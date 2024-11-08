EURUSD Algo Trading, MT5 platformunda çalışan basit ancak son derece etkili bir EA'dir. Bu EA, dünyanın en istikrarlı döviz çifti olan EURUSD için özel olarak tasarlanmıştır.

EA, günlük al-sat stratejisi kullanarak işlemlerin %90’ını birkaç saat içinde kapatır. H1 zaman diliminde önemli seviyeleri belirleyerek giriş noktalarını bulmaya ve uygun şekilde önceden tanımlanmış bir Zararı Durdur (SL) seviyesi ayarlamaya odaklanır.

EA, traderların yüksek bir kazanma oranıyla karlarını güvence altına almalarına yardımcı olan bir takipli durdurma özelliğini destekler. Aynı zamanda çeşitli para yönetimi işlevleri, zaman yönetimi, çekilme kontrolü ve haber yönetim araçlarını da içerir, bu da onu çeşitli ticaret tarzlarına ve farklı hesap türlerine uygun hale getirir.

EA, son 17 yılda 2008 krizi, 2019 COVID pandemisi ve diğer durgunluklar gibi çeşitli ekonomik koşullarda başarıyla test edilmiştir.

Minimum hesap gereksinimi yoktur, böylece müşteriler birkaç yüz dolar gibi küçük bir sermaye ile başlayabilirler.