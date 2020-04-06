TreeBert EA

TreeBert EA H4 - Intelligente Swing Trading Automatisierung für EURUSD und mehr


Nutzen Sie die Möglichkeiten des Multi-Timeframe-Handels mit institutioneller Logik - voll automatisiert.

Der MTF Momentum EA H4 ist ein hochpräziser, niederfrequenter Handelsroboter, der für clevere Swing-Trader entwickelt wurde, die Trendfolgeprinzipien mit Momentum-Bestätigung kombinieren wollen - unter Verwendung professioneller Multi-Timeframe-Analyse.

Wie er funktioniert

Dieser Expert Advisor arbeitet auf dem H4-Zeitrahmen und verwendet ein dreistufiges Entscheidungssystem:

  1. Trend-Erkennung (Tages-Chart):

  2. Momentum-Bestätigung (H1-Chart):

  3. Intelligente Einstiegslogik (H4-Chart):

Jeder Handel beinhaltet:

  • Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung

  • ATR-basierter Stop Loss und Take Profit

  • 2:1 Rendite-Risiko-Verhältnis

  • Ein aktiver Handel zur gleichen Zeit für maximale Kontrolle

Wichtigste Merkmale

Multi-Timeframe-Logik (D1 + H1 + H4)
Saubere Trend-Momentum-Struktur

Dynamisches Risikomanagement (prozentual)
Funktioniert am besten bei EURUSD, GBPUSD, XAUUSD und anderen wichtigen Paaren
Vollständig autonom - kein manuelles Eingreifen erforderlich
Optimiert für Swing Trader und Teilzeithändler

Warum MTF Momentum EA H4 wählen?

Präzision vor Rauschen: Der EA vermeidet Marktrauschen, indem er sich auf H4 und höhere Zeitrahmen konzentriert
Institutionelle Logik: Kombiniert direktionale Tendenz und Preisbestätigung wie die Profis
Sicherer Handel: Mit niedriger Handelsfrequenz und solider Risiko-Ertrags-Struktur
Set and Forget: Einmal installieren, optimieren und diszipliniert handeln lassen



TreeBert EA - Erläuterung der Modi

TreeBert EA bietet 3 eingebaute Betriebsmodi, die zu Ihrem Handelsstil, Ihrer Risikotoleranz und Ihren Testzielen passen. Jeder Modus steuert, wie streng oder flexibel sich die Signalfilter verhalten.


1. STANDARD Modus


Eingabe EA_Modus Modus = Standard;

Empfohlen für: Live-Handel & konservative Strategien


In diesem Modus werden alle verfügbaren Signalfilter aktiviert, um die saubersten und selektivsten Eingaben zu ermöglichen.


Enthaltene Filter:


Trendrichtung basierend auf EMA (z.B. D1 EMA 200)


Momentum-Bestätigung über MACD-Crossover


RSI muss sich innerhalb eines definierten neutralen Bereichs befinden


Einstiegskerze muss bullish (Kaufen) oder bearish (Verkaufen) sein


Ziel: Nur Trades eingehen, wenn alle Bedingungen übereinstimmen → weniger Trades, aber höhere Qualität.


2. DEBUG-Modus


Eingabe EA_Mode Modus = Debug;


Empfohlen für: Strategietests, visuelle Analyse, Fehlersuche


Dieser Modus verwendet die gleichen Filter wie Standard, aber zusätzlich:


Schreibt detaillierte Protokolle in das Strategy Tester Journal


Zeigt aktuelle Indikatorwerte und Entscheidungen (z.B. RSI, EMA, MACD) in Echtzeit


Hilft zu verstehen, warum Trades übersprungen werden


Ziel: Sie können die gesamte interne Logik von TreeBert Schritt für Schritt überwachen.


3. der LIGHT-Modus


Eingabe EA_Mode Modus = Light;

Empfohlen für: Hochfrequenztests, aggressive Einstiegslogik


Dieser Modus überspringt zwei Filter für einen schnelleren, flexibleren Einstieg:


Verwendet nur EMA (Trend) + MACD (Momentum)


Ignoriert den RSI-Filter


Ignoriert den Bullish/Bearish Candle-Filter


Ziel: Generierung von mehr Signalen (insbesondere für die Optimierung), nützlich in trendigen Märkten oder für lockerere Setups.


Zusammenfassende Tabelle





