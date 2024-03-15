Kalifx trailing stop EA
- Utilitys
- Calvin Andile Mahlangu
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 16 Oktober 2025
KALIFX Trailing Stop Dienstprogramm für MetaTrader 4
Die KALIFX Trailing Stop Utility ist ein Tool für das automatische Stop-Loss-Management auf der MetaTrader 4 Plattform.
Es überwacht offene Positionen und passt das Stop-Loss-Niveau dynamisch an, wenn sich der Preis zugunsten des Handels bewegt.
Das Dienstprogramm kann auch anfängliche Stop-Loss- und Take-Profit-Levels platzieren und Break-Even-Regeln anwenden, sobald der Handel einen bestimmten Gewinnabstand erreicht.
Kernfunktionalität
1. Trailing-Stop-Logik
Wenn sich der Markt in die Richtung eines offenen Handels bewegt und den benutzerdefinierten Trailing-Start-Abstand erreicht, beginnt das Dienstprogramm
mit der automatischen Anpassung des Stop-Loss.
Der Stop-Loss wird in Intervallen aktualisiert, die durch den Parameter Trailing Step bestimmt werden, um sicherzustellen, dass der Stop-Loss dem Kurs in kleinen, kontrollierten Schritten folgt, ohne dass eine übermäßige Neupositionierung erfolgt.
-
Trailing-Start (Pips): Abstand in Pips, bevor der Trailing-Stop aktiviert wird.
-
Trailing-Schritt (Pips): Mindestpreisänderung, die erforderlich ist, bevor der Stop-Loss wieder aktualisiert wird.
-
Trailing Stop (Pips): Verschiebt den Stop-Loss automatisch, wenn der Handel in den Gewinn geht, wobei ein bestimmter Abstand zum aktuellen Kurs eingehalten wird. Dies hilft, Gewinne zu sichern, während der Handel weiterlaufen kann.
Dieser Ansatz ermöglicht eine allmähliche Gewinnabsicherung bei gleichzeitiger Flexibilität während volatiler Kursbewegungen.
2. Breakeven-System
Die Breakeven-Funktion verschiebt den Stop-Loss auf den Einstiegskurs (zuzüglich eines optionalen Offsets), wenn der Handel einen bestimmten Prozentsatz des Take-Profit-Niveaus erreicht.
-
BE % des Take-Profits: Legt fest, wann die Breakeven-Funktion im Verhältnis zum TP-Abstand aktiviert werden soll.
-
BE-Offset (Pips): Fügt einen kleinen Sicherheitspuffer über den Einstieg hinaus hinzu, um Spreads oder Provisionen zu decken.
Nach Auslösung wird der Stop-Loss angepasst, um sicherzustellen, dass die Position risikofrei bleibt.
3. Automatische SL/TP-Platzierung
Wenn ein Handel ohne einen definierten Stop-Loss oder Take-Profit eröffnet wird, kann das Dienstprogramm diese automatisch gemäß den voreingestellten Werten zuweisen.
Dies garantiert, dass jeder Handel sofort nach der Ausführung geschützt ist.
Eingabe-Parameter
|Kategorie
|Parameter
|Beschreibung
|Allgemein
|Automatischer SL & TP
|Automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Platzierung einschalten
|Nachlaufende
|Trailing Stop verwenden?
|Aktivieren oder deaktivieren Sie die Trailing-Funktion
|Trailing-Start (Pips)
|Abstand vor Beginn des Trailing
|Trailing-Schritt (Pips)
|Schrittweite zwischen den Stop-Loss-Aktualisierungen
|Trailing-Stop (Pips)
|Abstand, den der Stop-Loss hinter dem aktuellen Kurs hält
|Breakeven
|Breakeven verwenden?
|Aktivieren oder deaktivieren Sie das Breakeven-System
|BE % des Take-Profits
|Aktivierungsschwelle für Breakeven
|BE-Abweichung (Pips)
|Abstand über den Breakeven hinaus
Verwendung Anmerkungen
-
Hängen Sie das Utility an ein beliebiges Diagramm an, in dem Sie die Trades automatisch verwalten lassen möchten.
-
Funktioniert mit manuellen Trades oder Expert Advisors.
-
Kompatibel mit allen Handelsinstrumenten und Zeitrahmen.
-
Testen Sie das Programm auf einem Demokonto, bevor Sie es auf einem Live-Konto verwenden, um die Eignung der Parameter zu bestätigen.
-
Support ist über das MQL5-Nachrichtensystem verfügbar.
Unterstützung
Für Unterstützung oder Anpassungsanfragen kontaktieren Sie bitte den Autor über den MQL5-Kommentarbereich oder das private Nachrichtensystem.
A helpful and kind person, very good at developing expert consultants, after contacting him I asked if it was possible to modify this ea and he did it without problems.