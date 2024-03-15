Kalifx trailing stop EA

5

KALIFX Trailing Stop Dienstprogramm für MetaTrader 4

Die KALIFX Trailing Stop Utility ist ein Tool für das automatische Stop-Loss-Management auf der MetaTrader 4 Plattform.
Es überwacht offene Positionen und passt das Stop-Loss-Niveau dynamisch an, wenn sich der Preis zugunsten des Handels bewegt.
Das Dienstprogramm kann auch anfängliche Stop-Loss- und Take-Profit-Levels platzieren und Break-Even-Regeln anwenden, sobald der Handel einen bestimmten Gewinnabstand erreicht.

Kernfunktionalität

1. Trailing-Stop-Logik

Wenn sich der Markt in die Richtung eines offenen Handels bewegt und den benutzerdefinierten Trailing-Start-Abstand erreicht, beginnt das Dienstprogramm
mit der automatischen Anpassung des Stop-Loss.
Der Stop-Loss wird in Intervallen aktualisiert, die durch den Parameter Trailing Step bestimmt werden, um sicherzustellen, dass der Stop-Loss dem Kurs in kleinen, kontrollierten Schritten folgt, ohne dass eine übermäßige Neupositionierung erfolgt.

  • Trailing-Start (Pips): Abstand in Pips, bevor der Trailing-Stop aktiviert wird.

  • Trailing-Schritt (Pips): Mindestpreisänderung, die erforderlich ist, bevor der Stop-Loss wieder aktualisiert wird.

  • Trailing Stop (Pips): Verschiebt den Stop-Loss automatisch, wenn der Handel in den Gewinn geht, wobei ein bestimmter Abstand zum aktuellen Kurs eingehalten wird. Dies hilft, Gewinne zu sichern, während der Handel weiterlaufen kann.

Dieser Ansatz ermöglicht eine allmähliche Gewinnabsicherung bei gleichzeitiger Flexibilität während volatiler Kursbewegungen.

2. Breakeven-System

Die Breakeven-Funktion verschiebt den Stop-Loss auf den Einstiegskurs (zuzüglich eines optionalen Offsets), wenn der Handel einen bestimmten Prozentsatz des Take-Profit-Niveaus erreicht.

  • BE % des Take-Profits: Legt fest, wann die Breakeven-Funktion im Verhältnis zum TP-Abstand aktiviert werden soll.

  • BE-Offset (Pips): Fügt einen kleinen Sicherheitspuffer über den Einstieg hinaus hinzu, um Spreads oder Provisionen zu decken.

Nach Auslösung wird der Stop-Loss angepasst, um sicherzustellen, dass die Position risikofrei bleibt.

3. Automatische SL/TP-Platzierung

Wenn ein Handel ohne einen definierten Stop-Loss oder Take-Profit eröffnet wird, kann das Dienstprogramm diese automatisch gemäß den voreingestellten Werten zuweisen.
Dies garantiert, dass jeder Handel sofort nach der Ausführung geschützt ist.

Eingabe-Parameter

Kategorie Parameter Beschreibung
Allgemein Automatischer SL & TP Automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Platzierung einschalten
Nachlaufende Trailing Stop verwenden? Aktivieren oder deaktivieren Sie die Trailing-Funktion
Trailing-Start (Pips) Abstand vor Beginn des Trailing
Trailing-Schritt (Pips) Schrittweite zwischen den Stop-Loss-Aktualisierungen
Trailing-Stop (Pips) Abstand, den der Stop-Loss hinter dem aktuellen Kurs hält
Breakeven Breakeven verwenden? Aktivieren oder deaktivieren Sie das Breakeven-System
BE % des Take-Profits Aktivierungsschwelle für Breakeven
BE-Abweichung (Pips) Abstand über den Breakeven hinaus


Verwendung Anmerkungen

  • Hängen Sie das Utility an ein beliebiges Diagramm an, in dem Sie die Trades automatisch verwalten lassen möchten.

  • Funktioniert mit manuellen Trades oder Expert Advisors.

  • Kompatibel mit allen Handelsinstrumenten und Zeitrahmen.

  • Testen Sie das Programm auf einem Demokonto, bevor Sie es auf einem Live-Konto verwenden, um die Eignung der Parameter zu bestätigen.

  • Support ist über das MQL5-Nachrichtensystem verfügbar.

Unterstützung

Für Unterstützung oder Anpassungsanfragen kontaktieren Sie bitte den Autor über den MQL5-Kommentarbereich oder das private Nachrichtensystem.

    Wenn Sie einebenutzerdefinierte Version dieses EA mit Ihren eigenen Eingaben oder zusätzlichen Funktionen wünschen, zögern Sie nicht zu fragen - ich werde es gerne für den Preis einer Tasse Kaffee tun ☕.
    Bewertungen 5
    Leo1972403
    66
    Leo1972403 2025.10.18 12:34 
     

    A helpful and kind person, very good at developing expert consultants, after contacting him I asked if it was possible to modify this ea and he did it without problems.A helpful and kind person, very good at developing expert consultants, after contacting him I asked if it was possible to modify this ea and he did it without problems.

    Rich8989
    718
    Rich8989 2025.10.18 08:29 
     

    very good trade management indicator. Fully recommended.

    Жалгаскали Усенгалиев
    646
    Жалгаскали Усенгалиев 2025.07.18 15:00 
     

    хорошо работает

    RPG Gamers Trade Manager EA
    Ephraim Albacite Umpan
    Experten
    Beschreibung des Expert Advisors Dieser Expert Advisor ist ein bewährtes und umfassend getestetes automatisiertes Handelssystem, das für eine konsistente Ausführung unter evaluierungsbasierten Handelsbedingungen entwickelt wurde. Die Handelslogik wurde in realen Handelsumgebungen über einen langen Zeitraum getestet und validiert. Der Fokus lag dabei auf Stabilität der Ausführung, Drawdown-Kontrolle und strikter Regelkonformität, nicht auf spekulativer Performance. Alle Handelsentscheidungen
    FREE
    Delete All
    Sergio D. Rocha
    Utilitys
    Dies ist ein sehr dummes Skript, aber vielleicht finden Sie es nützlich. Es löscht alle Objekte aus dem Diagramm. Ich empfehle Ihnen, eine Tastenkombination festzulegen, mit der Sie das Skript einfach durch Drücken einiger Tasten auf Ihrer Tastatur aufrufen können. Um ein versehentliches Löschen von Objekten zu vermeiden, fordert das Skript Sie auf, die Aktion zu bestätigen, da Sie sie nicht mit "Rückgängig" (Strg+Z) wiederherstellen können.
    FREE
    Lot Calculate
    Maksim Neimerik
    Utilitys
    Dieses einfache, aber nützliche Skript berechnet das Lot in % der Einlage. Es ist für das Risikomanagement unverzichtbar. Es gibt nur einen anpassbaren Parameter: MaxRisk - Risiko in % für die Losberechnung. Das Produkt funktioniert wie ein Standardskript. Starten Sie es einmal auf einem geeigneten Chart und beginnen Sie den Handel mit dem berechneten Lot-Wert. Genial ist die Einfachheit! Viel Spaß beim Handeln!
    FREE
    Implied Trader
    Ciprian Ghebanoaei
    Experten
    Implied Trader ist ein vollautomatischer, professioneller Handelsroboter, der speziell für den Devisenmarkt AUDCAD M30 Timeframe entwickelt wurde . Für den EA ist keine Parameterkonfiguration erforderlich. Lediglich die Größe des Lots, das Sie verwenden möchten, muss ausgewählt werden. 0,1 ist die vorgeschlagene Lotgröße für ein $2000-Konto. Sie können die Lotgröße entsprechend erhöhen, wenn Ihr Konto mehr Geld hat. Es gibt einen intelligenten Algorithmus, der den Trend erkennt. Auf der Grundlag
    FREE
    WH Price Wave Pattern MT4
    Wissam Hussein
    4.4 (5)
    Indikatoren
    Willkommen zu unserem   Preiswellenmuster   MT4 – (ABCD-Muster) –     Das ABCD-Muster ist ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsmuster in der Welt der technischen Analyse. Es handelt sich um ein harmonisches Preismuster, das Händler nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Markt zu identifizieren. Mit dem ABCD-Muster können Händler potenzielle Preisbewegungen vorhersehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie Geschäfte eingehen und beenden. EA-Versio
    FREE
    Antwort auf eine Rezension