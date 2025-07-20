Smart Martingale Trader MT4
- Experten
- Mohd Azmi Amirullah A
- Version: 2.4
- Aktualisiert: 20 Juli 2025
- Aktivierungen: 5
Smart Martingale Trader MT4
EA Handelsverlaufskanal: https: //www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader
🎯 Hauptmerkmale:
- 6 eingebaute Signal-Strategien (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.)
- Intelligentes Korb-Management-System
- Erweiterter Trailing-Stop-Schutz
- Anpassbares Risikomanagement
- Multi-Timeframe-Kompatibilität
- Professionelles Debug-System
🚀 NEU in v2.4 - Fortgeschrittenes Schutzsystem:
- Cross-Basket Hedging: Automatischer Hedge-Schutz bei optimierten Gefahrenstufen
- Recovery System: Intelligente Erholungspositionen bei günstigen Kursrückgängen
- Total Basket Management: Kombinierte Gewinnüberwachung über alle Positionstypen hinweg
- Professionelle Positionsverfolgung: Fortschrittliches , array-basiertes Positionsmanagement
- Smart Risk Control: Konvertiert traditionelles Martingal in kontrollierten Basket-Handel
📊 Strategie-Übersicht:
Dieser EA kombiniert Trendfolgesignale mitrevolutionärem Cross-Basket-Hedging-Schutz. Der Expert Advisor nutzt fortschrittliche technische Analysen, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, und setzt dann ein intelligentes Martingale-System mitautomatischer Hedge-Aktivierung auf optimierten Niveaus ein. Wenn Hedge-Positionen aktiv werden, eröffnet dasErholungssystem bei Preisrückgängen strategische Positionen. Im Gegensatz zu traditionellen Martingale-Systemen beinhaltet dieser EA einTotal-Basket-Profit-Management, das profitable Ausstiege auch unter schwierigen Marktbedingungen gewährleistet .
⚙️ Empfohlene Einstellungen:
- Paare: NZDUSD, EURUSD, EURCHF, CADCHF, AUDNZD
- Zeitrahmen: M15
- Mindesteinlage: Normal / Cent $10 .000 Minimum (normale Märkte), $30.000 (Märkte mit starken Trends wie EUR/USD 2014, 2017)
- Hebelwirkung: 1:500
- Einstellungen: Professionell optimierte Parameter inklusive
🔧 Technische Daten:
- Plattform: MetaTrader 4
- Kontotypen: Beliebig (Netting/Hedging unterstützt)
- Absicherungssystem: Intelligente Aktivierung bei optimalen Niveaus
- Erholungs-System: Intelligente Preisniveau-Zielsetzungstechnologie
- Netzmanagement: Professionelle Progression mit Risikoskalierung
- Korb-Überwachung: Erweiterte kombinierte Gewinnverfolgung
- Risikokontrollen: Mehrschichtiges Schutzsystem
📈 Strategie-Typen:
- MA + RSI Kombiniert: Trendbestätigung mit Momentum-Analyse
- MACD + RSI: Crossover-Signale mit Momentum-Bestätigung
- Bollinger Bands: Ausbruchsstrategie für trending Märkte
- Moving Average Cross: Einfache Trendumkehr-Erkennung
- Fast MACD: Hochfrequenter Momentum-Handel
- Nur RSI: Reine Momentum-basierte Einstiege
📈 Anpassungsfähigkeit an Marktbedingungen:
- Gemischte Märkte: Optimierte Martingale mit Trendbestätigung
- Strong Trending Markets: Hedge-Schutz verhindert übermäßiges Engagement bei anhaltenden Trends
- Volatile Perioden: Erholungssystem nutzt Rücksetzer aus
- Herausfordernde Bedingungen: Total Basket Management sichert Profitabilität
- Historisch getestet: Nachgewiesene Leistung in starken Trendbedingungen (EUR/USD 2014, 2017)
🛡️ Erweiterte Risikomanagement-Funktionen:
- Cross-Basket Hedging: Automatische Absicherung bei kritischen Niveaus
- Recovery System: Strategische Gewinngenerierung bei Rücksetzern
- Total Basket Monitoring: Kombinierte P&L über alle Positionstypen
- Intelligentes Take-Profit-System
- Fortschrittlicher Trailing-Stop-Schutz
- Zeitbasierte Handelsfilter
- Überwachung des Margin-Levels
- Professionelles Debug-Logging-System
💡 Erste Schritte:
- Herunterladen und Installieren des EA auf MT4
- Testen Sie ihn gründlich auf dem Demokonto
- Beginnen Sie mit den empfohlenen Einstellungen und einem konservativen Ansatz
- Überwachen Sie die Leistung und passen Sie die Parameter nach Bedarf an
- Riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren
⚠️ Risiko-Warnung:
Dieser EA verwendet einefortschrittliche Martingale-Strategie mit intelligentem Hedge-Schutz, der eine Positionsskalierung mit automatischem Risikomanagement beinhaltet. Das korbübergreifende Absicherungs- und Erholungssystem reduziert die traditionellen Martingale-Risiken erheblich, aber vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.Empfohlenes Kapital: $10.000+ Standard- oder $100+ Cent-Konten (Minimum), $30.000+ Standard- oder $300+ Cent für starke Trendmärkte. Handeln Sie nur mit Risikokapital, das Sie sich leisten können zu verlieren. Testen Sie immer zuerst gründlich auf Demo-Konten.