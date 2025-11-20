Kalifx Trade manager


KALI-FX Trade Manager - Fortgeschrittene Exit- und Risikomanagement-Utility für MetaTrader 5

Der KALI-FX Trade Manager ist ein kompaktes Dienstprogramm, das entwickelt wurde, um den Handelsausstieg und das Risikomanagement mit Präzision und Konsistenz zu automatisieren.
Es integriert Breakeven-Kontrolle, Trailing-Stop-Logik, partielle Schließung, automatische SL/TP-Zuweisung und Equity Protection System - und stellt damit sicher, dass jede Position und das gesamte Konto gemäß vordefinierter Sicherheitsparameter gehandhabt werden.

Dieses Tool unterstützt sowohl manuelle als auch EA-initiierte Trades und funktioniert über alle Instrumente und Zeitrahmen hinweg.

⚙️ Kernfunktionalitäten

🟢 Breakeven-System

Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf das Einstiegsniveau, sobald ein Handel eine bestimmte Gewinnschwelle erreicht.

Parameter:

  • BE aktivieren? - Aktivieren oder Deaktivieren der Breakeven-Logik

  • BE % of Take Profit - Prozentsatz des TP-Abstandes, bei dem der Breakeven aktiviert wird

  • BE Offset (Punkte) - Zusätzlicher Puffer nach dem Einstieg

Beispiel:
Wenn TP = 100 Pips und BE % = 60, wird der SL nach einer Gewinnbewegung von 60 Pips an den Break-Even angepasst.

🔵 Trailing-Stop-System (punktbasiert)

Ein klassischer Trailing-Stop, der den Stop-Loss auf der Basis von festen Punktabständen verschiebt.

Verhalten:

  • Wird aktiviert, sobald sich der Kurs um eine bestimmte Anzahl von Punkten im Gewinn bewegt.

  • SL folgt dem Kurs in einem festen Punktabstand (TS_StopPoints).

  • SL aktualisiert nur, wenn sich der Kurs um den festgelegten Schritt (TS_StepPoints) weiterbewegt hat.

Parameter:

  • Trailing einschalten? - Schaltet das punktbasierte Trailing ein/aus

  • Trailing-Start in Punkten - Mindestgewinn (in Punkten), bevor das Trailing beginnt

  • Trailing-Schritt in Punkten - Minimale Bewegung bevor SL aktualisiert wird

  • Trailing-Stop in Punkten - Abstand zwischen Preis und SL

🔶 Trailing-Stop-System (% des TP-basiert)

Eine dynamische Trailing-Methode, die den SL auf der Grundlage des prozentualen Abstands zum Take Profit und des prozentualen Anteils am aktuellen schwebenden Gewinn verschiebt.

Verhalten:

  • Wird aktiviert, wenn der Kurs einen bestimmten Prozentsatz des TP erreicht (TS_StartTPPercent).

  • SL wird platziert, um einen bestimmten Prozentsatz des aktuellen Gewinns zu sichern.

  • SL wird nur aktualisiert, wenn das neue Niveau um den Schritt (TS_StepPoints2) weiter ist.

Parameter:

  • Aktiviere Trailing basierend auf % des TP? - Schaltet das prozentuale Trailing ein/aus

  • Trailing-Start in % des TP - Wie weit muss sich der Kurs in Richtung TP bewegen, bevor das Trailing beginnt

  • Trailing-Schritt in Punkten - Mindestbewegung, bevor SL aktualisiert wird

  • % des Gewinns zum Festhalten - Teil des schwebenden Gewinns bleibt erhalten


🟡 Teilweise Schließen-Funktion

Schließt automatisch einen bestimmten Teil einer Position, sobald ein ausgewähltes Gewinnniveau erreicht ist.

Parameter:

  • Partielle Schließung aktivieren? - Aktivieren oder deaktivieren

  • Close % of Lots - Prozentualer Anteil der zu schließenden Position

  • Trigger % of TP - Gewinnniveau, das den Teilschluss auslöst

Beispiel:
Schließt 50 % der Position, wenn der Preis 50 % der TP-Distanz erreicht.

🔸 Automatische SL / TP-Platzierung

Stellt sicher, dass alle offenen Trades schützende Grenzen haben.

Parameter:

  • Standard-SL (Punkte) - Standard-Stop-Loss-Abstand, wenn keiner vorhanden ist

  • Standard TP (Punkte) - Standard Take-Profit-Abstand, wenn keiner vorhanden ist

Umfasst die Validierung zur Einhaltung der Broker-Mindestabstandsregeln.

🛡️ Eigenkapitalschutz-System

Eine Sicherheitsfunktion zum Schutz des gesamten Kontokapitals bei extremen Marktbedingungen.

Wie es funktioniert:
Der EA überwacht kontinuierlich das Eigenkapital des Kontos und schließt automatisch alle offenen Positionen, sobald der gesamte Floating Drawdown den von Ihnen festgelegten maximalen Drawdown-Prozentsatz erreicht.

Parameter:

  • Equity Protection einschalten? - Schaltet das Schutzsystem ein oder aus

  • Max Drawdown Percent - Der maximale Aktienverlust (in % des Guthabens), bevor die Position vollständig geschlossen wird.

Sobald der Schutz ausgelöst wird, werden alle Geschäfte geschlossen, und das System setzt sich automatisch zurück und nimmt die Überwachung mit dem neuen Eigenkapitalniveau wieder auf - so ist ein kontinuierlicher, handfreier Schutz Ihres Handelskapitals gewährleistet.

💼 Technische Informationen

  • Funktioniert mit manuellen und EA-initiierten Trades

  • Unterstützt alle Instrumente und Zeitrahmen

  • ECN-kompatibel (modifiziert Aufträge nach der Ausführung)

  • Verwendet Magic-Number-Filterung zur Handelsidentifikation

  • Setzt den Aktienschutz nach der Ausführung automatisch zurück

📘 Hinweise zur Verwendung

Hängen Sie das Dienstprogramm an den Chart des Symbols an, das Sie verwalten möchten.
Konfigurieren Sie alle Parameter über den Eingabedialog.
Für die Ersteinrichtung empfiehlt es sich, ein Demokonto zu verwenden, um das maklerspezifische Ausführungsverhalten zu überprüfen.

Benutzerdefinierte Testversion verfügbar:
Wenn Sie dieses Produkt auf einem echten Chart testen möchten (nicht nur im Strategy Tester), können Sie eine kostenlose, begrenzte Testversion anfordern.
Senden Sie mir eine Nachricht über mein MQL5-Profil, und ich werde Ihnen eine Testversion mit eingeschränkten Funktionen oder einer zeitlich begrenzten Aktivierung zur Verfügung stellen.


💬 Unterstützung

Wenn Sie Unterstützung, Feedback oder Anpassungsanfragen benötigen, kontaktieren Sie den Autor über den MQL5-Kommentarbereich oder das private Nachrichtensystem.

