BELLA EA - Ausbruchshandelssystem für EURUSD

Erfassen Sie Key Level Breakouts. Mit dem Trend mitgehen. Protect Profits.

BELLA EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, umKursausbrüche auf den wichtigsten Niveaus (Höchst- und Tiefststände) auf dem Forex-Markt zu erfassen. Indem BELLA EA in den Handel einsteigt, wenn der Preis aus diesen kritischen Punkten ausbricht, zielt er darauf ab, von schnellen Preisbewegungen zu profitieren und Gewinne zu erzielen.

Mit einemeingebauten Trailing Stop und einer Logik zur teilweisen Gewinnschließung hilft der EA, Gewinne zu sichern und gleichzeitig das Risiko zu reduzieren. Das System wurde fürEURUSD H1 optimiert und ist sofort einsatzbereit - eine komplexe Konfiguration ist nicht erforderlich.

Hauptmerkmale

Vollständig automatisiert - Kein manuelles Handeln erforderlich.

Breakout Entry Logic - Handelt bei wichtigen Hochs/Tiefs, um starke Bewegungen zu erwischen.

Eingebauter SL & TP - Stop-Loss und Take-Profit werden bei jedem Handel gesetzt.

Intelligenter Trailing Stop - Sichert Gewinne und lässt den Handel laufen.

Risikomanagement - Einstellbare Losgröße zur Anpassung an Ihr Konto.

Hedge- und Netting-Unterstützung - Funktioniert mit beiden Kontotypen.

Kein Grid, kein Martingale - Sicherer Ausbruchsansatz.

Optimierung & Empfehlungen

Instrument: EURUSD

Zeitrahmen: H1

Mindesteinlage: $50

Anforderungen an den Broker: Niedrige Spreads, Zero Spreads, niedrige Kommission, hochwertige Ausführung.

Hosting: VPS oder Server mit niedriger Latenzzeit empfohlen.

Risikohinweis: Testen Sie immer mit einem Demokonto, bevor Sie live handeln.

Wie es funktioniert

Identifiziert die jüngsten Hochs und Tiefs. Platziert schwebende Orders über dem Widerstand oder unter der Unterstützung. Aktiviert Trades, wenn der Ausbruch erfolgt. Verwaltet Positionen mit Trailing-Stop und optionaler Teilschließung.

📌 F ür Unterstützung oder Fragen kontaktieren Sie mich bitte über dasMQL5 Nachrichtensystem.

Warum BELLA EA wählen?

✅ Gebrauchsfertige Standardeinstellungen für EURUSD H1.

✅ Erfasst Trendbewegungen mit minimalem Risiko.

✅ Schützt das Kapital mit eingebautem SL und TP.

✅ Perfekt für Händler, die einfache Ausbruchsstrategien bevorzugen.

Plattform: MetaTrader 4 (MT4)

Autor: KALIFX

Version: Neueste Version

WICHTIG: Besuchen Sie unsere Website über den Link in meinem Profil, um weitereKOSTENLOSEIndikatoren und EAs zu finden!

