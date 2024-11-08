EurUsd Algo Trading
- Lo Thi Mai Loan
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 23 November 2024
- Aktivierungen: 20
EURUSD Algo Trading ist ein einfaches, aber sehr effektives EA auf der MT5-Plattform. Das EA ist speziell für das stabilste Währungspaar der Welt, EURUSD, entwickelt worden.
Das EA verwendet eine Tageshandelsstrategie, bei der 90 % der Trades innerhalb weniger Stunden geschlossen werden. Es konzentriert sich darauf, wichtige Niveaus im H1-Zeitrahmen zu identifizieren, um Einstiegspunkte zu finden und angemessene, vordefinierte Stop-Loss-Level (SL) festzulegen.
Das EA unterstützt eine Trailing-Stop-Funktion, die es Tradern ermöglicht, Gewinne zu sichern, und bietet eine sehr hohe Gewinnquote. Es enthält außerdem verschiedene Funktionen zur Geldverwaltung, Zeitmanagement, Drawdown-Kontrolle und Nachrichtenmanagement-Tools, wodurch es für verschiedene Handelsstile und Kontotypen geeignet ist.
Das EA wurde in den letzten 17 Jahren Backtests unterzogen und hat dabei verschiedene wirtschaftliche Bedingungen wie die Finanzkrise 2008, die COVID-Pandemie 2019 und andere Rezessionen erfolgreich bewältigt.
Es gibt keine Mindestkontogröße, daher können Kunden mit einem kleinen Kapital von nur wenigen hundert US-Dollar starten.
Setup:
- Währungspaar: EURUSD
- Zeitrahmen: Beliebig
- Mindesteinzahlung: Beliebig (abhängig von den Anforderungen Ihres Brokers, empfohlen ab 300 USD, wenn Sie maximal 5 Trades eröffnen möchten)
- Kontotyp: Beliebig (empfohlen: IC Market Standard-Konto, ohne Kommission)
Detaillierte Erklärung der Parameter
Eigenschaften:
- Handelt EURUSD.
- Verwendet kein Martingale, Grid oder Hedge.
- Jeder Trade ist durch einen Stop Loss geschützt.
- Eingebaute automatische Lotgrößen-Funktion.
- Sehr einfach zu installieren; Einstellungen müssen nicht geändert werden; die Standardeinstellungen sind für die meisten Broker geeignet.
- VPS wird empfohlen, um das EA rund um die Uhr laufen zu lassen.
Risikohinweis:
- Machen Sie sich mit den Risiken vertraut, bevor Sie das EA kaufen.
- Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Gewinne (das EA kann auch Verluste verursachen).
- Die gezeigten Backtestergebnisse (z. B. in Screenshots) sind hoch optimiert und können nicht direkt auf den Live-Handel übertragen werden.
Hinweis:
- Das EA verwendet kein ChatGPT, KI oder andere fiktive Elemente, die einige Autoren oft in Produktbeschreibungen hinzufügen. Seien Sie vorsichtig und lassen Sie sich davon nicht täuschen.
- Das EA erzeugt keine Gewinne in einer geraden Linie und gewinnt auch nicht 100 % der Zeit. Kein System der Welt kann das erreichen, und alle solche Behauptungen sind irreführend.
- Ich bin ein Entwickler, der mit echten Konten und echten Systemen handelt, daher sind Verluste in bestimmten Zeiträumen normal. Ich versuche nicht, Kunden zu täuschen. Um die Qualität des EA zu bewerten, warten Sie bitte mindestens 6 Monate, um die tatsächliche Leistung zu sehen.
edited: March 26, 2025
I'm updating my rating to be slightly more positive and adding a few more stars.
After 5 months of usage, the EA has fortunately moved into profit—not a huge gain, but positive nonetheless.
I’m not ready to give it the highest rating just yet, but I reserve the right to revise my review again after another 3 months. At that point, I’ll provide my final assessment based on my personal experience with the EA.
I have been testing this EA since its release, and during this time, it has activated 7 trades with 1 loss, which has wiped out all the profits.
Considering the price of this EA and its profitability, I wouldn’t recommend it if it only trades the EURUSD pair (a suggestion to the developer: adding other major pairs like GBPUSD and USDJPY with a working strategy could justify the price).
Yes, I admit that the testing period could be longer, but if you know a bit about Forex markets and their movements, you’ll understand that purchasing this EA is not the best choice. The developer has also removed this EA’s signal from their showcase signals, and I’ve clearly explained the reason for that in this review.
The developer’s other products are built on similar breakout strategies, but the global market has changed so much in recent years that these strategies are now outdated and no longer perform as expected.
Currently, the EAs from this developer have caused me thousands in losses, not to mention failing to earn back the cost of the purchased EAs.
I’ll still keep this EA running on a demo account, and if I observe improvements or further declines in performance, I will update my review—assuming, of course, that this EA remains publicly available and doesn’t disappear like some of the developer’s other products.