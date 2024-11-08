EurUsd Algo Trading
Алготрейдинг EURUSD — это простой, но очень эффективный торговый советник (EA) на платформе MT5. Советник специально разработан для самой стабильной валютной пары в мире — EURUSD.
Советник использует дневную стратегию, при которой 90% сделок закрываются в течение нескольких часов. Он сосредоточен на определении ключевых уровней на таймфрейме H1 для нахождения точек входа и установки соответствующих, заранее определённых уровней Stop Loss (SL).
Советник поддерживает функцию трейлинг-стопа, помогая трейдерам фиксировать прибыль при очень высокой вероятности успеха. В нём также есть несколько функций управления капиталом, инструментов для управления временем, контроля убытков и новостного фильтра, что делает его подходящим для различных стилей торговли и типов счетов.
Советник прошёл тестирование за последние 17 лет, успешно справляясь с различными экономическими условиями, такими как кризис 2008 года, пандемия COVID 2019 года и другие рецессии.
Минимальный размер счёта не требуется, поэтому клиенты могут начать с небольшого капитала, начиная от нескольких сотен долларов США.
Настройка:
- Валютная пара: EURUSD
- Таймфрейм: любой
- Минимальный депозит: любой (в зависимости от требований вашего брокера, рекомендуется от 300 долларов США для открытия максимум 5 сделок)
- Тип счёта: любой (рекомендуется IC Market Standard счёт, без комиссии)
Характеристики:
- Торгует EURUSD.
- Не использует мартингейл, сетку или хеджирование.
- Каждая сделка защищена уровнем Stop Loss.
- Встроенная функция автоматического расчёта лота.
- Очень прост в установке, настройки по умолчанию подходят для большинства брокеров.
- Рекомендуется VPS для круглосуточной работы советника.
Предупреждение о рисках:
- Ознакомьтесь с рисками перед покупкой советника.
- Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыльность (советник также может приносить убытки).
- Показанные результаты тестирования (например, на скриншотах) являются высоко оптимизированными, и их нельзя напрямую применять к реальной торговле.
Примечание:
- Советник не использует ChatGPT, ИИ или другие вымышленные элементы, которые иногда добавляют к описаниям продукта. Будьте осторожны и не поддавайтесь на такие уловки.
- Советник не генерирует прибыль по прямой линии и не выигрывает 100% времени. Ни одна система в мире не может этого достичь, и все такие заявления являются манипулятивными.
- Я разработчик, который торгует на реальных счетах с реальными системами, поэтому получение убытков в определённые периоды — это нормально. Я не стремлюсь обманывать клиентов. Для оценки качества советника, пожалуйста, дождитесь как минимум 6 месяцев, чтобы увидеть его реальную производительность.
I'm updating my rating to be slightly more positive and adding a few more stars.
After 5 months of usage, the EA has fortunately moved into profit—not a huge gain, but positive nonetheless.
I’m not ready to give it the highest rating just yet, but I reserve the right to revise my review again after another 3 months. At that point, I’ll provide my final assessment based on my personal experience with the EA.
______________________________________________________________________________________________________________________
I have been testing this EA since its release, and during this time, it has activated 7 trades with 1 loss, which has wiped out all the profits.
Considering the price of this EA and its profitability, I wouldn’t recommend it if it only trades the EURUSD pair (a suggestion to the developer: adding other major pairs like GBPUSD and USDJPY with a working strategy could justify the price).
Yes, I admit that the testing period could be longer, but if you know a bit about Forex markets and their movements, you’ll understand that purchasing this EA is not the best choice. The developer has also removed this EA’s signal from their showcase signals, and I’ve clearly explained the reason for that in this review.
The developer’s other products are built on similar breakout strategies, but the global market has changed so much in recent years that these strategies are now outdated and no longer perform as expected.
Currently, the EAs from this developer have caused me thousands in losses, not to mention failing to earn back the cost of the purchased EAs.
I’ll still keep this EA running on a demo account, and if I observe improvements or further declines in performance, I will update my review—assuming, of course, that this EA remains publicly available and doesn’t disappear like some of the developer’s other products.