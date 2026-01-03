🚀 EINFÜHRUNGSANGEBOT: 65% RABATT

Wir feiern die Veröffentlichung vonRange Cycle Pro MT4 mit einem zeitlich begrenzten Einführungsangebot!

Aktueller Preis: $99 ( lebenslang) / $49 ( 3 Monate Miete)

Zukünftiger Preis: $299 ( lebenslang) / $149 ( 3 Monate Miete)

Bedingung: Dieses Angebot ist nur bis zum31. Januar 2026 gültig ( oder für die ersten50 Lizenzen, je nachdem, was zuerst eintritt).

Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt, um den niedrigstmöglichen Preis vor der Erhöhung zu erhalten.





📈 Range Cycle Pro MT4 - Professioneller algorithmischer Handelsrahmen.



Range Cycle Pro MT4 ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das auf Präzision, Flexibilität und Konsistenz ausgelegt ist. Im Gegensatz zu Standard-Handelsrobotern, die sich auf nachlaufende Indikatoren wie MACD oder RSI verlassen, basiert dieser Expert Advisor aufreiner Preisaktion und Time Range Alpha und unterstützt sowohl Breakout- (trendfolgende) als auch Mean-Reversion-Strategien (Gegentrend).

Dieser EA ist nicht nur ein Einzweck-Handelsroboter, sondern einprofessioneller Handelsrahmen. Durch die Anwendung verschiedener Parameterkonfigurationen und das Anhängen des EA an mehrere Charts können Händlereine breite Palette von Handelsstilen über Instrumente und Sitzungen hinweg automatisieren, diversifizieren und optimieren.

Range Cycle Pro MT4 identifiziert automatisch eine dynamische Preisspanne während eines benutzerdefinierten Zeitfensters und führt Trades basierend auf dem realen Marktmomentum aus. Händler können das System an verschiedene Märkte - wieGold (XAUUSD),US100 undEURUSD - anpassen, um einenportfoliobasierten Handelsansatz aufzubauen, anstatt sich auf ein einzelnes Symbol oder eine Strategie zu verlassen.

Der EA ermöglicht es auch, dass dasselbe Instrument (z. B. EURUSD)gleichzeitig mitverschiedenen Zeitspannen und Strategiemodi gehandelt wird, was fortschrittliche Ansätze wieStrategiediversifizierung und Hedging-Ausführung innerhalb eines Kontos ermöglicht.

Durch die Anpassung der Startzeit des Bereichs an wichtige Marktsitzungen - wie dieNew York Open - könnendie Benutzer das Verhalten des Opening Range Breakout (ORB) nutzen, während alternative Zeitfenster für strukturierte Mean-Reversion-Setups verwendet werden können.

In Kombination mit der proprietärenCycle Recovery-Engine verwaltet Range Cycle Pro MT4 aktiv Drawdowns und passt sich an wechselnde Marktbedingungen an, um kontrollierte Volatilität in Chancen zu verwandeln.

Warum Range Cycle Pro MT4 wählen?

Lag-freie Logik : Der EA wartet nicht auf alte Daten. Er reagiert sofort, wenn der Kurs mit dem definierten Bereich interagiert (Ausbruch oder Umkehr) und stellt sicher, dass Sie genau dann in den Handel einsteigen, wenn die Bewegung stattfindet.

Visuelle Schnittstelle: Der EA zeichnet die Referenz-Range-Box und die wichtigen Range-High- und Range-Low-Linien direkt auf Ihrem Chart, so dass Sie genau sehen können, was der Roboter in Echtzeit denkt.

Universelle Kompatibilität: Die Strategie basiert auf Marktmechanik, nicht auf Kurvenanpassung. Sie können sie für jeden Vermögenswert ( Forex, Indizes, Gold, Kryptowährungen) und jeden Zeitrahmen optimieren.

Smart Recovery System: Wir haben statische Risikomodelle durch eine intelligente "Cycle Recovery" Engine ersetzt. Es handelt sich nicht um ein Martingale-System; je nach Ihren Einstellungen kann es die Losgrößen erhöhen, verringern oder zurücksetzen, um die Aktienkurve zu glätten.

Crash Protection: Ihre Daten sind sicher. Der EA speichert seinen Wiederherstellungsstatus automatisch im Speicher des Terminals. Wenn Ihr VPS neu startet oder die Stromversorgung unterbrochen wird, macht der EA genau da weiter, wo er aufgehört hat.

Portfolio Ready: Sie können Range Cycle Pro MT4 auf mehreren Charts gleichzeitig laufen lassen. Durch die Zuweisung einer eindeutigenMagic Number verwaltet jeder Chart seinen eigenen Erholungszyklus unabhängig. Indem Sie den EA mit unterschiedlichen Einstellungen auf verschiedenen Charts oder Vermögenswerten einsetzen, können Sie problemlosHedging-, Portfolio-, Scalping-, Grid-Trading- und ORB-Strategien implementieren.

Wie es funktioniert

Scannen: Der EA misst die Höchst- und Tiefstkurse während der von Ihnen gewählten "Referenzzeit" (z. B. die erste Stunde der Londoner Sitzung) und zeichnet eine visuelle Box auf den Chart, in der dasRange High und Range Low explizit hervorgehoben werden. Ausführen: Je nach Modus wird ein Handel getätigt, wenn der Kurs diese Spanne durchbricht (Breakout) oder sie ablehnt (Reversion). Verwalten: Jeder Handel wird durch einen harten Stop-Loss geschützt. Wenn ein Handel geschlossen wird (unabhängig davon, ob er den Stop Loss oder den Take Profit erreicht), wird dasCycle Recovery System aktiviert, um die genaue Größe für den nächsten Einstieg auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Money Management Logik zu berechnen.

Parameter

=== Zeiteinstellungen (Serverzeit)

Range Start Hour/Minute: Die spezifische Zeit, zu der der EA mit der Analyse des Marktes beginnt.

Range Duration: Wie lange (in Minuten) der EA die High/Low Range misst.

Handelsdauer: Das aktive Handelsfenster. Nach dieser Zeit hört der EA auf, nach Signalen zu suchen.

=== Strategie-Konfiguration

Strategiemodus: Wählen Sie Breakout ( Trendfolge) oder Reversion ( Gegentrend).

Magic Number: Eine eindeutige ID für den EA.Hinweis: Verwenden Sie unterschiedliche Nummern, wenn Sie mit mehreren Symbolen/Settings handeln.

=== Risiko & Geldmanagement

SL %: Stop-Loss-Abstand (in Prozent des Preises).

Enable M.M.S: Schaltet das Cycle Recovery System EIN oder AUS.

M.M.S Logic: Wählen Sie aus , wie das System Losgrößen verwaltet. Hinweis: Dies ist nicht immer ein Multiplikator; er ändert sich je nach Modus: + Gewinn | R Verlust: Erhöht die Losgröße nach einem Gewinn , um Gewinnserien zu maximieren. Wird nach einem Verlust sofort auf das Basislot zurückgesetzt, um das Kapital zu schützen und die erzielten Gewinne zu sichern. + Gewinn | - Verlust: Erhöht die Losgröße nach einem Gewinn . Verringert allmählich die Losgröße nach einem Verlust ( anstelle eines vollständigen Rücksetzens) für ein gleichmäßigeres Wachstum. Wird vollständig zurückgesetzt, sobald das Zyklusziel erreicht ist. - Gewinn | + Verlust: Erhöht die Losgröße nach einem Verlust , um den Drawdown auszugleichen. Verringert sich nach einem Gewinn und setzt sich vollständig zurück, sobald das Zyklusziel erreicht ist.

M.M.S Reset Cycle: Die maximal zulässige Anzahl von Schritten, bevor das System einen Reset erzwingt (Safety Cap).

=== Visualisierung

Enable Visualization (Visualisierung aktivieren): Zeichnet die Reference Box und die Range Lines auf dem Chart.

Range Box Color / Range High/Low Lines Color: Passen Sie die Farben an Ihr Chartthema an .

Chartformat aktivieren: Bereinigt den Chart automatisch (Raster, Farben, Kerzen) für ein professionelles Aussehen, wenn der EA geladen wird.

=== Time Exit

Force Close: Optionale Funktion zum automatischen Schließen aller Trades zu einem bestimmten Zeitpunkt (z.B. Ende der US-Sitzung, vor Mitternacht,...).

Empfehlungen

Optimierung: Verwenden Sie den Strategietester, um die volatilsten Stunden für Ihren Vermögenswert zu ermitteln und den optimalen Strategiemodus ( Breakout vs. Reversion) für die aktuellen Marktbedingungen zu bestimmen. Übliche Setups sind die London Open für GBP-Paare oder die New York Open für US-Indizes. Die effiziente Architektur des EA ermöglicht Ihnen schnelle Optimierungen und hilft Ihnen, das genaue Timing und die Einstellungen zu finden, die Ihrem persönlichen Handelsstil entsprechen.

Manuelle Steuerung: Sie können F3 in Ihrem Terminal drücken, um die gespeicherten Wiederherstellungsvariablen anzuzeigen oder zu löschen, wenn Sie den EA manuell zurücksetzen möchten.

Downloads & Set Files: Überspringen Sie die Optimierung und starten Sie sofort! Laden Sie das offizielle Benutzerhandbuch und optimierte.set-Dateien für EURUSD, XAUUSD(Gold) und NDX100(Nasdaq) hier herunter: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766620





Wichtiger Hinweis zu Backtesting & Screenshots:

Range Cycle Pro für MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/160193 Aufgrund der begrenzten Qualität und Quantität historischer Daten im MetaTrader 4 bei vielen Brokern stammen die hier gezeigten Screenshots von der MT5-Version. Seien Sie versichert, dass Range Cycle Pro die exakt gleiche Logik und Codestruktur sowohl für MT4 als auch für MT5 verwendet, so dass Sie die voreingestellten Dateien aus dem entsprechenden Blog-Post getrost herunterladen und verwenden können. Wenn Ihr Broker keine qualitativ hochwertigen Tick-Daten für Backtests im MT4 bereitstellt, empfehle ich Ihnen dringend, die kostenlose Version von Range Cycle Pro für MT5 herunterzuladen, um Ihre Backtests durchzuführen. Sie können dann dieselben Einstellungen wie hier in MT4 verwenden. Wenn Sie nicht auf MT4 beschränkt sind, sollten Sie die MT5-Version von Range Cycle Pro verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.





Risikowarnung Der Handel an den Finanzmärkten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Range Cycle Pro MT4 bietet zwar Modi zur Verwaltung von Drawdowns, aber einige Einstellungen (insbesondere der Modus "- Win | + Loss") verwenden eine Erholungslogik, die das Risiko erhöht. Bitte führen Sie ein gründliches Backtesting durch undvermeiden Sie es, hohe Werte für das Cycle Target einzustellen, um sicherzustellen, dass die Einstellungen Ihrer Risikotoleranz entsprechen.