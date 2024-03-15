Kalifx trailing stop EA

KALIFX Trailing Stop Dienstprogramm für MetaTrader 4

Die KALIFX Trailing Stop Utility ist ein Tool für das automatische Stop-Loss-Management auf der MetaTrader 4 Plattform.

Es überwacht offene Positionen und passt das Stop-Loss-Niveau dynamisch an, wenn sich der Preis zugunsten des Handels bewegt.

Das Dienstprogramm kann auch anfängliche Stop-Loss- und Take-Profit-Levels platzieren und Break-Even-Regeln anwenden, sobald der Handel einen bestimmten Gewinnabstand erreicht.

Kernfunktionalität

1. Trailing-Stop-Logik

Wenn sich der Markt in die Richtung eines offenen Handels bewegt und den benutzerdefinierten Trailing-Start-Abstand erreicht, beginnt das Dienstprogramm

mit der automatischen Anpassung des Stop-Loss.

Der Stop-Loss wird in Intervallen aktualisiert, die durch den Parameter Trailing Step bestimmt werden, um sicherzustellen, dass der Stop-Loss dem Kurs in kleinen, kontrollierten Schritten folgt, ohne dass eine übermäßige Neupositionierung erfolgt.

Trailing-Start (Pips): Abstand in Pips, bevor der Trailing-Stop aktiviert wird.

Trailing-Schritt (Pips): Mindestpreisänderung, die erforderlich ist, bevor der Stop-Loss wieder aktualisiert wird.

Trailing Stop (Pips): Verschiebt den Stop-Loss automatisch, wenn der Handel in den Gewinn geht, wobei ein bestimmter Abstand zum aktuellen Kurs eingehalten wird. Dies hilft, Gewinne zu sichern, während der Handel weiterlaufen kann.



Dieser Ansatz ermöglicht eine allmähliche Gewinnabsicherung bei gleichzeitiger Flexibilität während volatiler Kursbewegungen.

2. Breakeven-System

Die Breakeven-Funktion verschiebt den Stop-Loss auf den Einstiegskurs (zuzüglich eines optionalen Offsets), wenn der Handel einen bestimmten Prozentsatz des Take-Profit-Niveaus erreicht.

BE % des Take-Profits: Legt fest, wann die Breakeven-Funktion im Verhältnis zum TP-Abstand aktiviert werden soll.

BE-Offset (Pips): Fügt einen kleinen Sicherheitspuffer über den Einstieg hinaus hinzu, um Spreads oder Provisionen zu decken.

Nach Auslösung wird der Stop-Loss angepasst, um sicherzustellen, dass die Position risikofrei bleibt.

3. Automatische SL/TP-Platzierung

Wenn ein Handel ohne einen definierten Stop-Loss oder Take-Profit eröffnet wird, kann das Dienstprogramm diese automatisch gemäß den voreingestellten Werten zuweisen.

Dies garantiert, dass jeder Handel sofort nach der Ausführung geschützt ist.

Eingabe-Parameter

Kategorie Parameter Beschreibung Allgemein Automatischer SL & TP Automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Platzierung einschalten Nachlaufende Trailing Stop verwenden? Aktivieren oder deaktivieren Sie die Trailing-Funktion Trailing-Start (Pips) Abstand vor Beginn des Trailing Trailing-Schritt (Pips) Schrittweite zwischen den Stop-Loss-Aktualisierungen Trailing-Stop (Pips) Abstand, den der Stop-Loss hinter dem aktuellen Kurs hält Breakeven Breakeven verwenden? Aktivieren oder deaktivieren Sie das Breakeven-System BE % des Take-Profits Aktivierungsschwelle für Breakeven BE-Abweichung (Pips) Abstand über den Breakeven hinaus





Verwendung Anmerkungen

Hängen Sie das Utility an ein beliebiges Diagramm an, in dem Sie die Trades automatisch verwalten lassen möchten.

Funktioniert mit manuellen Trades oder Expert Advisors.

Kompatibel mit allen Handelsinstrumenten und Zeitrahmen.

Testen Sie das Programm auf einem Demokonto, bevor Sie es auf einem Live-Konto verwenden, um die Eignung der Parameter zu bestätigen.

Support ist über das MQL5-Nachrichtensystem verfügbar.

Unterstützung Für Unterstützung oder Anpassungsanfragen kontaktieren Sie bitte den Autor über den MQL5-Kommentarbereich oder das private Nachrichtensystem.

Wenn Sie eine