EurUsd Algo Trading

El trading algorítmico EURUSD es un EA simple pero altamente efectivo en la plataforma MT5. Este EA está específicamente diseñado para el par de divisas más estable del mundo, EURUSD.

El EA utiliza una estrategia de trading diario, en la que el 90% de las operaciones se cierran en unas pocas horas. Se enfoca en identificar niveles clave en el marco temporal H1 para encontrar puntos de entrada y establecer niveles de Stop Loss (SL) predefinidos y adecuados.

El EA incluye una función de trailing stop, lo que ayuda a los traders a asegurar ganancias con una alta tasa de éxito. Además, cuenta con varias funciones de gestión de dinero, herramientas de gestión de tiempo, control de drawdown y herramientas de gestión de noticias, lo que lo hace adecuado para diferentes estilos de trading y tipos de cuentas.

El EA ha sido sometido a pruebas retrospectivas durante los últimos 17 años, manejando con éxito diversas condiciones económicas, como la crisis de 2008, la pandemia de COVID de 2019 y otras recesiones.

No se requiere un monto mínimo en la cuenta, por lo que los clientes pueden comenzar con un capital pequeño, de unos pocos cientos de dólares.