Bold AI
- Calvin Andile Mahlangu
BOLD AI - Präzisions-Devisenhandel mit Multi-Indikator-Intelligenz
BOLD AI ist ein vollautomatischer MetaTrader 4 Expert Advisor, der mit einer leistungsstarken Kombination aus Bollinger Bands, RSI und momentumbasierter Logik hochwahrscheinliche Handels-Setups erfasst.
Er passt sich dynamisch an wechselnde Marktbedingungen an und verwaltet Trades mit einem Trailing-Stop, um Gewinne zu sichern und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen.
Warum BOLD AI wählen?
🎯 Intelligente Einstiegsstrategie
Kombiniert Volatilitätsanalyse (Bollinger Bands), Momentum-Bewertung (RSI) und Preisaktionsgeschwindigkeitsfilter für präzise Einstiegssignale.
⚡Schnelle & effiziente Handelsausführung
Reagiert sofort auf qualifizierte Handelsbedingungen, um kurzfristige Chancen zu nutzen.
📈 Gewinnschutz mit Trailing Stop
Passt die Stop-Loss-Niveaus automatisch an, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt.
🛡Eingebautes Risikomanagement
Entwickelt, um den Drawdown zu kontrollieren und profitable Trades länger laufen zu lassen.
Hauptmerkmale
-
Vollständig automatisiert - kein manuelles Eingreifen erforderlich.
-
Verwendet eine Multi-Indikator-Strategie für erhöhte Genauigkeit.
-
Dynamischer Trailing-Stop für optimale Ausstiegsmöglichkeiten.
-
Funktioniert mit mehreren Währungspaaren und Zeitrahmen.
-
Unterstützt sowohl Hedge- als auch Netting-Konten.
Empfohlene Einstellungen
-
Paare: GBPUSD
-
Zeitrahmen: M5
-
Mindesteinlage: $100 (Standardeinstellungen)
-
Broker-Typ: Low-Spread ECN/Zero Spread empfohlen
-
Ausführung: Schnelle Auftragsausführung für beste Ergebnisse
Anweisungen zur Einrichtung
-
Öffnen Sie Ihre MetaTrader 4 Plattform.
-
Verbinden Sie BOLD AI mit Ihrem gewählten Chart (GBPUSD oder EURUSD, M5).
-
Aktivieren Sie AutoTrading.
-
Passen Sie die Risikoparameter bei Bedarf an oder verwenden Sie die voroptimierten Standardwerte.
📌 Für Produktunterstützung und Anpassungswünsche kontaktieren Sie mich bitte über das MQL5 Nachrichtensystem.
Plattform: MetaTrader 4 (MT4)
Autor: KALIFX
Version: Neueste Version
