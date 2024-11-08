EURUSD Algo Trading ist ein einfaches, aber sehr effektives EA auf der MT5-Plattform. Das EA ist speziell für das stabilste Währungspaar der Welt, EURUSD, entwickelt worden.

Das EA verwendet eine Tageshandelsstrategie, bei der 90 % der Trades innerhalb weniger Stunden geschlossen werden. Es konzentriert sich darauf, wichtige Niveaus im H1-Zeitrahmen zu identifizieren, um Einstiegspunkte zu finden und angemessene, vordefinierte Stop-Loss-Level (SL) festzulegen.

Das EA unterstützt eine Trailing-Stop-Funktion, die es Tradern ermöglicht, Gewinne zu sichern, und bietet eine sehr hohe Gewinnquote. Es enthält außerdem verschiedene Funktionen zur Geldverwaltung, Zeitmanagement, Drawdown-Kontrolle und Nachrichtenmanagement-Tools, wodurch es für verschiedene Handelsstile und Kontotypen geeignet ist.

Das EA wurde in den letzten 17 Jahren Backtests unterzogen und hat dabei verschiedene wirtschaftliche Bedingungen wie die Finanzkrise 2008, die COVID-Pandemie 2019 und andere Rezessionen erfolgreich bewältigt.

Es gibt keine Mindestkontogröße, daher können Kunden mit einem kleinen Kapital von nur wenigen hundert US-Dollar starten.