades bei zu niedrigem Kontostand
Benutzerfreundliches Interface & Dashboard (geplantes Update)
- On-Chart Dashboard mit Anzeige der wichtigsten Handelsparameter (Lotgröße, offene Trades, Gewinn/Verlust, etc.)
- Echtzeit-RSI- und Bollinger-Band-Anzeigen
- Status der Handelsausführung & Warnungen
Einrichtung
Öffnen Sie MetaTrader 4
Klicken Sie auf "Datei" → "Datenordner öffnen"
Navigieren Sie zu MQL4 → Experts
Kopieren Sie Goldmarie.mq4 und fügen Sie sie in den Experts-Ordner ein
Starten Sie MetaTrader 4 neu
Hängen Sie Goldmarie EA an einen XAU/USD (Gold) M15 Chart an
Konfiguration & Einstellungen
Empfohlene Einstellungen:
- Zeitrahmen: M15
- Risiko-Prozentsatz: 2.0%
- Maximale Trades: 3
- Stop-Loss & Take-Profit: 50/100 Pips (einstellbar)
Eingabeparameter erklärt:
|Parameter
|Beschreibung
|Lots
|Feste Lot-Größe für Trades (wenn dynamische Lot-Größe deaktiviert ist)
|RisikoProzentsatz
|Prozentualer Anteil des Kontosaldos, der pro Handel verwendet wird
|MaxGeschäfte
|Maximal zulässige Anzahl von offenen Geschäften auf einmal
|Schlupf
|Erlaubte Slippage für die Handelsausführung
|StopLossPips
|Stop-Loss-Wert in Pips
|GewinnmitnahmeMarken
|Take-Profit-Wert in Pips
|RSI_Zeitraum
|Berechnungszeitraum des RSI-Indikators
|RSI_Überkauft
|Überkaufter RSI-Wert (Standardwert: 70)
|RSI_Überverkauft
|RSI überverkauftes Niveau (Standardwert: 30)
|Bollinger_Periode
|Bollinger Bands Berechnungszeitraum
|Bollinger_Abweichung
|Abweichung für Bollinger Bands
Q1: Warum eröffnet mein EA keine Trades?
Stellen Sie sicher, dass "AutoTrading" in MetaTrader 4 aktiviert ist
Prüfen Sie, ob MaxTrades neue Trades begrenzt
Überprüfen Sie, ob die RSI & Bollinger Band Bedingungen erfüllt sind
Q2: Was ist, wenn ich die Fehlermeldung 134 (Not Enough Money) erhalte?
Verringern Sie die Losgröße oder den Risikoprozentsatz in den Einstellungen
Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker den Goldhandel mit Ihrer Kontogröße zulässt
Q3: Kann ich Goldmarie EA auch für andere Paare verwenden?
Der EA ist für XAU/USD (Gold) optimiert. Wenn Sie ihn für Forex-Paare verwenden möchten, sind Anpassungen erforderlich.
Goldmarie EA ist ein leistungsstarker und dennoch einfach zu bedienender Expert Advisor für Gold Scalping auf M15 Charts. Mit einer starken technischen Analysestrategie, dynamischer Losgröße und robustem Risikomanagement hilft er Händlern, profitable Trades auszuführen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren.