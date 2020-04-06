BOLD AI - Präzisions-Devisenhandel mit Multi-Indikator-Intelligenz

BOLD AI ist ein vollautomatischer MetaTrader 4 Expert Advisor, der mit einer leistungsstarken Kombination aus Bollinger Bands, RSI und momentumbasierter Logik hochwahrscheinliche Handels-Setups erfasst.

Er passt sich dynamisch an wechselnde Marktbedingungen an und verwaltet Trades mit einem Trailing-Stop, um Gewinne zu sichern und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen.

Warum BOLD AI wählen?

🎯 Intelligente Einstiegsstrategie

Kombiniert Volatilitätsanalyse (Bollinger Bands), Momentum-Bewertung (RSI) und Preisaktionsgeschwindigkeitsfilter für präzise Einstiegssignale.

⚡Schnelle & effiziente Handelsausführung

Reagiert sofort auf qualifizierte Handelsbedingungen, um kurzfristige Chancen zu nutzen.

📈 Gewinnschutz mit Trailing Stop

Passt die Stop-Loss-Niveaus automatisch an, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt.

🛡Eingebautes Risikomanagement

Entwickelt, um den Drawdown zu kontrollieren und profitable Trades länger laufen zu lassen.

Hauptmerkmale

Vollständig automatisiert - kein manuelles Eingreifen erforderlich.

Verwendet eine Multi-Indikator-Strategie für erhöhte Genauigkeit.

Dynamischer Trailing-Stop für optimale Ausstiegsmöglichkeiten.

Funktioniert mit mehreren Währungspaaren und Zeitrahmen.

Unterstützt sowohl Hedge- als auch Netting-Konten.

Empfohlene Einstellungen

Paare: GBPUSD

Zeitrahmen: M5

Mindesteinlage: $100 (Standardeinstellungen)

Broker-Typ: Low-Spread ECN/Zero Spread empfohlen

Ausführung: Schnelle Auftragsausführung für beste Ergebnisse

Anweisungen zur Einrichtung

Öffnen Sie Ihre MetaTrader 4 Plattform. Verbinden Sie BOLD AI mit Ihrem gewählten Chart (GBPUSD oder EURUSD, M5). Aktivieren Sie AutoTrading. Passen Sie die Risikoparameter bei Bedarf an oder verwenden Sie die voroptimierten Standardwerte.

📌 Für Produktunterstützung und Anpassungswünsche kontaktieren Sie mich bitte über das MQL5 Nachrichtensystem.

Plattform: MetaTrader 4 (MT4)

Autor: KALIFX

Version: Neueste Version

WICHTIG: Besuchen Sie unsere Website über den Link in meinem Profil, um weitere KOSTENLOSE Indikatoren und EAs zu finden!



