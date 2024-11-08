EurUsd Algo Trading

5

EURUSD Algo Trading, MT5 platformunda çalışan basit ancak son derece etkili bir EA'dir. Bu EA, dünyanın en istikrarlı döviz çifti olan EURUSD için özel olarak tasarlanmıştır.

EA, günlük al-sat stratejisi kullanarak işlemlerin %90’ını birkaç saat içinde kapatır. H1 zaman diliminde önemli seviyeleri belirleyerek giriş noktalarını bulmaya ve uygun şekilde önceden tanımlanmış bir Zararı Durdur (SL) seviyesi ayarlamaya odaklanır.

EA, traderların yüksek bir kazanma oranıyla karlarını güvence altına almalarına yardımcı olan bir takipli durdurma özelliğini destekler. Aynı zamanda çeşitli para yönetimi işlevleri, zaman yönetimi, çekilme kontrolü ve haber yönetim araçlarını da içerir, bu da onu çeşitli ticaret tarzlarına ve farklı hesap türlerine uygun hale getirir.

EA, son 17 yılda 2008 krizi, 2019 COVID pandemisi ve diğer durgunluklar gibi çeşitli ekonomik koşullarda başarıyla test edilmiştir.

Minimum hesap gereksinimi yoktur, böylece müşteriler birkaç yüz dolar gibi küçük bir sermaye ile başlayabilirler.


Kurulum:

- Döviz Çifti: EURUSD 

- Zaman Çerçevesi: Herhangi bir zaman çerçevesi 

- Minimum Yatırım: Herhangi bir tutar (broker gereksinimlerine bağlı olarak, en fazla 5 işlem açmak istiyorsanız 300 USD'den başlamak önerilir) 

- Hesap Türü: Herhangi bir hesap (önerilen: IC Market Standart hesap, komisyonsuz)

Parametrelerin Detaylı Açıklaması


Özellikler:

- EURUSD ticareti yapar. 

- Martingale, Grid veya Hedge kullanmaz. 

- Her işlem bir Zararı Durdur ile korunur. 

- Dahili otomatik lot ayarlama işlevine sahiptir. 

- Kurulumu çok kolaydır; ayarları değiştirmeye gerek yoktur; varsayılan ayarlar çoğu broker için uygundur. 

- EA’nın 24/7 çalışmasını sağlamak için VPS önerilir.


Risk Uyarısı:

- EA'yı satın almadan önce riskleri tamamen anladığınızdan emin olun. 

- Geçmiş performans, gelecekteki karlılığı garanti etmez (EA ayrıca zarara uğrayabilir). 

- Gösterilen geriye dönük test sonuçları (örneğin, ekran görüntülerinde) yüksek oranda optimize edilmiştir ve doğrudan canlı ticarete uygulanamaz.


Not:

- EA, bazı yazarların ürün açıklamalarına sıkça eklediği ChatGPT, yapay zeka veya diğer kurgusal unsurları kullanmaz. Dikkatli olun ve bu tuzaklara düşmeyin. 

- EA, düz bir kazanç çizgisi oluşturmaz ve %100 kazanma oranına sahip değildir. Dünyada böyle bir sistem yoktur ve tüm bu iddialar yanıltıcıdır. 

- Gerçek hesaplarla ve gerçek sistemlerle işlem yapan bir geliştiriciyim, bu yüzden belirli dönemlerde zarar görmek normaldir. Müşterileri yanıltmak gibi bir niyetim yoktur. EA'nın kalitesini değerlendirmek için en az 6 ay bekleyerek gerçek performansını gözlemleyin.

İncelemeler 3
Nice Trader OÜ
2642
Aller Uja 2025.01.19 21:46 
 

edited: March 26, 2025

I'm updating my rating to be slightly more positive and adding a few more stars.

After 5 months of usage, the EA has fortunately moved into profit—not a huge gain, but positive nonetheless.

I’m not ready to give it the highest rating just yet, but I reserve the right to revise my review again after another 3 months. At that point, I’ll provide my final assessment based on my personal experience with the EA.

______________________________________________________________________________________________________________________

I have been testing this EA since its release, and during this time, it has activated 7 trades with 1 loss, which has wiped out all the profits.

Considering the price of this EA and its profitability, I wouldn’t recommend it if it only trades the EURUSD pair (a suggestion to the developer: adding other major pairs like GBPUSD and USDJPY with a working strategy could justify the price).

Yes, I admit that the testing period could be longer, but if you know a bit about Forex markets and their movements, you’ll understand that purchasing this EA is not the best choice. The developer has also removed this EA’s signal from their showcase signals, and I’ve clearly explained the reason for that in this review.

The developer’s other products are built on similar breakout strategies, but the global market has changed so much in recent years that these strategies are now outdated and no longer perform as expected.

Currently, the EAs from this developer have caused me thousands in losses, not to mention failing to earn back the cost of the purchased EAs.

I’ll still keep this EA running on a demo account, and if I observe improvements or further declines in performance, I will update my review—assuming, of course, that this EA remains publicly available and doesn’t disappear like some of the developer’s other products.

Alexander Alekseevi Panchenko
437
Alexander Alekseevi Panchenko 2024.12.04 15:05 
 

Lo Thi Mai Loan is an exceptional expert advisor developer. This expert advisor is efficient and user-friendly. Additionally, the customer service is top-notch—responsive, attentive, and genuinely supportive. I recommend Lo Thi Mai Loan`s services to anyone looking to enhance their trading success!

Конечно, вот полный текст на турецком языке. Veritas EA: Algoritmik Ticaretin Yeniden Tanımlanması Veritas Felsefesi Sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübemizden sonra, bu piyasalarda statik modellerin işe yaramadığına ikna olduk. Veritas, yalnızca dinamik bir modelin kazanabileceğinin kanıtıdır. Bu robotu iki ilke üzerine kurduk: tam şeffaflık ve sıfır statik mantık. Piyasadaki her gün benzersiz olduğu için, algoritma sürekli olarak piyasa koşullarına uyum sağlar. Amacımız sadece güzel bir am
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Uzman Danışmanlar
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Synthesia EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Uzman Danışmanlar
Advanced VWAP & Volume Order Block EA Copyright 2025, Abbas Ahmed Overview VolVoleur 2.1 is a next-generation Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines institutional-grade VWAP (Volume Weighted Average Price) logic with advanced order block and volume confirmation to deliver highly selective, trend-following trade execution. Designed for both scalping and swing trading, this EA brings together sophisticated entry filtering, multi-timeframe adaptability, and dynamic risk management for consis
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Duende" Stratejisini sunuyorum, Duende, iyi girişler yapmak için sabit kaldıkları farklı yüksek ve düşük düzey kalıplarını algılayan, başabaş ve eşler arasında geçişler gibi çeşitli şeyleri sorgulayan bir kurtarma sistemi ile bir algoritmadır. Piyasa sırasında güçlü bir haber kontrolü ile birkaç para birimini sorunsuz bir şekilde kontrol ettiği kanıtlanmıştır. ihtiyacınız olan tüm semboller ile yönetmeniz mümkündür. Stratejim "Tüm Forex Piyasası" için optimize edildi, anca
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Uzman Danışmanlar
Synapse Trader: Ticarette yeni ufuklar açan bir sinir ağı Piyasayı sadece analiz etmekle kalmayıp, her gün öğrenen ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan bir akıllı asistan haline gelen bir danışman hayal edin. Synapse Trader , gelişmiş sinir ağı teknolojisine dayanan benzersiz bir araçtır ve piyasadaki en ince sinyalleri bile yakalayabilir. Bu sadece bir Uzman Danışman değil, düşünen, tahmin eden ve gelişen bir canlı sinir ağıdır . Özel Teklif: Synapse Trader EA , tatil dönemi boyunca sad
Insight Investors Bot
Oleksii Ferbei
Uzman Danışmanlar
Insight Investor: The Advanced Multi-Currency Trading Bot for Forex Introduction In the dynamic world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience.   Insight Investor   is an advanced multi-currency bot meticulously designed to bring automation and efficiency to your trading activities. This expert advisor leverages cutting-edge algorithms to analyze market conditions and execute trades, all while aiming for consistent performance with controlled ris
PipChart
Faithful Kelechukwu Onyiriuka
Uzman Danışmanlar
Bugünün hızlı tempolu forex piyasalarında, doğruluk ve strateji başarı için çok önemlidir. PipChart , ticaretin otomatikleştirilmesi, doğruluğun artırılması ve güçlü bir teknik gösterge kombinasyonu kullanarak risk yönetiminin iyileştirilmesi için tasarlanmış ileri düzey bir ticaret robotudur. Temel ticaret botlarının aksine, PipChart uzun ve kısa ticaret girişlerini belirlemek için Hareketli Ortalama Osilatörleri, RSI, ADX ve CCI'yi entegre eder. Ticaret çıkışları için ise zamanlamayı optimize
Awkkkmot FX
Neiljun Sampan Cataag
Uzman Danışmanlar
THIS EA HAD A WINRATE OF 80% !!! How to use: The EA must be attached to  ONLY  one chart Symbol must be  EURUSD . Timeframe should be M5. Minimum deposit 100 USD. Recommended leverage 1:50 - 1:500. The EA should run on a VPS continuously. Recommended Inputs: Use Risk Percent: true Risk Percent: 1 Lot Size: 0.01 Target Points: 100 Magic Number: 123456789 Recommended broker: XM  or any broker that has a lower spread. If you choose XM as your broker please select MT5 for trading platform type an
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - for the successful created training bases I will provide an advisor for temporary use free of charge. - training bases will be laid out as training progresses. - training requires approximately 20 epochs. It is possible to use one of two strategies - either trading in 2 directions, or - using SL. When using SL, the trading results will be identical to the learning outcomes. Since during training, only 1 order is used at a ti
FREE
Cypher invest
Arnold Byarufu
Uzman Danışmanlar
Introducing "CypherInvest," your trusted Expert Advisor in the dynamic world of financial markets.  With cutting-edge technology and advanced algorithms, CypherInvest analyzes market data, identifies patterns, and uncovers hidden opportunities to help you make informed investment decisions. Our innovative approach combines the power of cryptography and data analysis, unlocking the secrets of the market to maximize your returns. Powered by the Secret algorithm, CypherInvest leverages support an
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Peygamber" stratejisini sunuyorum, yüksek bir kazanma oranı ve uzun ve istikrarlı ticaret için seçilendir. peygamber birçok arasından seçilmiştir, çünkü kazanma oranının önemi ile vurgulanan bir stratejidir, %100 kazanma oranına benzer bulacağınız birkaç stratejiden biridir, çeşitli stratejilere danışmanlık yapan dahili bir algoritmaya dayanır. gerçekleştirilebilecek faktörler ve pazara uyum sağlayan çitler uygun riski kontrol etmek için gerekli tüm korumaları içerir, yalnı
SentimentExpert
Lhoussaine Ait Ben Mouh
Uzman Danışmanlar
Easy to Use: SentimentExpert Designed for traders of all levels, our EA comes with user-friendly settings and comprehensive documentation. Set it up in minutes and let it work tirelessly to grow your trading account. Consistent Performance: Backed by rigorous testing and optimization, the Enhanced Trading EA delivers reliable and consistent results. It’s like having a professional trader working around the clock, analyzing markets, and executing trades on your behalf. Take Your Trading to the Ne
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar, bu aracı gerçek sonuçlarla titizlikle tasarladım, Apolo AI, Kanada para biriminde AI ve Node'larda yapılandırılmış bir Trend algoritması ile kafa derisi oluşturmak için tasarlandı ve özel olarak tasarlandı, burada 10k'den 1 yıllık geriye dönük testin sonucunu görebiliriz. 40k, gerçek parayla kazanılan gerçek hesap sinyalini de benzer sonuçlarla görebiliyoruz, Apollo inanılmaz! USDCAD gibi istikrarlı bir para birimindeki bir trendde kafa derisine aktarılacak düğüm aralıkla
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Uzman Danışmanlar
VIX Momentum Pro EA - Ürün açıklaması Genel bakış VIX Momentum Pro, VIX75 Sentetik Endeksleri için özel olarak tasarlanmış sofistike bir algoritmik ticaret sistemidir. Algoritma, sentetik volatilite piyasasında yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlamak için özel momentum tespit teknikleri ile birleştirilmiş gelişmiş çoklu zaman dilimi analizi kullanır. Ticaret stratejisi Expert Advisor, birden fazla zaman diliminde fiyat hareketlerini analiz eden kapsamlı momentum tabanlı bir yaklaşımla
Quantum Trend Fusion
Geoffrey Maina Kimani
Uzman Danışmanlar
Quantum Trend Fusion EA – Unleash the Power of Hybrid Intelligence in Trading Quantum Trend Fusion EA is a next-generation, all-in-one Expert Advisor built for serious traders who demand accuracy, adaptability, and results. Powered by a fusion of trend-following logic, reversal detection, dynamic filtering, and smart money concepts, this EA is engineered to capitalize on high-probability setups across all major sessions with minimal human intervention.   Core Logic Breakdown: Double Moving Avera
Megatrons
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
The key problem of scalping is the difficulty in separating false signals from those giving the opportunity to work. The interesting thing is that for filtering, many resort to using many intricate and completely unnecessary algorithms, which only lead to the complexity of the system. In fact, the answer lies on the surface and is to seek and find only price impulses, and not pay attention to empty market movements. The Megatrons Expert Advisor implements a scalping strategy based on several t
The Eye MT5
Shazdeh Taghi Mahmoudi
Uzman Danışmanlar
TheEye Mevcut fiyat, şanslı birinci alıcılar için özel %30 indirimle sunulmaktadır, yalnızca sınırlı bir süre için geçerlidir. Forex piyasasında minimal çaba ile mükemmel kârın yeni dünyasına hoş geldiniz. Avantajlarımız: Prop geçişi için çok uygundur ( Prop Firm Challenges ). EA'nın en son versiyonu. XAGUSD kapsamaktadır. Her türlü sermaye için uygun, hatta küçük sermaye hesapları için. Hiçbir grid yok, hiçbir martingale yok. Tamamen otomatik Uzman. Zaman dilimi : M15 En iyi performans iç
Scalpie
Abraham Theuri Wangui
Uzman Danışmanlar
Ticaret dünyasındaki en iyi scalping arkadaşınız Scalpie ile tanışın. Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) gücünden yararlanmak üzere tasarlanan Scalpie, uzman bir danışmandan daha fazlasıdır; pazarlarda hassasiyet ve güvenle gezinmek için stratejik müttefikinizdir. Riskten korunan hesaplar için özel olarak tasarlanan Scalpie, potansiyel kazançları en üst düzeye çıkarırken yatırımlarınızı korumak için gelişmiş zarar durdurma ve kar alma mekanizmaları içerir. İster büyük forex çiftleri, küçük para bi
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Uzman Danışmanlar
Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: ottieni 1 EA gratis!   (per 2 account commerciali) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente
İncelemeye yanıt