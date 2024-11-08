EurUsd Algo Trading
- Asesores Expertos
- Lo Thi Mai Loan
- Versión: 1.2
- Actualizado: 23 noviembre 2024
- Activaciones: 20
El trading algorítmico EURUSD es un EA simple pero altamente efectivo en la plataforma MT5. Este EA está específicamente diseñado para el par de divisas más estable del mundo, EURUSD.
El EA utiliza una estrategia de trading diario, en la que el 90% de las operaciones se cierran en unas pocas horas. Se enfoca en identificar niveles clave en el marco temporal H1 para encontrar puntos de entrada y establecer niveles de Stop Loss (SL) predefinidos y adecuados.
El EA incluye una función de trailing stop, lo que ayuda a los traders a asegurar ganancias con una alta tasa de éxito. Además, cuenta con varias funciones de gestión de dinero, herramientas de gestión de tiempo, control de drawdown y herramientas de gestión de noticias, lo que lo hace adecuado para diferentes estilos de trading y tipos de cuentas.
El EA ha sido sometido a pruebas retrospectivas durante los últimos 17 años, manejando con éxito diversas condiciones económicas, como la crisis de 2008, la pandemia de COVID de 2019 y otras recesiones.
No se requiere un monto mínimo en la cuenta, por lo que los clientes pueden comenzar con un capital pequeño, de unos pocos cientos de dólares.
Configuración:
- Par de divisas: EURUSD
- Marco temporal: Cualquiera
- Depósito mínimo: Cualquiera (según los requisitos de su broker; se recomienda a partir de 300 USD si desea abrir un máximo de 5 operaciones)
- Tipo de cuenta: Cualquiera (recomendado: cuenta estándar de IC Market, sin comisión)
Explicación detallada de los parámetros
Características:
- Opera en EURUSD.
- No utiliza Martingala, Grid o Hedge.
- Cada operación está protegida por un Stop Loss.
- Función incorporada de ajuste automático de lotes.
- Muy fácil de instalar; no es necesario cambiar la configuración; la configuración predeterminada es adecuada para la mayoría de los brokers.
- Se recomienda VPS para que el EA funcione las 24/7.
Advertencia de riesgo:
- Conozca los riesgos antes de comprar el EA.
- El rendimiento pasado no garantiza rentabilidad futura (el EA también puede incurrir en pérdidas).
- Los resultados de las pruebas mostrados (por ejemplo, en capturas de pantalla) están altamente optimizados y no se pueden aplicar directamente al trading en vivo.
Nota:
- El EA no utiliza ChatGPT, IA ni otros elementos ficticios que algunos autores suelen agregar en las descripciones de sus productos. Sea cauteloso y no caiga en esas trampas.
- El EA no genera ganancias de forma lineal ni obtiene ganancias el 100% del tiempo. Ningún sistema en el mundo puede lograr eso, y cualquier afirmación en ese sentido es manipulativa.
- Soy un desarrollador que opera con cuentas reales y sistemas reales, por lo que experimentar pérdidas en ciertos períodos es normal. No intento engañar a los clientes. Para evaluar la calidad del EA, espere al menos 6 meses para ver su rendimiento real.
edited: March 26, 2025
I'm updating my rating to be slightly more positive and adding a few more stars.
After 5 months of usage, the EA has fortunately moved into profit—not a huge gain, but positive nonetheless.
I’m not ready to give it the highest rating just yet, but I reserve the right to revise my review again after another 3 months. At that point, I’ll provide my final assessment based on my personal experience with the EA.
______________________________________________________________________________________________________________________
I have been testing this EA since its release, and during this time, it has activated 7 trades with 1 loss, which has wiped out all the profits.
Considering the price of this EA and its profitability, I wouldn’t recommend it if it only trades the EURUSD pair (a suggestion to the developer: adding other major pairs like GBPUSD and USDJPY with a working strategy could justify the price).
Yes, I admit that the testing period could be longer, but if you know a bit about Forex markets and their movements, you’ll understand that purchasing this EA is not the best choice. The developer has also removed this EA’s signal from their showcase signals, and I’ve clearly explained the reason for that in this review.
The developer’s other products are built on similar breakout strategies, but the global market has changed so much in recent years that these strategies are now outdated and no longer perform as expected.
Currently, the EAs from this developer have caused me thousands in losses, not to mention failing to earn back the cost of the purchased EAs.
I’ll still keep this EA running on a demo account, and if I observe improvements or further declines in performance, I will update my review—assuming, of course, that this EA remains publicly available and doesn’t disappear like some of the developer’s other products.