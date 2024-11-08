EurUsd Algo Trading
- Uzman Danışmanlar
- Lo Thi Mai Loan
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 23 Kasım 2024
- Etkinleştirmeler: 20
EURUSD Algo Trading, MT5 platformunda çalışan basit ancak son derece etkili bir EA'dir. Bu EA, dünyanın en istikrarlı döviz çifti olan EURUSD için özel olarak tasarlanmıştır.
EA, günlük al-sat stratejisi kullanarak işlemlerin %90’ını birkaç saat içinde kapatır. H1 zaman diliminde önemli seviyeleri belirleyerek giriş noktalarını bulmaya ve uygun şekilde önceden tanımlanmış bir Zararı Durdur (SL) seviyesi ayarlamaya odaklanır.
EA, traderların yüksek bir kazanma oranıyla karlarını güvence altına almalarına yardımcı olan bir takipli durdurma özelliğini destekler. Aynı zamanda çeşitli para yönetimi işlevleri, zaman yönetimi, çekilme kontrolü ve haber yönetim araçlarını da içerir, bu da onu çeşitli ticaret tarzlarına ve farklı hesap türlerine uygun hale getirir.
EA, son 17 yılda 2008 krizi, 2019 COVID pandemisi ve diğer durgunluklar gibi çeşitli ekonomik koşullarda başarıyla test edilmiştir.
Minimum hesap gereksinimi yoktur, böylece müşteriler birkaç yüz dolar gibi küçük bir sermaye ile başlayabilirler.
Kurulum:
- Döviz Çifti: EURUSD
- Zaman Çerçevesi: Herhangi bir zaman çerçevesi
- Minimum Yatırım: Herhangi bir tutar (broker gereksinimlerine bağlı olarak, en fazla 5 işlem açmak istiyorsanız 300 USD'den başlamak önerilir)
- Hesap Türü: Herhangi bir hesap (önerilen: IC Market Standart hesap, komisyonsuz)
Özellikler:
- EURUSD ticareti yapar.
- Martingale, Grid veya Hedge kullanmaz.
- Her işlem bir Zararı Durdur ile korunur.
- Dahili otomatik lot ayarlama işlevine sahiptir.
- Kurulumu çok kolaydır; ayarları değiştirmeye gerek yoktur; varsayılan ayarlar çoğu broker için uygundur.
- EA’nın 24/7 çalışmasını sağlamak için VPS önerilir.
Risk Uyarısı:
- EA'yı satın almadan önce riskleri tamamen anladığınızdan emin olun.
- Geçmiş performans, gelecekteki karlılığı garanti etmez (EA ayrıca zarara uğrayabilir).
- Gösterilen geriye dönük test sonuçları (örneğin, ekran görüntülerinde) yüksek oranda optimize edilmiştir ve doğrudan canlı ticarete uygulanamaz.
Not:
- EA, bazı yazarların ürün açıklamalarına sıkça eklediği ChatGPT, yapay zeka veya diğer kurgusal unsurları kullanmaz. Dikkatli olun ve bu tuzaklara düşmeyin.
- EA, düz bir kazanç çizgisi oluşturmaz ve %100 kazanma oranına sahip değildir. Dünyada böyle bir sistem yoktur ve tüm bu iddialar yanıltıcıdır.
- Gerçek hesaplarla ve gerçek sistemlerle işlem yapan bir geliştiriciyim, bu yüzden belirli dönemlerde zarar görmek normaldir. Müşterileri yanıltmak gibi bir niyetim yoktur. EA'nın kalitesini değerlendirmek için en az 6 ay bekleyerek gerçek performansını gözlemleyin.
edited: March 26, 2025
I'm updating my rating to be slightly more positive and adding a few more stars.
After 5 months of usage, the EA has fortunately moved into profit—not a huge gain, but positive nonetheless.
I’m not ready to give it the highest rating just yet, but I reserve the right to revise my review again after another 3 months. At that point, I’ll provide my final assessment based on my personal experience with the EA.
I have been testing this EA since its release, and during this time, it has activated 7 trades with 1 loss, which has wiped out all the profits.
Considering the price of this EA and its profitability, I wouldn’t recommend it if it only trades the EURUSD pair (a suggestion to the developer: adding other major pairs like GBPUSD and USDJPY with a working strategy could justify the price).
Yes, I admit that the testing period could be longer, but if you know a bit about Forex markets and their movements, you’ll understand that purchasing this EA is not the best choice. The developer has also removed this EA’s signal from their showcase signals, and I’ve clearly explained the reason for that in this review.
The developer’s other products are built on similar breakout strategies, but the global market has changed so much in recent years that these strategies are now outdated and no longer perform as expected.
Currently, the EAs from this developer have caused me thousands in losses, not to mention failing to earn back the cost of the purchased EAs.
I’ll still keep this EA running on a demo account, and if I observe improvements or further declines in performance, I will update my review—assuming, of course, that this EA remains publicly available and doesn’t disappear like some of the developer’s other products.