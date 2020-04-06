TreeBert EA H4 - Intelligente Swing Trading Automatisierung für EURUSD und mehr



Nutzen Sie die Möglichkeiten des Multi-Timeframe-Handels mit institutioneller Logik - voll automatisiert.

Der MTF Momentum EA H4 ist ein hochpräziser, niederfrequenter Handelsroboter, der für clevere Swing-Trader entwickelt wurde, die Trendfolgeprinzipien mit Momentum-Bestätigung kombinieren wollen - unter Verwendung professioneller Multi-Timeframe-Analyse.

Wie er funktioniert

Dieser Expert Advisor arbeitet auf dem H4-Zeitrahmen und verwendet ein dreistufiges Entscheidungssystem:

Trend-Erkennung (Tages-Chart): Momentum-Bestätigung (H1-Chart): Intelligente Einstiegslogik (H4-Chart):

Jeder Handel beinhaltet:

Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung

ATR-basierter Stop Loss und Take Profit

2:1 Rendite-Risiko-Verhältnis

Ein aktiver Handel zur gleichen Zeit für maximale Kontrolle

Wichtigste Merkmale

Multi-Timeframe-Logik (D1 + H1 + H4)

Saubere Trend-Momentum-Struktur

Dynamisches Risikomanagement (prozentual)

Funktioniert am besten bei EURUSD, GBPUSD, XAUUSD und anderen wichtigen Paaren

Vollständig autonom - kein manuelles Eingreifen erforderlich

Optimiert für Swing Trader und Teilzeithändler

Warum MTF Momentum EA H4 wählen?

Präzision vor Rauschen: Der EA vermeidet Marktrauschen, indem er sich auf H4 und höhere Zeitrahmen konzentriert

Institutionelle Logik: Kombiniert direktionale Tendenz und Preisbestätigung wie die Profis

Sicherer Handel: Mit niedriger Handelsfrequenz und solider Risiko-Ertrags-Struktur

Set and Forget: Einmal installieren, optimieren und diszipliniert handeln lassen









TreeBert EA - Erläuterung der Modi

TreeBert EA bietet 3 eingebaute Betriebsmodi, die zu Ihrem Handelsstil, Ihrer Risikotoleranz und Ihren Testzielen passen. Jeder Modus steuert, wie streng oder flexibel sich die Signalfilter verhalten.





1. STANDARD Modus





Eingabe EA_Modus Modus = Standard;

Empfohlen für: Live-Handel & konservative Strategien





In diesem Modus werden alle verfügbaren Signalfilter aktiviert, um die saubersten und selektivsten Eingaben zu ermöglichen.





Enthaltene Filter:





Trendrichtung basierend auf EMA (z.B. D1 EMA 200)





Momentum-Bestätigung über MACD-Crossover





RSI muss sich innerhalb eines definierten neutralen Bereichs befinden





Einstiegskerze muss bullish (Kaufen) oder bearish (Verkaufen) sein





Ziel: Nur Trades eingehen, wenn alle Bedingungen übereinstimmen → weniger Trades, aber höhere Qualität.





2. DEBUG-Modus





Eingabe EA_Mode Modus = Debug;





Empfohlen für: Strategietests, visuelle Analyse, Fehlersuche





Dieser Modus verwendet die gleichen Filter wie Standard, aber zusätzlich:





Schreibt detaillierte Protokolle in das Strategy Tester Journal





Zeigt aktuelle Indikatorwerte und Entscheidungen (z.B. RSI, EMA, MACD) in Echtzeit





Hilft zu verstehen, warum Trades übersprungen werden





Ziel: Sie können die gesamte interne Logik von TreeBert Schritt für Schritt überwachen.





3. der LIGHT-Modus





Eingabe EA_Mode Modus = Light;

Empfohlen für: Hochfrequenztests, aggressive Einstiegslogik





Dieser Modus überspringt zwei Filter für einen schnelleren, flexibleren Einstieg:





Verwendet nur EMA (Trend) + MACD (Momentum)





Ignoriert den RSI-Filter





Ignoriert den Bullish/Bearish Candle-Filter





Ziel: Generierung von mehr Signalen (insbesondere für die Optimierung), nützlich in trendigen Märkten oder für lockerere Setups.





Zusammenfassende Tabelle















