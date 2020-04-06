TreeBert EA
- Experten
- Tibor Hartmut Sturm
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
TreeBert EA H4 - Intelligente Swing Trading Automatisierung für EURUSD und mehr
Nutzen Sie die Möglichkeiten des Multi-Timeframe-Handels mit institutioneller Logik - voll automatisiert.
Der MTF Momentum EA H4 ist ein hochpräziser, niederfrequenter Handelsroboter, der für clevere Swing-Trader entwickelt wurde, die Trendfolgeprinzipien mit Momentum-Bestätigung kombinieren wollen - unter Verwendung professioneller Multi-Timeframe-Analyse.
Wie er funktioniert
Dieser Expert Advisor arbeitet auf dem H4-Zeitrahmen und verwendet ein dreistufiges Entscheidungssystem:
Trend-Erkennung (Tages-Chart):
Momentum-Bestätigung (H1-Chart):
Intelligente Einstiegslogik (H4-Chart):
Jeder Handel beinhaltet:
Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung
ATR-basierter Stop Loss und Take Profit
2:1 Rendite-Risiko-Verhältnis
Ein aktiver Handel zur gleichen Zeit für maximale Kontrolle
Wichtigste Merkmale
Multi-Timeframe-Logik (D1 + H1 + H4)
Saubere Trend-Momentum-Struktur
Dynamisches Risikomanagement (prozentual)
Funktioniert am besten bei EURUSD, GBPUSD, XAUUSD und anderen wichtigen Paaren
Vollständig autonom - kein manuelles Eingreifen erforderlich
Optimiert für Swing Trader und Teilzeithändler
Warum MTF Momentum EA H4 wählen?
Präzision vor Rauschen: Der EA vermeidet Marktrauschen, indem er sich auf H4 und höhere Zeitrahmen konzentriert
Institutionelle Logik: Kombiniert direktionale Tendenz und Preisbestätigung wie die Profis
Sicherer Handel: Mit niedriger Handelsfrequenz und solider Risiko-Ertrags-Struktur
Set and Forget: Einmal installieren, optimieren und diszipliniert handeln lassen
TreeBert EA - Erläuterung der Modi
TreeBert EA bietet 3 eingebaute Betriebsmodi, die zu Ihrem Handelsstil, Ihrer Risikotoleranz und Ihren Testzielen passen. Jeder Modus steuert, wie streng oder flexibel sich die Signalfilter verhalten.
1. STANDARD Modus
Eingabe EA_Modus Modus = Standard;
Empfohlen für: Live-Handel & konservative Strategien
In diesem Modus werden alle verfügbaren Signalfilter aktiviert, um die saubersten und selektivsten Eingaben zu ermöglichen.
Enthaltene Filter:
Trendrichtung basierend auf EMA (z.B. D1 EMA 200)
Momentum-Bestätigung über MACD-Crossover
RSI muss sich innerhalb eines definierten neutralen Bereichs befinden
Einstiegskerze muss bullish (Kaufen) oder bearish (Verkaufen) sein
Ziel: Nur Trades eingehen, wenn alle Bedingungen übereinstimmen → weniger Trades, aber höhere Qualität.
2. DEBUG-Modus
Eingabe EA_Mode Modus = Debug;
Empfohlen für: Strategietests, visuelle Analyse, Fehlersuche
Dieser Modus verwendet die gleichen Filter wie Standard, aber zusätzlich:
Schreibt detaillierte Protokolle in das Strategy Tester Journal
Zeigt aktuelle Indikatorwerte und Entscheidungen (z.B. RSI, EMA, MACD) in Echtzeit
Hilft zu verstehen, warum Trades übersprungen werden
Ziel: Sie können die gesamte interne Logik von TreeBert Schritt für Schritt überwachen.
3. der LIGHT-Modus
Eingabe EA_Mode Modus = Light;
Empfohlen für: Hochfrequenztests, aggressive Einstiegslogik
Dieser Modus überspringt zwei Filter für einen schnelleren, flexibleren Einstieg:
Verwendet nur EMA (Trend) + MACD (Momentum)
Ignoriert den RSI-Filter
Ignoriert den Bullish/Bearish Candle-Filter
Ziel: Generierung von mehr Signalen (insbesondere für die Optimierung), nützlich in trendigen Märkten oder für lockerere Setups.
Zusammenfassende Tabelle