EurUsd Algo Trading

5

EURUSD Algo Trading ist ein einfaches, aber sehr effektives EA auf der MT5-Plattform. Das EA ist speziell für das stabilste Währungspaar der Welt, EURUSD, entwickelt worden.

Das EA verwendet eine Tageshandelsstrategie, bei der 90 % der Trades innerhalb weniger Stunden geschlossen werden. Es konzentriert sich darauf, wichtige Niveaus im H1-Zeitrahmen zu identifizieren, um Einstiegspunkte zu finden und angemessene, vordefinierte Stop-Loss-Level (SL) festzulegen.

Das EA unterstützt eine Trailing-Stop-Funktion, die es Tradern ermöglicht, Gewinne zu sichern, und bietet eine sehr hohe Gewinnquote. Es enthält außerdem verschiedene Funktionen zur Geldverwaltung, Zeitmanagement, Drawdown-Kontrolle und Nachrichtenmanagement-Tools, wodurch es für verschiedene Handelsstile und Kontotypen geeignet ist.

Das EA wurde in den letzten 17 Jahren Backtests unterzogen und hat dabei verschiedene wirtschaftliche Bedingungen wie die Finanzkrise 2008, die COVID-Pandemie 2019 und andere Rezessionen erfolgreich bewältigt.

Es gibt keine Mindestkontogröße, daher können Kunden mit einem kleinen Kapital von nur wenigen hundert US-Dollar starten.


Setup:

- Währungspaar: EURUSD 

- Zeitrahmen: Beliebig 

- Mindesteinzahlung: Beliebig (abhängig von den Anforderungen Ihres Brokers, empfohlen ab 300 USD, wenn Sie maximal 5 Trades eröffnen möchten) 

- Kontotyp: Beliebig (empfohlen: IC Market Standard-Konto, ohne Kommission)

Detaillierte Erklärung der Parameter


Eigenschaften:

- Handelt EURUSD. 

- Verwendet kein Martingale, Grid oder Hedge. 

- Jeder Trade ist durch einen Stop Loss geschützt. 

- Eingebaute automatische Lotgrößen-Funktion. 

- Sehr einfach zu installieren; Einstellungen müssen nicht geändert werden; die Standardeinstellungen sind für die meisten Broker geeignet. 

- VPS wird empfohlen, um das EA rund um die Uhr laufen zu lassen.


Risikohinweis:

- Machen Sie sich mit den Risiken vertraut, bevor Sie das EA kaufen. 

- Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Gewinne (das EA kann auch Verluste verursachen). 

- Die gezeigten Backtestergebnisse (z. B. in Screenshots) sind hoch optimiert und können nicht direkt auf den Live-Handel übertragen werden.


Hinweis:

- Das EA verwendet kein ChatGPT, KI oder andere fiktive Elemente, die einige Autoren oft in Produktbeschreibungen hinzufügen. Seien Sie vorsichtig und lassen Sie sich davon nicht täuschen. 

- Das EA erzeugt keine Gewinne in einer geraden Linie und gewinnt auch nicht 100 % der Zeit. Kein System der Welt kann das erreichen, und alle solche Behauptungen sind irreführend. 

- Ich bin ein Entwickler, der mit echten Konten und echten Systemen handelt, daher sind Verluste in bestimmten Zeiträumen normal. Ich versuche nicht, Kunden zu täuschen. Um die Qualität des EA zu bewerten, warten Sie bitte mindestens 6 Monate, um die tatsächliche Leistung zu sehen.

Bewertungen 3
Nice Trader
2763
Aller Uja 2025.01.19 21:46 
 

edited: March 26, 2025

I'm updating my rating to be slightly more positive and adding a few more stars.

After 5 months of usage, the EA has fortunately moved into profit—not a huge gain, but positive nonetheless.

I’m not ready to give it the highest rating just yet, but I reserve the right to revise my review again after another 3 months. At that point, I’ll provide my final assessment based on my personal experience with the EA.

______________________________________________________________________________________________________________________

I have been testing this EA since its release, and during this time, it has activated 7 trades with 1 loss, which has wiped out all the profits.

Considering the price of this EA and its profitability, I wouldn’t recommend it if it only trades the EURUSD pair (a suggestion to the developer: adding other major pairs like GBPUSD and USDJPY with a working strategy could justify the price).

Yes, I admit that the testing period could be longer, but if you know a bit about Forex markets and their movements, you’ll understand that purchasing this EA is not the best choice. The developer has also removed this EA’s signal from their showcase signals, and I’ve clearly explained the reason for that in this review.

The developer’s other products are built on similar breakout strategies, but the global market has changed so much in recent years that these strategies are now outdated and no longer perform as expected.

Currently, the EAs from this developer have caused me thousands in losses, not to mention failing to earn back the cost of the purchased EAs.

I’ll still keep this EA running on a demo account, and if I observe improvements or further declines in performance, I will update my review—assuming, of course, that this EA remains publicly available and doesn’t disappear like some of the developer’s other products.

Alexander Alekseevi Panchenko
437
Alexander Alekseevi Panchenko 2024.12.04 15:05 
 

Lo Thi Mai Loan is an exceptional expert advisor developer. This expert advisor is efficient and user-friendly. Additionally, the customer service is top-notch—responsive, attentive, and genuinely supportive. I recommend Lo Thi Mai Loan`s services to anyone looking to enhance their trading success!

Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experten
WICHTIGER HINWEIS: Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar. Der Preis wird bald auf $1999.99 erhöht. Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – Der ultimative Multi-Strategie Trendfolge-EA Willkommen bei Vega BOT , einem leistungsstarken Expert Advisor, der mehrere professionelle Trendfolge-Methoden in einem flexiblen und hochgradig anpassbaren System vereint. Egal, ob Sie ein neuer Trader oder ein erfahrener algorithmischer Nutzer sind – Vega BOT ermöglicht Ih
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experten
EA Forex Scalping ist ein Expert Advisor, der speziell für drei Hauptwährungspaare entwickelt wurde: EURUSD, USDJPY und GBPUSD. Signale Nur noch 1 Exemplar von 10 zu diesem Preis verfügbar. Nächster Preis: $699.99 Verfügbar für MT4 und MT5 Kein Grid, kein Martingale, keine KI, kein neuronales Netzwerk, kein Arbitrage. Jeder Trade hat einen festen Stop Loss (SL), der je nach Währungspaar variiert. Gewinne werden durch einen Trailing Stop gesichert. Dieser EA läuft seit über 6 Monaten auf Live-K
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experten
Willkommen bei TITAN BREAKER EA WICHTIGER HINWEIS Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar Der Preis wird bald auf 1599.99 $ steigen Live-Signal – US30, NAS100 Über TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA ist ein fortschrittliches Handelssystem, das durch die Kombination der Kernstrategien von drei verschiedenen EAs für US30 und NASDAQ entwickelt wurde. Es wurde weiter verfeinert und zu einer neuen Langzeitstrategie ausgebaut. Das System ist darauf ausgelegt, eine
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.38 (13)
Experten
EA Golden Blitz   – Eine sichere und effektive Lösung für den Goldhandel   Einführungsangebot  Nur noch 1 Kopien zum aktuellen Preis verfügbar!  Nächster Preis: $999.99 Endpreis: $1999.99 MT4-Version   Hallo! Ich bin EA Gold Blitz   , der zweite EA in der Diamond Forex Group Familie, speziell entwickelt für den Goldhandel (XAU/USD). Mit außergewöhnlichen Funktionen und einem Sicherheitsfokus verspreche ich, eine nachhaltige und effektive Goldhandelserfahrung für Händler zu bieten.   Was macht
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.11 (9)
Experten
Willkommen bei Gold Trend Scalping STARTAKTION: . Nächster Preis: $899.99 Endpreis: $1999 Gold Trend Scalping ist der erste EA, den ich speziell für Gold entwickelt habe. Der EA verwendet eine Trendfolgestrategie, die auf größeren Zeitrahmen basiert. Er nutzt einen Supertrend-Indikator, um den Haupttrend des größeren Zeitrahmens zu erkennen und eröffnet dann Trades auf kleineren Zeitrahmen. Der EA verwendet immer einen festen Stop-Loss für jeden Trade, der auf 100 Pips festgelegt ist. Er enthä
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Experten
Hauptmerkmale von Bitcoin Scalping MT4/MT5 1. Fortgeschrittene Handelsstrategie - Nutzt die Preisaktion und die Momentum des vorherigen Tages, um Einstiegspositionen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. - Führt nur einen Handel pro Tag aus, um eine disziplinierte und fokussierte Herangehensweise zu gewährleisten. - Kann bis zu drei Trades pro Sitzung eröffnen, mit anpassbaren Einstellungen, die es Ihnen ermöglichen, 1, 2 oder 3 Trades je nach Vorliebe zu wählen. 2. Risikomanagement im K
