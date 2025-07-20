Smart Martingale Trader MT4

Smart Martingale Trader MT4

Discounted Price. Price increases $10 every 10 purchases (8 left).

EA Handelsverlaufskanal: https: //www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader


🎯 Hauptmerkmale:

  • 6 eingebaute Signal-Strategien (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.)
  • Intelligentes Korb-Management-System
  • Erweiterter Trailing-Stop-Schutz
  • Anpassbares Risikomanagement
  • Multi-Timeframe-Kompatibilität
  • Professionelles Debug-System

🚀 NEU in v2.4 - Fortgeschrittenes Schutzsystem:

  • Cross-Basket Hedging: Automatischer Hedge-Schutz bei optimierten Gefahrenstufen
  • Recovery System: Intelligente Erholungspositionen bei günstigen Kursrückgängen
  • Total Basket Management: Kombinierte Gewinnüberwachung über alle Positionstypen hinweg
  • Professionelle Positionsverfolgung: Fortschrittliches , array-basiertes Positionsmanagement
  • Smart Risk Control: Konvertiert traditionelles Martingal in kontrollierten Basket-Handel

📊 Strategie-Übersicht:

Dieser EA kombiniert Trendfolgesignale mitrevolutionärem Cross-Basket-Hedging-Schutz. Der Expert Advisor nutzt fortschrittliche technische Analysen, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, und setzt dann ein intelligentes Martingale-System mitautomatischer Hedge-Aktivierung auf optimierten Niveaus ein. Wenn Hedge-Positionen aktiv werden, eröffnet dasErholungssystem bei Preisrückgängen strategische Positionen. Im Gegensatz zu traditionellen Martingale-Systemen beinhaltet dieser EA einTotal-Basket-Profit-Management, das profitable Ausstiege auch unter schwierigen Marktbedingungen gewährleistet .


⚙️ Empfohlene Einstellungen:

  • Paare: NZDUSD, EURUSD, EURCHF, CADCHF, AUDNZD
  • Zeitrahmen: M15
  • Mindesteinlage: Normal / Cent $10 .000 Minimum (normale Märkte), $30.000 (Märkte mit starken Trends wie EUR/USD 2014, 2017)
  • Hebelwirkung: 1:500
  • Einstellungen: Professionell optimierte Parameter inklusive

🔧 Technische Daten:

  • Plattform: MetaTrader 4
  • Kontotypen: Beliebig (Netting/Hedging unterstützt)
  • Absicherungssystem: Intelligente Aktivierung bei optimalen Niveaus
  • Erholungs-System: Intelligente Preisniveau-Zielsetzungstechnologie
  • Netzmanagement: Professionelle Progression mit Risikoskalierung
  • Korb-Überwachung: Erweiterte kombinierte Gewinnverfolgung
  • Risikokontrollen: Mehrschichtiges Schutzsystem

📈 Strategie-Typen:

  • MA + RSI Kombiniert: Trendbestätigung mit Momentum-Analyse
  • MACD + RSI: Crossover-Signale mit Momentum-Bestätigung
  • Bollinger Bands: Ausbruchsstrategie für trending Märkte
  • Moving Average Cross: Einfache Trendumkehr-Erkennung
  • Fast MACD: Hochfrequenter Momentum-Handel
  • Nur RSI: Reine Momentum-basierte Einstiege

📈 Anpassungsfähigkeit an Marktbedingungen:

  • Gemischte Märkte: Optimierte Martingale mit Trendbestätigung
  • Strong Trending Markets: Hedge-Schutz verhindert übermäßiges Engagement bei anhaltenden Trends
  • Volatile Perioden: Erholungssystem nutzt Rücksetzer aus
  • Herausfordernde Bedingungen: Total Basket Management sichert Profitabilität
  • Historisch getestet: Nachgewiesene Leistung in starken Trendbedingungen (EUR/USD 2014, 2017)

🛡️ Erweiterte Risikomanagement-Funktionen:

  • Cross-Basket Hedging: Automatische Absicherung bei kritischen Niveaus
  • Recovery System: Strategische Gewinngenerierung bei Rücksetzern
  • Total Basket Monitoring: Kombinierte P&L über alle Positionstypen
  • Intelligentes Take-Profit-System
  • Fortschrittlicher Trailing-Stop-Schutz
  • Zeitbasierte Handelsfilter
  • Überwachung des Margin-Levels
  • Professionelles Debug-Logging-System

💡 Erste Schritte:

  1. Herunterladen und Installieren des EA auf MT4
  2. Testen Sie ihn gründlich auf dem Demokonto
  3. Beginnen Sie mit den empfohlenen Einstellungen und einem konservativen Ansatz
  4. Überwachen Sie die Leistung und passen Sie die Parameter nach Bedarf an
  5. Riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren

⚠️ Risiko-Warnung:

Dieser EA verwendet einefortschrittliche Martingale-Strategie mit intelligentem Hedge-Schutz, der eine Positionsskalierung mit automatischem Risikomanagement beinhaltet. Das korbübergreifende Absicherungs- und Erholungssystem reduziert die traditionellen Martingale-Risiken erheblich, aber vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.Empfohlenes Kapital: $10.000+ Standard- oder $100+ Cent-Konten (Minimum), $30.000+ Standard- oder $300+ Cent für starke Trendmärkte. Handeln Sie nur mit Risikokapital, das Sie sich leisten können zu verlieren. Testen Sie immer zuerst gründlich auf Demo-Konten.

