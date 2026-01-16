Kali Layers Toolbox

Kali Layers Toolbox - Smart Zone & Layered Trade Management Utility

Layers Toolbox ist ein sehr nützliches und intelligentes MT4 Utility EA, das für Händler entwickelt wurde, die eine präzise Kontrolle über zonenbasierte Pending Orders und Break-Even (BE) Management wünschen.
Zeichnen Sie einfach Ihre Handelszone auf dem Chart, und der EA platziert automatisch mehrere Pending Orders innerhalb dieser Zone gemäß Ihren Einstellungen.

Er funktioniert sowohl für einzelne Trades als auch für gruppierte Positionen und bietet Ihnen maximale Flexibilität und Genauigkeit beim Handelsmanagement.

Wichtigste Merkmale

  • Platzieren Sie mehrere Pending Orders innerhalb einer gezeichneten Handelszone.

  • Automatisches Verwalten von BE für einzelne oder gruppierte Trades.

  • Gruppieren Sie Trades nach Preisabstand (Punkten) und wenden Sie ein gemeinsames BE-Niveau an.

  • Der BE-Offset basiert auf dem Eröffnungskurs des letzten Handels + Offset-Punkte.

  • Schalten Sie BE direkt vom Panel aus EIN/AUS.

  • Schließen Sie alle Aufträge schnell mit einer Taste.

  • Einstellbare SL/TP-Linien und anpassbarer Ablauf von Pending Orders.

  • Schnell, intuitiv und perfekt für Scalper und Swing Trader.

Wie es funktioniert

  1. Zeichnen Sie Ihre gewünschte Handelszone auf dem Chart.

  2. Legen Sie Ihre Auftragsparameter in den Eingabeeinstellungen fest.

  3. Der EA platziert automatisch gestaffelte Pending Orders innerhalb der Zone.

  4. Wenn BE aktiviert ist, wird SL auf BE + Offset verschoben, sobald Ihr Profit Trigger erreicht ist.

  5. Gruppierte Trades erhalten ein gemeinsames BE-Level, basierend auf der neuesten Order.

Erläuterungen zu den Benutzereingabeeinstellungen

  • Anzahl der schwebenden Orders - Wie viele schwebende Orders in Ihrer gezeichneten Zone platziert werden sollen.

  • Lotgröße pro Order - Volumen jeder Order.

  • Ablauf der schwebenden Order (Minuten) - Zeit, bevor nicht ausgelöste schwebende Orders entfernt werden.

  • Max points to group trades for BE - Abstand in Punkten, um Trades für die BE-Berechnung zu gruppieren.

  • Gewinn (Punkte) zur Auslösung von BE - Gewinnniveau in Punkten zur Aktivierung von BE.

  • Offset (points) when moving to BE - Zusätzliche Punkte, die über BE hinaus für ein kleines Gewinnpolster hinzugefügt werden.

  • Maximale Slippage (Punkte) - Maximal erlaubte Slippage bei der Ausführung von Trades.

  • Farbe der Zonenlinien - Passen Sie die Farbe Ihrer Zonenlinien an, um die Sichtbarkeit im Chart zu verbessern.

  • Offset-Abstand (Pips) - Bestimmt den Abstand der oberen und unteren Zonenlinien vom Mittelkurs; steuert, wo schwebende Aufträge innerhalb der Zone platziert werden.

  • Panelgröße - Passen Sie die Größe des Kontrollfelds im Chart an; 1.0 = Originalgröße, vergrößern oder verkleinern Sie es, um es an Ihr Chartlayout und Ihre Vorlieben anzupassen.


Kontaktieren Sie mich, wenn Sie die Einstellungen für XAUUSD und CRYPTO anpassen möchten.

WICHTIG: Besuchen Sie unsere Website über den Link in meinem Profil, um weitere KOSTENLOSE Indikatoren und EAs zu finden!

