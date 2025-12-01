Multi Order Breakeven Manager

Multi-Order Breakeven Manager - Dienstprogramm für MT4

Überblick

Der Multi-Order Breakeven Manager ist ein Dienstprogramm für MetaTrader 4, das in erster Linie für die Verwaltung von XAUUSD (Gold)-Geschäften entwickelt wurde.
Es verschiebt automatisch Stop-Loss-Levels auf Breakeven, wenn offene Trades ein vordefiniertes Gewinnziel erreichen.
Das Tool unterstützt mehrere Positionen und enthält ein Gruppierungssystem, das gebündelte Aufträge innerhalb eines benutzerdefinierten Pip-Abstands verwaltet.
Es eignet sich sowohl für manuelle als auch für automatisierte Handels-Setups.

Merkmale

  • Verwaltung mehrerer Aufträge: Verarbeitet einzelne oder mehrere XAUUSD-Positionen und gruppiert Trades, die in einen bestimmten Pip-Bereich fallen.

  • Intelligente Breakeven-Logik: Passt das Stop-Loss-Niveau nur dann an, wenn der letzte Auftrag die Breakeven-Auslösebedingung erfüllt.

  • Offset-Kontrolle: Ermöglicht das Hinzufügen eines kleinen Offsets über den Einstiegskurs hinaus, um Handelskosten zu decken oder einen minimalen Gewinn zu sichern.

  • Magische Zahl-Filterung: Option zur Verwaltung nur der Trades eines bestimmten Expert Advisors oder aller Trades des Kontos.

Eingabe-Parameter

  • MagischeZahl: Die Handelskennung, die verwaltet werden soll (auf 0 für alle Handelsgeschäfte gesetzt).

  • GapPips: Der maximale Pip-Abstand für die Gruppierung zusammengehöriger XAUUSD-Aufträge.

  • BETriggerPips: Das Gewinnniveau (in Pips), bei dem die Breakeven-Anpassung aktiviert wird.

  • BEOffsetPips: Die Anzahl der Pips, die beim Setzen des Breakeven-Stopps über den Einstiegskurs hinaus hinzugefügt werden.

Wie wird es verwendet?

  1. Hängen Sie das Tool an einen XAUUSD-Chart an.

  2. Passen Sie die Eingabeparameter entsprechend Ihren Handelseinstellungen an.

  3. Das Utility überwacht die offenen Positionen kontinuierlich.

  4. Wenn die jüngste Order in einem Cluster den Zielgewinn erreicht, wird der Stop-Loss für alle gruppierten Orders auf den Breakeven verschoben (einschließlich Offset, falls festgelegt).

Hinweise

  • Das Dienstprogramm eröffnet oder schließt keine Trades, sondern verwaltet nur Stop-Loss-Anpassungen.

  • Testen Sie die Einstellungen immer auf einem Demokonto, bevor Sie sie auf den Live-Handel anwenden.

  • Das Tool wurde für XAUUSD entwickelt, kann aber auf Wunsch auch für andere Instrumente angepasst werden.

  • Es werden keine Leistungsgarantien ausgesprochen oder impliziert.

Unterstützung

Wenn Sie Hilfe bei Einstellungen oder Anpassungswünschen benötigen, kontaktieren Sie den Autor über den MQL5-Kommentarbereich oder über das private Nachrichtensystem von MQL5.

