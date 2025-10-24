Auto BE 2 Edition

Auto BE #2 Edition - Trade Exit und ADR Panel Utility (MT4)

Überblick

Auto BE #2 Edition ist ein MetaTrader 4-Dienstprogramm, das den Ausstieg aus dem Handel durch automatische Stop-Loss-Platzierung, Breakeven-Schutz und einen optionalen Mechanismus zur teilweisen Schließung verwaltet.
Es enthält auch ein ADR-Panel (Average Daily Range), das die Marktspanne und Volatilitätsdaten direkt auf dem Chart anzeigt.

Das Tool hilft Händlern bei der Aufrechterhaltung eines konsistenten, regelbasierten Handelsmanagements, unabhängig davon, ob sie manuell oder über Expert Advisors handeln.

Wichtigste Funktionen

Automatischer Stop-Loss und Take-Profit

  • Legt automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Levels fest, wenn eine Position eröffnet wird (sofern nicht bereits definiert).

  • SL und TP sind über die Eingabeeinstellungen vollständig anpassbar.

Teilweise Schließen-Funktion

  • Führt eine automatische Teilschließung aus, wenn der Preis einen bestimmten Prozentsatz des TP-Abstands erreicht.

  • Der Prozentsatz der zu schließenden Lots und der TP-Triggerabstand (%) sind beide über Eingabeparameter konfigurierbar.

  • Funktioniert für jede Lotgröße ≥ 0,01.

Breakeven-Anpassung (optional)

  • Verschiebt den Stop Loss auf Breakeven plus Offset, sobald eine definierte Gewinnschwelle erreicht ist.

  • Verhindert, dass gewinnbringende Trades ins Minus drehen und ermöglicht gleichzeitig weiteres Aufwärtspotenzial.

ADR-Panel (optional)

  • Zeigt Marktmetriken in Echtzeit an, darunter:

    • Aktueller Spread (Pips)

    • Durchschnittliche tägliche Spanne (ADR)

    • Tägliche Hoch-Tief-Spanne

    • ADR-Abdeckung in Prozent

  • Farbe, Position und Layout des Panels sind vollständig anpassbar.

Eingabe-Parameter

SL & TP-Einstellungen

  • StopLoss - Stop-Loss-Abstand in Pips

  • TakeProfit - Take-Profit-Abstand in Pips

Partial Close-Einstellungen

  • PartialTriggerPercent - % der TP-Distanz, bei der ein Teilschluss ausgelöst wird

  • PartialClosePercent - % der gesamten Lots, die bei Auslösung geschlossen werden

Breakeven-Einstellungen

  • EnableBreakEven - Aktivieren oder Deaktivieren der Breakeven-Logik

  • BEActivationPips - Gewinn (in Pips), der zur Aktivierung des Breakeven erforderlich ist

  • BEOffsetPips - Offset in Pips über das Breakeven-Niveau hinaus

ADR-Panel-Einstellungen

  • EnableADRPanel - ADR-Panel anzeigen oder ausblenden

  • ADR_Period - Rückblickzeitraum (Tage) für die ADR-Berechnung

  • PanelCorner , PanelX , PanelY - Position des Panels auf dem Chart steuern

  • PanelTextColor - Textfarbe für die Anzeige des Panels

Betriebslogik

  1. Hängen Sie das Dienstprogramm an den Chart des Symbols, das Sie verwalten möchten.

  2. Wenn eine neue Position geöffnet wird:

    • SL und TP werden automatisch angewendet, wenn sie nicht bereits eingestellt sind.

    • Die Verwaltung des Handels beginnt sofort.

  3. Wenn sich der Preis im Gewinn bewegt:

    • Wenn PartialTriggerPercent von TP erreicht wird, schließt der EA automatisch den konfigurierten PartialClosePercent der Position.

    • Das verbleibende Volumen bewegt sich weiter in Richtung TP mit optionaler Breakeven-Anpassung.

  4. Das ADR-Panel wird laufend mit Live-Daten aktualisiert und gibt einen klaren Einblick in die Marktvolatilität.

Technische Hinweise

  • Minimale unterstützte Partial-Close-Lot-Größe: 0,02 Lots.

  • Das ADR-Panel kann ein- oder ausgeschaltet werden.

  • Keine externen DLLs oder Internetzugang erforderlich.

  • Vollständig kompatibel mit manuellen oder EA-gesteuerten Aufträgen.

  • Alle Berechnungen und Änderungen erfolgen innerhalb der MT4-Umgebung.

Unterstützung

Wenn Sie Hilfe, Fragen oder eine Anleitung zur Einrichtung benötigen, wenden Sie sich bitte an MQL5 Private Messages oder den Produktkommentarbereich.



Empfohlene Produkte
TropangFX Auto TP and SL MT4
Jordanilo Sarili
Utilitys
KOSTENLOS BIS 14. FEBRUAR 2023 VERBRINGE MEHR ZEIT MIT DEINER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... UND TUN SIE NICHTS. In dieser Version werden nur Takeprofit und StopLoss automatisch gesetzt. Hauptversion von TropangFX: MT4 Version | MT5 Version Empfohlener Zeitrahmen: H1 Unterstützte Währungspaare: GBPUSD, EURUSD, EURCHF , USDCAD , USDCHF , AUDCAD, EURCAD, EURAUD und viele mehr... Anforderungen Der EA erfordert gute Brokerage-Bedingungen: niedriger Spread und Slippage während der Rollover-
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 4 Indikator - ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann, indem sie die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann mit Zeitrahmen zwischen M1 und D1 verbunden werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Timefram
FREE
AP Vwap Bands Pro MT4
Allan Graham Pike
Indikatoren
AP VWAP Bands Pro (MT4) Volumengewichteter Durchschnittspreis mit ±σ-Bändern für klare Intraday-Bias, Mittelwert-Umkehrzonen und dynamische Unterstützung/Widerstand. Funktioniert bei Kryptowährungen (inkl. BTC), FX, Indizes und Metallen. Verwendet das Tick-Volumen, wenn das reale Volumen nicht verfügbar ist. Was es zeigt VWAP-Linie (volumengewichteter Durchschnittspreis). Zwei Hüllkurven um den VWAP (standardmäßig ±1σ und ±2σ) zur Hervorhebung des Gleichgewichts gegenüber der Ausdehnung. Mod
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1,2,3 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: TOKYO Abschnitt (Halbjahresende) Währungspaare: USD/JPY Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1,2,3 Minuten. De
FREE
Trade Panel Pro by RunwiseFX
Runwise Limited
4.85 (33)
Utilitys
Voll funktionsfähiges manuelles Handels-Panel mit Risiko/Ertrag, Auto-SL, Losgrößenberechnung, Ein-Klick-Handel, verstecktem (virtuellem) Stop-Loss/Take-Profit und schwebenden Aufträgen, Skalierung in und aus Geschäften (Teilschluss), Nachrichtenereignissen und mehr. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Bringt eine unglaubliche Menge an Funktionalität in den MetaTrader - kostenlos und sowohl für Demo- als auch für Live-Konten. Merkmale Berechnung der Losgröße - basieren
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilitys
Sie können einen Handel manuell eröffnen (ein Klick), und dieser EA kümmert sich um die Einstellung des SL und TP. SL und TP werden basierend auf der Anzahl der Pips gesetzt, die Sie im Eingabebildschirm angeben. Sie können auch monetäre SL und TP wählen. SL und TP werden auf der Grundlage des gewichteten Durchschnittspreises (WAP) festgelegt. Wenn Sie also einen neuen Handel eröffnen, werden SL und TP entsprechend dem neuen WAP aktualisiert. Der WAP ist nicht eindeutig, sondern unterscheidet z
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT4 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 4 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100 T
FREE
Buffer Finder Tool
Afsal Meerankutty
4.75 (4)
Utilitys
CyberZingFx Buffer Finder Tool wurde entwickelt, um Puffer von Indikatoren zu finden, die in Universal Indicator EA verwendet werden können. Dies ist kein Indikator oder EA CyberZingFx Buffer Finder Tool ist ein Utility-Tool, das speziell für MetaTrader 4 (MT4) Benutzer entwickelt wurde. Es ist eine eigenständige Anwendung, die Ihnen hilft, die Puffer eines beliebigen MT4-Indikators zu finden, so dass Sie sie in Ihrem Universal Indicator EA verwenden können. Mit dem Buffer Finder Tool müssen Sie
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
Utilitys
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
ShvedSupDem Pro Buttons
Andrey Shvedov
Utilitys
Dieses Panel ist Teil des SupDem-Pro Handelssystems und dient der Suche nach den besten Gelegenheiten für alle verfügbaren Instrumente. Diese können manuell im Market Watch ausgewählt werden (öffnen Sie es mit STRG + M). Die Verwendung dieses Handelspanels in Kombination mit ShvedSupDem-Pro_Zone ermöglicht es, mehrere Währungspaare mit einem einzigen Klick zu analysieren. Das Panel erlaubt es, alle Instrumente aus dem Market Watch zu laden, von 6 Hauptwährungspaaren bis hin zu allen Instrumenten
Auto TP Sl Panding Orders
Sarfraz Ali -
Utilitys
Auto TP SL Manul Open Panding Orders Überblick: AUto TP SL Manul Open Panding Orders ist eine innovative Handelsplattform, die entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität des Handels bei der Verwaltung von Finanzinvestitionen zu verbessern. Hauptmerkmale: Automatisiertes Management : Verwalten Sie Take-Profit- (TP) und Stop-Loss-Orders (SL) nahtlos mit unseren fortschrittlichen Automatisierungstools. Manuelle Anpassungen : Behalten Sie die Kontrolle mit manuellen Optionen, die es Händle
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indikatoren
Dieser Indikator hilft, das Hoch und Tief der Sitzung Asian,London,Newyork zu markieren, mit benutzerdefinierten Stundeneinstellung Dieser Indikator ist so eingestellt, dass er von der Minutenkerze zählt, so dass er sich mit dem aktuellen Markt bewegt und zur angegebenen Stunde stoppt und eine genaue Linie für den Tag erstellt. unten ist die Anpassung, die Sie einstellen können: Input Descriptions AktivierenAsiatisch Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Höchst- und Tiefststände der
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indikatoren
Forex Market Profile (kurz FMP) Was das nicht ist: FMP ist nicht die klassische buchstabencodierte TPO-Anzeige , zeigt nicht die Berechnung des gesamten Diagrammdatenprofils an und segmentiert das Diagramm nicht in Perioden und berechnet diese nicht. Was es macht : Am wichtigsten ist, dass der FMP-Indikator Daten verarbeitet, die sich zwischen dem linken Rand des benutzerdefinierten Spektrums und dem rechten Rand des benutzerdefinierten Spektrums befinden. Der Benutzer kann das Spektrum defi
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
Symbol Cycler
Abraham Correa
Indikatoren
Symbol Cycler ist ein leichtgewichtiges Dienstprogramm für den Chart, mit dem Sie mit zwei einfachen Pfeiltasten () schnell zwischen den Symbolen in Ihrer Market Watch Liste wechseln können. Mit einem einzigen Klick können Sie vorwärts oder rückwärts durch Ihre vordefinierten Symbole blättern, ohne den Chart zu verlassen. Hauptmerkmale: Symbolwechsel mit einem Klick aus dem Chart heraus Funktioniert mit Ihrer Market Watch Liste Die Schaltflächen können in jeder Chartecke oder sogar in der Mi
FREE
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
Utilitys
OTRX Fimathe Backtest ist ein Tool für den Trader oder Enthusiasten, der die von Trader Marcelo Ferreira entwickelte Fimathe-Technik nutzt, um sein Training durchzuführen und zu überprüfen, ob er Profitabilität erzielen kann. Mit diesem Tool können Sie: 1. Definieren Sie, ob Sie nach einem Kauf- oder Verkaufseinstieg suchen. (Trend). 2. Definieren Sie durch zweimaliges Klicken auf die horizontalen Linien, wo sich Ihre Referenzzone und Ihre neutrale Zone befinden werden. 3. Überwachen Sie de
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
Vr Trade Panel
Vladimir Pastushak
4.75 (20)
Utilitys
VR Trade Panel — Eine professionelle Lösung für den Handel, mit der Sie Positionen mit Trendlinien effektiv verwalten können. Mit der eindeutigen Funktionalität können Sie den Stoppverlust installieren und Gewinn sowohl auf dynamischen Ebenen (geneigten Linien) als auch festen Werten erzielen. Dies bietet maximale Flexibilität und Bequemlichkeit im Handel. Dank der Einfachheit der Schnittstelle und des detaillierten [ Managements ] wird es für Anfänger leichter sein, die Grundlagen des Handels z
FREE
Metatrader Uptime Monitoring
Oeyvind Borgsoe
Utilitys
Dieses Dienstprogramm überwacht Ihre Handelsterminals und sorgt dafür, dass Sie benachrichtigt werden, wenn eines von ihnen abgeschaltet wird. Hängen Sie das Dienstprogramm einfach an einen Chart und stellen Sie eine Verbindung zu einem Überwachungsdienst her, der Sie benachrichtigen kann. Wir verwenden UptimeRobot sowohl für die VPS- als auch für die Terminal-Überwachung; es kann jedoch jeder Dienst verwendet werden, der die Heartbeat-Überwachung unterstützt. Viele solcher Dienste bieten koste
FREE
PZ Easy Trading EA MT4
PZ TRADING SLU
4 (1)
Utilitys
Ein einfacher Handelsassistent, der es ermöglicht, mit der gewünschten Hebelwirkung einfach zu kaufen und zu verkaufen. Es wurde für den späteren oder unerfahrenen Trader entwickelt und von beliebten webbasierten Handelsplattformen wie eToro oder Binary.com inspiriert. Es verfügt über eine Reihe von Handelsschaltflächen, die verschiedene Hebeloptionen implementieren, und eine zusätzliche Schaltfläche zum Schließen aller Trades. Alle Trades werden mit einem Stop-Loss entsprechend der verwendeten
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indikatoren
Dieser Indikator spiegelt die Assets, die in einem anderen Metatrader verwendet werden, und ermöglicht es, den Zeitrahmen und ein Template zu wählen. Dies ist der Metatrader 4 Client, er benötigt die Metatrader 4 oder 5 Server Versionen: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https: //www.mql5.com/en/market/product/88652 Details zur Funktionsweise finden Sie im Video.
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator Verfolgen Sie echten Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. Der Volumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian , um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit. Kauf-/Verkaufsvolumen-Mediane - Horiz
RC Hour Interval Lines MT4
Francisco Rayol
Indikatoren
Der Rayol Code Hour Interval Lines-Indikator wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung zu unterstützen. Er zeichnet den vom Benutzer gewählten Stundenbereich direkt auf dem Chart ein, so dass er es dem Händler ermöglicht, die Kursbewegungen während der von ihm bevorzugten Handelszeiten zu visualisieren, was ihm einen umfassenderen Blick auf die Kursbewegungen und die Marktdynamik ermöglicht. Dieser Indikator ermöglicht es dem Benutzer, nicht nur die Zeit des Brokers, sondern auch die Ortszeit z
FREE
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
Utilitys
Mit diesem einfachen visuellen Expert Advisor können Sie ganz einfach vom Chart aus handeln. Er übernimmt das Risikomanagement für Sie und kann mehrere nützliche Aufgaben mit Ihren bestehenden Trades durchführen, was Zeit spart und das Risikomanagement für jeden einzelnen Trade erleichtert. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Handeln Sie einfach vom Chart aus Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, ohne Probleme Handeln Sie schwebende Orders mi
FREE
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
Indikatoren
Der Indikator analysiert die Volumenskala und teilt sie in zwei Komponenten auf - Verkäufer- und Käufervolumen - und berechnet außerdem das Delta und das kumulative Delta. Der Indikator flackert nicht und wird nicht neu gezeichnet, seine Berechnung und Darstellung erfolgen relativ schnell, wobei die Daten der kleineren (im Vergleich zum aktuellen) Zeiträume verwendet werden. Die Betriebsmodi des Indikators können über die Eingangsvariable Modus umgeschaltet werden: Kaufen - zeigt nur die Käuferv
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indikatoren
Dieser Indikator warnt Sie, wenn/bevor sich eine neue 1 oder 5 Minuten-Kerze bildet. In anderen Worten, dieser Indikator alarmiert Sie alle 1/5 Minuten. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Händler, die handeln, wenn neue Bars gebildet. *Dieser Indikator funktioniert nicht richtig im Strategietester, verwenden Sie ihn im Live-Handel, um die Funktionalität zu überprüfen. Es gibt eine leistungsfähigere Pro-Version , in der Sie mehrere Zeitrahmen usw. auswählen können. Eingabe-Parameter
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
Utilitys
Profitstat ist ein kostenloser Indikator, der Ihre Historie durchsucht und auf dem Chart anzeigt. Die kostenlose Version zeigt die Anzahl der Trades und den Gewinn des aktuellen und vorherigen Tages an. Die Daten werden sofort aktualisiert, sobald ein Handel geschlossen wird. Hängen Sie den Indikator einfach an ein beliebiges Diagramm an, und er zeigt die Kontodaten unabhängig von der Diagrammwährung und dem Zeitrahmen an.
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Utilitys
Der Saz_Timer Indikator gehört zur Saz_Forex Suite professioneller Indikatoren, die von Tradern für Trader entwickelt wurden. Dieser Indikator zeigt Minuten und Sekunden der Echtzeit im Chartfenster an. Der Indikator verwendet das OnTimer()-Ereignis, so dass er auch dann aktualisiert werden kann, wenn keine Ticks auf dem Chart empfangen werden. Der Text wird unten rechts im Chart angezeigt, im Screenshot rot umrandet. Eingaben: Textfarbe, ermöglicht die Auswahl der Farbe für den Text.
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT4. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT4 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Auto Grid:  automatische Erstellung von Grid-Orders basierend auf Ihren bestehenden Trades. Automatisieren Sie komplexe Trading-Strategien   mit ausgeklügelten Grid-Systemen, die neue Positionen erkennen und automatisch optimierte Order-Arrays erstellen. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, inklusive Auto Grid-Tool  |   kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version A. Intelligente Trade-Erkennung & Monitoring: Symbolspezifisches oder umfassendes Portfolio-Scanning Erweiterte Order-Typ-Erk
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilitys
Der Expert Advisor   wiederholt   Trades und Positionen eine voreingestellte Anzahl von Malen auf Ihrem   MetaTrader 4   Konto. Es kopiert alle Deals, die manuell oder von einem anderen Expert Advisor eröffnet wurden. Kopiert Signale und erhöht die Menge von Signalen   ! Erhöht die Menge anderer EAs. Folgende Funktionen werden unterstützt: Custom Lot für kopierte Trades, Kopieren von Stop Loss, Take Profit, Verwendung von Trailing Stop. MT5-Version Gesamte Beschreibung +DEMO +PDF Wie kauft man
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilitys
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, das Pop-up-Alarm-Ereignis und Open Market Orders (BUY/SELL) zu erfassen . Laden Sie die Testversion hier herunter: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***HINWEIS: Es wird empfohlen, die verfügbaren Filtereinstellungen zu entfernen und nur den Filter für Ihren Indikator zu installieren. Parameter des EA: -------- <EA-Einstellungen> -------- Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitys
EchoTrade Telegram Signal Backtester TELEGRAMMSIGNALE IN MINUTENSCHNELLE VALIDIEREN - NICHT MEHR RATEN, SONDERN BACKTESTING DURCHFÜHREN Hören Sie auf, Konten mit "VIP"-Signalen zu belasten, die nicht funktionieren. Der EchoTrade Telegram Signal Backtester ist die professionelle Lösung zum Prüfen, Verifizieren und Optimieren der Leistung jedes Telegram-Signalanbieters anhand historischer Daten. Die meisten Signalanbieter zeigen Ihnen ihre Gewinne, verbergen aber ihre Verluste. Dieses Tool enthüll
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 4 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren, Expert Advisors und Skripte verwenden. Die Bedi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Weitere Produkte dieses Autors
Kalifx trailing stop EA
Calvin Andile Mahlangu
5 (5)
Utilitys
KALIFX Trailing Stop Dienstprogramm für MetaTrader 4 Die KALIFX Trailing Stop Utility ist ein Tool für das automatische Stop-Loss-Management auf der MetaTrader 4 Plattform. Es überwacht offene Positionen und passt das Stop-Loss-Niveau dynamisch an, wenn sich der Preis zugunsten des Handels bewegt. Das Dienstprogramm kann auch anfängliche Stop-Loss- und Take-Profit-Levels platzieren und Break-Even-Regeln anwenden, sobald der Handel einen bestimmten Gewinnabstand erreicht. Kernfunktionalität 1. T
FREE
Auto BE break even EA
Calvin Andile Mahlangu
5 (2)
Utilitys
AUTO BE Utility - Breakeven Manager für MetaTrader 4 Die AUTO BE Utility von KALIFX ist ein kompaktes und effizientes Handelsmanagement-Tool für den MetaTrader 4. Es passt das Stop-Loss-Niveau automatisch an den Breakeven-Punkt an, sobald der Marktpreis eine definierte Gewinndistanz erreicht. Dies stellt sicher, dass aktive Trades vor Umkehrungen geschützt sind, sobald sie in den Gewinn laufen, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist. Wichtigste Merkmale Automatische Breakeven-Kontr
FREE
Eurusd Price Pulse
Calvin Andile Mahlangu
Experten
EURUSD Price Pulse ist ein stabiler EA, der sich ausschließlich auf die Preisbewegung konzentriert. Er verwendet einen festen Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) und setzt eine robuste Trenderkennungsmethode ein, um in Richtung des Trends zu handeln. Er platziert eine Order, um den Trend fortzusetzen, und eine andere, um potenzielle Umkehrungen oder Pullbacks zu antizipieren. Dieser EA ist nicht für schnelle Gewinne über einen kurzen Zeitraum gedacht, sondern wurde entwickelt, um stetige, langf
FREE
TrendSurge EA
Calvin Andile Mahlangu
Experten
TRENDSURGE EA - Automatisierte GBPUSD Strategie für MT4 Überblick Der TrendSurge Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das entwickelt wurde, um potenzielle kurzfristige Trendbewegungen beim Währungspaar GBPUSD zu erkennen und zu handeln. Der EA verwendet schwebende Aufträge, die zu bestimmten Zeiten des Handelstages platziert werden, um an Zeiten erhöhter Marktaktivität teilzunehmen und gleichzeitig einen strukturierten und disziplinierten Handelsansatz beizubeh
FREE
Kalifx PS Calculator
Calvin Andile Mahlangu
Utilitys
KALIFX Positionsgrößen-Rechner - Dienstprogramm für das Risikomanagement Überblick Der KALIFX-Positionsgrößenrechner ist ein MetaTrader-Dienstprogramm, das Händler beim Risikomanagement unterstützt, indem es präzise Losgrößen auf der Grundlage des Kontostandes, des gewählten Risikoprozentsatzes und des Stop-Loss-Abstandes berechnet. Er arbeitet direkt aus dem Chart heraus und ermöglicht es dem Benutzer, Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zu definieren und sofort die entsprechende Lot
FREE
Multi Order Breakeven Manager
Calvin Andile Mahlangu
Utilitys
Multi-Order Breakeven Manager - Dienstprogramm für MT4 Überblick Der Multi-Order Breakeven Manager ist ein Dienstprogramm für MetaTrader 4, das in erster Linie für die Verwaltung von XAUUSD (Gold)-Geschäften entwickelt wurde. Es verschiebt automatisch Stop-Loss-Levels auf Breakeven, wenn offene Trades ein vordefiniertes Gewinnziel erreichen. Das Tool unterstützt mehrere Positionen und enthält ein Gruppierungssystem, das gebündelte Aufträge innerhalb eines benutzerdefinierten Pip-Abstands verwalt
FREE
Kali Layers Toolbox
Calvin Andile Mahlangu
Utilitys
Kali Layers Toolbox - Smart Zone & Layered Trade Management Utility Layers Toolbox ist ein sehr nützliches und intelligentes MT4 Utility EA, das für Händler entwickelt wurde, die eine präzise Kontrolle über zonenbasierte Pending Orders und Break-Even (BE) Management wünschen. Zeichnen Sie einfach Ihre Handelszone auf dem Chart, und der EA platziert automatisch mehrere Pending Orders innerhalb dieser Zone gemäß Ihren Einstellungen. Er funktioniert sowohl für einzelne Trades als auch für gruppier
FREE
Bella EA
Calvin Andile Mahlangu
Experten
BELLA EA - Ausbruchshandelssystem für EURUSD Erfassen Sie Key Level Breakouts. Mit dem Trend mitgehen. Protect Profits. BELLA EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um Kursausbrüche auf den wichtigsten Niveaus (Höchst- und Tiefststände) auf dem Forex-Markt zu erfassen. Indem BELLA EA in den Handel einsteigt, wenn der Preis aus diesen kritischen Punkten ausbricht, zielt er darauf ab, von schnellen Preisbewegungen zu profitieren und Gewinne zu erzielen. Mit einem eingeb
Red Cross Bot
Calvin Andile Mahlangu
Experten
Red Cross - USDJPY Breakout Expert Advisor Erfassen Sie den morgendlichen Ausbruch. Reiten Sie auf dem Trend. Automatisch handeln. Der Red Cross EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für das USDJPY-Paar entwickelt wurde. Mit Hilfe einer bewährten Early-Morning-Breakout-Strategie identifiziert er die Handelsspanne, erkennt den Ausbruch und folgt dem Trend bis zum optimalen Ausstiegspunkt - alles ohne manuelles Eingreifen. Der Red Cross EA ist aus einer kampferprobten Live-Hand
Bold AI
Calvin Andile Mahlangu
Experten
BOLD AI - Präzisions-Devisenhandel mit Multi-Indikator-Intelligenz BOLD AI ist ein vollautomatischer MetaTrader 4 Expert Advisor , der mit einer leistungsstarken Kombination aus Bollinger Bands , RSI und momentumbasierter Logik hochwahrscheinliche Handels-Setups erfasst. Er passt sich dynamisch an wechselnde Marktbedingungen an und verwaltet Trades mit einem Trailing-Stop, um Gewinne zu sichern und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Warum BOLD AI wählen? Intelligente Einstiegsstrategie
Kali FX Trade Manager
Calvin Andile Mahlangu
Utilitys
KALI-FX Trade Manager - Advanced Exit & Equity Protection Utility for MetaTrader 4Der KALI-FX Trade Manager ist ein kompaktes und dennoch leistungsfähiges Dienstprogramm, das entwickelt wurde, um die Verwaltung von Handelsausgängen mit Präzision, Konsistenz und integriertem Kontoschutz zu automatisieren und zu sichern. Es integriert Breakeven-Kontrolle , Trailing-Stop-Logik , partielle Schließung , automatische SL/TP-Platzierung und ein tägliches Aktienschutzsystem - so wird sichergestellt, das
X Tesla EA
Calvin Andile Mahlangu
Experten
X Tesla Expert Advisor - Trendfolgesystem für die Tesla Aktie Folgen Sie dem Trend. Filtern Sie das Rauschen. Handeln Sie mit Präzision. Der X Tesla EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für Tesla (TSLA) entwickelt wurde. Es kombiniert die Stärke von zwei gleitenden Durchschnitten , dem Parabolic SAR und einem Rate of Change (ROC) Filter , um starke Trends zu erfassen und Trades im richtigen Moment zu beenden. Das System geht in den Handel ein, wenn die Kursbewegung mit den g
Bella Scalper
Calvin Andile Mahlangu
Experten
BELLA EA - Ausbruchshandelssystem für EURUSD Erfassen Sie Key Level Breakouts. Mit dem Trend mitgehen. Protect Profits. BELLA EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um Kursausbrüche auf den wichtigsten Niveaus (Höchst- und Tiefststände) auf dem Forex-Markt zu erfassen. Indem BELLA EA in den Handel einsteigt, wenn der Preis aus diesen kritischen Punkten ausbricht, zielt er darauf ab, von schnellen Preisbewegungen zu profitieren und Gewinne zu erzielen. Mit einem eingeb
Bantam
Calvin Andile Mahlangu
Experten
Bantam EA - Strukturiertes Scalping auf EUR/USD (H1) Bantam ist ein automatisierter Expert Advisor, der für das Währungspaar EUR/USD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Preisausbrüche um die letzten Hoch- und Tiefstände zu identifizieren und zu handeln, basierend auf einer internen Logik, die von der Preisstruktur abgeleitet ist. Der EA platziert schwebende Orders zu ausgewählten Preispunkten und verwaltet Positionen mit einem integrierten Trailing-Stop-S
Red Cross
Calvin Andile Mahlangu
Experten
Red Cross - USDJPY Breakout Expert Advisor Erfassen Sie den morgendlichen Ausbruch. Reiten Sie auf dem Trend. Automatisch handeln. Der Red Cross EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für das USDJPY-Paar entwickelt wurde. Mit Hilfe einer bewährten Early-Morning-Breakout-Strategie identifiziert er die Handelsspanne, erkennt den Ausbruch und folgt dem Trend bis zum optimalen Ausstiegspunkt - alles ohne manuelles Eingreifen. Der Red Cross EA ist aus einer kampferprobten Live-Hand
Kalifx Trade manager
Calvin Andile Mahlangu
Utilitys
KALI-FX Trade Manager - Fortgeschrittene Exit- und Risikomanagement-Utility für MetaTrader 5 Der KALI-FX Trade Manager ist ein kompaktes Dienstprogramm, das entwickelt wurde, um den Handelsausstieg und das Risikomanagement mit Präzision und Konsistenz zu automatisieren. Es integriert Breakeven-Kontrolle , Trailing-Stop-Logik , partielle Schließung , automatische SL/TP-Zuweisung und Equity Protection System - und stellt damit sicher, dass jede Position und das gesamte Konto gemäß vordefinierter
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension