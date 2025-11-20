KALI-FX Trade Manager - Advanced Exit & Equity Protection Utility for MetaTrader 4Der KALI-FX Trade Manager ist ein kompaktes und dennoch leistungsfähiges Dienstprogramm, das entwickelt wurde, um die Verwaltung von Handelsausgängen mit Präzision, Konsistenz und integriertem Kontoschutz zu automatisieren und zu sichern.

Es integriert Breakeven-Kontrolle, Trailing-Stop-Logik, partielle Schließung, automatische SL/TP-Platzierung und ein tägliches Aktienschutzsystem - so wird sichergestellt, dass jede offene Position und das Gesamtrisiko des Kontos unter intelligenter Kontrolle bleiben.

Dieses Tool unterstützt sowohl manuelle als auch EA-initiierte Trades und funktioniert nahtlos über alle Instrumente und Zeitrahmen hinweg.

⚙️ Kernfunktionalitäten

🟢 Breakeven-System





Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf das Einstiegsniveau, sobald ein Handel eine bestimmte Gewinnschwelle erreicht.

Parameter

BE aktivieren? - Aktivieren oder Deaktivieren der Breakeven-Logik

BE % of Take Profit - Prozentualer Anteil des TP-Abstands, bei dem der Breakeven aktiviert wird

BE Offset (Punkte) - Puffer über den Einstiegskurs hinaus, nachdem der Breakeven ausgelöst wurde

Beispiel:

Wenn TP = 100 Pips und BE % = 60, bewegt sich SL nach einer Gewinnbewegung von 60 Pips zum Breakeven.





🔵 Trailing-Stop-System (punktbasiert)





Ein klassischer Trailing-Stop, der den Stop-Loss auf der Basis von festen Punktabständen verschiebt .





Verhalten:





Wird aktiviert, sobald sich der Kurs um eine bestimmte Anzahl von Punkten im Gewinn bewegt (Start Trailing nach X Punkten Gewinn).

SL folgt dem Kurs in einem festen Punktabstand (Trailing-Stop-Abstand in Punkten).

SL wird nur aktualisiert, wenn sich der Kurs um den festgelegten Schritt weiterbewegt hat (Trailing-Schritt in Punkten).





Parameter:





Nachlauf nach Punkten einschalten? - Schaltet das punktbasierte Trailing ein/aus

Start Trailing nach X Punkten Gewinn - Mindestgewinn (in Punkten) vor Beginn des Trailing

Trailing-Schritt in Punkten - Mindestbewegung, bevor SL aktualisiert wird

Trailing-Stop-Abstand in Punkten - Abstand zwischen Preis und SL









🔶 Trailing-Stop-System (auf Basis von % des TP)





Eine dynamische Trailing-Methode, die den SL auf der Grundlage eines Prozentsatzes der Take-Profit-Distanz und eines Prozentsatzes des aktuellen schwebenden Gewinns verschiebt.





Verhalten:





Wird aktiviert, wenn der Kurs einen bestimmten Prozentsatz des TP erreicht (Start Trailing bei % des TP-Abstands).

SL wird platziert, um einen bestimmten Prozentsatz des aktuellen Gewinns zu sichern.

SL wird nur aktualisiert, wenn das neue Niveau um den Schritt weiter ist (Schrittaktualisierung in Punkten).





Parameter:





Nachlauf auf Basis von % des TP aktivieren? - Schaltet das prozentuale Trailing ein/aus

Trailing-Start in % des TP - Wie weit muss sich der Kurs in Richtung TP bewegen, bevor das Trailing beginnt

Trailing-Schritt in Punkten - Mindestbewegung, bevor SL aktualisiert wird

% des Gewinns zum Einfrieren - Teil des schwebenden Gewinns, der erhalten bleibt





🟡 Teilweise Schließen-Funktion





Schließt automatisch einen definierten Teil einer Position, sobald ein Gewinnmeilenstein erreicht ist.

Parameter

Teilweise Schließung aktivieren? - Aktivieren oder deaktivieren

Close % of Lots - Teil der Position, der geschlossen werden soll

Trigger % of TP - Gewinnniveau, das einen Teilschluss auslöst

Beispiel:

Schließt 50 % der Position, wenn der Preis 50 % des TP-Abstands erreicht.

🔸 Automatische SL / TP-Platzierung





Wendet die Standardabstände für Stop-Loss und Take-Profit auf jeden Handel an, der diese nicht einhält.

Inklusive Validierung zur Einhaltung der Broker-Mindestabstände.

Parameter

Standard-SL (Punkte) - Standard-Stop-Loss-Abstand

Standard TP (Punkte) - Standard Take-Profit-Abstand

🔴 Täglicher Aktienschutz





Überwacht das Gesamtkapital des Kontos und schließt automatisch alle offenen Geschäfte, wenn der Tagesverlust einen bestimmten Prozentsatz des Startkapitals des Tages überschreitet.

Verhindert katastrophale Verluste und ermöglicht gleichzeitig die Fortsetzung des manuellen Handels im Anschluss.

Parameter

Eigenkapitalschutz aktivieren? - Schutz ein-/ausschalten

Max. Tagesverlust (%) - Maximal zulässiger Aktienverlust für den aktuellen Tag

Verhalten

Wird einmal pro Tag ausgelöst, wenn das Verlustlimit erreicht ist

Schließt alle offenen Trades für alle Symbole

Automatische Rücksetzung zu Beginn eines neuen Handelstages

💼 Technische Informationen

Funktioniert sowohl mit manuellen als auch mit EA-initiierten Trades

Unterstützt alle Instrumente und Timeframes

ECN-kompatibel (modifiziert Aufträge nach der Ausführung)

Verwendet Magic-Number-Filterung zur Handelsidentifikation

Setzt die täglichen Aktien-Baselines automatisch zurück

📘 Hinweise zur Verwendung

Hängen Sie das Dienstprogramm an ein beliebiges Diagramm an, dessen Trades Sie verwalten möchten.

Die gesamte Konfiguration wird über das Dialogfeld Eingabeparameter vorgenommen.

Für die Ersteinrichtung wird ein Test auf einem Demokonto empfohlen, um die maklerspezifischen Ausführungsregeln zu bestätigen.

Wenn Sie dieses Produkt auf einem echten Chart testen möchten (nicht nur im Strategy Tester), können Sie eineanfordern.Senden Sie mir eine Nachricht über mein MQL5-Profil, und ich werde Ihnen eine Testversion mit eingeschränkten Funktionen oder einer zeitlich begrenzten Aktivierung zur Verfügung stellen.





🛠 Unterstützung

Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Fragen zu Funktionen oder Anpassungen haben, wenden Sie sich bitte über den MQL5-Kommentarbereich oder per privater Nachricht an den Autor.