Auto BE #2 Edition - Trade Exit und ADR Panel Utility (MT4)

Überblick

Auto BE #2 Edition ist ein MetaTrader 4-Dienstprogramm, das den Ausstieg aus dem Handel durch automatische Stop-Loss-Platzierung, Breakeven-Schutz und einen optionalen Mechanismus zur teilweisen Schließung verwaltet.

Es enthält auch ein ADR-Panel (Average Daily Range), das die Marktspanne und Volatilitätsdaten direkt auf dem Chart anzeigt.

Das Tool hilft Händlern bei der Aufrechterhaltung eines konsistenten, regelbasierten Handelsmanagements, unabhängig davon, ob sie manuell oder über Expert Advisors handeln.

Wichtigste Funktionen

Automatischer Stop-Loss und Take-Profit

Legt automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Levels fest, wenn eine Position eröffnet wird (sofern nicht bereits definiert).

SL und TP sind über die Eingabeeinstellungen vollständig anpassbar.

Teilweise Schließen-Funktion

Führt eine automatische Teilschließung aus, wenn der Preis einen bestimmten Prozentsatz des TP-Abstands erreicht.

Der Prozentsatz der zu schließenden Lots und der TP-Triggerabstand (%) sind beide über Eingabeparameter konfigurierbar.

Funktioniert für jede Lotgröße ≥ 0,01.

Breakeven-Anpassung (optional)

Verschiebt den Stop Loss auf Breakeven plus Offset , sobald eine definierte Gewinnschwelle erreicht ist.

Verhindert, dass gewinnbringende Trades ins Minus drehen und ermöglicht gleichzeitig weiteres Aufwärtspotenzial.

ADR-Panel (optional)

Zeigt Marktmetriken in Echtzeit an, darunter: Aktueller Spread (Pips) Durchschnittliche tägliche Spanne (ADR) Tägliche Hoch-Tief-Spanne ADR-Abdeckung in Prozent

Farbe, Position und Layout des Panels sind vollständig anpassbar.

Eingabe-Parameter

SL & TP-Einstellungen

StopLoss - Stop-Loss-Abstand in Pips

TakeProfit - Take-Profit-Abstand in Pips

Partial Close-Einstellungen

PartialTriggerPercent - % der TP-Distanz, bei der ein Teilschluss ausgelöst wird

PartialClosePercent - % der gesamten Lots, die bei Auslösung geschlossen werden

Breakeven-Einstellungen

EnableBreakEven - Aktivieren oder Deaktivieren der Breakeven-Logik

BEActivationPips - Gewinn (in Pips), der zur Aktivierung des Breakeven erforderlich ist

BEOffsetPips - Offset in Pips über das Breakeven-Niveau hinaus

ADR-Panel-Einstellungen

EnableADRPanel - ADR-Panel anzeigen oder ausblenden

ADR_Period - Rückblickzeitraum (Tage) für die ADR-Berechnung

PanelCorner , PanelX , PanelY - Position des Panels auf dem Chart steuern

PanelTextColor - Textfarbe für die Anzeige des Panels

Betriebslogik

Hängen Sie das Dienstprogramm an den Chart des Symbols, das Sie verwalten möchten. Wenn eine neue Position geöffnet wird: SL und TP werden automatisch angewendet, wenn sie nicht bereits eingestellt sind.

Die Verwaltung des Handels beginnt sofort. Wenn sich der Preis im Gewinn bewegt: Wenn PartialTriggerPercent von TP erreicht wird, schließt der EA automatisch den konfigurierten PartialClosePercent der Position.

Das verbleibende Volumen bewegt sich weiter in Richtung TP mit optionaler Breakeven-Anpassung. Das ADR-Panel wird laufend mit Live-Daten aktualisiert und gibt einen klaren Einblick in die Marktvolatilität.

Technische Hinweise

Minimale unterstützte Partial-Close-Lot-Größe: 0,02 Lots .

Das ADR-Panel kann ein- oder ausgeschaltet werden.

Keine externen DLLs oder Internetzugang erforderlich.

Vollständig kompatibel mit manuellen oder EA-gesteuerten Aufträgen.

Alle Berechnungen und Änderungen erfolgen innerhalb der MT4-Umgebung.

Unterstützung

Wenn Sie Hilfe, Fragen oder eine Anleitung zur Einrichtung benötigen, wenden Sie sich bitte an MQL5 Private Messages oder den Produktkommentarbereich.