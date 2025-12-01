Multi Order Breakeven Manager
- Utilitys
- Calvin Andile Mahlangu
- Version: 1.5
- Aktualisiert: 1 Dezember 2025
Multi-Order Breakeven Manager - Dienstprogramm für MT4
Überblick
Der Multi-Order Breakeven Manager ist ein Dienstprogramm für MetaTrader 4, das in erster Linie für die Verwaltung von XAUUSD (Gold)-Geschäften entwickelt wurde.
Es verschiebt automatisch Stop-Loss-Levels auf Breakeven, wenn offene Trades ein vordefiniertes Gewinnziel erreichen.
Das Tool unterstützt mehrere Positionen und enthält ein Gruppierungssystem, das gebündelte Aufträge innerhalb eines benutzerdefinierten Pip-Abstands verwaltet.
Es eignet sich sowohl für manuelle als auch für automatisierte Handels-Setups.
Merkmale
-
Verwaltung mehrerer Aufträge: Verarbeitet einzelne oder mehrere XAUUSD-Positionen und gruppiert Trades, die in einen bestimmten Pip-Bereich fallen.
-
Intelligente Breakeven-Logik: Passt das Stop-Loss-Niveau nur dann an, wenn der letzte Auftrag die Breakeven-Auslösebedingung erfüllt.
-
Offset-Kontrolle: Ermöglicht das Hinzufügen eines kleinen Offsets über den Einstiegskurs hinaus, um Handelskosten zu decken oder einen minimalen Gewinn zu sichern.
-
Magische Zahl-Filterung: Option zur Verwaltung nur der Trades eines bestimmten Expert Advisors oder aller Trades des Kontos.
Eingabe-Parameter
-
MagischeZahl: Die Handelskennung, die verwaltet werden soll (auf 0 für alle Handelsgeschäfte gesetzt).
-
GapPips: Der maximale Pip-Abstand für die Gruppierung zusammengehöriger XAUUSD-Aufträge.
-
BETriggerPips: Das Gewinnniveau (in Pips), bei dem die Breakeven-Anpassung aktiviert wird.
-
BEOffsetPips: Die Anzahl der Pips, die beim Setzen des Breakeven-Stopps über den Einstiegskurs hinaus hinzugefügt werden.
Wie wird es verwendet?
-
Hängen Sie das Tool an einen XAUUSD-Chart an.
-
Passen Sie die Eingabeparameter entsprechend Ihren Handelseinstellungen an.
-
Das Utility überwacht die offenen Positionen kontinuierlich.
-
Wenn die jüngste Order in einem Cluster den Zielgewinn erreicht, wird der Stop-Loss für alle gruppierten Orders auf den Breakeven verschoben (einschließlich Offset, falls festgelegt).
Hinweise
-
Das Dienstprogramm eröffnet oder schließt keine Trades, sondern verwaltet nur Stop-Loss-Anpassungen.
-
Testen Sie die Einstellungen immer auf einem Demokonto, bevor Sie sie auf den Live-Handel anwenden.
-
Das Tool wurde für XAUUSD entwickelt, kann aber auf Wunsch auch für andere Instrumente angepasst werden.
-
Es werden keine Leistungsgarantien ausgesprochen oder impliziert.
Unterstützung
Wenn Sie Hilfe bei Einstellungen oder Anpassungswünschen benötigen, kontaktieren Sie den Autor über den MQL5-Kommentarbereich oder über das private Nachrichtensystem von MQL5.