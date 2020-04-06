Stocks Trade MT5
- エキスパート
- Evgeniy Ilin
- バージョン: 2.7
- アップデート済み: 24 12月 2025
Stocks Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット
本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも米国株式取引を始められることです。可能な限り多くの安定した米国株を同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。
製品についてさらに詳しく知り、機能を拡張するためのリンク
次の場合には：
このロボットは誰向けですか？
- チャートにロボットを設置するだけで、米国株を主要資産として短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。）
- 米国株式セクターに興味があり、これらの資産を信頼している方。中長期的な視点で利益を得る可能性があります。（結果は多くの要因に依存します。）
- すでに米国株取引を行っており、新しい取引手法を試したい、またはリスクを分散させたいトレーダー向け。
主な利点と機能
|セクター特化
|取引は単一セクター — 米国株式 — に完全に集中しています。
|リモートサーバーでのAI学習
|機械学習は高性能なリモートサーバー上で実行されます。最適化結果は私が定期的に手動で選定し、ロボットに組み込みます。
|ポートフォリオ分散
|米国株式セクター内で、ロボットは複数の銘柄および時間足にリスクを分散させます。このアプローチによりドローダウンが自動的に軽減されます。
|ワンクリック設置
|米国株チャート（例：GOOGL）にエキスパートアドバイザーを設置するだけで、セクター内の利用可能なすべての銘柄を自動検出し、取引を開始します。（一部のケースでは追加設定が必要になる場合があります。）
|柔軟なリスク管理
|口座残高に応じて自動的にロットサイズを調整し、ロボットの年間利益率を維持します。
|追加取引モード
|任意で有効化可能で、分散により安全性が向上します。リスクが単一銘柄に集中することはありません。
推奨事項
- 最低預託金： $100。
- 口座タイプ： ヘッジング（推奨）、ただし Netting も使用可能。
- 推奨ブローカー： RoboForex、ByBit など — 充実した米国株銘柄を提供しています。
- 起動前の確認： 必ず Strategy Tester でテストしてください！ブローカーが必要な銘柄を提供しているか確認してください。
- 銘柄名の設定： ブローカーがプレフィックス／サフィックスを使用している場合（例：stocks.GOOGL）、ロボットのパラメータに指定するか、販売者にサポートを依頼してください。
仕組み — シンプルな説明
私のサーバーは、すべての米国株の動きを分析し、最も安定した反転パターンを特定し、現在の市場フェーズに合わせてパラメータを最適化します。その後、最良の結果を「縫い合わせて」単一のビルドに統合 — それが皆様のエキスパートアドバイザーです。 単一銘柄ではなく、組み込み済みのビルドに基づき、利用可能なすべての米国株（GOOGL、NVDA、TSLA など）を同時に取引します。これにより取引の信頼性が向上し、ドローダウンが軽減されます。機械学習の品質と銘柄ラインナップは、市場状況に応じて継続的に改善されます。
上級ユーザー向け入力パラメータ
|カテゴリ
|パラメータ
|説明
|銘柄命名への対応
|To Lower Symbol
|銘柄名を小文字に変換します。ブローカーが小文字で銘柄を命名している場合に使用します（例：«!GOOGL_»）。
|Symbol Prefix
|銘柄名の先頭に付与される文字列（例：«!» または «_»）。
|Symbol Postfix
|銘柄名の末尾に付与される文字列（例：«!» または «_»）。
|タイムゾーン
|Source Shift Hours
|学習時の基準として使用される RoboForex のレートを基準とした時差。ほとんどのブローカーではこの値は 0 です。
|ロットとリスク管理
|Auto Lot
|口座残高に応じて取引量を自動調整します。無効にすると、固定ロットのように動作します。
|Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol)
|リスク管理の主要パラメータです。値が高いほどポジションサイズが大きくなります。
|Deposit Percent [1–100]
|このロボットに割り当てる口座資金の割合（Auto Lot が有効な場合のみ動作）。複数の EA を同時に使用する場合に便利です。
|マーティンゲール
|Lot Mode
|モード：SIMPLE_LOT（デフォルト）および MARTINGALE。
|Martin Multiplier Steps Max
|新規ポジションのロット計算に使用される、損失取引の最大累積回数。値が高いほど、潜在利益とリスクが増大します。
|損失ポジションの保持
|Linearization
|損失ポジションが利益に転じるまで待機するモードです。
|Minutes Hold For Linearization
|最大待機時間（分単位）。経過後、新たな逆シグナルに基づきポジションがクローズされる可能性があります。
|設定の有効期間
|Days To Future
|最適化終了後、新規ポジションが許可される日数。最終最適化日はエキスパートアドバイザーのグラフィカルインターフェースに表示されます。
|追加購入エフェクト
|Effect
|取引モードを選択：標準取引から高度なポートフォリオフィルターや平均化戦略まで。
|First % Of Price Step
|追加購入／売却時の隣接注文価格間の最小距離（現在価格に対する％）。同一価格帯での注文を回避します。
|Next Step Multiplier
|後続注文間の間隔を調整する乗数。1.0 で間隔は変化しません。
|エフェクトタイプ
|• NO_EFFECT — 標準取引。
• WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — 同一通貨の影響を弱め、ドローダウンを低減。
• COLLECTIVE_REINFORCEMENT — 同一通貨の影響を強化。
• SAFE_REPURCHASE — 複数時間足を跨いだハイブリッド平均化（リスク増大なし）。
• CLASSIC_REPURCHASE — クラシック平均化（全ポジションを扇状に利益確定）。
• SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — SAFE_REPURCHASE と通貨の弱化／強化の組み合わせ。
• CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — CLASSIC_REPURCHASE の同様の組み合わせ。
• COST_MINIMIZATION — HEDGING および NETTING 用のユニバーサルモード：銘柄ごとに1ポジション、任意時間足の最良シグナルで決済。
|フィルターと保護
|Stop Loss % Of Average M1
|ストップロスは現在の銘柄の M1 足の平均サイズに対する％で設定（pips や «_Point» ではありません）。0 に設定すると無効化されます。
|Take Profit % Of Average M1
|テイクプロフィットは現在の銘柄の M1 足の平均サイズに対する％で設定。0 に設定すると無効化されます。
|MAX Spread % Of Average M1
|許容最大スプレッドは«_Point» 単位で指定。超過時は注文の発注／決済が行われません。
|Swaps
|スワップがプラスとなる方向のみで取引 — ポジション保有中も利益を獲得できます（他にもバリエーションあり）。
|その他
|Additional Profit Per Lot
|Linearization および REPURCHASE モードでポジションに必須利益を追加 — 手数料や取引コストを相殺。1ロットあたりの利益を指します。
|銘柄およびシンボルフィルター
|Include Instruments
|指定した銘柄のみを取引。（例：«GOOGL,TSLA»）
|Exclude Instruments
|指定した銘柄を取引から除外。（例：«GOOGL,TSLA»）その他すべての銘柄は取引されます。
|Exclude Currencies
|指定したシンボルを含む銘柄をすべて除外（例：«GOOGL,USD»）。その他すべての銘柄は取引されます。