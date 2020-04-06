Stocks Trade MT5

Stocks Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人

我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易美股。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定美股，以确保资金安全的同时，在较短时间内实现可观收益。

帮助您深入了解产品并拓展功能的相关链接

如果您希望：

这款机器人适合谁？

  • 希望将机器人挂载到图表上，以美股为核心资产快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。）
  • 如果您对美股板块感兴趣并相信这些资产，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。）
  • 已经交易美股，希望尝试新策略或分散风险的交易者。

核心优势与特点

行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 美股。
云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行。优化结果由我定期手动筛选并直接嵌入机器人。
组合多元化 在美股板块内，机器人跨多个品种和时间周期分散风险 —— 此方法可自动降低回撤。
一键安装 只需将 EA 挂载到任意美股图表上（例如 GOOGL）—— 它将自动识别所有可用品种并开始交易。（某些情况下可能需要额外配置。）
灵活风控 自动根据账户余额调整手数，同时保持机器人年度收益率目标。
附加交易模式 可选模式，因多元化而更安全。风险不会集中于单一交易品种。

使用建议

  • 最低入金： $100。
  • 账户类型： 对冲（推荐），但也支持 Netting。
  • 推荐经纪商： RoboForex、ByBit 等多家机构 —— 它们提供完整的美股交易品种。
  • 启动前： 务必在 Strategy Tester 中测试！确认您的经纪商提供所需品种。
  • 品种命名配置： 若您的经纪商使用前缀/后缀（例如 stocks.GOOGL），请在机器人参数中指定，或向卖家寻求帮助。

工作原理 — 简明版

我的服务器分析所有美股的行为，识别最稳定的反转模式，并针对当前市场阶段优化参数。最优结果随后被“缝合”成一个集成版本 —— 这就是您的 Expert Advisor。机器人不会只交易单一品种，而是基于内置策略同时交易所有可用美股：GOOGL、NVDA、TSLA 等。这提升了交易可靠性并降低回撤。机器学习质量与品种组合将根据市场状况持续优化。

高级用户参数

类别 参数 说明
品种命名适配 To Lower Symbol 将品种名称转换为小写。适用于经纪商使用小写命名符号的情况（例如 «!GOOGL_»）。
Symbol Prefix 品种名称前缀字符串（例如 «!» 或 «_»）。
Symbol Postfix 品种名称后缀字符串（例如 «!» 或 «_»）。
时区 Source Shift Hours 相对于 RoboForex 报价的时间偏移（训练基准）。大多数经纪商该值为 0。
手数与风险管理 Auto Lot 启用后，手数将根据账户余额自动调整。禁用时，机器人行为类似固定手数。
Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) 核心风控参数。值越高，持仓手数越大。
Deposit Percent [1–100] 分配给本机器人的账户资金百分比（仅在启用 Auto Lot 时生效）。适用于同时运行多个 EA 的场景。
马丁格尔 Lot Mode 模式：SIMPLE_LOT（默认）和 MARTINGALE
Martin Multiplier Steps Max 最多可累加亏损交易的手数以计算新仓位。值越高，潜在收益与风险均增加。
亏损持仓 Linearization 等待亏损仓位转为盈利。
Minutes Hold For Linearization 最大等待时间（分钟）。超时后，可能根据新反向信号平仓。
参数有效期 Days To Future 优化结束后允许开新仓的天数。最近优化日期显示在 EA 图形界面中。
加仓效应 Effect 选择操作模式：从标准交易到高级组合过滤与均价策略。
First % Of Price Step 加仓/减仓时相邻订单价格的最小距离（占当前价格的百分比）。避免在相同价格区域开仓。
Next Step Multiplier 后续订单间距的倍数。1.0 表示间距不变。
效应类型 NO_EFFECT — 标准交易。
WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — 减弱相同货币影响，降低回撤。
COLLECTIVE_REINFORCEMENT — 增强相同货币影响。
SAFE_REPURCHASE — 跨周期混合均价（不增加风险）。
CLASSIC_REPURCHASE — 经典均价（所有仓位扇形止盈）。
SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — SAFE_REPURCHASE 与货币减弱/增强的组合。
CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — CLASSIC_REPURCHASE 的对应组合。
COST_MINIMIZATION — HEDGING 与 NETTING 通用模式：每品种单仓位，按任意周期最优信号平仓。
过滤与保护 Stop Loss % Of Average M1 止损为当前品种 M1 平均 K 线幅度的百分比（非点数或 «_Point»）。设为 0 则禁用。
Take Profit % Of Average M1 止盈为当前品种 M1 平均 K 线幅度的百分比。设为 0 则禁用。
MAX Spread % Of Average M1 最大允许点差以 «_Point» 为单位。超出则不开仓、不平仓。
Swaps 仅在正隔夜利息方向交易 —— 持仓也能盈利，并支持其他变体。
其他 Additional Profit Per Lot 在 Linearization 和 REPURCHASE 模式中为每手增加固定利润，以抵消手续费与交易成本。
品种与符号过滤 Include Instruments 仅交易指定品种。（例如 «GOOGL,TSLA»）
Exclude Instruments 排除指定品种。（例如 «GOOGL,TSLA»）其余品种正常交易。
Exclude Currencies 排除包含指定符号的所有品种（例如 «GOOGL,USD»）。其余品种正常交易。
推荐产品
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
专家
Currency Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可同时交易28个主要货币对。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定货币对，以确保资金安全的同时，在较短时间内实现可观收益。 帮助您获取更多产品信息并拓展功能的链接 如果您想： 购买前咨询或购买后获取支持 此机器人适用于 MetaTrader 4 终端的版本 相同的机器人，但用于交易美国股票（免费） 相同的机器人，但用于加密货币交易（免费） 我们的 Telegram 社群——交流、支持、更新 基于相同技术的超级高级付费版本 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，以28个主要货币对为核心资产快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对主要货币对感兴趣并相信这些资产，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易28个主要货币对，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 28个主要货币对。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行
BTC Winner Expert
AHMED ABULFATEH
5 (1)
专家
观看模拟账户与 icmarkets 合作。查看 MT5 账户 账户：52326142 密码：@Ahmed123 服务器：ICMarketsSC-Demo BTC Winner Expert - 您的终极 MT5 加密货币交易解决方案 通过先进的自动交易最大化您的加密货币利润 BTC Winner Expert 是一款先进的 MetaTrader 5 (MT5) EA，专为在比特币和加密货币市场中占据主导地位而设计。这款 EA 将智能的趋势跟踪策略与军用级风险管理相结合，无论您是新手还是经验丰富的交易者，都能在保护您的资金的同时提供持续的利润。 BTC Winner Expert 的优势 1. 对冲跟随趋势算法 动态适应看涨和看跌趋势，实现最佳入场/出场 在高波动性加密货币市场中，表现优于传统策略 2. 无与伦比的风险保护 高恢复率 – 回撤后反弹更强 严格的止损系统 – 保护您的账户免受重大损失 3. 久经考验的业绩 2.5 年内从 2 万到 12 万（真实业绩记录） 在任何市场条件下都能持续盈利 4. 人人皆可交易 最低投资额：仅需 1,000 美元即可开始交
Trend Candle Pumper MT5
Murad Nagiev
专家
欢迎来到使用 Trend Candle Pumper 的交易世界——您在金融市场中的可靠伙伴！Trend Candle Pumper 是一款智能交易机器人，专为那些希望进入投资领域但又不是交易专家的人设计。 工作原理： Trend Candle Pumper 使用先进的人工智能算法来分析金融市场中的趋势。那么，什么是趋势呢？简单来说，趋势就是资产价格的整体移动方向。我们的机器人会持续监测这一方向，并根据当前趋势自动做出买入或卖出的决策。 适用于所有市场，期货和指数除外。 最佳时间周期为 1H、4H，小时间周期也表现良好！ 适用于 FTMO 和 Fundednext。 要求 交易对：EURUSD、USDJPY、GBPUSD、USDCAD 时间框架：5M 最低入金：$100 杠杆：1:200 经纪商：低点差账户 Trend Candle Pumper 的优势： 用户友好 ：无需复杂的交易知识。Trend Candle Pumper 会根据趋势分析自动做出决策。 安全性 ：我们的机器人配备风险管理机制，使交易更加安全稳定。 全天候交易 ：Trend Candle Pumper 全天候运行，
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
专家
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
专家
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . Test it with the Risk Percent parameter set to 4 and see what it can do. EUR/USD only - M 15  Timeframe .
Harmonic Pattern EA Pro
Noppadon Boonpromuppatham
专家
Harmonic Pattern EA Pro (((-----Introductory Price for the first 10 buyers only!!!----))) Trade the markets with precision using the power of Harmonic Patterns. This fully automated Expert Advisor identifies high-probability setups and manages them with a sophisticated multi-take-profit and break-even system. Why Choose Harmonic Pattern EA Pro? Harmonic Pattern EA Pro is not just another trading robot. It's a comprehensive trading solution built around a proven market analysis technique. It m
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
专家
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
专家
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Quantum ICT Concepts
John Muguimi Njue
专家
QUANTUM ICT CONCEPTS PRO EA- 4GURUS EDITION QUANTUM ICT CONCEPTS - Next Generation Smart Money Automation Where Institutional Intelligence Meets Quantum-Grade Execution So Advanced for Meant Gurus  EXCLUSIVE LAUNCH OFFER  BLACK FRIDAY SPECIAL: $299.00 (Normal Price: $1,499.00) VALID FOR NEXT 15 SALES ONLY - THEN PRICE INCREASES TO $1,999.00  Overview QUANTUM ICT CONCEPTS PRO EA represents the evolution of institutional trading automation. Built on the foundation of Inner Circle Trader (ICT)
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
专家
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
专家
大家购买前先和作者沟通， 私拍的客户，作者不做指导。 当前促销： 现在只需：699 美元       每销售20份售价+100美元 最终价格：1899美元 核心理念EA Gold Harvester是一款结合 趋势识别 + 网格交易 的EA。 它能在震荡行情中建立买入网格，在突破行情中智能止盈，持续稳定地捕捉价格波动。  策略原理 趋势识别系统 EA检测价格相对上下轨的区间判断涨势位置： 智能网格挂单算法 多层动态挂单结构，让每一次震荡都能成为获利机会。 高频逻辑优化 EA内置“K线识别 + 刷新”机制，实时捕捉市场变化。 可视化操作界面 实时展示挂单层级、止盈线等图形化标记，让交易逻辑一目了然。 按钮控制系统 一键显示/隐藏可视化网格，直观。  主要功能与优势  识别趋势区间，启动/停止网格  可自定义网格层数、间距、止盈点、布林参数  精确的订单管理系统（清除挂单、平仓逻辑）  多重风控机制，稳定运行  实时可视化网格与止盈线显示  极简设计，CPU占用极低，适合长期挂单运行  完美兼容 MT5 所有交易品种（外汇、黄金、指数、加密货币等）  使用建议 适合 XAUUSD
Master Swing
Erlan Sumanjaya
5 (1)
专家
Swing trading is a trading strategy in the financial markets where traders aim to profit from short- to intermediate-term price movements. The Master Swing EA can identify swing highs and swing lows to determine the trend direction. Once the trend direction is determined, the Master Swing EA will analyze the best potential entry positions. Key components include precise entry and exit strategies, risk management through stop-loss orders, and position sizing. Swing trading strikes a balance betw
EURUSD 3m hunter
Sergio Tiscar Ortega
专家
EA that operates the EURUSD through order blocks and liquidity gaps in a 3-minute time frame. Backtested between 01/01/2020 and today (10/26/2023) where it can generate a net profit of $39,303.75 (basic Pepperstone account commissions) starting from a base account of $10,000. The maximum balance reduction is 24.14% and the maximum equity reduction is 28.51%, using a constant risk of 2.1% of the initial account balance and a maximum lot size of 1.6. There are several variables that the user can
FREE
Gold Candle Bot
Maksim Kononenko
4.59 (32)
专家
Candle Bot -  is a simple and effective Expert Advisor (EA) for trading gold on the Meta Trader 5 platform. The Expert waits for bar 1 to be a large candle and for bar 2 to be a small candle, then opens a position in the direction of the small candle. The direction of the small candle (bullish or bearish) does not matter. Recommendations: Currency pair: XAUUSD (GOLD). Time frame: M1,M5,M30 Minimum deposit: $300 (recommended $1000) Leverage: Any Account type: Any(Better works on ECN) Bot for Ri
FREE
Keep CALM and Trade SMART
Tomas Michalek
5 (1)
专家
Just Keep CALM and Trade SMART This EA is only for serious traders, who wants really robust strategy for longterm and sustainable profits.  Strategy uses MACD direction change for finding trading opportunities. It is fully automatic and doesn't require any action from you. Just attach it to the EURUSD H1 chart and let this EA works for you. This EA has passed   9 robustness tests , indicating a quality strategy. Benefits for you Plug & Play system  - just attach to the chart, configure your ri
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
专家
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
FanTrader
Syed Oarasul Islam
专家
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
Green Hawk
Rashed Samir
专家
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
专家
The Official "GRID EA" Using  PipFinite Trend PRO A Smart Trend Following EA Using Trend PRO Indicator Signals In a Unique Grid Strategy. Trend Grid EA takes the signal of Trend PRO Indicator on the first trade then builds succeeding trades if the move goes against it. The innovative grid algorithm manages each position to ensure every basket is closed in a net positive profit. LIVE ACCOUNT MONITORING Real account monitoring   https://t.me/pipfinite/997 Settings Used & Input Descriptions I
MultiORB EA Prop Edition
Brian Mutuku Mwanthi
专家
MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION with FOREX FACTORY NEWS FILTER THE ONLY MULTI-SESSION ORB EA WITH INTEGRATED FOREX FACTORY NEWS PROTECTION Pass your prop firm challenge with confidence using the most advanced Opening Range Breakout EA designed specifically for FTMO, FundedNext, The5ers, and other funded trader programs CUSTOM PRESET AT USER
Igris FX Gold Sniper SMC EA 1
Happy Mashabela
专家
The Igris_FX Gold Sniper SMC EA is a fully automated Expert Advisor designed for high-precision Gold trading using advanced Smart Money Concepts , Support/Resistance bounces , RSI filters , and candlestick pattern confirmations . Engineered for traders who demand accuracy, high risk-to-reward ratios, and minimal drawdown , this EA is perfect for scalping or swing setups depending on your VPS and broker speed. Key Features Advanced Entry Logic SMC Liquidity Sweeps Bullish/Bearish Engulfin
Igris FX Gold Sniper SMC EA
Happy Mashabela
专家
The Igris_FX Gold Sniper SMC EA is a fully automated Expert Advisor designed for high-precision Gold trading using advanced Smart Money Concepts , Support/Resistance bounces , RSI filters , and candlestick pattern confirmations . Engineered for traders who demand accuracy, high risk-to-reward ratios, and minimal drawdown , this EA is perfect for scalping or swing setups depending on your VPS and broker speed. Key Features Advanced Entry Logic SMC Liquidity Sweeps Bullish/Bearish Engulfin
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
专家
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
Extensiver
Syed Oarasul Islam
专家
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
Range Expansion Master
Edmund Hiza Mwasi
专家
Range Expansion Master EA If you’re serious about consistency and prefer a calm, low-stress approach to trading, this EA fits you well. It rewards patience, discipline, and anyone looking to build steady passive income over time. Discover the Power of Precision Trading The Range Expansion Master EA is a next-generation automated trading system built for MetaTrader . It identifies price ranges, waits for powerful breakouts, and executes trades with speed and accuracy — all without you lift
Trend Flow EA MT5
Ongkysetiawan
专家
Stop chasing the market and start flowing with it. Trend Flow EA MT5   is designed for traders who want a clean, logical approach to the markets without staring at charts all day. No Martingale, no Grid, no risky averaging. Timeframe:  H1 (1 Hour)  is the sweet spot. It ignores the noise. It only opens a trade when the price "reloads" and confirms it is ready to continue the trend.
Time based Range Breakout
Chi Chung Lam
5 (1)
专家
如果有任何問題或設定疑問，請給我留言。我很樂意幫忙！ Time-based Range Breakout EA – Version 2.00 (繁體中文) 1. 概要 (Overview) Time-based Range Breakout EA (v2.00) 是一款日內突破策略，基於「指定起始時間 + 區間長度」定義當日高/低價區域，一旦價格突破該區間便自動掛出 Buy Stop / Sell Stop 訂單。此版本在止盈/止損 (TP/SL)、追蹤止損 (TSL) 與區間過濾 (Range Filter) 等方面增加了多種計算模式及處理邏輯，可因應更廣泛的交易偏好與市場狀況。 主要特點： 多種 TP/SL 計算 ：支援區間倍數 (Range Factor)、距離百分比 (Distance Percent) 及固定點數 (Points)。 TSL / BE 多基準 ：可用點數 (Points) 或進場價百分比 (Percent) 來計算。 SL = 0 + 風險百份比(Risk Percent) ：若非固定手數模式且 SL Value=0，則針對 Buy SL 為市場價 0，Se
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
专家
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
EA Builder PRO
Arthur Hatchiguian
4.5 (8)
专家
EA Builder是一个工具，允许您创建自己的算法并使其适应您自己的交易风格。 经典交易，网格，马丁格尔，结合你的个人设置的指标，独立订单或DCA，可见或不可见的TP/SL，追踪止损，损失覆盖系统，收支平衡系统，交易时间，自动头寸大小等等。 EA生成器拥有你所需要的一切，以创建你的完美EA。有无限多的可能性，建立你自己的算法。要有创造力! Guide on my blog post:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/740705 ️   This EA is not recommended to beginner or new MT5 user. It's a tool to create your algorithm, it is not supposed to be used with the default settings. You need to fully understand how it works and test in demo before going live,   you are responsible for yo
Tom Scalper MT5
Xuan Bach Nguyen
5 (2)
专家
Tom Scalper - The Trendline Breakout Expert Advisor Overview: Tom is an Expert Advisor designed for Gold (XAUUSD) trading. It uses a single trendline to determine the trend and incorporates pattern recognition to identify breakout conditions. Built for traders seeking a structured approach, Tom follows predefined criteria to execute trades based on market movements. Join My MQL5 Channel for the Latest Updates! Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2335544 Pricing Launch Price : $199 In
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
作者的更多信息
Spline Searcher MT5
Evgeniy Ilin
指标
Spline Searcher MT5 — 多货币价格样条与兴趣点早期探测指标 用于自动探测和可视化复杂价格形态初始阶段的辅助工具。本指标仅适用于手动交易，适合那些尝试在早期识别更复杂市场形态或趋势（其中可能包含更简单的形态）的交易者。指标可识别多达六种初始形态：远端或近端K线顶点的抛物线、带可调衰减的谐波振荡、线性波等。所有形态均根据精度、尺寸、持续时间和稳定性等标准进行评估。支持灵活的外观自定义以及高级搜索逻辑。 帮助您获取更多功能的链接 如果您希望： 获取 MetaTrader 4 版本的指标 提出问题或获取支持 本指标适合哪些人？ 适合尝试早期发现有趣市场情境并愿意采用多种方法的交易者。 适合使用抛物线、谐波、艾略特波浪等进行分析，并希望在早期阶段自动可视化这些形态的分析师。 适合重视灵活性的用户：您可以开启/关闭形态类型，调整颜色、字体、声音和搜索精度，以匹配您的交易风格。 功能与优势 多形态分析 指标同时搜索 6 种形态：抛物线、谐波、线性波 — 每种均可独立配置。 个性化显示风格 每种形态均可配置主线颜色、辅助线颜色、标签、线宽及相对于价格的偏移。 文本标签与声音通知
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
指标
Channel Searcher MT5 — 多货币价格通道检测指标 这是一款辅助型工具，用于基于分形极值点和几何分析自动检测并可视化价格通道。本指标仅适用于手动交易，专为采用结构性市场分析方法的交易者设计。它通过多项标准识别通道：触碰次数、通道斜率、填充密度、突破深度以及分形点的相对位置。同时支持针对任意价格图表的灵活自定义。 以下链接可帮助您获取更多功能 如果您希望： 获取 MetaTrader 4 版本的指标 提问或获取技术支持 本指标适合哪些交易者？ 适合希望识别清晰价格结构并查看高质量通道（无多余噪音或随机线条）的交易者。 适合希望获得更多兴趣点、又不愿手动监视大量图表的交易者。系统提供通知功能，助您及时掌握机会。 适合重视灵活配置的用户：您可以调整灵敏度、颜色、声音、绘图模式，甚至限定在特定K线范围内进行搜索。 功能与优势 多维度分析 指标基于分形点搜索通道，并验证几何结构、触碰密度、斜率及抗突破能力——所有功能集成于一体。 灵活可视化 完全控制显示内容：可开启/关闭分形点、通道线、跟随模式、颜色及线宽。 声音与文本通知 当发现新通道、通道延续或发生突破时，指标可通过声音
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
专家
Neon Shadow — 一款独特的交易解决方案，助您学习并迈向交易新高度 我致力于打造一款无论新手还是专业人士均可使用的独特交易解决方案，不受您当前水平限制。核心理念是将机器学习与高级交易技巧相结合，以充分发挥二者协同效应的最大潜力。该系统既可用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于长达数年的长期投资——但若您希望学习，它将为您带来最大价值。 只要态度端正，您将看到全新的方法，甚至可能获得一些收益。请做好学习准备，并遵循本产品的理念。 如果您只是想下载机器人，在策略测试器中运行一次，然后挂到图表上等待奇迹发生，请关闭本产品页面，继续浏览列表中的其他免费产品——当然，我无权强制您这样做。 如果您不愿遵循我的建议，也可以采用经典方式：直接使用默认设置运行机器人，或购买下方链接提供的更高级付费版本。付费版本将由我亲自为您配置，完全根据您的具体需求定制。默认设置同样有效——它们以 STATIC 模式形式内置了一套完整策略。 帮助您深入了解产品的相关链接 如果您希望： 获取 DYNAMIC 模式的设置文件 加入我的 Telegram 社群（可提问、与其他用户交流或寻求帮助） 获取适用于
FREE
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
专家
Neon Trade — 先进的交易解决方案，助您实现财务自由，迈向交易的巅峰境界 我致力于打造一款独特的交易系统，能够满足任何交易者的需求，无论其目标与任务为何。核心理念是将机器学习与高级交易技术深度融合，以充分发挥二者协同效应的最大潜能。该系统既适用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于面向多年的超长期投资。 帮助您深入了解产品的相关链接 如果您希望： 购买前咨询，或购买后获取支持与帮助 免费试用 用于实盘交易的 .SET 配置文件（采用最保守策略） 加入我的 Telegram 社群（可提问或与其他已购用户交流） 采用保守策略的交易监控 仅适用于 MetaTrader 4 终端的同款版本！ 产品深度指南：详解各项输入参数 重要提示！！！购买机器人后，或有意购买前，请务必私信我，以获取专业咨询、操作建议及.SET配置文件 Neon Trade 的应用场景 从300美元起的小额资金快速放大，采用激进策略（适合认为高风险合理且必要、敢于承担风险的用户） 面向重视资金安全与长期稳定表现的资深投资者，适用于超长期交易 通过自营交易公司（Prop Firm）考核（如FTMO、Darwin
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
专家
Neon Shadow — 一款独特的交易解决方案，助您学习并迈向交易新高度 我致力于打造一款无论新手还是专业人士均可使用的独特交易解决方案，不受您当前水平限制。核心理念是将机器学习与高级交易技巧相结合，以充分发挥二者协同效应的最大潜力。该系统既可用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于长达数年的长期投资——但若您希望学习，它将为您带来最大价值。 只要态度端正，您将看到全新的方法，甚至可能获得一些收益。请做好学习准备，并遵循本产品的理念。 如果您只是想下载机器人，在策略测试器中运行一次，然后挂到图表上等待奇迹发生，请关闭本产品页面，继续浏览列表中的其他免费产品——当然，我无权强制您这样做。 如果您不愿遵循我的建议，也可以采用经典方式：直接使用默认设置运行机器人，或购买下方链接提供的更高级付费版本。付费版本将由我亲自为您配置，完全根据您的具体需求定制。默认设置同样有效——它们以 STATIC 模式形式内置了一套完整策略。 帮助您深入了解产品的相关链接 如果您希望： 获取 DYNAMIC 模式的设置文件 加入我的 Telegram 社群（可提问、与其他用户交流或寻求帮助） 获取适用于
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
专家
Crypto Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易加密货币。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定币种，在确保资金安全的同时，于较短时间内实现可观收益。 帮助您获取更多产品信息并拓展功能的链接 如果您想： 此机器人适用于 MetaTrader 4 终端的版本 相同的机器人，但用于交易 28 个货币对 相同的机器人，但用于交易美国股票 我们的 Telegram 社群——交流、支持、更新 基于相同技术的更先进的免费版本 基于相同技术的超级先进付费版本 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，通过加密货币交易快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对加密货币感兴趣并相信这一资产类别，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易加密货币，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 加密货币。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行。优化结果由我定期手动筛选并直接嵌入机器人。 组
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
专家
Crypto Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易加密货币。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定币种，在确保资金安全的同时，于较短时间内实现可观收益。 帮助您深入了解产品并拓展功能的相关链接 如果您希望： 获取适用于 MetaTrader 5 终端的该机器人版本 获取同一机器人，但用于交易 28 个货币对的版本 获取同一机器人，但用于交易美国股票的版本 加入我们的 Telegram 社群——交流、支持与更新 获取基于相同技术的更先进免费版解决方案 获取基于相同技术的超级先进付费版解决方案 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，通过加密货币交易快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对加密货币感兴趣并相信这一资产类别，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易加密货币，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 加密货币。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行。优
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
专家
Currency Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可同时交易28个主要货币对。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定货币对，以确保资金安全的同时，在较短时间内实现可观收益。 帮助您获取更多产品信息并拓展功能的链接 如果您想： 购买前咨询或购买后获取支持 此机器人适用于 MetaTrader 5 终端的版本 相同的机器人，但用于交易美国股票（免费） 相同的机器人，但用于加密货币交易（免费） 我们的 Telegram 社群——交流、支持、更新 基于相同技术的超级高级付费版本 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，以28个主要货币对为核心资产快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对主要货币对感兴趣并相信这些资产，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易28个主要货币对，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 28个主要货币对。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
专家
Stocks Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易美股。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定美股，以确保资金安全的同时，在较短时间内实现可观收益。 帮助您获取更多产品信息并拓展功能的链接 如果您想： 此机器人适用于 MetaTrader 5 终端的版本 相同的机器人，但用于交易 28 个货币对 相同的机器人，但用于加密货币交易 我们的 Telegram 社群——交流、支持、更新 基于相同技术的更高级免费版本 基于相同技术的超级高级付费版本 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，以美股为核心资产快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对美股板块感兴趣并相信这些资产，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易美股，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 美股。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行。优化结果由我定期手动筛选并直接嵌入机器人。 组合多元化 在美股板
FREE
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
专家
Neon Trade — 先进的交易解决方案，助您实现财务自由，迈向交易的巅峰境界 我致力于打造一款独特的交易系统，能够满足任何交易者的需求，无论其目标与任务为何。核心理念是将机器学习与高级交易技术深度融合，以充分发挥二者协同效应的最大潜能。该系统既适用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于面向多年的超长期投资。 帮助您深入了解产品的相关链接 如果您希望： 购买前咨询或购买后获取支持与帮助 免费试用 使用最保守策略进行实盘交易的.SET配置文件 加入我的Telegram社群（可提问或与其他已购用户交流） 采用保守策略的交易监控 仅适用于MetaTrader 5终端的同款版本！ 产品深度指南：详解各项输入参数 重要提示！！！购买机器人后，或有意购买前，请务必私信我，以获取专业咨询、操作建议及.SET配置文件 Neon Trade 的应用场景 从300美元起的小额资金快速放大，采用激进策略（适合认为高风险合理且必要、敢于承担风险的用户） 面向重视资金安全与长期稳定表现的资深投资者，适用于超长期交易 通过自营交易公司（Prop Firm）考核（如FTMO、Darwinex）。我将协助您
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
指标
Channel Searcher MT5 — 多货币价格通道检测指标 这是一款辅助型工具，用于基于分形极值点和几何分析自动检测并可视化价格通道。本指标仅适用于手动交易，专为采用结构性市场分析方法的交易者设计。它通过多项标准识别通道：触碰次数、通道斜率、填充密度、突破深度以及分形点的相对位置。同时支持针对任意价格图表的灵活自定义。 以下链接可帮助您获取更多功能 如果您希望： 获取 MetaTrader 5 版本的指标 提问或获取技术支持 本指标适合哪些交易者？ 适合希望识别清晰价格结构并查看高质量通道（无多余噪音或随机线条）的交易者。 适合希望获得更多兴趣点、又不愿手动监视大量图表的交易者。系统提供通知功能，助您及时掌握机会。 适合重视灵活配置的用户：您可以调整灵敏度、颜色、声音、绘图模式，甚至限定在特定K线范围内进行搜索。 功能与优势 多维度分析 指标基于分形点搜索通道，并验证几何结构、触碰密度、斜率及抗突破能力——所有功能集成于一体。 灵活可视化 完全控制显示内容：可开启/关闭分形点、通道线、跟随模式、颜色及线宽。 声音与文本通知 当发现新通道、通道延续或发生突破时，指标可通过声音
Spline Searcher MT4
Evgeniy Ilin
指标
Spline Searcher MT5 — 多货币价格样条与兴趣点早期探测指标 用于自动探测和可视化复杂价格形态初始阶段的辅助工具。本指标仅适用于手动交易，适合那些尝试在早期识别更复杂市场形态或趋势（其中可能包含更简单的形态）的交易者。指标可识别多达六种初始形态：远端或近端K线顶点的抛物线、带可调衰减的谐波振荡、线性波等。所有形态均根据精度、尺寸、持续时间和稳定性等标准进行评估。支持灵活的外观自定义以及高级搜索逻辑。 帮助您获取更多功能的链接 如果您希望： 获取 MetaTrader 5 版本的指标 提出问题或获取支持 本指标适合哪些人？ 适合尝试早期发现有趣市场情境并愿意采用多种方法的交易者。 适合使用抛物线、谐波、艾略特波浪等进行分析，并希望在早期阶段自动可视化这些形态的分析师。 适合重视灵活性的用户：您可以开启/关闭形态类型，调整颜色、字体、声音和搜索精度，以匹配您的交易风格。 功能与优势 多形态分析 指标同时搜索 6 种形态：抛物线、谐波、线性波 — 每种均可独立配置。 个性化显示风格 每种形态均可配置主线颜色、辅助线颜色、标签、线宽及相对于价格的偏移。 文本标签与声音通知
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
专家
Currency Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可同时交易28个主要货币对。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定货币对，以确保资金安全的同时，在较短时间内实现可观收益。 帮助您获取更多产品信息并拓展功能的链接 如果您想： 购买前咨询或购买后获取支持 此机器人适用于 MetaTrader 4 终端的版本 相同的机器人，但用于交易美国股票（免费） 相同的机器人，但用于加密货币交易（免费） 我们的 Telegram 社群——交流、支持、更新 基于相同技术的超级高级付费版本 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，以28个主要货币对为核心资产快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对主要货币对感兴趣并相信这些资产，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易28个主要货币对，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 28个主要货币对。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行
筛选:
无评论
回复评论